Лучшие атакующие игроки Лиги ВТБ, помимо Рэтан-Мэйса

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Несмотря на атакующие подвиги звезды «Енисея» Ксавьера Рэтан-Мэйса, который в ноябре набирает практически по 30 очков за матч, в Лиге есть и другие игроки, которые ярко проявили себя в первом круге. Разбираем их сильные стороны и суперспособности, позволяющие стабильно поражать цель.

Октавиус Эллис («Уралмаш»)

Статистика: 17,8 очка, 7,4 подбора, 1,3 передачи, 0,4 перехвата, эффективность – 25,0 «Фишка»: Атлетичная игра в краске

Октавиус Эллис пришел в «Уралмаш» уже по ходу нынешнего чемпионата. Но пропущенная предсезонная подготовка не помешала новичку с ходу влиться в коллектив. В первом же матче новичок набрал 24 очка и стал лучшим игроком встречи против «Локо». Ему удалось продолжить в том же духе.

Стабильно высокий уровень игры Эллис держит на протяжении всего сезона. Центровой является третьим снайпером турнира. При этом в активе лидера «Уралмаша» уже есть три дабл-дабла в 8 матчах. «Фишкой» Октавиуса является высокий процент реализации бросков из-под кольца. Американец отлично открывается при пик-н-роллах, уверенно атакует полукрюком и нередко добивает мячи после промахов партнеров по команде.

Би Джей Джонсон («ПАРМА»)

Статистика: 17,7 очка, 5,0 подбора, 0,3 передачи, 1,1 перехвата, эффективность – 15,8 «Фишка»: Умение создать себе бросок, степбэк, сайд-степ

Би Джей Джонсон в отличие от Эллиса не может похвастать стабильностью своих снайперских подвигов. Форвард «ПАРМЫ» является одним из трех игроков Лиги, которые имеют в своем активе минимум два матча с «30+» набранными очками. Но при этом уже трижды в нынешнем сезоне он ограничивался скромной результативностью в 4-5 результативных балла.

Нестабильность лидера пока является большой проблемой уральского клуба. На кураже американец может конкурировать в снайперской борьбе с Ратэн-Мэйсом. Би Джей отлично бежит в раннее нападение, уверенно атакует из-за дуги, идет в проход и радует болельщиков эффектными данками. Но в активе Джонсона пока всего 5 матчей с 20 и более набранными очками. К слову, четыре из них закончились победой «ПАРМЫ».

Ройс Хэмм и Карвел Андерсон («Астана»)

Статистика Хэмма: 16,1 очка, 8,3 подбора, 0,9 передачи, 0,5 перехвата, эффективность – 17,6 «Фишка»: подвижный «андерсайз»-центровой

Статистика Андерсона: 16,3 очка, 2,0 подбора, 3,2 передачи, 1,0 перехвата, эффективность – 10,4 «Фишка»: элитный скорер с «горячей» рукой

В прошлом сезоне «Астана» играла нестабильно и не могла рассчитывать на попадание в плей-офф. Но в этом году ситуация сильно поменялась. Казахстанский клуб мощно провел селекцию и сейчас является одним из претендентов на попадание в шестерку сильнейших команд Лиги.

На старте сезона самым ярким новичком команды стал Ройс Хэмм. Американец, действуя на позиции пятого номера, удивляет своим атлетизмом. Подвижный, координированный и прыгучий центровой быстрее большинства своих оппонентов. И эти качества умело использует тренерский штаб «Астаны». Посмотрев любые хайлаты Хэмма, вы увидите, как умело он умеет «отклеиваться» от своих опекунов за счет смены направления движений и быстрого первого шага.

Но в последних матчах роль главной звезды «Астаны» все увереннее на себя примеряет Карвел Андерсон. Визитной карточкой защитника является его бросок. В двух последних матчах американец вплотную подбирался к рекорду нынешнего сезона по точным трехочковым, реализовав по 7 атак из-за дуги. С учетом же прогресса Андерсона по сравнению со стартом сезона уже в ближайшее время он может потеснить Ратэн-Мэйса с трона главного снайпера лиги.

Джеремайя Мартин («Енисей»)

Статистика: 16,3 очка, 3,8 подбора, 4,6 передачи, 1,9 перехвата, эффективность – 20,3 «Фишка»: Разрезающие проходы, средний бросок с отшагиванием

Джеремайя Мартин на протяжении всего нынешнего сезона остается в тени своего партнера по команде Ксэвьера Ратэн-Мэйса. При этом вклад американского защитника в неожиданные успехи «Енисея» также весьма существенный. Когда соперникам удается остановить горячего канадца, именно Мартин ведет за собой нападение сибирского клуба. Так было, к примеру, в матче с «Зенитом». Тогда именно твердая рука Мартина долгое время позволяла красноярцам удерживать лидерство в счете.

Атакующий арсенал баскетболиста весьма разнообразен. Он умело использует флоутеры, с хорошим процентом атакует с дистанции, идет в проходы и избавляется от опекунов за счет рваного дриблинга. Но главной «фишкой» Мартина является его средний бросок с отшагиванием после ведения.

Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»)

Статистика: 16,4 очка, 4,1 подбора, 2,3 передачи, 0,3 перехвата, эффективность – 17,6 «Фишка»: Игра один в один

Кубанцы свой лучший баскетбол показывают, когда ими движут эмоции – они бегут, играют на кураже и буквально растаптывают соперника за счет энергии и движения. Девон Акун-Перселл по духу идеально подходит этой команде. Отлично вписавшись в состав еще в прошлом сезоне, в нынешнем чемпионате американец еще больше упрочил свои лидерские позиции. Именно он сейчас является главной звездой нападения краснодарцев.

Провал «Локо» на старте сезона во многом стал следствием отсутствия Акун-Перселла. С возвращением же форварда в строй кубанцы выиграли 6 из 7 матчей и вернулись в пятерку сильнейших команд лиги. Сам же Девон демонстрирует стабильно высокий уровень игры, классно разгоняет нападение и точными бросками разрушает оборону даже самых классных соперников. С результативностью в 19,8 набранных очка в ноябре тринидадец является вторым снайпером лиги, уступая лишь Ратэн-Мэйсу.

Трент Фрейзер («Зенит»)

Статистика: 16,5 очка, 2,3 подбора, 4,9 передачи, 0,9 перехвата, эффективность – 17,2 «Фишка»: Феноменальная скорость и резкость

Трент довольно тяжело вкатывался в сезон и в первых матчах выглядел не слишком уверенно. Изменилась ситуация после того, как травму получила главная звезда «Зенита» Томас Эртель. Фрейзер сумел воспользоваться сложившейся ситуацией. Он продвинулся в стартовую пятерку, получил больше игрового времени и фактически завладел нападением питерцев.

В последних играх Трент стабильно демонстрирует высокую результативность. По результатам ноября он вошел в пятерку лучших снайперов турнира, набирая в среднем по 18,8 очка за матч.

Ненад Димитриевич и Маркос Найт (УНИКС)

Статистика Димитриевича: 16,0 очка, 3,5 подбора, 6,8 передачи, 1,3 перехвата, эффективность – 21,3 «Фишка»: Бросок после резкой остановки, «флоутер»

Статистика Найта: 15,9 очка, 3,0 подбора, 2,3 передачи, 2,2 перехвата, эффективность – 17,1 «Фишка»: Силовой защитник, игра в «клатче»

В нынешнем сезоне именно УНИКС является самой результативной командой лиги. Это и неудивительно, ведь в составе команды хватает сильных снайперов. Самыми яркими из них, пожалуй, являются «малыши» Маркос Найт и Ненад Димитриевич.

От Димитриевича, получившего звание MVP плей-офф прошлого сезона, в этом чемпионате также высокие ожидания. И он на старте турнира держит высокий уровень игры. Защитник является лучшим снайпером и ассистентом УНИКСа, а по эффективности и вовсе входит в тройку лучших во всей лиге.

Маркос Найт пока не может похвастать столь же убойной статистикой как Димитриевич. Но его значение для команды отлично показывают результаты.

Найт в нынешнем сезоне пропустил три матча, два из которых УНИКС проиграл (против «Самары» и ЦСКА). Американец отличается хладнокровием и умением решать эпизоды в одиночку. Как раз этих качеств казанцам и не хватило в недавней встрече с армейцами.

Константин КУЧЕР

Фото: единая лига ВТБ