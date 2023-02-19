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Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн

Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Онлайн Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

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Фото: Единая Лига ВТБ

Просто, чтобы вы понимали: тренировки перед Матчем Звезд - это не про отработки быстрых отрывов или обсуждение различных видов защиты.

Сегодня тренировки - это отличная возможность пообщаться с друзьями, побросать различные трикшоты и пошутить на камеру.

Совсем скоро покажем, что тут устроила Нью Скул 😉

VTBUL

К слову, у нас есть подробный гайд: что за матч, где и кто играет, что ждет зрителей помимо баскетбола.

Велкоме:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vtbunitedleague/3117096.html

VTBUL

Матч Звезд начнется в 17:00, но жизнь на паркете ВТБ Арены кипит с самого утра!

Сейчас, к примеру, пристреливаются к кольцам игроки New School под руководством Эмила Райковича.

VTBUL

В этом году Матч Звезд пройдет в совершенно новом формате: New School — Old School.

Что это значит?

На паркете ВТБ Арены встретятся две команды: команды «Новой школы» (игроки до 30 лет) и «Старой школы» (игроки 30 лет и старше).

На протяжении матча можно будет увидеть все баскетбольные эпохи: 1-я четверть - 50е-60е, 2-я четверть - 70е-80е, 3-я четверть - 90е-00е, 4-я четверть - 10е-наше время.

Соответственно, у каждой четверти, будут правила, соответствующие определенной эпохе. То есть, к примеру, в первой 10-минутке будет отсутствовать трехочковая дуга, а владение команды будет длиться 30 секунд. Ну, вы поняли.

VTBUL

Всем привет! Мы начинаем текстовый онлайн Матча Звезд Единой Лиги ВТБ!

Уже через несколько часов — в 15:00 — двери ВТБ Арены будут открыты, в 16:30 начнется предматчевое шоу, а стартовый спорный состоится в 17:00!

VTBUL

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