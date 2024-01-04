Воспитанник Sports.ru
Блог
Трибуна

«Кто на Мальдивах, тот чушпан». Игроки РПЛ – где они сейчас?

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
Крылья Советов Крылья Советов
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
Урал Урал
Аббосбек Файзуллаев Аббосбек Файзуллаев
Сергей Волков 2002 Сергей Волков 2002
Кристофер Мартинс Перейра Кристофер Мартинс Перейра
Хелвен Хелвен
Бителло Бителло
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Константин Марадишвили Константин Марадишвили
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Хесус Медина Хесус Медина
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Александр Черников Александр Черников
Александр Солдатенков Александр Солдатенков
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Мохамед Конате Мохамед Конате
Муми Нгамале Муми Нгамале
Никола Радмановач Никола Радмановач
Матвей Лукин Матвей Лукин
Олег Рябчук Олег Рябчук
Антон Шунин Антон Шунин
Фернандо Костанза Фернандо Костанза
Кирилл Суслов Кирилл Суслов
Евгений Чернов Евгений Чернов
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Александр Беленов Александр Беленов
Хуниор Алонсо Хуниор Алонсо
Нуралы Алип Нуралы Алип
Ильзат Ахметов Ильзат Ахметов
Антон Заболотный Антон Заболотный
Клаудиньо Клаудиньо
Егор Голенков Егор Голенков
Роберт Ренан Роберт Ренан
Руслан Магаль Руслан Магаль
Квинси Промес Квинси Промес
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Наиль Умяров Наиль Умяров
Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Владимир Писарский (Сычевой) Владимир Писарский (Сычевой)
Федор Смолов Федор Смолов
Николай Калинский Николай Калинский
Эдгар Севикян Эдгар Севикян
Даниил Худяков Даниил Худяков
Виктор Мозес Виктор Мозес
Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Роман Тугарев Роман Тугарев
Илья Помазун Илья Помазун
Рай Влут Рай Влут
Габриэл Магальяэс Габриэл Магальяэс
Тимур Аюпов Тимур Аюпов
Данила Прохин Данила Прохин
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

🌴 Здесь все: Мотя, Квинси, Федя, Клаудиньо и Аббосбек Файзуллаев.

В холодное время года российские футболисты летят в теплые и экзотические (если такие еще остались) страны – насыщаются энергией перед финишным рывком. Давайте же посмотрим, кто самый кайфарик.

Перед прочтением напоминаю, что я веду уютный Telegram-канал «Воспитанник Sports.ru», где мы вместе кайфуем от непопсового футбика. Что нужно сделать? Тогда надо выделить 30 секунд – подписаться и никогда не отписываться. Эти два действия лучшее топливо для канала!

Пристегните ремни! ✈️

Всем мы знаем, что девушки приезжают на море отдыхать, а парни – чтобы их фотографировать! Женившийся в прошлом году полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отлично справляется с этой ролью в Дубае.

Гуччи-мэн Ильзат Ахметов любуется закатами с бокалом игристого.

21-летний защитник «Краснодара» Сергей Волков провел отпуск на Мальдивах в компании с девушкой Алиной. Они встречаются с 13 лет – встретились еще в Чите.

Там же и полузащитник «Краснодара» Александр Черников. С таким телом он бы отлично смотрелся на обложках боевиков 90-х годов.

Хуниор Алонсо – лучший игрок «черно-зеленых» в первой части сезона – проводит отпуск с семьей в Бразилии.

Матвей Сафонов – амбассадор дурацких рубашек (если что, он сам себя так называет) – отправился на западную часть Индийского океана. Белоснежные песчаные пляжи, пышные тропические леса, кристально чистая вода и разнообразный подводный мир делают Сейшелы мечтой для туристов со всего мира.

Без пяти минут легенда мадридского «Реала» Нуралы Алип передает приветы с самого большого острова Таиланда – Пхукета.

Его партнер по «Зениту» Роберт Ренан, к которому тоже неравнодушен «Реал», женился на Калин. Судя по всему, свадьба прошла в Бразилии. Все эмоции на фото.

Где-то в Бразилии лидер «сине-бело-голубых» – Клаудиньо. 

Дуглас Сантос с супругой Кристиной тоже проводят отпуск на родине в Бразилии, в городке Байя-Формоза («красивая бухта»). Кстати, мировую знаменитость городу принес его уроженец Итало Феррейра – первый олимпийский чемпион по серфингу.

Фото Андрея Мостового хочется описать строчками из измененной песни Владимира Высоцокго: «Куда нам до него? Он побывал в Париже, И я вчера узнал, не только в нем одном...»

Колумбийцы Вильмар Барриос и Хорхе Карраскаль (в которого вселился шеф Нусрет Гекче) проводят отпуск на родине в Картахене. Купаются, едят устриц и катаются на катере

Бразилец Бителло из «Динамо» провел отпуск в городе Каскавел («гремучая змея»), где начинал футбольный путь. Как мы видим, газоны там далеко не идеальные

Камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамале отлично провел время в ресторане высокой кухни в Дубае.

Счастливый папа Федор Смолов нежится со своей дочуркой Лорой. 

Голкипер «бело-голубых» Антон Шунин собрал неплохую волейбольную команду на Мальдивах, в которую вошли: спартаковец Александр Соболев, одноклубники Константин Тюкавин и Илья Купцов.

Константин Тюкавин заключил: «Кто на Мальдивах, тот чушпан». Геотег – остров на Мальдивах. 

Константин еще любитель зимней рыбалки, готов часами сидеть на льду на морозе.

А, например, нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому стужа нипочем, ведь он поехал рыбачить на… Мальдивы. И смотрите, какой улов выдался у футболиста!

Защитник самарцев Александр Солдатенков напевал на отдыхе: «Это я в Дубае, я ща отдыхаю…»

«Если на Земле существует рай, то это Бузиос!» – так высказалась французская актриса Бриджит Бардо о курортном полуострове, расположенном недалеко от Рио-де-Жанейро. Именно сюда отправился Фернандо Костанза – незаменимый футболист для полузащиты «Крыльев Советов» – вместе с супругой Марией.

Мотор столичного «Локомотива» Наир Тикнизян отправил супругу Яну Ромашкину на утренний эфир и с кайфом отдыхает на яхте в компании Константина Марадишвили выступающего на правах аренды за «Нижний Новгород». 

19-летний голкипер «железнодорожников» Даниил Худяков в этом сезоне пока не провел ни одного матча, но времени зря не терял — он женился. Супругу зовут Валерия, они учится в РУДН и учит растяжке в реутовской студии танцев. Медовый месяц пара провела на Мальдивских островах.

Там же в картишки рубится «спартаковец» Наиль Умяров с супругой Алиной. 

Молдавский легионер «Спартака» Олег Рябчук проводит каникулы в Мексике, попивая шотики. 

Дальше идут соревнования на самый крутой торс в «Спартаке». Участники: 

Хесус Медина 

Виктор Мозес

Антон Зиньковский 

Лидер «красно-белых» Квинси Промес уже давно на сигаре и в этих пацанских соревнованиях не участвует.

Кристофер Мартинс улетел в «Волшебный город» Майами, где посетил матч баскетбольной команды «Майами Хит». 

Если вы не следите за РПЛ, то никогда бы не узнали, что этот школьник с пляжа – открытие сезона Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА. 

Новичок ЦСКА бразилец Хелвен улетел с семьей на родину, где загорал на пляже Маракаипе. 

19-летний защитник ЦСКА Матвей Лукин греется на Пхукете. Кстати, он младший брат актера Алексея Лукина, который победил в легендарном реалити-шоу «Последний герой». 

Терминатор Антон Заболотный получает порцию витамина D – в ОАЭ. 

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате еще летом стал гражданином России и, как положено нашему человеку, отправился на зимний отдых в ОАЭ.

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский в Дубае посетил новые теннисные корты модного Matcha Club. 

Его одноклубник Эдгар Севикян вместе с девушкой отправился на Кубу, где прокатил ее на ретро-кабриолете из 60-х. 

Защитник «Ростова» Евгений Чернов взял на велосипедную прогулку по арабской пустыне одногоклубника Романа Тугарева, рюкзаки, экшн-камеру и запилил крутой контент.

Нападающий «Ростова» Егор Голенков осуществил давнюю мечту, посетив Анхель – самый высокий водопад в мире, общая высота 979 метров, высота непрерывного свободного падения воды 807 метров. Находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар. 

Любимец воронежских болельщиков Руслан Магаль вместе с девушкой Ольгой, как и большинство футболистов, выбрали для отдыха ОАЭ. 

Голкипер «Факела» Александр Беленов с дочкой и супругой Татьяной греются на солнышке. Не только футболисты должны держать себя в форме, но и их спутницы. Вот и Татьяна частенько занимается фитнесом.

Форме Кирилла Суслова из того же «Факела» могут позавидовать многие стриптизеры.

Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац улетел на родину, где посетил крупнейший курорт страны – Златибор. Как мы видим, морозы ему нипочем.

Данила Прохин из «Оренбурга» посетил Девятиарочный мост (или «Мост в небе»). Он представляет собой виадук в Шри-Ланке. Один из лучших примеров железнодорожного строительства колониальной эпохи в стране.

Полузащитник «Урала» Рай Влут, приговоренный в Нидерландах к 2,5 годам лишения свободы, полетел в столицу Ганы – Аккру, где посетил местную школу бокса. 

Еще одну необычную локацию для путешествия выбрал голкипер «Урала» Илья Помазун. Он отправился в Токио, где прогулялся по району небоскребов Синдзюку. 

Вообще, футболисты екатеринбуржцев порадовали разнообразием. Тимур Аюпов улетел за 14496 километров в крупнейший город Австралии – Сидней. 

🍺 Подписывайтесь на атмосферную телегу

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слово "чушпан" вызывает кровотечение из глаз.
+16
-4
+12
не понимаю,что заставляет людей, которые могут практически куда угодно поехать, выбирать пластмассовый мир ОАЭ для проведения каникул.
+6
0
+6
Респект тем немногим, кто выбрал интересный отдых, вместо скучного валяния на пляжах Мальдив, Сейшел, Тайланда и ОАЭ.
+3
0
+3
отдыхают хорошо, всем хорошего отдыха!
+3
-1
+2
Фото с Реннаном подозрительное.
Роберт, моргни, если тебе нужна помощь!
+2
0
+2
Где халатики Комбаровых?
+1
0
+1
Искренний респект лишь Помазуну)
+1
0
+1
Я так понимаю только Промес опять в России отдыхает?)
0
0
0
Ответ Saveliy Ivanov
не понимаю,что заставляет людей, которые могут практически куда угодно поехать, выбирать пластмассовый мир ОАЭ для проведения каникул.
Статус. Типо тряпочек от гуччи и баленсиаги, сумок прада. Приподнимает их в их собственных глазах
0
0
0
Ответ caunte
Респект тем немногим, кто выбрал интересный отдых, вместо скучного валяния на пляжах Мальдив, Сейшел, Тайланда и ОАЭ.
Футболисты «Урала» это отпускное межсезонье выиграли за явным преимуществом. 🤝
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий