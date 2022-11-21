Корейский жест «сердечко двумя пальцами» захватывает мир: его показывают Бенедикт Камбербэтч, спортсмены США и даже Ким Чен Ын

K-heart.

Выпрямите указательный палец. Выпрямите большой палец. А теперь скрестите их так, чтобы последние фаланги образовали галочку. Браво – вы показали K-heart/«корейское сердечко»/«сердечко двумя пальцами» и теперь точно не затеряетесь среди фанатов Южной Кореи.

Почему корейцы его так любят. Вероятно, дело в кавай-культуре

Этот жест уже везде, но особенно важен он в Южной Корее. Хотя там распространено и традиционное сердечко, сложенное из двух рук. Корейцы вообще любят разные варианты сердечек: из двух пальцев, из четырех пальцев, из десяти пальцев, «надкусанное», «перевернутое».

Количественно измерить популярность каждого вида, естественно, не получится, но сердечко из двух пальцев определенно попадет в число самых распространенных.

Такая любовь к разного рода милым жестам объясняется, вероятно, распространением кавай-культуры. В Японии она стала особенно популярной в 1980-х как альтернатива «взрослому», «зрелому» образу жизни, как возможность эмоционального побега от давления общества.

Хотя этот термин относят к японской культуре, в Китае и Южной Корее есть собственные аналоги. Все их объединяет любовь к невинному, детскому, легкомысленному поведению и соответствующим атрибутам: ушкам, детским игрушкам, надутым щекам, детскому голосу, «милым» привычкам и, конечно, жестам. Среди них – сердечки.

Как появился K-heart. Точного автора нет, но жест намного старше, чем нам кажется

На форумах есть обсуждения , участники которых приводят разные данные, но все сходятся в одном – определенности в авторстве нет. Популярна версия, что жест одной из первых показала актриса Ким Хе Су в 2010 году, но это легко опровергается.

Жест уже как минимум в 1990-х был на телевидении и проник туда благодаря кей-попу: именно в то время жанр начал зарождаться как уникальная для южнокорейцев разновидность коммерческой поп-музыки. Есть как минимум два известных примера использования жеста в середине 1990-х.

В 1996 году Так Джэ Хун показывает жест во время танца на 1:36. Сначала может показаться, что это случайность, но жест появляется именно в тот момент, когда в песне упоминается слово «любовь» (사랑 – slsang).

Годом ранее исполнитель Ким Джи Хун несколько раз за песню показывает жест. Да, часто он похож на окончание щелчка пальцами, но двойное повторение его с 2:10 по 2:15 под строчку о любви кажется преднамеренным.

Но жест рождался не на самом телевидении – похоже, он проник туда из обычной жизни. Корейский комик Ян Се Хен показал свою детскую фотографию 1990 года, на которой делает этот жест. Участники интернет-дискуссий о K-heart тоже вспоминают, что встречали его в 1990-х вне телевидения.

Некоторые усматривают истоки этого сердечка в аниме, герои которых постоянно показывают разные жесты. Вполне возможно, что один из них постепенно эволюционировал в K-heart. За эту теорию говорит одна из вариаций жеста: в ней нужно сначала провести пальцем под носом, а потом уже изобразить сердечко. Такой вариант отсылает к вытиранию носа во время кровотечений. Так в аниме показывается сексуальное влечение: чтобы изобразить возбуждение персонажа, но не повышать возрастную категорию, авторы обозначают эмоцию именно через кровотечение.

BTS продвинула жест на международный уровень и показывала даже в Белом доме вместе с президентом США

Мировую известность жест K-heart обрел уже в XXI веке – благодаря глобальной экспансии кей-попа и группы BTS в частности. Даже если вы совсем далеки от кей-попа, вы наверняка слышали о ней слышали: шесть клипов с миллиардом просмотров на ютубе у каждого, первая корейская группа с номинацией на «Грэмми», выступление в ООН как посланников Южной Кореи.

На промо материалах BTS неоднократно позировали со скрещенными в виде сердечка пальцами. В медиа даже можно встретить формулировку BTS finger heart.

Летом 2022 года BTS приостановили деятельность, а ее участники ушли в армию. Но незадолго до этого они съездили в США и встретились с Джо Байденом в Белом доме, а там все вместе показали K-heart. Фотография быстро облетела медиа и подняла очередную волну интереса к жесту.

Кто еще показывает K-heart: актеры Marvel, Ким Чен Ын, олимпийская сборная США

K-heart так проник в поп-культуру, что вы регулярно встречаете его в исполнении западных звезд:

Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд и другие актеры Marvel показывали его во время промо «Мстителей» в 2018 году;

Хью Джекман и Тэрон Эджертон – во время промо фильма «Эдди Орел» в 2016 году;

Ким Чен Ын (внезапно) – на Межкорейском саммите в 2018 году;

Олимпийская сборная США – на Играх 2018 года.

K-heart был одним из промо-материалов к Олимпиаде-2018. В онлайн-магазинах тогда появились специальные перчатки с выделенными цветом большим и указательным пальцами. В кампании участвовал Сон Хын Мин, показывавший жест на тот момент тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Фото: globallookpress.com/ White House/via Globallookpress.com, Gehad Hamdy/dpa