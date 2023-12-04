5 историй о Sports.ru, которые изменили мою жизнь

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог Никиты Белоголовцева. Здесь пишут о баскетболе НБА, но не только.

Восторги и поздравления по поводу важной даты для sports.ru, застали меня в командировке. Поэтому я запоздало, но искренне рассказываю свою историю про любимый сайт только сейчас. Собирался упаковать ее в пост в телеграме, но быстро осознал, что точно не впишусь в лимит знаков (но на канал все равно подпишись).

Если составлять странный рейтинг из тех, кто никогда не был автором sports.ru, но благодарен ему за очень многое, я точно буду где-то наверху. По заданию редакции я написал ровно один текст. Кстати, неплохой: перечитал сейчас, и в отличие от более-менее всего написанного в 2011-м году от него не хочется неистово фейспалмить. Текст всего один, но событий, которые очень сильно повлияли на мою жизнь, минимум, пять.

1. Работа в «Ударе головой». За свою личную историю в этом шоу (а, может, и за то, что программа получилась именно такой) нужно благодарить sports.ru. Дело было так: в 2011-м году я работал спортивным и не очень обозревателем на «Дожде»* и позвал Диму Навошу (тогда руководителя сайта и одновременно главного спикера по вопросам спортивных финансов) обсудить свежий рейтинг бюджетов российских клубов. Осталось даже видео, и оно дает понять, насколько мир стал лучше с появлением барбершопов.

*признан иностранным агентом

Дима выложил запись эфира в свой блог, и так о моем существовании узнал Игорь Порошин. Тогда он мучительно искал ведущего для нового флагманского шоу. Игорь позвонил мне, и уже вечером мы встречались «на Яме» (студия ВГТРК на улице Тверской-Ямской). Игорь практически ничего обо мне не знал, зато я честно сказал, что фанат его текста про то, почему Плющенко нельзя кататься под музыку из «Бандитского Петербурга». Фигурное катание для меня было и остается чем-то сравнимым историей города инков Мачу-Пикчу. Очень интересно, но безумно далеко. Но я мечтал, что когда-то научусь писать о чем-то так же вдохновенно и глубоко.

В итоге мы друг другу понравились, быстро записали пилот и случилась программа, которую я считаю важным событием для русского спортивного телевидения. Для меня эта история закончилась раньше и не совсем так, как хотелось бы, но я рад, что она вообще случилась. И случилась благодаря sports.ru.

2. Работа в спортивной журналистике как таковой. Я любил спорт и журналистику с детства. Одно из самых смешных воспоминаний, как шестилетний я потянул ногу и не мог бегать. Поэтому вышел во двор, сел на скамейку и начал читать любимый «Спорт-Экспресс». Не помню, что конкретно там было (но, кажется, что-то про наших в НХЛ). Читал и ерзал от сопереживания и в итоге доерзал до края примерно двухметровой скамейки и упал с нее. Было больно и смешно.

Но я всегда очень осторожно смотрел на карьеру в спортивной журналистике. Моей первой спортивной работой стал именно «Дождь»*. Единственным спортивным журналистом до меня там был Дима Матеранский, которого я знал, правильно, по блогам Double Team и Сказки из краски. На собеседовании мы просто болтали о баскетболе, Наташа Синдеева слушала нас и понимала примерно сколько же, как если бы мы говорили по-датски. Но звучало все очень бодро и увлекательно. Свой первый репортаж в эфире «Дождя» я сделал в тот же день.

*признан иностранным агентом

Не тот самый эфир, но было примерно так

В тот день началась не только работа, которой я очень горжусь, но и история очень важной для меня дружбы. Мы до сих пор дружим с Димой, дружат наши жены и дети. Может быть, это случилось бы и без sports.ru, но так случилось легче и быстрее.

3. Почти все, что я знал о диджитале. Небольшой перерыв с историями про телек (хотя мы к ним еще вернемся). Когда уходил из активных теле и радио эфиров, меня позвали делать сайт mel.fm. Сейчас это крупнейший (и лучший) сайт про образование и воспитание детей на русском языке с аудиторией в несколько миллионов человек в месяц. А тогда это был стартап даже без названия, в котором я стал вторым сотрудником. Начинал там главным редактором, потом стал руководить и продуктом тоже.

Когда я приходил в «Мел», 90% моих знаний о продукте и об устройстве медиа были извлечены из блога Media Skunk. Его автор Миша Калашников, если ты вдруг, все пропустил – один из тех, кто ответственен за то, что sports.ru именно такой, каким мы его любим. Он был директором по развитию, креативным директоров и вообще много кем.

Я читал sports.ru, читал Мишин блог и старался залезть ему в голову, чтобы понять, как все это работает. Какие-то заметки (вероятно, проходные для автора) буквально отпечатались у меня в голове. Как, например, вот эта с экспериментом про время чтения текста. Когда спустя какое-то время я стал сам выступать на конференциях как руководитель, я искренне рассказывал, что «как Маугли был воспитан волками, так я был воспитан блогом Media Skunk». И если тут и есть преувеличение, то совсем микроскопическое.

Сейчас мы знакомы с Мишей. Даже делали вместе бодрую конференцию MEH и ненадолго пересеклись в Яндексе. Не могу назвать нас близкими друзьями, но это одно из самых важных и дорогих рабочих знакомств для меня.

4. Команда «Братства кольца» и знакомство с Сережей Гилевым. «Трибуна» запустила огромное количество самых разных карьер, а мне она помогла найти двух ключевых людей для моей любимой программы «Братство кольца». Шоу прожило всего один сезон, но это единственная программа, где я готов отвечать за каждую эфирную секунду. Например, вот за этот эпизод из Вильнюса на съемочную группу составили протокол за вандализм.

Причем полицейский дождался, когда мы закончим (примерно полтора часа неудачных дублей), поздравил с отличным броском и извиняясь объяснил, что это все-таки центральная площадь города и тут так нельзя.

Никита Коротеев (олды тут?) писал на Трибуну более-менее обо всем; Володя Спивак (тут не только олды) был главным специалистом по молодым европейцам. У нас было какое-то количество общих знакомых, мы могли пересечься и встреться и без «Трибуны», но это то, что помогало нам думать в унисон и подарило мне одно из главных приключений в жизни (это я не протокол в Вильнюсе, а вообще).

Еще здесь же я познакомился с Сережей Гилевым. Тогда еще не «великим русским актером» (тм), а редактром «Трибуны». Тоже очень важное и приятное знакомство для меня. Во-первых, я вообще не верил в Сережину актерскую карьеру, и это до сих пор невероятно мотивирующая история для меня. Во-вторых, еще до того, как Сережа стал актером, я позвал его работать в «Мел». Он был начальником наших соцсетей, я многому научился у него, и он помог нам пройти путь от абсолютного нуля до тех самых миллионов.

5. Баскетбольный блог. Это самое понятное и очевидное, но тоже очень важное. Именно тут я начал писать о баскетболе. Хотя сейчас делаю это сильно реже, за что меня иногда журит фанат «Оклахомы» и руководитель команды медиасервисов Константин Ловков (Костя, я исправляюсь!).

Блог, который сейчас гораздо больше активен в телеграме, всегда был просто хобби. Но в феврале прошлого года случилось то, что случилось (напишем так, чтобы никого не подставлять), и через какое-то время, помолчав, я понял, что блог и сообщество людей, которые его читают и обсуждают, очень важный стабилизатор жизни и психики для меня. Не такой, как вера или семья, но гораздо более важный, чем работа, например. Это очень помогло, и спасибо, что это когда-то началось тут.

Тут можно написать еще про какое-то количество приятный мелочей, вроде пресс-тура на Формулу-1 или реальном газоне Сан-Сиро, куда меня звали, в том числе, как блогера sports.ru. А еще что-то важное или просто примечательное я, наверняка, забыл. Но текст уже и так непрогнозируемо раздулся.

Прозвучит совсем нескромно, но у меня есть некоторая экспертиза и при этом полная беспристрастность, потому что sports.ru никогда не платил мне денег (парни, если что, я не против!), чтобы сказать, что sports.ru — это один из лучших сайтов на русском языке. И даже больше: одно из важнейших явлений в русских медиа вообще.

И все еще мой любимый сайт, который я открываю одним из первых практически каждое утро. Спасибо всем причастным, что он случился, стал таким и продолжается несмотря ни на что.

Фото: Личный архив