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Желько Обрадович в России. Большое интервью о тренерской работе, Итудисе и роботах в баскетболе

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От редакции: это видео в официальном блоге лиги ВТБ на Sports.ru.

Желько Обрадович – живая легенда баскетбола и один из самых ярких европейских тренеров современности. Совсем недавно он вместе с «Партизаном» побывал в Москве, где стал участником Суперкубка Единой Лиги ВТБ.

В большом интервью Единой Лиге Желько Обрадович рассказывает о нюансах тренерской работы и о том, как справляется с эмоциями, оценивает работу Димитриса Итудиса в ЦСКА и объясняет, почему роботы не смогут работать в баскетболе.

 

 

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