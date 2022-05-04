«Старостин сказал: «Молодой человек, вы сделали великое дело». Основатель фанатского движения «Спартака» Сергей Митяков – о первом выезде болельщиков

«Спартаку» – 100 лет! К этому юбилею Sports.ru и онлайн-кинотеатр KION сняли документальный фильм «Мы – «Спартак!» о тех, кто с командой и в горе, и в радости – преданных болельщиках. Вековая история клуба с его успехами и трагедиями – это история их жизней.

О том, как болельщики «Спартака» отправились на свой первый выезд и были признаны Николаем Старостиным, в фильме «Мы – «Спартак!» вспоминает Сергей «Люберецкий» Митяков, один из основателей фанатского движения красно-белых. Какая же классная ностальгия!

«25 июня 1977 года завершался первый круг. «Спартак» тогда шел на пятом месте в Первой лиге, а наверх пробивались только две команды. То есть Высшей лигой даже и не пахло. И тут на трибунах прозвучал клич: «Ребята, давайте поддержим наш великий клуб в выездном матче».

Минск нам представлялся очень удобным вариантом, потому что это недалеко, где-то 700-800 километров, потому что выходной день, потому что лето, потому что мы – за «Спартак»! И во сне и наяву мы хотели за «Спартак» болеть везде и всюду.

В общем, начали прорабатывать варианты. На поезде сгруппироваться не получалось: раньше ведь ни интернета, ни мобильных ни у кого не было – только домашние телефоны. Тут я возьми и ляпни: «Я могу автобус в Люберцах заказать». Какой автобус? С чего? Не знаю, что меня подвигло сказать. Но раз уж назвался груздем – полезай в кузов.

У меня в автоколонне работал сослуживец Евгений Муравлев. Я к нему подошел: «Нам автобус бы заказать». А он: «Сходи сначала к заместителю начальника колонны». Взял три дня больничного и пошел к Евдокимову. Выяснилось, что заказать автобус можно только через турагентство. Там начали проверять, для каких целей заказывается автобус, потому что стоил он порядка 700 рублей – по тем временам это солидная сумма. Я в месяц на заводе тогда получал 80-90 рублей.

В турагентстве я соврал, что женюсь, что невеста у меня из Беларуси, а все мои родственники хотят присутствовать на свадьбе и собираются посетить столицу дружественной нам республики – Минск. Всеми правдами и неправдами автобус был заказан, о чем я радостно сообщил ребятам на стадионе.

Вечером 24 июня к станции метро «Ждановская» (сейчас этой «Выхино») подтянулся народ. Выезд был первый, поэтому всех нюансов мы не знали, и на всякий случай решили, что те, у кого нет паспорта, не едут. Таким образом нескольким фанатам, которым не исполнилось еще 16 лет, пришлось пропустить этот эпохальный выезд. Почему эпохальный? Потому что «первый выезд как первое свидание, щемит в груди, из горла рвется стон, пусть недруг испытает содрогание, когда весь красно-белый стадион». Это часть моего стихотворения, которое я написал в 2013 году. Оно посвящено как этому событию.

И вот 45 счастливчиков загрузились в красно-белый венгерский автобус «Икарус» – причем не бордовый, а действительно красно-белый. Мы его, естественно, весь разукрасили атрибутикой. У нас тогда были самодельные флаги по метру и еще маленькие всякие с полосой диагональной. Шарфы – тоже самопальные – начали практиковать. В итоге из красно-белого автобус у нас превратился в супер красно-белый – там не было ни одного клочка свободного пространства другого цвета.

До Минска мы добрались за 10 часов. В 20:00 выехали, а в 06:00 утра уже въезжали в город. А что там? Всего-то 700 километров. Да и компания хорошая, автобус – тоже, зря его ругают. На этих автобусах до сих пор ездят где-то. И это с 70-х годов! Кто-то мне рассказывал: «Приехал в Тьмутаракань. И там «Икарус» подгоняют – километров 30 до деревни ехать. Коптит, чихает, но едет».

Обосновались мы на стоянке у стадиона «Динамо» и устроили небольшую экскурсию по городу – надо было познакомиться с интересными достопримечательностями. Например, с Комсомольским озером. Июнь, жарко, поехали искупаться. Когда вернулись к автобусу, тренер «Спартака» Виктор Зернов принес нам оплаченные билеты на матч.

Всего на стадионе спартаковских болельщиков было чуть более 50: 45 человек приехали на «Икарусе», еще 5-7 подтянулись на поезде, один товарищ даже на самолете прилетел.

Сам матч закончился неудачно: проиграли 0:1, автогол защитника Виктора Букиевского (в протоколе матча записан динамовец Юрий Курненин – Sports.ru). На воротах стоял Александр Прохоров. Он играл в тот день как бог: тащил все, что можно и нельзя. Но один раз, увы, оказался бессилен, как раз когда Букиевский забил в свои ворота.

Самый эпохальный момент произошел уже после матча: к нам в автобус пришел Николай Петрович Старостин – основатель «Спартака», Дед. И, как бы сейчас сказали, устроил для болельщиков пресс-конференцию. Минут 40 отвечал на наши вопросы – удобные и неудобные. Мы получили очень много информации, которую нельзя было почерпнуть нигде в то время. Потому что интернета не было, а до газет, естественно, такое не доходило.

Когда Старостин ответил практически на все вопросы, ребята сказали ему: «Николай Петрович, вот этот человек, Сергей Митяков, это он организовал этот выезд и заказал автобус. Благодаря ему мы приехали сюда поддержать любимую команду». Старостин пожал мне руку и сказал: «Молодой человек, вы сделали великое дело». И вот это запомнилось мне на всю жизнь. Почему? Потому что Дед пожал мне руку! Я ее потом неделю не мыл. Для меня это было главное – что Старостин признал нас болельщиков, дал зеленый свет на дальнейшие выездные мероприятия».

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