13 комментариев

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Династию пора модифицировать.

Завершив свой турнирный путь в полуфинале конференции, «Уорриорс», пожалуй, сумели выжать максимум из столь болезненного для организации сезона. Действующие (еще несколько деньков) чемпионы так и не смогли хоть на сколько-нибудь продолжительном отрезке кампании предстать перед баскетбольной общественностью командой, всерьез собирающейся оформить бэк-ту-бэк.

Палок в колесах собралось предостаточно и на любой вкус: панч Дрэймонда, длительное отсутствие лидеров по самым разным причинам, чемпионское похмелье, уход Майка Брауна, ментальные проблемы некоторых (здравствуй, Клэй) ветеранов и нестабильность молодежи. Все это мешало поймать «воинам» свой ритм сначала в регулярке, а затем и в плей-офф.

Разлаженность и недееспособность привычных командных механизмов несколько раз успешно маскировалась яркими (а иногда и великими) индивидуальными выступлениями отдельных игроков, но гораздо чаще подчеркивалась андерперформансами исполнителей, на помощь которых Стив Керр серьезно рассчитывал.

К счастью для «Уорриорс», Карри не собирается покидать ни пределы залива, ни пределы собственного прайма, так что отправиться в легитимный поход за пятым титулом в эру Стэфа можно будет уже осенью. Но надеяться на больший профит, оставив все как есть, конечно, бесперспективная затея. Понадобится некоторая перегруппировка.

Итак, вашему вниманию гайд по максимизации чемпионских шансов «Голден Стэйт» на следующий сезон (речь пойдет только про уже имеющийся у команды ресурс – потенциальные изменения в составе оставим преемнику Боба Майерса). Поехали.

Шаг 1. Восстановить «семейную» атмосферу

Задача, которая должна стать для «Уорриорс» в их межсезонье самой приоритетной – избежать входа в новый сезон и с Дрэймондом, и с Пулом в ростере. После вылета от «Лейкерс» Стив Керр, сами участники инцидента и другие лидеры команды, наконец, единогласно признали огромное негативное влияние случившегося в октябре на итоговые результаты. До этого чемпионы предпочитали игнорировать «слона в комнате» на публике, что, возможно, еще сильнее усугубляло ситуацию.

В результате произошедшего Грин потерял солидную часть «вокального» лидерства, которое чрезвычайно важно для его стиля игры и образа, а Пул в свою очередь остался без авторитета, ментора и «большого брата». Ну, и без земли под ногами.

Токсичные взаимоотношения Джордана и Дрэймонда сковывали не только их самих, но и всю остальную команду. Дружная и озорная атмосфера всегда являлась важной частью успехов организации, но перенести аналогичный поведенческий паттерн в неестественную среду обитания (начиненную напряженностью и пассивной агрессией) оказалось непосильной задачей. И нет достаточно оснований полагать, что она окажется посильной на сезон грядущий. Самым оптимальным решением этой проблемы видится избавление от одного из участников конфронтации.

Отказ от услуг Грина будет не самым продуктивным шагом (особенно, если этим летом он запросит адекватные деньги). Что в регулярке, что в плей-офф Дрэймонд доказал свой статус одного из лучших оборонительных игроков лиги. Грин – сам себе защитная система, а на перестроение этой самой системы у «Голден Стэйт» банально нет времени. А если вспомнить про почти телепатическую связь на паркете между Дрэймондом и Стэфом (человеком, которому и нужно предоставить наилучшие условия), то вариант возможного прекращения сотрудничества с Грином выглядит все более проигрышным. Каким бы трудным ребенком он, порой, ни был.

В таком случае не остается ничего другого, как обменять Пула. В отличие от кейса Грина, этот сезон подсветил полную несовместимость Джордана и «Уорриорс». Помимо конфликта с Дрэймондом также присутствует конфликт амбиций Пула с предлагаемой ему ролью и, конечно, самый глобальный – между майндсетами игрока и команды. Это союз, обреченный на небесах.

Несмотря на громкий провал в плей-офф (по ходу которого Джордан достиг апогея собственной неиграбельности) и довольно тяжелый контракт, Пул все еще остается вполне обмениваемым ресурсом. Талантливый яркий скорер с понятным потенциалом для роста. Шансы на его полную реализацию точно увеличатся в команде без Стефа Карри в ростере. А что, возможно, еще важнее – Джордан невероятно медийный персонаж. Джерси разлетаются, мемчики куются. Почему бы какой-нибудь франшизе с маленького рынка не рискнуть? Налетайте.

Шаг 2. Усмирить Томпсона

К сожалению, первый полноформатный сезон Клэя после двух подряд ужасных травм запомнится широкой публике не тремя сотнями трехочковых в регулярном чемпионате (он, к слову, всего-навсего третий игрок в истории НБА, пробивший данную отметку – раньше это удавалось лишь Стэфу и Хардену) и вспышками гениальности в ней же. Запомнится он великим множеством нервных срывов, обязательно сопровождавшихся нелепым демонстрированием четырех пальцев (происходили эти спектакли, как правило, в с треском проигранных «Уорриорс» и проваленных лично Клэем матчах). И, конечно же, он запомнится своей мрачной кульминацией – постсезоном, в котором Томпсон, скорее всего, официально прекратил свое существование в качестве топового ту-вэй игрока и безусловной второй опции в команде чемпионских намерений. Да еще и «Game 6 Klay» сложил свои супергеройские полномочия. Печаль.

Ужасную игру в обороне во многом можно оправдать наложением плотнейшего расписания плей-офф на тот факт, что у Томпсона почти не было предсезонной подготовки (по его собственному желанию – боялся получить травму). Рассчитывать при таких раскладах на свежие ноги в мае очень наивно. Тем более, когда речь идет о ногах, перенесших столько стресса за последние годы.

А вот найти аргументы в оправдание Клэя касательно его щит-шоу на чужой половине, становящихся все более частым явлением, не получается и не то чтобы очень хочется. В начале регулярки Томпсона всей вселенной НБА ругали за сомнительный выбор бросков – он форсил различную дичь как из-за дуги, так и со средней. На определенном этапе сезона Клэй остепенился и вернулся к своим обычным попыткам, позволив игре самой идти к нему в руки. Но закончить кампанию Томпсон решил в той же точке безумия, в какой ее и начинал. Как итог – за голову хватались все, включая Стива Керра.

Создание броска никогда не было сильной стороной скиллсэта Клэя – не является и сейчас. Сам Клэй считает иначе, и это стабильно мешает команде. Полномочиям Томпсона необходимы четко очерченные границы, в которые точно не должна входить возня с мячом любой продолжительности и неадекватные броски после нее. Нужно окончательно откатить его к заводским настройкам: кэтч-н-шут, кэтч-н-шут и еще раз кэт-н-шут. В своих лучших матчах Томпсон почти не бил мяч о паркет.

Возвращение к истокам в нападении поможет Клэю оставаться более свежим на дистанции всего матча, а значит, у него будет куда больше сил и энергии на приемлемую защиту. В общем, вся надежда на то, что Керр решится на честный разговор с Томпсоном касательно его текущей и будущей ролей.

Шаг 3. Разблокировать Уиггинса

В последний раз, когда Уиггинсу приходилось примерять на себя статус второго лучшего игрока команды, «Уорриорс» перевернули серию с «Бостоном» и выиграли титул. В этом сезоне у Эндрю, к несчастью, не было возможности подойти к концовке в настолько же крутой форме из-за сложных семейных обстоятельств. Остается надеяться, что в октябре Уиггинс предстанет в отличных ментальных и физических кондициях, так как «Голден Стэйт» будут как-никогда нуждаться в «финальной» версии канадца, но уже на куда более продолжительной дистанции.

Ведь если кого и рассматривать в качестве атакующей опции «после Стэфа Карри» в текущем ростере «Уорриорс», то только Эндрю. Самое время Стиву Керру освежить свой плейбук и вдохнуть в него побольше комбинаций для Уиггинса. Пока же «Уорриорс» даже не удосуживаются регулярно организовывать Эндрю миссматчи, с которыми он более чем способен разбираться в посте, а если такие образуются сами собой, то, в подавляющем числе случаев, это остается проигнорировано партнерами (у Уайзмэна был особенно травмирующий опыт, связанный с данным аспектом).

В большей части позиционных атак «Голден Стэйт» канадец просто «живет» на дуге в ожидании скидки, и это точно не самый эффективный путь его задействования (даже при том, что трехочковый Уиггинса с каждым годом становится все увереннее). Если «Уорриорс» хотят получить от Эндрю принципиально иной уровень импакта, то им необходимо регулярно нагружать его мячом и касаниями внутри трехочковой линии, чаще создавать ему условия для выгодной изоляции или силового прохода. Эмпирически доказано, что Эндрю располагает достаточным уровнем навыков и атлетизма, чтобы эффективно и, кстати, довольно разнообразно конвертировать такие возможности в набранные очки. К тому же, это здорово поможет команде перестать так сильно зависеть от того, насколько хорошо залетают дальние джамперы. В этом сезоне у «Уорриорс» были очень большие проблемы в матчах, в которых трешка откровенно не шла. Чемпионам катастрофически не хватало гибкости в нападении. Опция в лице Уиггинса, оперирующего на средней и ближней дистанциях, определенно привнесет необходимое разнообразие. Эталонным примером преимуществ более агрессивного задействования канадца служит пятая игра прошлогоднего финала – «Голден Стэйт» попали всего 9 трехочковых из 40 (Уиггинс и Карри на двоих выдали 0-15), но насовали «Селтикс» аж 50 очков из краски, из них 20 – на счету Эндрю. Чем регулярнее партнеры будут кормить канадца мячом, тем регулярнее он будет помогать спасать «Уорриорс» матчи с отсутствием «летной погоды». А это архиважно.

Также конкретизация второй атакующей опции снимет часть нагрузки со Стэфа – тащить на себе все нападение команды еще одну регулярку напролет будет менее забавно. Пора выделять Уиггинсу не 14-16 бросков за матч, а, к примеру, 19-21. Похоже, что от этого выиграют все (кроме эго Томпсона).

Шаг 4. Найти, наконец, четкую роль для Куминги

После смазанного старта сезона Джонатан неизменно прибавлял от месяца к месяцу. Бросок выглядел все увереннее, движение без мяча в атаке становилось все осмысленней и полезнее, в атакующем арсенале появилась парочка новых мувов. Отдельного упоминания достойна персональная защита конголезца – ее уровень очень близок к тому, чтобы начать называться «элитной». По ходу регулярки Керр часто доверял Куминге опеку лучшего игрока соперника, и тот не подводил – создавал проблемы Дюрэнту и его демо-версии (Брэндону Ингрэму), успешно залезал под кожу Дончичу, Эдвардсу, Шэю и МакКоллуму. В отсутствие Уиггинса это особенно выручало. Вообще вторую половину регулярки Джонатан провел отлично как с точки зрения обороны, так и с точки зрения цифр в нападении. Но что же тогда помешало ему стать не то что важным, а просто игроком ротации для плей-офф?

Во-первых, его защита без мяча. Куминга слишком часто не успевает на смены, ленится пробираться сквозь заслоны и в целом довольно скверно читает большинство эпизодов. Он в состоянии круто отзащищаться один в один в изоляции против сильных скореров (инстинкты и атлетизм благоволят) и здорово выполнять роль страхующего четвертого, но когда дело доходит до защиты, требующей высокой концентрации и принятия правильных решений – у Джонатана тут же появляется куча проблем. И если в регулярном сезоне тренерские штабы оппонентов не стремятся во что бы то ни стало наказать Кумингу за его грехи, то плей-офф – это место, где твои явные недостатки эксплуатируются по полной. Что мы в итоге имели: лучшее качество (персональная защита), которым располагает Джонатан на своей половине, уже давали вернувшиеся в строй Уиггинс и Пэйтон (Керр, отвечая на вопрос о малом количестве игрового времени Куминги в постсезоне, назвал это главной причиной сложившейся ситуации и призвал парня стать более универсальным защитником), а во всех остальных аспектах он не блещет.

Во-вторых, Керр так и не нашел для юного конголезца стабильную и прозрачную роль в нападении. Но, справедливости ради, поиски Стива были довольно масштабными и затронули немало вариантов: на одном отрезке сезона Куминга жил исключительно на катах и кэтч-н-шуте, на другом ему позволялось создавать себе броски самостоятельно, на еще одном – все вместе. А ближе к финишу регулярки Керр вообще начал заигрывать с Джонатаном в роли Дрэймонда Грина (когда тот сидел на скамейке), нагружая Кумингу мячом «наверху» и доверяя ему небольшие объемы плеймэйкинга (кстати, выходило довольно неплохо). Проблема в том, что в атакующих подвигах Куминги пропорция системности значительно уступала пропорции хаоса. Наступил плей-офф, а полагаться в нем на хаос совсем не принято. На данный момент у Джонатана есть лишь одно стабильное оружие на чужой половине – каты к кольцу. Всему остальному мешает нехватка технической оснащенности и игрового интеллекта.

Пора бы уже Керру заиметь на Кумингу конкретный план и посвятить в него самого игрока, что позволит Джонатану точечно потрудиться в межсезонье и больше никогда не обнаруживать себя на конце скамейки в постсезоне (одному из главных любимцев публики это не к лицу)

Шаг 5. Начать, наконец, доверять Муди в регулярке

У Муди полностью противоположная ситуация как с игровым временем, так и с конкретикой в роли. Мозес – почти каноничный фри-н-ди с внушительным потенциалом для роста внутри данного амплуа. Но Стив Керр не спешил помогать парню раскрывать этот самый потенциал на площадках НБА в минувшем регулярном чемпионате, усаживая Муди на «бэнч» после первой же оплошности и регулярно ссылая его в джи-лигу.

Мозес терпеливо ждал свои шансы – и дождался. Как и год назад, они пришли в плей-офф. Накопленной за несколько месяцев маны хватило на солидный импакт на обоих концах площадки, бросковую линейку 53/59/91 и звание третьего/четвертого самого стабильного игрока «Уорриорс» в серии против «Лейкерс». Защита, трешка, хасл – все это было при Муди и раньше, поэтому большим откровением его выступление не стало. Видимо, ему просто нужно чувствовать, что в него по-настоящему верят. Керр же весь сезон не давал и намека на эту веру, но после вылета поспешил объяснить все тем, что Мозес испытывал большие трудности на тренировочных сессиях, и качественный прорыв произошел у Муди как раз-таки к началу постсезона. Окей, но даже эта причина не выглядит достаточными для оправдания выбора в пользу минут Энтони Лэмба.

В таком случае, желаем Мозесу куда более продуктивных тренировок по ходу следующего сезона, ведь ему явно есть что предложить этой команде.

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Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Ezra Shaw, Loren Elliott