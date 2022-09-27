Две башни, краснодарский Данкан и тасманский дьявол: кто может сделать этот сезон в Единой Лиге незабываемым

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Регулярный чемпионат Единой Лиги идет без малого два месяца, и уже примерно оформилось понимание того, кто станет главными героями нынешнего сезона. Конечно, все это только предварительные прикидки — как обычно, этак в январе-феврале откуда-то из пучины небытия вынырнет какой-нибудь Лэнгстон Гэллоуэй, подпишется с «Астаной» и покажет всем сердце чемпиона. Вот, допустим, пока я все это писал, в УНИКСе уже успел дебютировать Дэрил Мэйкон.

Но в ноябре можно уже выбирать из имеющегося материала — давайте посмотрим, кто из героев начала сезона будет показывать мастер-классы и добиваться самых высоких спортивных результатов! Ну, или самых низких — в сезоне без еврокубков это, в принципе, критического значения не имеет, главное, чтобы было весело. Естественно, всех упомянуть прямо сейчас нет никакой возможности — если вы не нашли в этом списке своего любимого Максима Шелекето, мы обязательно напишем про него в следующий раз.

Знакомая (до боли в зубах) суперзвезда лиги: Алексей Швед (ЦСКА)

Как говорил Доминик Торетто, «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Восьмилетний брак Димитриса Итудиса с ЦСКА заканчивался долго и тяжело, и когда этот нарыв внезапно лопнул в финале-22 — кажется, все вздохнули с облегчением.

Подозреваю, что особенно громко и продолжительно вздохнул Алексей Швед. С одной стороны, в игровой модели Итудиса, известной как «Отпашем в защите, а впереди даем в изоляцию», Шведу должно было быть вольготно. (Правда, слова «пашем в защите» и «Алексей Швед» в одном предложении могут употреблять только очень самоуверенные люди, но прятать таких игроков в хороших защитных системах давно уже научились). С другой стороны — как типичный безумный гений, Швед вряд ли очень комфортно чувствовал себя в зарегламентированной греческой диктатуре, где шаг вправо, шаг влево приравниваются к побегу, отправляем на лавку без предупреждения.

Перед сезоном много писали, что ЦСКА потратит первые месяцы на переформатирование, что Райкович будет искать новую командную идентичность, и т.д. Однако после развода с греком найти идентичность оказалось на удивление легко: ЦСКА прет по турниру как, эээ, рыцарский конь дестриэ, выдав 11 побед в 11 матчах и попутно грохнув всех основных конкурентов. Швед в этой благотворной среде расцвел, будто хризантема — он в пятерке лучших игроков и по набираемым очкам, и по ассистам, и по общей эффективности, а в игру его — сугубо визуально — вернулась та характерная Шведовская легкость, которая в прошлом сезоне, казалось, насовсем его покинула. Успехи ЦСКА сейчас принято связывать с человеком, о котором мы поговорим в следующем пункте, но глупо отрицать вклад Шведа, который в этом сезоне выдал только один по-настоящему посредственный матч — против «Локо».

Неизвестно, что будет весной, когда Шведа может в очередной раз придавить невыносимая легкость бытия и усталость от вот этого всего. Но по крайней мере в регулярке нас ждет еще один сезон главной легитимной российской суперзвезды современности, и этот сезон, похоже, будет плодотворным.

Голиаф лиги: Никола Милутинов (ЦСКА)

Милутинова на старте сезона захвалила уже вся профильная пресса, и я в том числе, так что нет смысла особо повторяться. Есть смысл включить хайлайты серба и смотреть, как Милутинов топчет под щитами несчастных оппонентов. Милутинов — это как раз тот самый турнирный конь-тяжеловоз из абзаца выше. Даже уродливое выражение «дает импакт» в этом случае звучит уместно, если вспомнить, что импакт — это еще и «столкновение крупного метеорита, астероида, кометы или иного небесного тела с Землёй или другой планетой или спутником. На месте такого столкновения, как правило, образуется кратер. Импактные события могут быть весьма разрушительны, так как способны вызвать пожар, землетрясение или цунами».

Ну в общем все то, что мы видим в каждом владении ЦСКА, когда Милутинову загружают в «краску» или он ловит отскок под чужим щитом. Смотреть на это никогда не надоест: в библейской истории Давид победил Голиафа за счет тактической хитрости, но когда давиды, при всей их изворотливости, будут поставлены с голиафами в равные условия — зрелище выйдет плачевное. Затопчут.

Тим Данкан лиги: Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)

Много лет назад я, по поручению Партии и правительства, написал странноватый текст, в котором подыскивал игрокам Единой лиги их заокеанские аналоги — ну, типа, Теодосич / Маравич, Сергей Карасев / Чендлер Парсонс, и все такое. (И напрочь забыл написать про дуэт Кит Лэнгфорд — Джеймс Харден, ради которого изначально весь текст и затевался, лол). Что ж, возобновим эту практику.

Собственно, основная причина для сравнения — недавнее интервью Мартюка, в котором он признался в небывалой для молодого баскетболиста вещи: оказывается, первым игровым кумиром Мартюка был Тим Данкан, и маленький Андрей пытался подражать его игровым движениям (и, возможно, пучил глаза, когда что-то не получалось). Это сразу вызывает подсознательную симпатию: в конце девяностых, когда большинство моих сверстников сходили с ума по Картеру, Кемпу и Айверсону, я мог в глотку вцепиться любому, кто говорил, что Данкан — скучный и поэтому любимым игроком никак не может быть.

По своим игровым дарованиям Мартюк, конечно, от Данкана пока далек, но в плане пресловутой баскетбольной идентичности сравнение имеет право на жизнь. Как пел Валерий Кипелов, этот парень был из тех, кто просто предпочитает эффективность зрелищности (хотя и данк влепить может — получите-распишитесь). Ну и это один из самых перспективных российских бигменов, само собой.

«Сердце Пармы» лиги: Брайон Аллен («ПАРМА-ПАРИ»)

В Единой лиге, как и в любом европейском чемпионате, действует закон, который называется «круговорот мелких американских защитников-пулялок в природе». Как правило, они приходят из европейского (или, в случае с Алленом, израильского) клуба-середняка и подписываются в наш клуб-середняк. Дальнейшая судьба у этих баскетбольных ландскнехтов стандартная. Обычно, как в том анекдоте, есть два путя: либо игрок не вписывается и через пять матчей его тихо отчисляют, либо игрок вписывается, становится временным любимцем местных болельщиков и набивает красивую статистику. Во втором случае опять есть два путя: игрок может пойти на повышение в какой-нибудь российский гранд, но чаще всего в поисках приключений двигается дальше и через год неожиданно всплывает в чемпионате Филиппин.

В этом году такой парень традиционно прибыл в «ПАРМУ». (Слушайте, я так и не могу понять, в чем прикол писать капслоком названия, которые не являются аббревиатурой, а в этом году она еще и «ПАРМА-ПАРИ», а тут еще и «МИНСК» добавился, ой, все, короче).

Что понятно уже сейчас — Аллена явно не отчислят посреди сезона, если вдруг не случится история a la Джошуа Примо, то есть сугубо внебаскетбольная. Аллен пока провел в лиге всего шесть матчей, но уже успел заявить о себе аж двумя гейм-виннерами — с «Енисеем» и в лютом камбэке против «Нижнего» (ПАРИ НИЖН… блин).

То есть судьба всяких дэниэлов беджарано, промелькнувших на небосводе лиги и быстро канувших в небытие, Аллену вроде бы не грозит. Насколько умения американца релевантны в отношении больших клубов — пока открытый вопрос: настрелять 25 очков в «ПАРМЕ-ПАРИ» объективно легче, чем в условном УНИКСе (УНИКСЕ ПАРИ… да блин!) С другой стороны, пример Джейлена Барфорда из «Локо» показывает… хм, а он вообще что-то показывает? Когда Барфорд переходил в «Локо» из «Астаны», краснодарский клуб входил в число топовых, и как раз тогда результативность у Барфорда упала вдвое, а вернулась на прежний уровень уже в этом году, когда «Локо» открыл сердце молодежи. Впрочем, Аллен пока еще никуда не перешел, так что все это пустые разговоры.

Corbeau blanc лиги: Томас Эртель («Зенит»)

С Эртелем история совершенно мутная, и это касается не его игровых компетенций, а его имени, которое должно читаться как Тома (с ударением на последний слог, как Фома Аквинский), потому что Эртель вообще-то француз; но в отечественных изданиях он везде значится как Томас — видимо, чтобы исключить неприятные аллюзии к стихотворению «Тома, Томочка, Тамара говорит в который раз: «Мы с тобой такая пара, просто супер-суперкласс».

Если же все-таки говорить о игровых компетенциях, то здесь все в полном порядке. Еще одна мутная история, приключившаяся летом из-за исключения из сборной Франции и хлесткого «Да мне по***», осталась в прошлом, а в настоящем мы видим нечто вроде реинкарнации Кевина Пангоса, да еще и в сложившейся связке с легендой «Нижнего» Треем Томпкинсом. Во время игры за мадридский «Реал» эта связка легендарно сходила в бар, что стало причиной громкого инцидента с отчислением, но сейчас та история забыта — ни тот, ни другой не дают повода усомниться в своем профессионализме.

Вообще, когда в лигу приходят люди с громкими именами, особенно американцы, всегда поневоле уже ждешь какой-то ерунды: истории Дженнингса, Ти-Роба, Фарида и прочих джорданов кроуфордов до сих пор свежи в памяти. Известные европейцы в этом смысле выглядят как-то понадежней.

-НЕ НАДО, ДЯДЯ!» лиги: Ненад Дмитриевич (УНИКС)

Я просто не мог удержаться от очередного безобразного каламбура и попытки возродить старый мем с ютуба. Что же до Дмитриевича, чью фамилию так и хочется считать отчеством, то это просто очередная трансферная удача УНИКСа в нынешнее межсезонье — этакий казанский Эртель, только значительно моложе. К слову, как раз с Эртелем они делят первое место в лиге по ассистам, что символично.

Антипод лиги: Никита Михайловский («Автодор»)

Михайловский весь прошлый год был в эпицентре громких событий. То он выставлялся на драфт. То отставлялся. То собирался участвовать в воркаутах. То отказывался. Закончилось все довольно неожиданно и слегка нелепо — главная молодая надежда баскетбольной нации внезапно превратилась в тасманского дьявола, то есть уехала в Австралию играть за соответствующий клуб.

(Вопрос от Кайри за 500: если Земля плоская, то где находится Австралия — сверху или снизу?)

В «Тасмании» Михайловский играл в сырой свежесформированной команде с патентованными поленьями вместо игроков, практически не получая игрового времени. Причины этого были не совсем ясными, но вряд ли игровыми — не может быть, чтобы Михайловский не соответствовал уровню австралийского середняка, где играют люди с именами вроде Фабьян Крслович.

То, что Михайловский в конечном итоге вернулся домой — решение очевидно правильное. Проблема в том, что из Австралии он снова приехал в Австралию, то есть в «Автодор», где традиционно все вверх тормашками. По традиции, все шутки по поводу тренерской чехарды в Саратове оказались уместными — не прошло и двух месяцев с начала сезона, а в «Автодоре» уже третий по счету главный тренер. Понятное дело — «То, что нас не убивает, делает нас сильнее» (Джейсон Стэтхем), но если Михайловскому удастся реализовать себя в такой обстановке, не превратившись в очередную 30-летнюю юную надежду — это будет сродни подвигу. Сейчас саратовцев возглавил опытный и компетентный Дарко Руссо, то есть шансы вроде бы есть, но давайте по чесноку: с «Автодором» никогда нельзя быть ни в чем уверенным.

Башни-близнецы лиги: Луи Лабери и Джален Рейнольдс (УНИКС)

В последние двадцать лет выражение «башни-близнецы» несет строго отрицательные и печальные коннотации, но у Рейнольдса и Лабери все пока выглядит достаточно лучезарно. УНИКС идет в таблице с единственным поражением в 10 матчах, Рейнольдс неимоверно спрогрессировал со времен «Зенита» и периодически смещает Николу Милутинова с первого места в загадочном рейтинге «Взял мяч», Лабери тоже не теряется. Оба успели в этом сезоне выступить с громкими заявлениями: Рейнольдс прокричал «Алга!», Лабери произнес загадочную и несколько парадоксальную фразу о том, что в России очень чистые улицы.

Как бы то ни было, а игра этой парочки придает УНИКСу флер некой солидности и даже, извините, фундаментальности: когда твой игрок проводит на паркете меньше 20 минут за матч и при этом идет в топ-8 самых результативных игроков лиги — это прилично добавляет тебе стратегической вариативности. Правда, в самом ключевом матче начала сезона, с ЦСКА, ни Рейнольдс, ни Лабери себя вообще никак не проявили; между тем, Никола Милутинов проделывал с передней линией казанцев нечто неименуемое. Но будем считать это небольшой флуктуацией, да и кто вообще на осенней стадии чемпионата может противостоять Милутинову?

Ладно, давайте в случае с бигменами УНИКСа две башни — это будут Ортханк и Барад-Дур. Там тоже все не очень хорошо закончилось, но перед этим они так поураганили по Средиземью, что на три тома хватило.

Фото: Единая лига ВТБ