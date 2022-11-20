Между Сербией и Швейцарией напряжение, хотя страны никогда не пересекались. Все из-за сотен тысяч югославских мигрантов

Распутываем клубок отношений на Балканах, в который вынужденно попала Швейцария

Сербия и Швейцария отдалены на тысячу километров. Между ними не было военных конфликтов и нет территориальных споров. При этом каждая встреча Сербии и Швейцарии считается напряженной и заряженной социально-политическим контекстом.

Как так вышло?

Сербов и швейцарцев связывают албанцы и история Косова – именно про это лозунги на стадионах

Чемпионат мира 2018 года. Калининград. Первый в истории матч Сербии и Швейцарии. И сразу политические лозунги и акции. Они происходят из истории косовской войны.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году – спустя девять лет после бомбардировки Белграда и последовавшего распада Югославии. Косово, населенное по большей части этническими албанцами, в разных формах входило в состав Сербии со Средних веков. Для истории и культуры Сербии это важнейший регион: именно там в 1389 году прошла битва на Косовом поле, в которой сербы и боснийцы воевали против османов. Поражение в ней и гибель сербского правителя Лазаря Хребеляновича, позже канонизированного Сербской православной церковью, стали важной темой сербского фольклора.

В сербском национализме до сих пор распространены образы Косова поля. Бывший президент Сербии Слободан Милошевич в 1989 году произнес программную речь именно там. Сербские ультрас вывешивают баннеры с изображением Лазаря Хребеляновича на матчах с албанскими клубами: они отражают позицию, по которой албанцы, как и турки, якобы были иностранными завоевателями.

Албанцы и косовары с такими жестами не соглашаются и отвечают. В 2014 году на матче Сербии и Албании над полем пролетел дрон с флагом идеологического территориального проекта «Великая Албания», которая включает часть Сербии и Косова. Акция привела к потасовке между сборными и досрочным завершением матча. Но авторами самых обсуждаемых акций становятся, пожалуй, даже не граждане Албании, а швейцарцы косоварского происхождения.

Именно их перформанс сильнее всего обсуждался после матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018.

Главная звезда сборной Швейцарии Джердан Шакири, который родился на территории современного Косово, играл в бутсах с флагом Косово, а гол отпраздновал жестом с движением крыльев орла (как на флаге Албании). Таким же жестом свой гол отпраздновал Гранит Джака, родившийся в семье косовских албанцев.

Швейцарцы выиграли и благодаря этой победе вышли из группы, но фокус медиа сместился именно на жесты Джаки и Шакири. Хотя они говорили, что не хотели провокаций, ФИФА оштрафовала их за «политический жест».

Ситуация сложилась из-за беженцев – сотни тысяч человек уезжали в Швейцарию от войн

Швейцария традиционно считается нейтральной страной, которая держится вне конфликтов и даже военных союзов, но сейчас в ней подросло первое поколение потомков эмигрантов, въехавших в страну на фоне югославских войн. Формально страна остается далекой от балканских конфликтов, но культурно втягивается в противостояние. Из-за этого матчи между Сербией и Швейцарией теперь воспринимаются как политически заряженные.

К середине 2000-х в Швейцарии проживали больше 350 тысяч мигрантов из стран бывшей Югославии. История массовой миграции оттуда в Швейцарию началась задолго до распада. В 1965 году страны заключили соглашение, которое запустило отъезд высококвалифицированных работников. Со смертью Иосипа Броза Тито в 1980 году, последовавшим ростом национальной напряженности, а потом и с началом войны из страны стали уезжать не отдельные работники, а потоки беженцев. Многие направились именно в Швейцарию, поскольку там уже были налаженные связи.

«Изменились социальная и демографическая структура мигрантов. Если ранние волны состояли из одиноких рабочих, то после войны в Швейцарию стали прибывать целые семьи беженцев», – говорил бывший директор Швейцарского форума по миграции и демографическим исследованиям Филипп Ваннер (SFM).

В 1980 году югославов в Швейцарии было 5% от общего иностранного населения, а уже к 2000 году объем вырос до 25%. Правительство пробовало сдерживать поток мигрантов и даже ввело в середине 1990-х новую политику, отдающую приоритет работникам из Европейского союза, но крупные диаспоры югославов уже успели сформироваться в Швейцарии. Значительную часть из них составляли албанцы.

Теперь Швейцарию представляют потомки эмигрантов, и в Косово болеют за них и не считают швейцарскую сборную чужой

Интеграция мигрантов не всегда проходила гладко. Вместе с мирными беженцами в страну въезжали наркоторговцы и люди, связанные с мафией. Хотя их число было незначительным, медиа зачастую обращали внимание именно на них, что в целом портило имидж диаспоры. Добавьте к этому конфликты на религиозной почве – и получите непростое встраивание албанцев в швейцарскую культуру. В 2015 году Федеральный департамент внутренних дел выпустил отчет о расизме. В нем албанцы заняли третье место как воспринимаемая населением угроза швейцарскому образу жизни (после североафриканцев и темнокожих людей в целом).

Тем не менее интеграция, конечно, происходила. Если не в первом поколении, то во втором. Подтверждение этому можно увидеть на примере сборной Швейцарии, в составе которой играют этнические косовары. В 2016 году на матче чемпионата Европы между Швейцарией и Албанией и вовсе сложилась уникальная ситуация : в составе Швейцарии было шесть этнических албанцев, а в составе Албании – шесть албанцев, родившихся в Швейцарии.

Вопрос идентичности остро стоит для швейцарцев с балканским бэкграундом. Джака говорил , что пример его отца – косовара, который был политическим заключенным на родине, – придает сил ему и его брату. «У нас был этот кумир, образец для подражания, который научил нас тому, что нужно быть сильным, чтобы чего-то добиться». Шакири рассказывал , что сочетает в себе и швейцарскую, и косоварскую ментальность, а дома говорит на албанском.

«Если на чемпионате мира и есть одна сборная, способная объединить косовских албанцев, то это Швейцария», – объясняет журналист из Косова Кшемайл Рекса. Для косоваров Джака и Шакири – объекты гордости. Когда ФИФА оштрафовала их в 2018 году, сотни этнических албанцев из Косова, включая одного министра, собрали деньги на покрытие штрафа.

У Косово есть собственная сборная, но пока она не проходит на чемпионаты мира. ФИФА признала ее только в 2016 году – и тогда же она дебютировала в первом официальном матче. Поэтому жителям Косова на крупных турнирах остается болеть за Швейцарию.

Фото: Gettyimages.ru/Sean Gallup, Norbert Barczyk, Shaun Botterill, Paul Gilham