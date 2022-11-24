«Мы напоминали цирк». Тусовка жен и подруг сборной Англии стала отдельной субкультурой – WAG: от слитых переписок до круизного лайнера в Катаре

Сейчас термин все чаще считается оскорбительным.

Уже много лет ни один крупный турнир, на который приезжает Англия, не обходится без обсуждения WAGs (wives and girlfriends – жены и подруги). Эта культура зародилась в футболе, но со временем вышла за его пределы и обросла собственными правилами.

Как так вышло? Что это за явление? Что о нем важно знать? Какое место она занимает в обществе?

Как все начиналось: ЧМ-2006, тусовки, новые героини таблоидов

Баден-Баден – это небольшой город неподалеку от границы с Францией. Природа, источники, размеренная жизнь и покой – обычно он воспринимается как тихий курорт. Но в 2006 году во время чемпионата мира город попал во все медиа как место главных тусовок турнира. И шум создавали не футболисты.

«Нам казалось, что это настолько уединенное место, насколько возможно», – рассказал бывший председатель Футбольной ассоциации Англии Брайан Барвик. На приезде близких настоял капитан Англии Дэвид Бекхэм. Главный тренер Свен-Йоран Эрикссон поддержал идею – так в Германию приехала целая делегация подруг и жен. Пока футболисты находились на матчах или в отеле в 20 минутах от города, их жены и подруги жили в Баден-Бадене. Среди них Колин Маклокин (позже ставшая Руни), Шерил Твиди (позже – Коул) и, конечно, Виктория Бекхэм.

Британские газеты использовали такое скопление знаменитостей в одной точке как генератор бесчисленных инфоповодов. «Еще до того, как поехать туда, мы понимали, что это будет нечто крупное. Но мы и понятия не имели, насколько истеричным оно будет», – сказал журналист Энди Лайс.

Если во время победного для Англии ЧМ-1966 выделения жен в отдельную группу не было, то к 2006 году многое изменилось. Рост зарплат футболистов, гламуризация футбола и превращение его в самостоятельную индустрию развлечения привели к тому, что в светском мире появился новый тип героев, считает журналистка Бет Райт. Ими были не мейнстримные селебрити, которые профессионально держат себя и безупречно улыбаются, а «обычные», часто с бэкграундом рабочего класса женщины, внезапно оказавшиеся в мире богатства.

В медиа тогда сложился образ WAGs как чего-то нелепого, беспорядочного, но естественного и потому очень эффектного. Взять с собой 50 пар джинсов? Запросто. Потратить 57 тысяч фунтов за час шоппинга? Без проблем. Забраться на стол в баре и поругаться с немцами? Подержите мое пиво. Пропустить рейс из-за попытки протащить в самолет пять чемоданов? Да. Искусственный загар? Конечно, и побольше.

История WAGs чем-то напоминала «Золушку», но с определенными правками. Возможно, из-за этого она привлекала столько внимания. WAGs вели тот образ жизни, который многие хотели бы себе позволить, но на который мало у кого есть ресурсы: бесконечные тусовки, бесконечные финансы, необязательность, развязность и безнаказанность.

В какой-то момент даже казалось, что истории о женах футболистов оттеняют истории о самих футболистах. В 2008 году Рио Фердинанд вспоминал : «Мы напоминали цирк. Футбол стал почти второстепенным элементом. Все больше беспокоились о том, что люди носят или куда идут, чем о футбольной команде Англии».

Некоторые даже приписывали WAG вину за вылет Англии в четвертьфинале от Португалии. Якобы без жен и подруг футболисты выступили бы лучше. Тезис сомнительный (например, чемпионы-итальянцы тоже были на турнире с женами), но важный для дальнейшего восприятия WAG-культуры.

Как в спорте относятся в WAG и почему их держат подальше от сборной

За женами и подругами укрепился образ чего-то отвлекающего, побочного, необязательного и зачастую мешающего большому спорту. Рой Кин и вовсе проследил печальную, на его взгляд, тенденцию с изменением приоритетов футболистов: «Если игрок решает не приезжать в «Сандерленд», тогда все хорошо. Но если он решает не приезжать, потому что его жена хочет шопиться в Лондоне, то это грустное положение дел».

Уже к следующему чемпионату мира правила в Англии были сильно жестче. Новый тренер Фабио Капелло сравнил влияние жен и подруг с вирусом и разрешил футболистам видеть их только раз в неделю. «Я не говорю, что нужно держать всех в ежовых рукавицах, но игроки должны понимать, что мы здесь, чтобы работать. Моя цель – сыграть в финале». Англии это не помогло: в группе она выиграла только один матч против Словении (1:0), а в 1/8 финала вылетела от Германии 1:4.

В 2014 и 2018 году жен и подруг тоже держали подальше от сборной, а в 2022-м и вовсе поместили на отдельный корабль-отель. Не просто на корабль, а на роскошный лайнер с хрустальной лестницей, 13 ресторанами, ювелирными магазинами, спа-центрами и неограниченным доступом к развлечениям. Зачем? Кажется, все максимально прагматично : в Катаре слишком много запретов, которые туристы из западных стран могут нарушить и потенциально попасть в тюрьму. Но с игроками изредка им все равно разрешают видеться.

Вселенная WAG живет по собственным правилам: со своими событиями, драмами и законами

Со временем культура WAG превратилась в обособленный мир – он существует возле большого спорта и влияет на него, но уже воспринимается цельно отдельно от спортивных событий. Его представительницы научились монетизировать статус, выпуская книги, развивая личные бренды, участвуя в ток-шоу и снимаясь в документалках о жизни WAG. В этом мире есть собственные счастливчики и неудачники, герои и предатели, ссоры и примирения.

Одна из самых резонансных историй с WAG развернулась в 2019 году вокруг Ребекки Варди и Колин Руни. Руни обвинила Варди в систематическом сливе ее личных данных таблоиду The Sun. Годами информация из ее личного аккаунта в соцсетях попадала в газету. Руни по косвенным признакам давно подозревала Варди в предательстве, но не делала поспешных заявлений, пока не нашла подтверждений.

Чтобы раскрыть дело, Руни провела целую операцию: скрыла истории ото всех подписчиков, кроме Варди, и стала публиковать информацию специально для нее. Идея вроде сработала – в The Sun стали появляться специально придуманные фейки. Только после этого подтверждения Руни и выдвинула обвинения: «Это было бременем в моей жизни в течение нескольких лет, и в итоге я добралась до сути…»

Варди все отвергла и заявила, что доступ к ее аккаунту есть у разных людей – якобы через них информация и могла попасть в таблоиды. «Ты очень нравилась мне, Колин, и мне очень жаль, что ты решила сделать это, особенно когда я беременна».

На первый взгляд это кажется очередным светским скандалом, который интересовал разве что читателей таблоидов, но на деле он вызвал серьезный резонанс в Британии. Журналистка Элизабет Пейтон объясняла , что в то время британцы не могли думать ни о чем, кроме Брексита, а WAG-скандал как раз стал той историей, которая разрядила обстановку.

Спор дошел до суда, и процесс даже получил в соцсетях название Wagatha Christie (от слов WAG и Агата Кристи). Разбирательства тянулись несколько месяцев, в них были потерянные переписки, утонувшие телефоны, забытые пароли и другие детали, осложнявшие расследование. В финале суд постановил, что Варди действительно передавала данные The Sun, а страна наконец выдохнула, увидев окончание долгой саги.

Сейчас стереотипный образ WAGs переосмысляется и меняется (но с трудом)

Термин WAGs уже давно вышел за пределы Британии и футбола и проник в другие страны и другие виды спорта. Но изменилась не только география термина, но и его героини. Шаблонный образ WAG как женщины, которая тратит деньги мужа/бойфренда, никогда не был полностью правдивым (возьмите хотя бы Викторию Бекхэм, Шакиру или Ирину Шейк с независимыми успешными карьерами), а с годами, кажется, вовсе стал некорректным.

Те же таблоиды, что создавали образ безработных избалованных WAGs, теперь стали развенчивать мифы о них. Там появляются подборки жен футболистов, которые имеют ученые степени и работают бизнес-консультантами, психологами, телеведущими. И хотя карьера не мешает образу заботливой и любящей жены, со стереотипным образом WAGs он как будто не вяжется.

Параллельно с этим в медиа появлялись обсуждения об оскорбительности термина WAGs – ведь он предлагает воспринимать женщину исключительно через ее социальную роль и как лишь дополнение к успешному мужчине. В 2010 году британская Комиссия по вопросам равенства и прав человека признала , что слово обрело негативную, даже сексистскую коннотацию: обычно его употребляли возле других уничижительных слов.

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Peter Macdiarmid, Francois Nel, Michael Regan; globallookpress.com/SOLO/ZUMAPRESS.com; East News/BigPictures, DANIEL LEAL/AFP