Швед и Антонов останавливают «Зенит», УНИКС позволил «Нижнему» набрать лишь 50 очков. Итоги недели в Единой Лиге

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В «Зенит» возвращаются легионеры, но Швед и Антонов помогают ЦСКА победить

Этот матч был важен для обеих команд, ведь в случае неудачного исхода шансы на первое место в регулярном чемпионате значительно уменьшались. Армейцы подошли к игре с усилением – из Красноярска в Москву перебрался экс-лидер «Енисея» Каспер Уэйр.

Но «Зенит» подготовился гораздо лучше: за 2 часа до игры питерский клуб объявил о возвращении в состав пятерки легионеров – Матеуша Понитки, Джордана Лойда, Билли Бэрона, Тайсона Картера и Алекса Пойтресса.

В первой половине команды играли на равных, а вот после большого перерыва «Зенит» благодаря попаданиям снайперов впервые создал себе двузначный перевес – 55:44. Димитрис Итудис тут же отреагировал тайм-аутом – и он сработал: его подопечные вышли на паркет еще более заряженными на борьбу.

Отыграть это отставание у армейцев получилось еще до 4-й четверти, а вот в заключительной 10-минутке одним из главных героев стал Семен Антонов: его трехочковые и полезные действия в защите помогли ЦСКА не отстать от «Зенита» и затащить соперника в напряженную концовку. В итоге форвард провел лучший матч за 4 года, набрав 17 очков, 4 подбора, 4 блок-шота и 4 перехвата.

А победу ЦСКА принес новичок: Каспер Уэйр реализовал оба штрафных за 14 секунд до сирены, выведя свою команду вперед – 79:78. «Зенит» взял тайм-аут, но решающий трехочковый бросок Билли Бэрона не достиг цели.

А самым полезным игроком встречи с «Зенитом» стал Алексей Швед. Защитник был близок к трипл-даблу: 25 очков, 10 подборов и 8 передач. Этот дабл-дабл с подборами стал первым для Шведа в европейской карьере и третьим, если учитывать его выступление в НБА.

Армейцы завершили 5-матчевую победную серию «Зенита» и продлили свою до 5 успешных игр подряд. ЦСКА сохранил 2-е место в таблице и продолжил погоню за УНИКСом.

УНИКС демонстрирует лучшую защиту в сезоне

В Нижнем Новгороде прошло Волжское дерби: команда Зорана Лукича принимала УНИКС. Казанцы приехали на матч в статусе лидера сезона и обладателя самой длинной победной серии из 6 выигранных встреч подряд.

Но именно нижегородцы, потерявшие к весне лишь Роландса Фрейманиса, ярко проявили себя на старте дерби. Хозяева паркета сделали ставку на атаку издали – и не прогадали. «НН» выиграл 1-ю четверть, реализовав 4 трехочковых.

В первом же перерыве УНИКС успешно провел работу над ошибками и уже к концу первой половины перехватил инициативу. Казанцы включились в защите, полностью закрыли периметр и позволили сопернику набрать всего 8 очков за 2-ю четверть.

После большого перерыва гости создали себе 15-очковое преимущество, но заранее оформить победу не удалось – «Нижний» ответил рывком 13-0 и вернул интригу в матч. Однако в решающей 10-минутке подопечные Лукича вновь буквально встали в защите, набрали всего 7 очков и потерпели поражение.

Героями УНИКСа стали Марио Хезонья и Артем Комолов, набравшие на двоих 34 очка. Одним из самых полезных также оказался Тони Джекири: центровой совершил 13 подборов (7 – в нападении), 4 передачи, 2 блок-шота, но при этом всего 3 раза бросил по кольцу.

УНИКС пропустил всего 50 очков, что стало лучшим защитным результатом в сезоне для казанской команды. Подопечные Велимира Перасовича сохранили лидерство и продлили победную серию до 7 матчей.

Предложение недели

В одном из тайм-аутов Волжского дерби маскот «Нижнего» Трюльник сделал своей девушке предложение, от которого она не смогла отказаться:

«ПАРМА» одерживает крупнейшую победу в сезоне

«ПАРМА» и «Автодор» – две команды, которые впечатляли результатами в текущем сезоне. Даже в таблице пермяки и саратовцы находятся высоко: «ПАРМА» идет на 5-м месте, «Автодор» – на 4-м. При этом команды проповедовали разные стили игры: если «ПАРМА» старалась действовать от защиты, то «Автодор» до перерыва на матчи сборных имел одно из лучших нападений в Лиге.

Но в очной встрече именно «ПАРМА» демонстрировала высокую результативность на протяжении всего матча. Пермяки быстро вышли вперед и создали двузначный задел, во многом – благодаря высокому проценту попаданий с периметра. Лидером атак стал Евгений Воронов, но издали забивал даже Артем Забелин. А в какой-то момент центровой «ПАРМЫ» устроил настоящую баскетбольную перестрелку с центровым «Автодора» Евгением Минченко – они забили 5 трехочковых за несколько минут второй четверти.

Но если «ПАРМА» продолжила попадать и после большого перерыва, то у «Автодора» в нападении появились проблемы. Саратовцы увязли в позиционном наступлении, пропустили еще один рывок и уступили в гостях.

Лучший матч за пермскую команду выдал Евгений Воронов – защитник набрал 23 очка, став лучшим по результативности в матче. К слову, и «ПАРМА» одержала самую крупную победу в текущем сезоне, обыграв «Автодор» с 21-очковой разницей – 94:73.

«Цмоки» возвращаются в гонку за плей-офф

Свою единственную победу в сезоне минчане одержали в феврале, совершив крупнейший камбэк в истории Лиги и обыграв «Енисей» после 27-очковог отставания (72:68). В воскресенье в столицу Беларуси приехала «Астана» – прямой конкурент «Цмоки» в борьбе за плей-офф.

Обе команды выступали без легионеров, и «Цмоки» показали, что были лучше готовы к подобной ситуации. Подопечные Ростислава Вергуна выиграли стартовую четверть, а сразу после большого перерыва оторвались на «+14».

Но «Астана», ведомая капитаном Рустамом Мурзагалиевым, сумела быстро перестроиться в защите и едва не сравняла счет уже в третьей четверти. Попадание Андрея Стабровского под сирену стало едва ли не единственным позитивным моментом в этой 10-минутке для минчан.

Впрочем, «Цмоки» так и не позволили «Астане» выйти вперед, а тот же Стабровский, реализовав трехочковый на последней минуте, поставил точку в матче. Минчане продемонстрировали свою лучшую защиту в сезоне, пропустив всего 60 очков за встречу.

Несмотря на победу над гостями из столицы Казахстана, «Цмоки» остались на 10-м месте, но вплотную придвинулись к зоне плей-офф. Возможно, решающим в этом противостоянии будет ответный матч, который состоится в Нур-Султане на следующей неделе.

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Фото: vtb-league.com/