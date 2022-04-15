10 молодых звезд российского баскетбола. За кем следить на «Финале восьми»-2022

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Знакомимся с главными звездами Единой молодежной Лиги ВТБ.

С 19 по 21 апреля в Москве пройдет «Финал восьми» Единой молодежной Лиги ВТБ, в котором традиционно примут участие самые талантливые российские баскетболисты. Вашему вниманию 10 игроков, на которых стоит обратить особое внимание.

Андрей Топтунов («Зенит-М»)

Защитник, 183 см, 75 кг, 19 лет

Статистика в сезоне-2021/22:

Единая молодежная Лига ВТБ — 9 матчей, 19,0 очка, 4,1 подбора, 5,0 передачи

Суперлига («Новосибирск») — 11 матчей, 13,2 очка, 2,3 подбора, 3,5 передачи

Единая Лига ВТБ — 7 матчей, 0,6 очка, 0,4 подбора, 0,4 передачи

Воспитанник московской «Тринты» в прошлом сезоне выступал за ярославский «Буревестник», где в первую очередь запомнился тем, что стал самым молодым игроком в истории Суперлиги, набравшим 35 очков в матче. Помимо этого, весной 2021 года молодой защитник был вызван на сборы национальной сборной России в рамках подготовки к олимпийской квалификации. Эти факторы повлияли на то, что в итоге Андрей Топтунов пошел на повышение — летом он сменил Ярославль на Санкт-Петербург.

В «Зените» 19-летний защитник выходил в матчах Суперкубка и регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, а также стал самым ценным игроком октября в молодежной Лиге. При этом «Зенит-М» был в топ-3 команд турнира, а Топтунов — в топ-3 самых результативных игроков молодежного чемпионата. В январе Андрей отправился в краткосрочную аренду в «Новосибирск», а уже в марте вернулся в Санкт-Петербург.

Андрей Топтунов, который вполне может претендовать на звание самого сильного игрока молодежной Лиги и способен стать Х-фактором на предстоящем «Финале восьми», постарается переписать историю молодежной команды «Зенита», которая еще ни разу в своей истории не выигрывала медали Единой молодежной Лиги ВТБ и даже не выходила в полуфинал весенней стадии.

Кирилл Есипов («МБА-2»)

Форвард, 195 см, 86 кг, 20 лет

Статистика в сезоне-2021/22:

Единая молодежная Лига ВТБ — 42 матча, 12,5 очка, 5,4 подбора, 2,4 передачи

Суперлига — 6 матчей, 2,3 очка, 0,5 подбора

Московская «Тринта» действительно может гордиться своими воспитанниками. Еще один ее выпускник и экс-партнер Андрея Топтунова — форвард Кирилл Есипов — в этом сезоне был признан Самым ценным баскетболистом регулярного чемпионата молодежной Лиги ВТБ. А «МБА-2», за который выступает Есипов, стал лучшей командой «регулярки» с результатом 33 победы — 11 поражений.

Баскетболист, которому на этой неделе исполнилось 20 лет, выступает в системе «МБА» с 2018 года. В этом сезоне он также дебютировал за основную команду: Есипов выходил на паркет в 6 матчах Суперлиги, записав на свой счет в сумме 14 очков. Самым запоминающимся для форварда, вероятно, стал выезд во Владивосток. Не только потому что это был самый долгий перелет в карьере молодого игрока, но и потому что главный тренер «МБА» Александр Афанасьев выпустил Кирилла Есипова в стартовой пятерке в гостевой встрече с местным «Динамо».

Стоит заметить, что у Есипова уже есть опыт выступлений на «Финале восьми». В прошлом сезоне форвард был вторым по результативности (13,3 очка) в своей команде (после Максима Личутина) в решающей стадии турнира, которая проходила в Санкт-Петербурге.

Кирилл Елатонцев («Локо-2-ЦОП»)

Центровой, 207 см, 90 кг, 19 лет

Статистика в сезоне-2021/22:

Суперлига — 14 матчей, 9,9 очка, 5,4 подбора

Единая Лига ВТБ — 8 матчей, 2,0 очка, 1,0 подбора

Один Самый ценный игрок «регулярки» — хорошо, а два — лучше! Кирилл Елатонцев является предшественником Кирилла Есипова в списке MVP регулярных чемпионатов, он выигрывал эту награду в сезоне-2020/21 в составе молодежного проекта краснодарского «Локо». Интересно, что в этом сезоне Елатонцев не провел в молодежной Лиге ВТБ ни одной игры, хотя может выступать в турнире включительно до сезона-2022/23.

19-летний центровой с самого начала сезона тренировался с основной командой и оставил приятное впечатление на Суперкубке Единой Лиги ВТБ, где провел в сумме 29 минут и набрал в сумме 9 очков против ЦСКА и УНИКСа. Помимо этого, в матче против действующих чемпионов Единой Лиги ВТБ Кирилл Елатонцев сумел отметиться блокшотами против двух участников Матча всех звезд — Алексея Шведа и Торнике Шенгелии.

Возможно, Елатонцеву не хватало игровой практики в этом сезоне (всего 22 матча в сумме в Суперлиге и Единой Лиге ВТБ), однако это усиление «Локо-2-ЦОП» к «Финалу восьми» однозначно можно назвать очень серьезным, Кирилл способен стать лидером краснодарцев в решающей части сезона.

Данила Чикарев («ЦСКА-Юниор»)

Форвард, 197 см, 88 кг, 20 лет

Статистика в сезоне-2021/22:

Суперлига — 33 матча, 7,3 очка, 4,4 подбора, 1,1 передачи

Данила Чикарев является воспитанником самарского баскетбола и многолетним лидером «Самары-2». Именно в цветах волжского клуба он набрал в Единой молодежной Лиге ВТБ 1775 очков за карьеру, что позволило ему обосноваться на третьем месте в списке самых результативных игроков в истории турнира.

Этот сезон Чикарев проводил на правах аренды в московском ЦСКА-2, за который провел 33 матча в Суперлиге. Командировка на «Финал восьми» — отличная возможность в последний раз напомнить о себе на уровне молодежной Лиги ВТБ, ведь уже в следующем сезоне форвард не сможет выступать в турнире.

Вспоминая невероятные показатели результативности Данилы Чикарева в предыдущих сезонах — 20,4 очка в среднем за игру в сезоне-2019/20 и 24,7 очка за игру в сезоне-2020/21 — можно быть уверенным в том, что именно он поведет армейскую молодежь к защите чемпионского титула.

Дмитрий Халтурин («ЦСКА-Юниор»)

Центровой, 210 см, 109 кг, 20 лет

Статистика в сезоне-2021/22:

Суперлига — 30 матчей, 4,2 очка, 3,5 подбора, 0,6 передачи

Единая молодежная Лига ВТБ — 5 матчей, 12,4 очка, 11,0 подбора, 1,2 передачи

Единая Лига ВТБ — 1 матч

Х-фактором в походе «ЦСКА-Юниор» за очередным чемпионским титулом также может стать Дмитрий Халтурин, который хорошо знаком армейским болельщикам и который является, возможно, самым талантливым классическим пятым номером 2002 года рождения в России.

Молодой центровой прошел все возможные ступени в системе ЦСКА: еще два года назад играл за ДЮБЛ, в прошлом сезоне стал победителем молодежной Лиги ВТБ, а в этом чемпионате — стал важной частью ЦСКА-2 и дебютировал за основной состав армейцев.

К молодежной команде в этом сезоне Халтурин подключался нечасто, но когда играл, по-настоящему доминировал, штампуя дабл-даблы. Интересно, что закончить «Финал восьми» с дабл-даблом в среднем за игру никому не удавалось со времен Артема Клименко, с 2016 года. Время переписывать историю?

Дмитрий Кадошников («Химки-2»)

Форвард, 204 см, 100 кг, 21 год

Статистика в сезоне-2021/22:

Суперлига — 23 матча, 5,7 очка, 2,7 подбора, 0,4 передачи

Уроженец Магнитогорска начинал баскетбольную карьеру в своем родном городе, но успехи Дмитрия Кадошникова на площадке заставили его перевезти свои таланты поближе к столице. Так он оказался сначала в московском «Динамо» в 2015 году, а затем — в системе подмосковных «ЦСКА-Юниор» в 2016 году.

С химчанами Кадошников выигрывал Европейскую Молодежную Баскетбольную Лигу (2017) и молодежный чемпионат Лиги ВТБ (2019), а будучи игроком «Химок» привлекался в юношеские сборные России до 16, до 18 и до 20 лет. Помимо этого, молодой форвард регулярно тренировался с основной командой и привлекался к играм Лиги ВТБ и Евролиги.

Этот сезон Кадошников провел исключительно в Суперлиге, однако нет сомнений в том, что ему удастся быстро вписаться в обновленный состав молодежной команды «Химок» на «Финале восьми».

Данил Шеянов («Локо-2-ЦОП»)

Форвард, 205 см, 94 кг, 18 лет

Статистика в сезоне-2021/22:

Единая молодежная Лига ВТБ — 25 матчей, 14,9 очка, 6,8 подбора, 1,1 передачи

Суперлига — 9 матчей, 10,4 очка, 5,2 подбора, 1,0 передачи

Единая Лига ВТБ — 1 матч, 2 очка, 4 подбора, 2 передачи

Форвард «Локо-2-ЦОП» — самый молодой в списке тех, к кому стоит присмотреться на «Финале восьми». Данил Шеянов родился в октябре 2003 года и уже в 17 лет дебютировал за основную команду «Локомотива-Кубани»!

В сезоне-2021/22 Шеянов был лидером молодежного клуба по результативности, периодически привлекался в фарм-клубу, который выступает в Суперлиге, а также набрал свои первые очки в Единой Лиге ВТБ. В игре против «Цмоки-Минск» 18-летний форвард успел записать на свой счет 2 очка, 4 подбора и 2 передачи всего за 5 минут игрового времени.

Интересно, что год назад Шеянова не оказалось в составе «Локо-2-ЦОП», который в итоге добрался до финала. В этом же году молодой баскетболист с большой долей вероятности будет первой опцией в атаке в команде Горана Вучковича.

Борис Митькин («Руна-2»)

Центровой, 205 см, 103 кг, 19 лет

Статистика в сезоне-2021/22:

Единая молодежная Лига ВТБ — 40 матчей, 12,0 очка, 7,0 подбора, 1,5 передачи

Суперлига — 9 матчей, 1,6 очка, 1,2 подбора

Борис Митькин — идеальное олицетворение «Руны». 19-летний центровой в этом сезоне был настоящим «викингом» для своей команды, которая в итоге очень достойно провела регулярный сезон, завершив его на 5-м месте в таблице с 29 победами и 15 поражениями.

Митькин стал вторым в «молодежке» по количеству дабл-даблов в сезоне (9), дебютировал за основную команду в Суперлиге, а также стал первым баскетболистом в истории «Руны-2», который удостоился звания Игрока месяца. В январе его 15+8 в среднем за игру помогли московской команде одержать победу в 7 матчах из 8.

Учитывая, что «Руна-2» не получит усиления из основной команды и с большой долей вероятности приедет на «Финал восьми» в том же составе, в котором выступала весь регулярный сезон, можно предугадать, что самым ярким игроком клуба останется 19-летний бигмен.

Константин Клементьев («ПАРМА-М»)

Защитник, 180 см, 66 кг, 20 лет

Статистика в сезоне-2021/22:

Единая молодежная Лига ВТБ — 42 матча, 15,5 очка, 3,7 подбора, 5,0 передачи

Единая Лига ВТБ — 3 матча

Что общего между Марио Хезоньей, Энтони Хики и Константином Клементьевым? Все эти баскетболисты в этом сезоне отметились трипл-даблом!

180-сантиметровый баскетболист «ПАРМЫ-М» в январской встрече против «Енисея-2» отметился 24 очками, 12 подборами и 12 передачами. Тот трипл-дабл так и остался единственным в прошедшем регулярном сезоне.

Самая важная миссия Константина Клементьева, который в этом сезоне успевал играть и за основную команду, пришлась на концовку сезона. За счет его уверенной игры пермская «молодежка» в последний момент добыла себе путевку в плей-офф, а сам Клементьев в решающей игре против УНИКС-2 (101:97 ОТ) отметился еще одним уникальным достижением — установил рекорд сезона по ассистам, сделав 15 результативных передач.

Сергей Полстянов (УНИКС-2)

Защитник, 194 см, 65 кг, 19 лет

Статистика в сезоне-2021/22:

Единая молодежная Лига ВТБ — 43 матча, 16,3 очка, 4,1 подбора, 3,9 передачи

Летом Сергей Полстянов перебрался из Саратова в Казань после двух сезонов в «Автодоре-2» и отлично влился в новый коллектив. Уже в двух первых играх сезона Полстянов набрал в сумме 53 очка!

Всего 19-летний защитник провел 43 матча из 44 возможных в регулярном сезоне. Он трижды попал в символические пятерки месяца, вошел в топ-5 самых результативных игроков молодежной Лиги, а также обратил на себя внимание Велимира Перасовича, который подтягивал Полстянова к тренировкам с основной командой.

В отличие от своих партнеров по УНИКС-2 Сергея Драковского и Алексея Павлова, за УНИКС в Единой Лиге ВТБ молодой защитник пока не дебютировал. Возможно, поворотным моментом в карьере 19-летнего баскетболиста станет как раз предстоящий «Финал восьми».

Фото: basket.fc-zenit.ru ; unics.ru; ural-great.ru ; cskabasket.com; bckhimki.ru/Сергей Киврин и Андрей Голованов ; lokobasket.com