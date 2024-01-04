«Кто на Мальдивах, тот чушпан». Игроки РПЛ – где они сейчас?

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🌴 Здесь все: Мотя, Квинси, Федя, Клаудиньо и Аббосбек Файзуллаев.

В холодное время года российские футболисты летят в теплые и экзотические (если такие еще остались) страны – насыщаются энергией перед финишным рывком. Давайте же посмотрим, кто самый кайфарик.

Перед прочтением напоминаю, что я веду уютный Telegram-канал «Воспитанник Sports.ru», где мы вместе кайфуем от непопсового футбика. Что нужно сделать? Тогда надо выделить 30 секунд – подписаться и никогда не отписываться. Эти два действия лучшее топливо для канала!

Пристегните ремни! ✈️

Всем мы знаем, что девушки приезжают на море отдыхать, а парни – чтобы их фотографировать! Женившийся в прошлом году полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отлично справляется с этой ролью в Дубае.

Гуччи-мэн Ильзат Ахметов любуется закатами с бокалом игристого.

21-летний защитник «Краснодара» Сергей Волков провел отпуск на Мальдивах в компании с девушкой Алиной. Они встречаются с 13 лет – встретились еще в Чите.

Там же и полузащитник «Краснодара» Александр Черников. С таким телом он бы отлично смотрелся на обложках боевиков 90-х годов.

Хуниор Алонсо – лучший игрок «черно-зеленых» в первой части сезона – проводит отпуск с семьей в Бразилии.

Матвей Сафонов – амбассадор дурацких рубашек (если что, он сам себя так называет) – отправился на западную часть Индийского океана. Белоснежные песчаные пляжи, пышные тропические леса, кристально чистая вода и разнообразный подводный мир делают Сейшелы мечтой для туристов со всего мира.

Без пяти минут легенда мадридского «Реала» Нуралы Алип передает приветы с самого большого острова Таиланда – Пхукета.

Его партнер по «Зениту» Роберт Ренан, к которому тоже неравнодушен «Реал», женился на Калин. Судя по всему, свадьба прошла в Бразилии. Все эмоции на фото.

Где-то в Бразилии лидер «сине-бело-голубых» – Клаудиньо.

Дуглас Сантос с супругой Кристиной тоже проводят отпуск на родине в Бразилии, в городке Байя-Формоза («красивая бухта»). Кстати, мировую знаменитость городу принес его уроженец Итало Феррейра – первый олимпийский чемпион по серфингу.

Фото Андрея Мостового хочется описать строчками из измененной песни Владимира Высоцокго: «Куда нам до него? Он побывал в Париже, И я вчера узнал, не только в нем одном...»

Колумбийцы Вильмар Барриос и Хорхе Карраскаль (в которого вселился шеф Нусрет Гекче) проводят отпуск на родине в Картахене. Купаются, едят устриц и катаются на катере

Бразилец Бителло из «Динамо» провел отпуск в городе Каскавел («гремучая змея»), где начинал футбольный путь. Как мы видим, газоны там далеко не идеальные

Камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамале отлично провел время в ресторане высокой кухни в Дубае.

Счастливый папа Федор Смолов нежится со своей дочуркой Лорой.

Голкипер «бело-голубых» Антон Шунин собрал неплохую волейбольную команду на Мальдивах, в которую вошли: спартаковец Александр Соболев, одноклубники Константин Тюкавин и Илья Купцов.

Константин Тюкавин заключил: «Кто на Мальдивах, тот чушпан». Геотег – остров на Мальдивах.

Константин еще любитель зимней рыбалки, готов часами сидеть на льду на морозе.

А, например, нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому стужа нипочем, ведь он поехал рыбачить на… Мальдивы. И смотрите, какой улов выдался у футболиста!

Защитник самарцев Александр Солдатенков напевал на отдыхе: «Это я в Дубае, я ща отдыхаю…»

«Если на Земле существует рай, то это Бузиос!» – так высказалась французская актриса Бриджит Бардо о курортном полуострове, расположенном недалеко от Рио-де-Жанейро. Именно сюда отправился Фернандо Костанза – незаменимый футболист для полузащиты «Крыльев Советов» – вместе с супругой Марией.

Мотор столичного «Локомотива» Наир Тикнизян отправил супругу Яну Ромашкину на утренний эфир и с кайфом отдыхает на яхте в компании Константина Марадишвили выступающего на правах аренды за «Нижний Новгород».

19-летний голкипер «железнодорожников» Даниил Худяков в этом сезоне пока не провел ни одного матча, но времени зря не терял — он женился. Супругу зовут Валерия, они учится в РУДН и учит растяжке в реутовской студии танцев. Медовый месяц пара провела на Мальдивских островах.

Там же в картишки рубится «спартаковец» Наиль Умяров с супругой Алиной.

Молдавский легионер «Спартака» Олег Рябчук проводит каникулы в Мексике, попивая шотики.

Дальше идут соревнования на самый крутой торс в «Спартаке». Участники:

Хесус Медина

Виктор Мозес

Антон Зиньковский

Лидер «красно-белых» Квинси Промес уже давно на сигаре и в этих пацанских соревнованиях не участвует.

Кристофер Мартинс улетел в «Волшебный город» Майами, где посетил матч баскетбольной команды «Майами Хит».

Если вы не следите за РПЛ, то никогда бы не узнали, что этот школьник с пляжа – открытие сезона Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА.

Новичок ЦСКА бразилец Хелвен улетел с семьей на родину, где загорал на пляже Маракаипе.

19-летний защитник ЦСКА Матвей Лукин греется на Пхукете. Кстати, он младший брат актера Алексея Лукина, который победил в легендарном реалити-шоу «Последний герой».

Терминатор Антон Заболотный получает порцию витамина D – в ОАЭ.

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате еще летом стал гражданином России и, как положено нашему человеку, отправился на зимний отдых в ОАЭ.

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский в Дубае посетил новые теннисные корты модного Matcha Club.

Его одноклубник Эдгар Севикян вместе с девушкой отправился на Кубу, где прокатил ее на ретро-кабриолете из 60-х.

Защитник «Ростова» Евгений Чернов взял на велосипедную прогулку по арабской пустыне одногоклубника Романа Тугарева, рюкзаки, экшн-камеру и запилил крутой контент.

Нападающий «Ростова» Егор Голенков осуществил давнюю мечту, посетив Анхель – самый высокий водопад в мире, общая высота 979 метров, высота непрерывного свободного падения воды 807 метров. Находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар.

Любимец воронежских болельщиков Руслан Магаль вместе с девушкой Ольгой, как и большинство футболистов, выбрали для отдыха ОАЭ.

Голкипер «Факела» Александр Беленов с дочкой и супругой Татьяной греются на солнышке. Не только футболисты должны держать себя в форме, но и их спутницы. Вот и Татьяна частенько занимается фитнесом.

Форме Кирилла Суслова из того же «Факела» могут позавидовать многие стриптизеры.

Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац улетел на родину, где посетил крупнейший курорт страны – Златибор. Как мы видим, морозы ему нипочем.

Данила Прохин из «Оренбурга» посетил Девятиарочный мост (или «Мост в небе»). Он представляет собой виадук в Шри-Ланке. Один из лучших примеров железнодорожного строительства колониальной эпохи в стране.

Полузащитник «Урала» Рай Влут, приговоренный в Нидерландах к 2,5 годам лишения свободы, полетел в столицу Ганы – Аккру, где посетил местную школу бокса.

Еще одну необычную локацию для путешествия выбрал голкипер «Урала» Илья Помазун. Он отправился в Токио, где прогулялся по району небоскребов Синдзюку.

Вообще, футболисты екатеринбуржцев порадовали разнообразием. Тимур Аюпов улетел за 14496 километров в крупнейший город Австралии – Сидней.