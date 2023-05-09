17 комментариев

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2-2 было ближе, чем 1-3.

Стив Керр во второй раз за серию перетряхнул стартовую пятерку своей команды в поисках самого лучшего сочетания. Гэри Пэйтон II занял место Джамайкла Грина (который сам до этого занял место хворающего Луни) в открывающем лайн-апе. С помощью него Керр намеревался усмирить Д`Анджело Расселла, уничтожившего Томпсона в третьей игре (для Клэя эта роль, к сожалению, становится все привычнее). С формированием этого мэтч-апа перед бэккортом пока еще чемпионов стояла цель сдержать парочку Ривз-Вандербилт. Вполне посильная задача, учитывая, что против второго и защищаться-то особо не нужно. Грин снова взял на себя Дэвиса, а Уиггинс – Леброна.

Эта пятерка с сей структурой мэтч-апов, действительно проделывала впечатляющую работу в хэлфкорт обороне – большинство позиционных атак «Лейкерс» сводилось к изоляциям сомнительного качества и броскам на исходе владений. Единственным источником солидной угрозы для защиты «Уорриорс» являлось транизишн-нападение хозяев.

Но самое интересное все же происходило на половине «Лейкерс». Оказалось, что роль Пэйтона в атаке была гораздо важнее, чем роль в обороне. Стив Керр поставил «все деньги» в нападении на пик-н-ролл со Стэфом Карри. Все ради того, чтобы вовлечь в этот самый пик-н-ролл Энтони Дэвиса, тем самым подняв его из-под кольца на дугу. Это должно было освободить место для роллмэнов и катеров – в подавляющем большинстве случаев все эти люди умещались в одном Гэри Пэйтоне.

План Керра работал лучше некуда, причем с самого начала – Дэвиса раз за разом выманивали из трехсекундной, что приводило к легким очкам «Уорриорс» оттуда – 22 из своих первых 33 «Голден Стэйт» набрал именно из «краски».

Стэф выдавал одну своевременную и эффектную передачу за другой (у Карри в этом матче 14 ассистов), а Гэри, Дрэймонд и Уиггинс без проблем разбирались с оголенным тылом «Лейкерс». У «озерников» не было на это никакого соразмерного ответа.

До четвертой четверти. В нее «Уорриорс» заходили с семиочковым преимуществом (а по ходу матча отрывались и на 12), но против такого Лонни Уокера приемов еще не разработали. Несколько десятков игровых минут назад он сидел в последнем вагоне ротации, но в заключительном отрезке этой игры Лонни решил гордо воссесть на место машиниста. И он повел поезд – 15 очков за четверть. У «Уорриорс» – 17. Надеюсь, этот парень, наконец, возьмет свой МВП финала, который давно задолжала ему судьба (шутка, хотя, кто знает?).

Карри держал «Уорриорс» на плаву, пока остальные мазали вообще все. Отдельного упоминания достоин Клэй Томпсон, который снова смачно провалился – толком не помогал в обороне и форсил отвратительные броски.

То, что произошло в концовке, предлагаю оставить профессионалам – психологам, антропологам, кому угодно. Это было больно.

А у Стива Керра был отличный план, которого он придерживался. Который отлично работал. Но «Уорриорс» все равно умудрились проиграть. Стеф Карри собрал 30-очковый трипл-дабл. Но «Уорриорс» все равно умудрились проиграть. В очередной раз рядом с «шефом» не оказалось человека, способного хоть в какой-нибудь степени разгрузить его «горб».

Теперь «Голден Стэйт» понадобится чудо. Способны ли они на него? Вопрос дискуссионный.

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Фото: Gettyimages.ru/Harry How