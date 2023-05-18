Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона

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Константин Кучер о секрете успеха Ксэвьера Ратэн-Мэйса – лидера сенсационного «Енисея».

Одним из главных открытий Лиги ВТБ в начале нынешнего сезона стал «Енисей». Несмотря на сложный календарь (в первых семи матчах в соперниках у них сразу 4 команды из Топ-5 прошлого чемпионата), сибиряки закрепились в группе лидеров. После двух стартовых неудач красноярцы одержали 4 победы подряд и сейчас находятся на непривычно высоком для себя 4-м месте в турнирной таблице.

Ключевым фактором успехов «Енисея» стала блестящая игра Ксэвьера Ратэн-Мэйса. Канадец на старте сезона не перестает удивлять. Он установил рекорд результативности в одном матче (38 очков), дважды набирал более 30 очков и сейчас с большим отрывом лидирует в гонке снайперов (25,8 очка в среднем за матч).

Также Ксэвьер первенствует в споре самых эффективных баскетболистов чемпионата (эффективность – 28,0).

Фактически своей яркой игрой Ратэн-Мэйс убил всякую интригу в борьбе за звание лучшего баскетболиста октября. У лидера «Енисея» рядом просто нет конкурентов, которые могли бы отобрать у него это звание.

Давайте разберемся, в чем же секрет успеха Ратэн-Мэйса – вдохновителя победной серии красноярцев и друга Девина Букера из «Финикс Санз».

Удивительные снайперские способности

В первых матчах сезона канадец демонстрирует просто уникальные снайперские способности. Главной «фишкой» защитника являются его дальние броски. Ратэн-Мэйс чаще всех в лиге атакует из-за дуги и лидирует по трехочковым.

Причем в отличие от многих снайперов «дальнобойщиков» лидер «Енисея» набивает статистику не за счет открытых бросков, которые им создают партнеры по команде. Наоборот за редким исключением практически каждую атаку канадец вынужден совершать с жестким сопротивлением.

В недавнем матче «Енисея» с «Пари НН» волжане уделили особое внимание опеке Ратэн-Мэйса. Они знали, как будет атаковать защитник сибиряков, готовились к этому, но все равно не смогли помешать «горячему» канадцу забить ключевые броски в заключительной четверти встречи.

Самое удивительное, что несмотря на отсутствие легких атак и большое количество бросков Ратэн-Мэйс демонстрирует высокий процент реализации трехочковых – 42,6% (23 из 54).

Разнообразие атакующих навыков

Но одними трехочковыми атакующий арсенал Ратэн-Мэйса не ограничивается. И это как раз и делает канадца столь ярким скорером. Против чисто бросающего игрока легче подобрать защиту. Лидер же «Енисея» на старте сезона демонстрирует по-настоящему широкий спектр навыков по взятию чужого кольца.

Ратэн-Мэйс умеет обыгрывать более низких и мягких оппонентов спиной к кольцу, неплохо поддерживает быстрые отрывы, забивает флотеры («бомбочки») и крюки. Агрессивные же проходы канадца в чужую «краску» смотрятся, пожалуй, еще более эффектно, чем сумасшедшие «трехи» в лоб опекунам. При всем при этом он демонстрирует отличный процент реализации и двухочковых бросков – 66,7% (32 из 48).

Также не стоит забывать, что Ратэн-Мэйс умеет заигрывать и партнеров по команде. Он сейчас входит в Топ-20 лиги среди лучших ассистентов (3,5 результативных передачи в среднем за матч). Особенно эффектно и эффективно канадец взаимодействует с центровым «Енисея» Микелом Хопкинсом.

Умение решать в ключевые моменты

В прошлом сезоне «Енисей» долгое время был едва ли не худшей командой лиги по игре в напряженных концовках. Неудивительно, что летом руководство красноярского клуба искало исполнителей, способных решать в ключевые моменты. Ратэн-Мэйс как раз и должен был стать таким баскетболистом. Эти надежды канадец пока оправдывает. Он уже отметился важным попаданием в концовке матча с «Локо» и победным трехочковым в противостоянии с «Автодором».

Но здесь нужно немного расширить рамки. Ключевые моменты матча не обязательно происходят только на последней минуте. Ксэвьер уже стал ключевой фигурой во всех победных матчах «Енисея». Так, именно его 8 очков подряд при ничейном счете в заключительной четверти сломили сопротивление «МИНСКА».

В матче же с «Пари НН» можно выделить сразу два ударных отрезка канадца. В концовке первой половины три его успешных атаки подряд помогли «Енисею» сократить отставание с 9 очков до 3 перед большим перерывом. В середине же заключительной 10-минутки, выйдя со скамейки, Ратэн-Мэйс с ходу забил две «трехи» и отдал передачу под данк Хопкинса. Тем самым он остановил камбэк волжан и вернул сибирякам неплохой отрыв в счете – 78:69, который в дальнейшем позволил «Енисею» довести матч до победы.

Серийность

Еще одной «фишкой» Ратэн-Мэйса является его умение выдавать целые серии результативных атак. Этим он славился еще в студенческие годы. В свое время он удивил баскетбольный мир, набрав сразу 30 очков всего за 4 минуты.

Вот и в составе «Енисея» Ксэвьер нередко «зажигается» в определенные моменты игры, и остановить его тогда буквально невозможно. Самым ярким таким представлением стала его феерия на старте матча против «Локо». В первой четверти канадец набрал 18 очков, реализовав без промаха 6 бросков с игры подряд. Причем катализатором этой «вспышки» стал грубый фол Дмитрия Узинского, которым форвард кубанцев остановил лидера сибиряков в дебюте встречи.

Безусловно, Ксэвьер Ратэн-Мэйс стал самым ярким игроком стартового месяца чемпионата. При этом нельзя сказать, что канадец слепо играет только на свою статистику. Несмотря на большое количество бросков, он показывает высокий процент их реализации. Личные рекорды результативности идут рядом с успехами команды, что и является главным показателем настоящего лидера. Все это и делает Ратэн-Мэйса претендентом №1 на звание MVP октября в Лиге ВТБ.

Константин Кучер

Фото:basket-enisey.ru