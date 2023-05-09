17 комментариев

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«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

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Стефен Карри Стефен Карри
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Лейкерс Лейкерс
Голден Стэйт Голден Стэйт
Лонни Уокер Лонни Уокер
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Гэри Пэйтон II Гэри Пэйтон II
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Клэй Томпсон Клэй Томпсон
Стив Керр Стив Керр
Д’Анджело Расселл Д’Анджело Расселл
Эндрю Уиггинс Эндрю Уиггинс
Остин Ривз Остин Ривз
Баскетбол Баскетбол

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2-2 было ближе, чем 1-3.

Стив Керр во второй раз за серию перетряхнул стартовую пятерку своей команды в поисках самого лучшего сочетания. Гэри Пэйтон II занял место Джамайкла Грина (который сам до этого занял место хворающего Луни) в открывающем лайн-апе. С помощью него Керр намеревался усмирить Д`Анджело Расселла, уничтожившего Томпсона в третьей игре (для Клэя эта роль, к сожалению, становится все привычнее). С формированием этого мэтч-апа перед бэккортом пока еще чемпионов стояла цель сдержать парочку Ривз-Вандербилт. Вполне посильная задача, учитывая, что против второго и защищаться-то особо не нужно. Грин снова взял на себя Дэвиса, а Уиггинс – Леброна.

Эта пятерка с сей структурой мэтч-апов, действительно проделывала впечатляющую работу в хэлфкорт обороне – большинство позиционных атак «Лейкерс» сводилось к изоляциям сомнительного качества и броскам на исходе владений. Единственным источником солидной угрозы для защиты «Уорриорс» являлось транизишн-нападение хозяев.

Но самое интересное все же происходило на половине «Лейкерс». Оказалось, что роль Пэйтона в атаке была гораздо важнее, чем роль в обороне. Стив Керр поставил «все деньги» в нападении на пик-н-ролл со Стэфом Карри. Все ради того, чтобы вовлечь в этот самый пик-н-ролл Энтони Дэвиса, тем самым подняв его из-под кольца на дугу. Это должно было освободить место для роллмэнов и катеров – в подавляющем большинстве случаев все эти люди умещались в одном Гэри Пэйтоне.

План Керра работал лучше некуда, причем с самого начала – Дэвиса раз за разом выманивали из трехсекундной, что приводило к легким очкам «Уорриорс» оттуда – 22 из своих первых 33 «Голден Стэйт» набрал именно из «краски».

Стэф выдавал одну своевременную и эффектную передачу за другой (у Карри в этом матче 14 ассистов), а Гэри, Дрэймонд и Уиггинс без проблем разбирались с оголенным тылом «Лейкерс». У «озерников» не было на это никакого соразмерного ответа.

До четвертой четверти. В нее «Уорриорс» заходили с семиочковым преимуществом (а по ходу матча отрывались и на 12), но против такого Лонни Уокера приемов еще не разработали. Несколько десятков игровых минут назад он сидел в последнем вагоне ротации, но в заключительном отрезке этой игры Лонни решил гордо воссесть на место машиниста. И он повел поезд – 15 очков за четверть. У «Уорриорс» – 17. Надеюсь, этот парень, наконец, возьмет свой МВП финала, который давно задолжала ему судьба (шутка, хотя, кто знает?).

Карри держал «Уорриорс» на плаву, пока остальные мазали вообще все. Отдельного упоминания достоин Клэй Томпсон, который снова смачно провалился – толком не помогал в обороне и форсил отвратительные броски.

То, что произошло в концовке, предлагаю оставить профессионалам – психологам, антропологам, кому угодно. Это было больно.

А у Стива Керра был отличный план, которого он придерживался. Который отлично работал. Но «Уорриорс» все равно умудрились проиграть. Стеф Карри собрал 30-очковый трипл-дабл. Но «Уорриорс» все равно умудрились проиграть. В очередной раз рядом с «шефом» не оказалось человека, способного хоть в какой-нибудь степени разгрузить его «горб».

Теперь «Голден Стэйт» понадобится чудо. Способны ли они на него? Вопрос дискуссионный.

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Фото: Gettyimages.ru/Harry How

17 комментариев

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Vagant
Хэм таки отреагировал на план Керра. Во втором тайме Леброн держал Пэйтона и после скринов оказывался против Стефа.
Затем проявилась еще одна слабость ЛАЛ, Эй Ди в атаке часто падал, и ГСВ быстро разыгрывали атаки на "лишнего".
Хэм взял третий тайм-аут и все упор в нападении стали делать через Стефа. После скринов через него постоянно атаковал Леброн. Стеф в начале даже пару раз отбился. Но так пахать и в атаке, и обороне было чересчур даже для него.
Ну а далее Керр "зажал" третий тайм-аут, который сгорел в последние 2 минуты.
Ротация же ЛАЛ была моложе, чем ГСВ.
+18
-1
+17
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Vagant
Ответ Антон Антнов
Хрен знает, что там ГСВ контролировали, если они за четвертую четверть набрали 17 очков.
Автор же написал: три четверти)))
+12
0
+12
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Vagant
Ответ TurboMen
У Клэя и Леброна одинаково выброшенных трёх, только Клэй забил три, а Леброн только две. Уж точно не в промахах Клэя тут дело, обычные 33%(что выше общекомандных 29%). А в 2х-очковых комбинациях он не был заигран, два броска не показатель. Они сами стали заложниками того баскетбола что приносил им успех годами, когда нужно перестроиться - это даётся очень тяжело. И Керр явно не придумал как в эти новые схемы вписывать Клея.
Вот только трешки у Клея - профильный инструмент, а у Леброна вспомогательный.
+9
0
+9
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Mr.Todd
Какая-то беда в плей-офф с таймаутами. У Керра был шанс взять таймаут при -1, при том два раза, вместо этого две невразумительные атаки. А потом вот это вот от Грина.
Томпсону пора что-то менять в игре. Он раньше играл в подобном стиле на пофиг, всегда кидал. Только раньше у него на 3 удачные игры - одна провальная. Сейчас ровно наоборот. Его трёха при -1, это вообще за гранью. Пула бы за такое побили бы всей командой.
+4
0
+4
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Антон Антнов
Хрен знает, что там ГСВ контролировали, если они за четвертую четверть набрали 17 очков.
+8
-5
+3
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Magzhan Estigarribia
Мне кажется вместо Клея лучше сыграл бы Донте
+2
0
+2
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Антон Нестеренко
Здоровый Дэвис - редкий зверь в последние годы. Если Энтони развалится - могут и отлететь, даже с 1-3. А так - все шансы на выбывание ГСВ, хоть они мне и симпатичны.
п.с.
37,1 минута за игру у Дэвиса, 37,7 у Карри. Бьются изо всех сил.
+2
-1
+1
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Алексей Варенцов
Опытные зубры расслабились на полчетверти и их поимели на всю глубину
сделали то, что они делали, когда были голодными
0
0
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mitch
Все идет к тому, что в финале будет играть 7-я и 8-я команды. Что в свою очередь проложит тренд к тому, что сильнейшие команды будут пробиваться в плей-офф через плей-инн.
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noke
Ответ Владимир Алексеев
"Хрен знает, что там ГСВ контролировали" --- контролируют неживые вещи, менеджментят живых существ. К сожалению, русскоязычные разбрасываются этими англицизмами по-наитию как новомодными словами.
Большой толковый словарь
КОНТРОЛИРОВАТЬ, -рую, -руешь; нсв. (св. проконтролировать). кого-что. Осуществлять контроль (1 зн.) или надзор. К. чью-л. работу. К. учащихся. Правительственные войска контролируют положение. К. выполнение принятых решений. Необходимо к. свои чувства, поступки (отдавать себе отчёт в своём поведении, поступках и т.п.).

"Игра" - это "неживая вещь".
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Roger Pain
Автор
Ответ TurboMen
У Клэя и Леброна одинаково выброшенных трёх, только Клэй забил три, а Леброн только две. Уж точно не в промахах Клэя тут дело, обычные 33%(что выше общекомандных 29%). А в 2х-очковых комбинациях он не был заигран, два броска не показатель. Они сами стали заложниками того баскетбола что приносил им успех годами, когда нужно перестроиться - это даётся очень тяжело. И Керр явно не придумал как в эти новые схемы вписывать Клея.
ну, в последней четверти Клэй даже Керра заставил за голову хвататься - не то что меня)
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Ахилл Кобе Браянта
Ответ Vagant
Вот только трешки у Клея - профильный инструмент, а у Леброна вспомогательный.
Так у Клея 44% из-за дуги в серии
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