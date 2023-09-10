Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы в блоге «Воспитанник Sports.ru», где каждый пост – это визуальное наслаждение (особенно в материалах об атмосфере за пределами топ-лиг). Советуем подписаться! А теперь тут история очень любопытных братьев – Захара и Назара Терпуговых.

Нулевые – это эпоха-оборотень, по окончании которой все оказалось не тем, чем казалось. Время, которое пахло праворукими тачками, крутыми спортивными костюмами, а самое главное – надеждой и возможностью легко и интересно заработать. Именно в этот период молодой механик Константин из Новосибирска уехал в далекую Японию заниматься перегоном автомобилей в Россию.

Там он повстречал будущую супругу Наталью. После свадьбы в семье появились дети – Захар и Назар – герои сегодняшнего интервью. Первые футбольные шаги они делали в стране цветущей сакуры, а потом перебрались в Португалию, где сейчас и выступают в системе «Академику де Визеу». Захар в команде U-23, а Назар в U-19.

Выросли в многодетной семье, а сестра чемпионка Португалии по художественной гимнастике

– Пару слов о родителях и как они 20 лет назад оказались в Японии?

– Папу зовут Константин, а маму – Наталья. Папа родился в Новосибирске, учился там на механика и попутно работал. Когда поднакопил немножко денег, уехал в Японию, где занялся бизнесом по продаже японских машин и запчастей в Россию.

Мама из города Братска, что в Иркутской области. Там она училась на учительницу иностранных языков и как раз изучала японский язык. Потом переехала в Японию на работу, и уже там они познакомились с папой, когда он хотел купить у нее машину. Они поженились, и уже в Японии родился: я, брат и три младших сестры. Я и брат – Назар занимаемся футболом, а средняя 12-летняя сестра – чемпионка Португалии по художественной гимнастике.

– Кто из родственников остался в России?

– В Краснодаре живет бабушка по линии мамы, брат и две папиных сестры: одной 36 лет, а другой 27. Сестры работают в папином бизнесе.

– Гостил у бабушки?

– Последний раз был в России, когда мне было 8 лет. Уже одиннадцать лет назад, получается. В Краснодаре проходили какие-то летние сборы для детей от московского «Спартака». Две недели потренировался там в двухразовом режиме. В «Спартаке» был очень хороший тренер. До сих помню, что его зовут Михаил Михайлович. Он научил меня технике. Папа с ним часто общается.

По окончанию сборов мы на несколько дней заехали к бабушке. Там как раз был мамин брат, и мы до поздней ночи с ним гоняли в футбол во дворе.

– Чем бабушка угощала?

– Пельмени и борщ. Мне это все настолько понравилось, что по возвращению в Японию ел их без остановки. Да и сейчас в Португалии всегда покупаю себе пельмени.

– В каких условиях ты рос? Все-таки, когда живешь в таком составе, может не на все хватать денег.

– Денег всегда хватало. Мама с папой постоянно много работали, чтобы мы ни в чем не нуждались. Лишние игрушки старались не покупать. Но мы были такими непослушными детьми, что пока нам не купят нужную игрушку, мы не шли домой. Помню, в садик меня возили на санках или на маленькой машинке. Детский сад у нас находился недалеко. Забавно, что я мог летом пойти туда в лыжах. Был активным ребенком, что придумывал, то и сразу делал.

В детстве всегда был полненьким, и когда в 4 года мама отдала меня в футбольную секцию, папа просто офигел. До этого я занимался дзюдо. Для своего возраста у меня были хорошие физические данные. В первом классе перепробовал много видов спорта: хоккей, плавание, футзал, настольный теннис. После школы всегда было две-три тренировки.

Но два спорта до 11 лет у меня шли параллельно: дзюдо и футбол. В обоих получалось неплохо: по дзюдо было где-то 50 медалей за 6 лет, а по футболу – в районе десяти. С командой мы постоянно гоняли на турниры во Францию и Испанию, где меня часто признавали MVP турниров. В 12 лет нужно было определится с выбором, где я буду более профессионально заниматься. Выбор был сделан в пользу футбола.

– В семье говорите по-русски?

– Мы с Назаром разговариваем по-русски. Мама все-таки учительница и занималась с нами. С родителями дома разговаривали на русском, а в детском саду и в школе с друзьями общались на японском. А вот сестры уже намного хуже знают русский. Когда Назар родился, в семье появилась японская домработница, которая занималась с детьми. Кейко нам как вторая бабушка. Поэтому старшая и средняя сестра практически не разговаривают на русском, но смысл фраз понимают. Получается, что с сестрами мы общаемся на японском, а с родителями на русском. Сестры разговаривают с родителями на японском.

Мама объясняет сестрам, что разговаривать на русском тоже очень важно, поэтому старается с ними общаться на русском. А вот младшая 6-летняя сестренка для своего возраста очень хорошо говорит по-русски. Она у нас вообще четыре языка знает: португальский, японский, русский и английский.

– А думаешь и формулируешь мысли на каком языке?

– Стараюсь думать на японском. Когда разговариваю по-русски, то и думаю на русском. Но вот сейчас начал учить португальский и стараюсь себе сначала на японский переводить. Сейчас с Назаром стараюсь общаться в основном на португальском, потому что неохота каждый раз вспоминать, как это слово произноситься по-японски или по-русски. На португальском проще – сразу слова в голову прилетают.

– Когда впервые начал изучать японский, было ощущение, словно пытаешься понять инопланетный язык из другой галактики?

– Для меня японский язык родной. Я его учил не где-то в школе или институте, а с друзьями, через обычное общение.

– Когда друзья узнавали, что ты говоришь по-русски, что первое они у тебя спрашивали?

– Спрашивали, как говорить «аригато» («спасибо» по-японски), по-русски. Я внешне не похож на японца, и все сильно удивляются, когда узнают, что знаю японский язык.

Японцы не говорят на английском, не ругаются матом и не едят дельфинов

– Правда, что в японском языке нет ругательств, и если японец чем-то недоволен, он просто повышает голос?

– Как в России матерных слов – просто ноль. Японцы ругаются немножко по-другому. Грубые слова типа: «#######» (гомосексуал – Sports.ru) там не произносятся. Максимально обидное ругательство: «дурак» или «бестолковый».

– Есть много стереотипов про Японию и японцев. Буду называть факт, а ты расскажешь, насколько это соответствует действительности. В Японии очень чисто. Можно ходить по улицам в белых носках и не испачкаться.

– Ха-ха-ха. Там очень-очень красиво. Конечно, если будешь ходить по земле, то обязательно испачкаешься. Мусор на улицах никто не выкидывает. Японию в этом плане даже не стоит сравнивать с Россией или Португалией. Все общественные туалеты – мегачистые.

– Японцы не говорят на английском.

– Максимум 10 процентов населения разговаривают по-английски. В Японии хорошее образование, но преподавание направлено на изучение теории, а не применении знаний на практике. Японцы могут отлично знать грамматику английского языка, уметь читать, понимать смысл, но вот навыка говорения на иностранном языке нет. А еще они очень стеснительные, а произнести что-то не правильно и без акцента по-английски для японцев все равно что потеря лица.

– В Японии едят дельфинов. Из них делают суп, готовят кусияки (японский шашлык), даже едят сырыми.

– Про дельфинов ничего такого не слышал. Что много сырой еды – чистая правда. Слышал, что где-то на севере едят китов, но сам не пробовал. Здесь, в Португалии, часто спрашивают: «Едят ли в Японии кошек и собак?» Я им всем отвечаю: «Такого мы не едим».

– Какое блюдо не переносишь, а какое можешь есть вечно?

– Терпеть не могу говяжью печень и капусту. А самое любимое – угорь с рисом под соусом сёю. Обожаю японский рис. Это настоящий рис. Его не сравнить с рисом, какой едят в России или Португалии. Если ты не пробовал японский рис, ты не пробовал настоящие суши.

– Сумо – самый популярный вид спорта в стране.

– В Японии и футбол, и бейсбол с баскетболом – достаточно популярные виды спорта. На сумо, естественно, ходит очень много народа. В школе все дети занимаются сумо: хоть худые, хоть толстые. Где деньги есть – тот спорт и популярный.

– Обижаются ли японцы на приветствие рукопожатием, а не поклоном?

– Сейчас еще побаиваются коронавируса, и не многим нравятся рукопожатия. В целом, если вы приветствуете японца рукопожатием, никто не обидится. Это все осталось от старых обычаев. Молодежь с удовольствием здоровается за руку.

В Японии до 13 лет тренируют только технику (водятся даже вратари), а с тату не пускают в онсэн

– Топ-5 мест, которые надо посетить в Японии, если ты приехал туда.

– Мой город Тояма – самый крутой город. Там есть шикарный пляж и нет волн, а зимой можно покататься в горах на лыжах. Любителям бани и сауны обязательно нужно посетить наши горячие источники Онсэн. В Токио можно заглянуть в Гиндзу – один из самых популярных торговых кварталов с элитными бутиками и крутыми машинами. В переводе с японского языка «гиндза» означает «монета».

Обязательно съездить в древние столицы Японии: Киото и Нара. Это настоящая самобытная Япония с древними и красивыми храмами и тихими улицами. После 9-го класса всех школьников обязательно везут в эти города, чтобы приобщить к японской культуре. Если хотите попробовать вкусные суши, то это только в городе рядом с морем. Например, в Токио не вкусные суши, а в Тояме или Осаке очень вкусные.

– По-моему, одно топовое местечко ты забыл. А как же проплыть весной по реке вдоль рядов цветущей сакуры?

– Пушка просто! Все в розовых цветах. Жалко, что цветение сакуры идет только неделю. Кстати, цветок сакуры в зависимости от сорта и местности раскрывается раньше или позже. Например, в Окинаве цветение в марте, в Токио – апрель, в Хоккайдо – май.

– Со страной познакомились. Давай теперь о насущном. Японский футбол – какой он?

– До 13 лет во всех футбольных школах тренируют только технику, поэтому все наши игроки очень техничные. Пасоваться нельзя вообще ни с кем. Все только водятся и водятся. У нас даже вратари начинают водиться и забивать голы.

С 14 лет начинается набор в профессиональные футбольные академии. Дети на эти отборы приходят тысячами, а финальный отбор проходит 5-10 человек. Дальше уже тренировки заточены на отрабатывание: пасов, ударов, физики. Приходиться много бегать и работать над выносливостью, чтобы не уступать мощным европейцам.

Еще японцы – люди с очень добрым сердцем. Из-за этого в местном футболе мало жесткой и агрессивной игры. Нет жажды выиграть в каждом матче, как в Португалии. Здесь в каждом матче по 10 желтых и по 2 красные карточки, а Японии за игру – ноль карточек. Все играют аккуратно, и никто никого не убивает.

– Помню, что на ЧМ-2002 Дэвиду Бекхэму приходилось под длинными рукавами прятать тату. Прошло больше 20 лет. Все так же категорично?

– В Японии татуировки в основном у якудзы, поэтому если сделаешь тату, будет много лишних взглядов. Запрет распространяется на места общественного пользования. Например, вас не пустят в онсэн. Если у тебя есть татуировки, лучше их просто не показывать. Сейчас уже спокойнее и свободнее к этому относятся.

– Себе бы сделал?

– Татуировки смотрятся красиво и прикольно, но себе бы делать не стал. Хочу быть натуральным. Мне больше нравиться показывать накаченные мышцы.

Старший Терпугов кайфовал от игры Марио Балотелли, а в 18 лет дебютировал за основу «Каза Пия» в товарняке против «Шеффилд Юнайтед»

– От игры какого футболиста кайфовал?

– В детстве смотреть футбол не особо любил. Нравилось тренироваться, проводить время с друзьями, забивать голы, быть главным героем на поле. Кайфовал от стиля игры Марио Балотелли. Даже футболка его была. После празднования голов он всегда показывал мышцы. Прикольно выглядело.

– Тренер сразу поставил в нападение?

– Начинал играть вратарем, потому что был толстым и не хотел бегать. Потом мне папа сказал, что я не буду таким ростом, как Лев Яшин (под 190 сантиметров) и посоветовал перейти в поле. Первой моей командой был ФК «Куреха», где играл под 47-м номером и перепробовал все позиции на поле.

На одном из детских турниров мы заняли 8-е место в городе, но зато обыграли действующего чемпиона. После этого перешел в команду посильнее «Валиенте» (Тояма). С этого момента играл только в нападении. Очень благодарен тренеру «Валиенте» научившему меня бить по воротам не только правой ноги, но и с левой. Хоть номинально я правша, но штрафные удары получаются лучше с левой ноги.

– Ибрагимович, в детстве занимающийся карате признавался, что это давало ему преимущество в гибкости и физической силе перед другими футболистами. И эти навыки помогли забить ему немало необычных голов. Какой необычный положил ты?

– Мне всегда нравились удары через себя, но никогда не получалось забить в матче. И вот однажды, когда играли в футзале положил красивый голешник в падение «ножницами».

Прикольно получается вбрасывать аут: разбегаюсь, делаю переворот, и мяч улетает очень далеко. Научился делать, когда мне было 10 лет. В Японии часто такие трюки выполнял, а в Португалии только один раз сделал. В Португалии мало таких полей, где можно свободно разбежаться и бросить. Нужно минимум, чтобы два метра от бровки было. Один шаг вперед и перевернуться.

– Как семья оказалась в Португалии?

– С 8 лет папа начал меня возить во всевозможные футбольные лагеря: в Испанию на две недели, во Францию, в Португалию. Когда исполнилось 16 лет, мы уже серьезно начали искать академию, и возникло два варианта: испанская академия FUNDACION Marcet и португальская Pro Direct Academy Portugal. Больше понравился вариант с Португалией. В академии занималось очень много иностранцев, а тренировки проходили каждый день в двухразовом режиме.

Папа снял квартиру в Авейру и мы с братом переехали к нему. Прожили втроем год, периодически приезжая к маме и сестрам в Японию. А потом мама с сестрами переехали из Японии к нам в Португалию.

Тренер, который нас пригласил в Португалию, отправил меня тренироваться с командой «Анадия» U-19. Провел там год, но из-за проблем с документами играть в официальных матчах не мог.

Когда проблемы с документами разрешились, в своем первом сезоне юношеского чемпионата забил 17 голов за 28 матчей. В одной из игр меня заметил тренер молодежки «Каза Пия» и пригласил переехать к ним в Лиссабон. Для меня это было серьезное повышени. Прикинь, главная команда в сезоне-2021/22 занял второе место в Сегунда-лиге и вышла в Примейра-лигу.

Принял приглашение и мы переехали жить в Лиссабон. Потренировался неделю с молодежной командой «Каса Пиа» и поехал на предсезонный сбор в Испанию с главной командой.

– Ты дебютировал за «Каза Пия» в товарищеском матче против «Шеффилд Юнайтед». Давай вспомним, как это было.

– Когда тренер сказал, что выйду минут на 30 во втором тайме, конечно, сильно обрадовался. Сыграл неплохо, практически не терял мяч. Этот матч показывали по телевизору. После матча было очень приятно, когда в ресторане, где часто ужинали, меня узнали местные работники.

– Какие приколы были в главной команде?

– Молодых, которые не разу не пробовали алкоголь или редко это делали, заставляли пить пиво. Мне только исполнилось 18 лет и тогда я первый раз в жизни попробовал алкоголь. Многие обрыгались, а я споткнулся и упал в автобусе. Ну ничего, попил водички и пришел в себя.

Еще спрашивали про любимые позы в сексе и заставляли петь песню перед всей командой. Я спел популярную песню из японского аниме «Дораэмон».

Сейчас братья выступают за молодежку «Академику де Визеу» и мечтают о Лиге чемпионов и сборной России

– Что дальше?

– Провел с главной командой где-то месяц, сыграл в девяти товарищеских матчах, везде выходил на 30-45 минут, но ни одного гола забить не смог. Видимо из-за этого и не сумел закрепиться. Понимаю, что в 18 лет для Примейра-лиги еще был сырой.

Когда вернулся в U-19, как-то сразу не сложились отношения с тренером. Его в середине сезона уволили. Он выпускал только во втором тайме на последние 10-15 минут. Говорил, что я только вернулся из главной команды и мне нужно привыкнуть к партнерам и тактике. За 7 появлений на замене: забил 4 мяча и принес команде 10 очков, но все равно не попадал в стартовый состав. Тренер все успокаивал. Говорил, что я очень важный игрок для клуба и это тактическая установка. Запрещал мне тренироваться дополнительно. Я привык к режиму двухразовых тренировок, а там была только одна вечерняя. Нас с отцом такое положение дел не устраивало.

Поиграл за молодежку «Каза Пия» до зимы и ушел в «Виторию Сетубал», где пробыл с января по май. Сетубал находился в часе езды от дома. Каждый день ездил на машине туда и обратно. Там тоже не пошло. Главная команда вылетела в четвертую лигу, а мой полугодовой контракт закончился.

– Как появился вариант с «Академику де Визеу»?

– В прошлом сезоне-2022/2023 Назар в 36 матчах отличился 33 голами за «Каза Пия» U-17 и многие португальские команды хотели его подписать. Сразу агенты налетели, которые обещали отправить в: «Бенфику», «Спортинг», «Брагу». Но дальше слов дело не заходило. Все агенты ужасные болтуны.

У нынешнего агента есть компания, которая владеет небольшой долей в «Академику де Визеу», поэтому он нас без проблем устроил в местную академию. Подписали контракт на 2 года. Главная команда выступает в лиге 2-го национального уровня.

Нас с братом поселили в одной комнате в академии. Из мебели там была только кровать, поэтому шкафы и телевизор мы докупали сами в Порту. Условия для тренировок очень хорошие: три натуральных поля и два искусственных, свой автобус для выездов, спортзал, городской бассейн можно посещать бесплатно.

– Сколько платят молодому в Португалии?

– У каждого игрока контракты разные. Мне с Назаром платят в районе 200-300 евро в месяц. Этого хватает чисто на мелкие расходы. Едой нас в академии обеспечивают. Отец вообще говорил, что нам деньги не нужны, но клуб все равно решил заплатить.

– Как устроена академия: правила, штрафы, фишечки?

– Если забываем приносить бутылку для протеина, то платим 5 евро. У меня уже за месяц штрафов накопилось на 40 евро, потому что бутылки не было. Если во время еды начинаешь трогать телефон – штраф 5 евро, не одел щитки на тренировке – 1 евро, надел другие носки – 1 евро. На одной из тренировок мы выбирали, кто будет бить пенальти весь сезон: каждый игрок пробивал по удару до промаха, пока не останется 4 человека в конце. Теперь эти игроки и будут бить пенальти весь сезон.

Не разрешают есть еду из «Макдональдса», шоколад, пить колу, но если и попадешься, то за это штрафа никакого не будет. Директор академии говорит: «Вы можете делать что хотите, хоть пейте и курите – мне все равно. Только делайте это аккуратно и давайте результат на поле».

– Иностранцам обычно трудно даются русские имена. Твое не коверкали?

– В Японии называли Захару, а тренер прозвал Волком потому что бегал много. В Испании – Сахар, потому что испанцы не могут произносить звук «з», в Португалии часто говорят – Закар или Закарьянуш.

– Последний вопрос. Какая у вас мечта?

– Хочу стать лучше, чем трудяга Роналду. Назар хочет получить 6 «Золотых мячей» и играть за «Реал», а я хотя бы один и выступать за «Барселону». Для этого буду много работать. Еще было бы неплохо выиграть в одной команде с братом Лигу чемпионов и сыграть за сборную России на чемпионате мира. Конечно, если ситуация в мире наладится.

🌭 + 🍔 + 🍺 = 💔

Поддержка донатом под этим постом только приветствуется. Все вырученные деньги пойдут на футбольные стимуляторы – пиво и закуски на стадионах.

Последние материалы блога:

Атмосфера за пределами топ-лиг–кайф! Первый клуб 75-летнего Роя Ходжсона, скандинавский шик Копенгагена и blackberry day

Атмосфера за пределами топ-лиг – кайф! Поляна из деревни с населением в 318 жителей, венский шницель и вепрево колено

Атмосфера за пределами топ-лиг – кайф! Фаны спасают деревянную трибуну, поглощают братвурст и пьют ликерчик «Драмбуи»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА АТМОСФЕРНУЮ ТЕЛЕГУ

Фото: личный архив братьев Терпуговых, https://instagram.com/neevenr, https://instagram.com/cucumau97, https://instagram.com/timdamas, Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru