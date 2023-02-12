Подбрасывание монетки – особое явление Супербоула. На исход ставят сотни миллионов, бросок делают даже президенты США

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Целая культура вокруг секунды случайности.

В 2023 году ставки на Супербоул снова обновят рекорд: американская игровая ассоциация прогнозирует общий объем в 16 миллиардов долларов от 50,4 миллиона взрослых американцев.

Как именно распределятся эти деньги между исходами, пока неизвестно. Но значительную часть точно поставят на подбрасывание монетки – беттинговые компании традиционно называют это самой популярной линией на Супербоуле.

Как так вышло? Почему зрители любят и ценят, казалось бы, рядовой ритуал до старта основного спортивного события?

У подбрасывания понятные исходы – это делает его популярным

Монетку подбрасывают перед каждым матчем НФЛ, но именно перед Супербоулом ритуал обретает особое значение – сказывается статус главного события сезона. В отличие от игр плей-офф или регулярного чемпионата Супербоул массово смотрят и далекие от футбола люди. Для человека, который следит за одним матчем в сезоне, подбрасывание монетки – идеальный выбор сделать ставку без погружения в контекст, объясняет автор Yahoo Sports. Не нужно разбираться в тактических схемах, состоянии футболистов и других сугубо игровых параметрах. Зритель выбирает один из двух понятных исходов (орел или решка) и узнает результат через пару секунд после подбрасывания.

НФЛ грамотно подпитывает интерес: приглашает на подбрасывание звезд, заказывает уникальную чеканку и даже запускает монеты в космос.

«Мы любим говорить, что Супербоул не начнется без нас»

С 1993 года выпуском монетки для Супербоула занимается монетный двор The Highland Mint из Флориды. Он же выпускает монетки для МЛБ, НХЛ, НБА и неспортивных организаций вроде NASA.

«Мы любим говорить, что Супербоул не начнется без нас», – сказал президент The Highland Mint Майкл Котт.

The Highland Mint отвечает за полный цикл создания монет: от дизайна до чеканки. Компания создает гипсовую модель, потом отливает ее из металла, после этого загружает в пресс, наносит детали и порядковый номер. Всего чеканят 10 тысяч монет, из которых 100 отдают НФЛ, а остальные продают коллекционерам и фанатам (в официальном магазине НФЛ они стоят 99,99$). На одну сторону монеты наносят римские цифры с номером розыгрыша, на другую – названия команд. В 2023 году на монете будет цифра LVII (57-й розыгрыш) и названия «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс».

Что окружает подбрасывание: репетиции броска (!), смешные ошибки, запуск монет в космос и президенты на церемонии

С 1978 года подбрасывание отдают приглашенной знаменитости. Первой звездой стал Рэд Грейндж – бывший игрок «Чикаго Беарз» и член Зала славы американского футбола.

Весь процесс занимает около минуты:

рядом с судьей собираются капитаны команд, приглашенная звезда и журналисты;

судья произносит в микрофон приветственную речь, а гостевая команда выбирает орла или решку;

приглашенная звезда подбрасывает монетку;

победитель выбирает сторону поля или старт с мячом.

Чтобы все прошло гладко, НФЛ даже проводит репетиции подбрасываний. Правда, помогает это не всегда.

В 2014 году приглашенной звездой был бывший футболист Джо Намат. Он подбросил монетку раньше времени – еще до того, как гостевая команда выбрала орла или решку. Но все обошлось: над ситуацией посмеялись и подбросили монетку снова. Виноват в этой ситуации, похоже, судья, который отдал Намату монетку раньше времени.

В 2012 году на церемонию пригласили бывшего футболиста Кертиса Мартина, но судья забыл о нем и подкинул монетку сам. В итоге Мартин так и не прикоснулся к монетке.

Приглашенные звезды не всегда связаны со спортом. Одними из самых известных неспортивных звезд были президенты США. В 1985 году Рональд Рейган подбрасывал монетку прямо из Белого дома – сразу после инаугурации. Джордж Буш-старший подбрасывал ее дважды: один раз в статусе действующего президента (2002), второй – уже как бывший (2017). Его сын Джордж Буш-младший подбрасывал ее в 2011 году, когда уже ушел с должности.

НФЛ подогревает интерес к ритуалу не только за счет звезд, но и за счет необычных акций. В 2010 году в подбрасывании использовали монетку, которую NASA запустило в космос с экипажем «Атлантиса», а потом вернуло на Землю.

Энтузиасты архивируют все результаты, высчитывают статистику и проводят собственные эксперименты

У монетки только две стороны, поэтому у подбрасывания только два возможных результата: орел или решка. В классической физике все процессы детерминированы, а значит результат подбрасывания можно вычислить. Но на практике никто не будет измерять все силы, действующие на монетку, поэтому результат считается случайным.

Вокруг подбрасывания монетки сформировалась целая культура статистики. Беглый поиск выдает десятки сайтов с архивом результатов, процентом побед и поражений, трендами и советами по ставкам.

Если вы любите статистику, то вот несколько коротких фактов:

с первого Супербоула (1967 год) орел выпадал 27 раз, решка – 29;

самая длинная серия орла была с 1990 по 1993 год. Решки – с 1998 по 2001 год, с 2003 по 2006, с 2014 по 2017 год;

в последних восьми сезонах команда, выигравшая подбрасывание, проигрывала матч;

последний раз и подбрасывание, и матч выигрывали «Сиэттл Сихокс» в 2013 году.

Автор крупнейшего спортивного сайта The Athletic устроил фановый эксперимент и вместе с коллегами по 500 раз подбрасывал монетку – вычислял, действительно ли исход 50/50 (спойлер: нет). Результат его не расстроил и не обрадовал – он понимал, что его тест ничего не доказывает. Но на всякий случай призвал читателей не ставить на подбрасывание монетки и назвал его «глупым развлечением».

Фото: East News/AP Photo/David J. Phillip, AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/Phil Sandlin; Gettyimages.ru/Al Bello, Harry How; globallookpress.com/Mark Cornelison/Lexington Herald-Leader