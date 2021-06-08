Возрождение тренера старой школы: в 90-х ломал клюшки и вызывал игроков на бой, сейчас переписывается с ними в соцсетях

Линди Рафф разносит НХЛ с молодыми пацанами.

«Весь хоккейный мир знает, как я отношусь к Линди. В нашей организации его ценят не только за тренерские, но и за человеческие качества. Теперь его долгая работа с «Баффало» подошла к концу. Было тяжело принять это решение, но я хочу, чтобы Линди знал – он всегда может положиться на меня как на друга».

С такими словами 20 февраля 2013 года владелец «Баффало» Терри Пегула уволил Линди Раффа из клуба, которому тот отдал 25 лет: десять как игрок (три – в качестве капитана) и пятнадцать как главный тренер.

«Сэйбрс» на тот момент существовали 43 года, так что более половины этого срока прошли вместе с Раффом. В единственный в истории финал Кубка Стэнли (в 1999-м) «клинков» выводил он, единственный «Президент Трофи» (2007) тоже брали с ним. Он работал с клубом дольше всех и одержал больше всех побед как в регулярке, так и в плей-офф.

Так что на одной чаше весов были эти 25 лет и его невероятная преданность (он проживал с клубом даже самые трудные годы вроде банкротства в 2003-м). На другой – невыход в плей-офф в предыдущем сезоне и неудачный старт в новом (который, к тому же, был укороченным): играла команда неплохо, но статистика удручала – всего 6 побед в 17 матчах.

Несмотря на уважительные причины вроде скомканной подготовки игроков, Терри Пегула решил, что Рафф исчерпал свой потенциал.

Может быть, он говорил от сердца, а может – просто то, что должен был сказать. Возможно, за те два года, что Пегула был с командой (он приобрел ее в 2011-м), он успел привязаться к Раффу. А возможно, именно то, что сам Пегула был новичком в клубе, мотивировало его расстаться с теми, кто в нем засиделся.

«Увольнение может быть трамплином для тренера, – утешал себя, Раффа и его поклонников генеральный менеджер Дарси Регир. – Линди не составит труда найти новую работу».

Для Регира это решение было особенно тяжелым: Рафф – первый тренер, которого он нанял как генеральный менеджер «Сэйбрс», и все эти 15 лет они были вместе.

И такой большой срок тем удивительнее, что и само решение о назначении Раффа было очень смелым.

Сменил тренера, которого любил весь город, конфликтовал с игроками

К 1997-му Линди, конечно, не был совсем уж новичком.

Еще до окончания игровой карьеры он знал, что будет тренером, и в последние два игровых года целенаправленно учился этому ремеслу. Когда в 1993-м он закончил, Роджер Нелсон, у которого Рафф когда-то играл, предложил ему работу ассистента в тренерском штабе «Флориды», только-только вступившей в лигу. Так что в следующие три года он успел побывать даже в финале Кубка Стэнли, куда «пантеры» сенсационно пробились в 1996-м.

И все-таки назначение главным тренером самой важной команды в его карьере было весьма неожиданным.

«Обстоятельства, приведшие Раффа к тренерскому мостику «Баффало» в 1997-м, не могли быть более трудными, – пишет Сэл Майорана в книге «100 вещей, которые фаны «Сэйбрс» должны узнать или сделать до того, как умрут». – Разве что он бы пришел в абсолютно бесталанную команду, занявшую последнее место (а «Сэйбрс» все же не были такой)».

Предшественником Раффа был Тед Нолан – любимчик болельщиков и всей команды (с очень важным исключением в лице Доминика Гашека). В сезоне-1996/97 Нолан сенсационно привел команду к титулу дивизиона, а в первом раунде плей-офф обыграл «Оттаву». И летом получил «Джек Адамс Эворд» – приз лучшему тренеру лиги.

«Казалось, что продление тренера – дело решенное, – продолжает Майорана. – Но Дарси Регир, новый генеральный менеджер, предложил ему контракт всего на год. Нолан отклонил такое предложение, и Регир немедленно нанял Раффа – бывшего игрока и капитана «клинков».

Сыграло ли тут свою роль, что Регир, новый человек в клубе, хотел иметь «своего тренера», или то, что у Нолана был конфликт с Гашеком – главной звездой и опорой команды в то время, но факт есть факт: Нолан был уволен сразу после того, как получил приз лучшему тренеру.

«Хотя Линди был любимчиком фанов, когда играл, его приход казался преступлением против Нолана, – пишет Майорана. – И некоторые игроки открыто задавали вопросы об этом руководству клуба».

Одним из тех, кто не принял назначение Раффа, был Мэтью Барнэби – Matt Rat – форвард, специализирующийся на силовой и грязной игре.

«Мы столкнулись сразу же, – рассказывает он в книге «Мэтью Барнэби: Нефильтрованное». – Рафф был заносчив и принес свое большое эго. А я не дал ему ни одного шанса – не мог простить команде то, что они сделали с Тедом.

Самые безумные вещи происходили в нашей раздевалке в Баффало. Мы говорили: «Рафф – дома, Линди – на выезде» (Игра слов: ruff – ерш, Линди – универсальное имя, но чаще встречается у женщин – Sports.ru).

Например, я как-то раз назвал Раффа хорьком, и он завопил: «Ты чего хочешь, Барнэби?». Я отвечал: «Я хочу обмен!». Он ударил клюшкой о скамейку рядом со мной так, что она сломалась, и вызвал меня на бой: «Хочешь подраться?». Я сказал, что не хочу драться с ним в раздевалке. «Но если ты отъедешь со мной на 15 миль от города, где вокруг не будет никого, то я буду рад выбить из тебя все дерьмо».

Но была у нового тренера в команде и поддержка.

«Когда Линди играл за «рейнджеров», я уже выступал за «Сэйбрс», – рассказывает тафгай Роб Рэй в книге «Трудная жизнь на льду». – И я тогда жил у Раффа, в его доме в Баффало. Так что у нас были хорошие отношения. И когда Линди получил работу, он хотел узнать, что происходит в команде, и заговорил со мной об этом. И правильно сделал».

Рафф все понимал. На своей первой пресс-конференции он говорил: «Того, как упорно команда билась за Теда [Нолана] на льду, никто другой не вправе от них требовать. Их чувства к нему, их преданность – это то, что у них невозможно отнять. Но я надеюсь, что к концу этого дня они приобрели уважение и ко мне».

Ну а конфронтации, как между Раффом и Барнэби, – дело житейское.

«Они случаются постоянно, – говорит Роб Рэй. – Часто бывают вспышки и драки между парнями в перерывах между периодами. Когда люди проводят так много времени вместе и при таком давлении, кто-то обязательно сломается. Самое главное – каждый должен понимать, что когда дело кончено, оно кончено. Бэрни и Линди сказали эти слова – и «проехали». Если грузиться всякий раз, когда кто-то что-то скажет, вы будете постоянно ходить обиженным на весь мир».

В итоге уже в первом сезоне Рафф превзошел предыдущее достижение Нолана – дошел до финала конференции. А на следующий год и вовсе добился лучшего результата в истории – финала Кубка Стэнли, который был проигран «клинками» при очень спорных обстоятельствах: есть мнение, что золотой гол Бретта Халла был засчитан неправильно, и «Сент-Луис» победил из-за судейской ошибки.

Рафф был средним игроком, но очень жестким – дрался 89 раз (даже с вратарями)

Все плюсы и минуса Раффа на раннем этапе тренерской карьеры были продолжением его игрового стиля.

«По уровню мастерства он был хоккеистом ниже среднего – плохо катался и владел шайбой, – пишет журналист Джо Пеллетье. – Но был добросовестным и хорошо пользовался своими размерами и силой, чтобы бороться за шайбу в углах площадки и перед воротами, поэтому мог играть и в нападении (как оборонительный форвард), и в защите. Он был одним из лучших ролевиков в лиге в 80-х».

Таким был и «Баффало» его первых тренерских лет: главное – это простые вещи, которые позволяют хорошо обороняться, и если у Гашека будет кураж, то можно добиться многого.

«Линди был потрясающе командным игроком и вообще идеальным парнем, какого вам бы хотелось иметь в раздевалке, – продолжает Пеллетье. – Фактически его главный вклад в команду и был в раздевалке, а не на льду».

Так же о нем отзывались и в качестве тренера: «Линди Рафф – это Эл Арбур (знаменитый тренер «Айлендерс» – Sports.ru), только с чувством юмора», – говорил Скотти Боумэн.

«Рафф вел свои команды жестко, но позволял им и расслабляться, – пишет Стивен Коул в книге «Третий овертайм». – Однажды он надел форму вратаря на тренировке и позволил всем расстреливать его шайбами».

И, конечно, Рафф дрался не только в раздевалке и не только с одноклубниками: сайт Hockey Fights упоминает о 89 его боях.

Он мог побить даже вратаря.

«В плей-офф 1980-го Рафф стоял на пятачке перед воротами Билли Смита, и тот ударил его по… хм-м… семейным ценностям, – пишет Алан Хан в книге «Рождение династии: 1980 Айлендерс». – А когда тот развернулся, то ткнул его клюшкой в глаз».

После этого 19-летний Линди, новичок, набросился на вратаря-ветерана.

«Он живет своей клюшкой, – ярился Рафф позднее в раздевалке. – И он от клюшки умрет».

Так же он поступал и будучи тренером. Когда 22 февраля 2007-го «Баффало» встречался с «Оттавой», силовой форвард «сенаторов» Крис Нил атаковал лидера «клинков» Криса Друри. Он нанес ему травму, но даже не получил удаления – судьи решили, что силовой был чистым. Возмущенный Рафф отправил уже своих тафгаев (Эндрю Питерса, Патрика Калету и Адама Мэйра) против первого звена «Оттавы» – Дэни Хитли, Джейсона Спеццы и Майка Комри. Как только шайба была вброшена, Мэйр набросился на Спеццу, и началось массовое побоище, длившееся пять минут и закончившееся сотней минут штрафа.

Рафф получил также денежный штраф. А фаны «Баффало», подводя итоги его 25-летней карьеры в команде, включили обе драки в пять самых ярких и памятных моментов.

Но, конечно, Рафф не мог бы сохранять свой пост в «Сэйбрс» так долго, если бы использовал одни и те же приемы, принесенные из игроцкого прошлого.

Большинство тренеров увольняют в течение 3 лет, Рафф продержался в «Баффало» 15

После ухода Доминика Гашека и капитана команды Майкла Пеки (обладателя «Селке Трофи»-1997) у «клинков» начался трудный период: в сезоне-2001/02 заняли последнее место в дивизионе, а в следующем году клуб объявил о банкротстве.

Раффа это не отпугнуло. «Он любил вызовы – переработать других, оказаться умнее их, – пишет Стивен Коул. – Даже выбирая команду в школе, он всегда предпочитал андердогов – чтобы попытаться привести их к победе. И «Сэйбрс» были для него идеальным, по-настоящему трудным вариантом: команда с маленького рынка, лучших игроков которой привычно переманивают более богатые».

И уже к 2005-му Рафф перестроил команду: если «Баффало» конца 90-х играл от обороны и вратаря, то команда первых постлокаутных сезонов олицетворяла новую НХЛ – она была быстрой, техничной, комбинационной, атакующей. И сначала «Джек Адамс Эворд», врученный Раффу в 2006-м, а потом и «Президент Трофи»-2007, выигранный всей командой, стали подтверждением этого.

«Линди анализирует игру больше, чем люди могут вообразить, – рассказывал Джеймс Патрик, многолетний ассистент Раффа. – Он очень увлечен игрой, хорошо ее знает и может адаптироваться к любым переменам».

Тем не менее, в следующем сезоне (2007/08), когда лидеры команды – Даниэль Бриер и Крис Друри – покинули Баффало, а игра Максима Афиногенова пошла на спад, результаты стали хуже: за пять следующих лет лишь два попадания в плей-офф и оба раза – вылет в первом раунде. К 2013-му уже и болельщики поговаривали: может быть, Рафф исчерпал себя?

«Есть правило трех лет, – пишут Барри Мелроуз и Роджер Вон в книге «Сбрасывая перчатки: в мире профессионального хоккея». – Большинство тренеров увольняют в течение этого срока, потому что они не меняются, не находят новые способы привлечь внимание игроков. К концу третьего сезона игроки уже слышали все, что вы можете сказать, знают все ваши трюки, так что начинают отключаться, когда вы говорите. Если не перетряхивать состав полностью, то три года – это предел. Игроки перестают обращать на вас внимание, и вы теряете возможности их мотивировать».

А Рафф был у руля «клинков» к тому моменту уже 15 лет!

С тех пор прошло еще почти десять, и мы знаем, что его карьера была далека от завершения.

Кажется, он больше не ломает клюшки. Наслаждается работой и общением с новым поколением игроков

Дарси Регир был прав, когда говорил, что Рафф быстро найдет новую работу – уже в начале следующего сезона он возглавил «Даллас». Правда, тогда это решение не встретило большого одобрения у болельщиков.

«Они думают, что этот старик может привести команду куда-то еще, кроме подвала таблицы? – писал блогер nhl.com Джош Кларк. – Он был уволен из худшей команды лиги. Если он недостаточно хорош для худшей команды, то почему он хорош для «Старс»?». По окончании сезона он признал свою ошибку: «Линди Рафф был ключом успеха. Он делал правильные ходы, даже если в чьих-то глазах они казались абсурдными (вроде постановки Ничушкина в первое звено). Так что даже если завтра он обменяет Бенна или Сегина на драфт-пик 6-го раунда, я приму это. Линди Рафф – это будущее «Далласа»!».

Следующие три сезона получились контрастными: первый – мимо плей-офф, во втором «Даллас» стал лучшим в Западной конференции, а Рафф вошел в тройку номинантов на «Джек Адамс Эворд» (в третий раз в карьере, вслед за 2006-м, когда выиграл приз, и 2007-м, когда занял второе место). А на третий сезон вдруг случился провал – худший результат за 20 лет, хотя к тому не было никаких объективных предпосылок.

И история закольцевалась: в 1997-м «Баффало» не продлил контракт с Ноланом, ставшим лучшим тренером лиги, и нанял Раффа, а спустя двадцать лет уже Линди не стали продлевать – хотя всего за год до того он вошел в число трех лучших тренеров лиги.

Потом были еще три года в качестве ассистента в «Рейнджерс» – с одной стороны, это было понижение, с другой – возможность перезагрузки.

А сейчас мы видим его возрождение с «Нью-Джерси» – идет последний год его контракта, и он, кажется, сделал все, ради чего его нанимали два года назад. Развить молодых игроков? Сделано – Джек Хьюз, Нико Хишир и Йеспер Братт выросли в элитных игроков, еще несколько вчерашних юниоров занимают важное место в основе («Нью-Джерси» в тройке самых молодых команд сезона). Поднять команду из подвала таблицы в зону плей-офф? Сделано – «Девилс» на пару с «Бостоном» прилично оторвались от остальных на Востоке и во всей лиге.

Чтобы доподлинно узнать, продолжает ли Рафф ломать клюшки в раздевалке, нам придется дождаться, пока кто-то из нынешнего состава «Девилс» закончит карьеру и напишет книгу. Но по тому, что Линди говорит журналистам, можно предположить, что с нынешним поколением игроков он общается иначе.

«Я хорошо провожу время с этими юными ребятами. Неважно, переписываемся мы или говорим о соцсетях или чем-то вроде этого, – со смехом рассказывал Рафф Пьеру Лебрюну из The Athletic. – Им нравится: «О, у вас есть эта штука?» – я отвечаю: «Конечно. Я должен присматривать за вами, ребята».

«Сейчас нельзя просто позвонить игроку, – продолжает Рафф. – Если вы наберете его номер, то, вероятно, обнаружите, что у него даже голосовая почта не настроена. Приходится приспосабливаться. Лучший способ достучаться до них – написать сообщение. Я пишу игроку после игры о том, что он сделал хорошо. И ответ тоже буду ждать текстовый. Звонить по телефону сейчас почти не принято».

«Очень важно узнавать игроков, с которыми вы работаете, – объясняет Рафф свои нынешние принципы. – Закройте компьютер, познакомьтесь со своими игроками. Я горжусь тем, что ежедневно пытаюсь достучаться до парней. Просто катайтесь и говорите с ними об игре, говорите о том, почему мы меняем звенья, на что смотрим, что они могут сделать лучше.

Я думаю, если вы открыты и честны с ними, то даже если им иногда не нравится то, что вы говорите, в большинстве случаев они примут это к сведению.

И что еще более важно: когда они разговаривают с вами, убедитесь, что вы слушаете – и понимаете, что их точка зрения тоже может иметь значение».

***

Месяц назад я писал, что «Девилс» хочется желать удачи хотя бы потому, что в их тренерском штабе есть Сергей Брылин. Но Линди Рафф – тоже очень веская причина.

Фото: East News/Larry MacDougal via AP, Len Redkoles / Getty Images North America / Getty Images via AFP, AP Photo/Ron Frehm, AP Photo/Don Heupel, AP Photo/Adam Hunger; Gettyimages.ru/Rick Stewart