18 комментариев

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Отпуск игроков РПЛ: свадебный бум в «Динамо», Лещук критикует США, Бальде увиделся со Златаном

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы в блоге «Воспитанник Sports.ru», где каждый пост – это визуальное наслаждение (особенно в материалах об атмосфере за пределами топ-лиг). Советуем подписаться! Отдых игроков РПЛ закончился. Они вернулись в клубы, ярко отдохнув на каникулах. Давайте узнаем, кто же главный по чиллу.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отправился на родину в Бразилию, где в одном из отелей отметил 9 лет в браке с женой (пара познакомилась еще в школе)! Бразилец ведет очень романтичный инстаграм, в котором много-много совместных фото с супругой и дочкой.

А вот 26-летний нападающий Матео Кассьерра только начинает семейную жизнь. В отпуске колумбиец скрепил себя узами брака с избранницей Маргаритой. 

Еще один бразилец «Зенита» Клаудиньо тоже отправился на родину. Там в городе Кампус-ду-Жордау, что в штате Сан-Паулу, он затусил с рэпером Матуэ. 

Компанию им составил Густаво Мантуан, недавно заключивший 4-летний контракт с «сине-бело-голубыми».

Далер Кузяев, покинувший «Зенит», улетел в Париж.

«Переходи в «Бешикташ», – написал бывший одноклубник Андрей Мостовой в комментариях под фото Кузяева на фоне Эйфелевой башни.

Сам же Мостовой из Москвы передает всем приветы вместе с французским бульдогом. Может, это подарок от Далера из Парижа?

Сенегальский нападающий «Спартака» Кейта Бальде на отдыхе встретил Златана Ибрагимовича, которого считает эталоном форварда. 

Голкипер «красно-белых» Александр Селихов ловит не только мячи. 

Антон Зиньковский в зачетных тягах отправился в волшебный Красный город Марракеш. Бывшая столица Марокко известна базарами и кухней.

На одном из таких базаров Антон попробовал знаменитого острого цыпленка и гуляш из тыквы. 

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в отпуске погазовал на Ferrari 458 Spider.

Защитник «Спартака» Леон Классен отдыхал вместе с возлюбленной Мари. 

Партнер Классена по обороне Никита Чернов уехал под лозунгом: «Если и сборы, то лучше семейные».

Кристофер Мартинс за активный отдых: за 600 долларов взял одно из самых популярных развлечений для туристов в Дубае – прыжок с парашютом над искусственным островом Палм-Джумейра.

Полузащитник «железнодорожников» Артем Карпукас на отдыхе посетил большую белую мечеть шейха Зайда в Абу-Даби – одну из самых главных достопримечательностей Арабских Эмиратов и мира. 

Главный джокер Галактионова Изидор улетел в настоящий рай в Ионическом море – греческий остров Закинф. Нетронутая красота природы, шикарные закаты, многообразие насыщенных красок, золотые пляжи, аромат хвойных лесов – все это Закинф.

«Два камня на фото», – подписал пост игрок «Локомотива» Наир Тикнизян, отдыхающий на Сейшельских островах. Тут вопросов нет, но вот у Сергея Пиняева возникли вопросы по загару. 

Пиняев, как и большинство россиян в этом году, принимал солнечные ванны в турецком Белеке. Посмотрим, чей загар круче: турецкий или сейшельский?

Там же в Турции, но уже в Сиде, отпуск провел нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. Компанию ему составил игрок «Сочи» Владислав Сарвели, который вскоре пополнит состав «паровозов».

Сарвели успел свозить маму на Каньон Тазы – одну из живописнейших природных достопримечательностей Анталии.

Еще в Турции отдыхал защитник «Ростова» Максим Осипенко. 

Нападающий «армейцев» Федор Чалов отпуск провел в Риме. Посетил площадь Навона, где находится один из красивейших фонтанов в Италии – Фонтан четырех рек. 

Великолепная работа Бернини символизирует четыре континента, четыре части известного мира, причем каждая река композиции течет в разных землях: Рио-делла-Плата в Америке, Нил в Африке, Дунай в Европе и Ганг в Азии.

Мальдивские острова – рай на планете Земля, мечта любого туриста. Именно сюда отправился бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша с супругой.

Защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов поехал окультуриваться в государственный музей-заповедник «Петергоф». 

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баняц отправился в Черногорию, где посетил древний монастырь Острог.

Вратарь «быков» Станислав Агкацев в отпуске погулял на свадьбе партнера по команде Эдуарда Сперцяна, который женился на возлюбленной Алине Карапетян (родственнице бывшего полузащитника «Сочи» и «Тамбова» Александра Карапетяна).

Торжество прошло в Пятигорске в кавказских традициях – c энергичными танцами под громкую армянскую музыку.

Дальше Агкацев отправился на  Мидаграбинские водопады – жемчужину Северной Осетии-Алании.

Уроженец Читы и один из самых прогрессирующих российских футболистов Сергей Волков на морях наслаждался жаркими объятиями своей девушки. Скоро окольцуют?

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с семьей отдыхал в Пунта-Кане – бриллианте в короне курортов Доминиканы.

В райском уголке Таиланда на острове Пхи-Пхи грелся Кристиан Рамирес.

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович выбрал отдых в Хорватии, в городке Пула на западном побережье полуострова Истрия в Адриатическом море.

Love is от главного по заработанным пенальти Николая Комличенко и его супруги Марии. 

А вот другой нападающий ростовчан Егор Голенков кайфует на набережной реки Волги вместе с четвероногим другом.

В московском «Динамо» свадебный бум. 20-летний нападающий Константин Тюкавин женился на Алене Шабуровой. Пара познакомилась, когда обоим было по 14 лет (Алена на месяц старше избранника), а в феврале этого года футболист сделал девушке предложение.

Алена, как и Константин, из спортивной семьи. Ее отец Сергей Шабуров – шестикратный чемпион мира и трехкратный чемпион России по хоккею с мячом.

Еще один нападающий «Динамо», 33-летний Федор Смолов, женился на 29-летней Карине Истоминой. Пара не афишировала отношения, хотя слухи об их романе ходили уже какое-то время и подогревались намеками в социальных сетях, но свадьбу скрывать не стали.

💍 Смолов женился! В шоке все

Карина Истомина (точнее, теперь уже Смолова) – диджей, модель и блогер. На YouTube-канале «Справиться проще» она рассказывает про ментальное здоровье.

Медовый месяц молодожены провели в Италии на острове Капри, где голубые воды и лимонные сады. 

Третью свадьбу в клубе сыграл 25-летний воспитанник мордовского футбола Денис Макаров, который женился на Дарье Буткус (бывшей сотруднице клуба).

Об этом полузащитник сообщил в социальной сети, опубликовав фото с возлюбленной из ЗАГСа. И для уроженца Тольятти, и для его избранницы это уже второй брак.

Круче всех провел свой отпуск в Америке голкипер «Динамо» Игорь Лещук. По возвращению он дал громкое интервью, где заявил, что в Москве даже шаурма вкуснее, чем в США.

Санторини – это симфония трех цветов: синего, белого и охряного. Именно на этот греческий остров с семьей отправился полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. 

Голкипер «Урала» Илья Помазун даже в отпуске не может без спорта. Он посетил Открытый чемпионат Франции по теннису «Ролан Гаррос».

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл тусил на самом модном курорте Европы – Ибице. 

К семье в Испанию съездил полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян. Там сгонял на футбол с корешем Петром Кудаковским, вратарем хихонского «Спортинга-Б». 

И насладился настоящей гордостью и символом испанской кухни – паэльей.

Кстати, чтобы атмосферные сюжеты не забылись, я веду Telegram-канал «Воспитанник Sports.ru». Там так же вау, как гол Зидана «Байеру» в финале ЛЧ – умноженный на 10. Что от вас? Надо выделить 30 секунд – подписаться, жахнуть по лайку, если вдруг вам такое нравится. Если нет, просто забейте.

Поддержка донатом под этим постом только приветствуется. Хочу кайфануть так же, как игроки из РПЛ.

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18 комментариев

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Dinarxxx
смотрю на них и думаю зачем им лига чемпионов и так хорошо всё)
+18
-1
+17
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Андрей Балабаев
И почти все по заграницам. Только Промес молодец. Даже на родину не поехал, а отдыхает в Краснодарском крае.
+11
-1
+10
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Максим Фомин
жалко Лещука конечно, так мучается в этой Америке 5й раз...даже шаурма там хуже...теперь придется с собой еще и чемодан еды везти из России😢
+12
-5
+7
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Kanonir152
"Антон Зиньковский в зачетных тягах"
В чем?
+4
0
+4
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Роман Иванов
не знаю, что людям не нравится, нормальный пост?
+3
0
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wlad wasew
Очень за них, за всех рад. Больше новостей и фотографий !
+1
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Alex the brave
Почему вся эта шелуха не ощущает на себе все прелести политики вождя??
+1
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ПивоВАР
Ответ Максим Фомин
жалко Лещука конечно, так мучается в этой Америке 5й раз...даже шаурма там хуже...теперь придется с собой еще и чемодан еды везти из России😢
Не удивлюсь если уже недвижку там приобрел, а после карьеры двинется на пмж и будет рассказывать как сильно тоскует по родине.
+1
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Kuryanin
Ответ Павел Поляков
Лучший отдых у Ильи Помазуна!
У Голенкова.
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pasmike
ТаИланд на русском.
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Плакса Джон ушел налево
Рад за ребят, пусть отдыхают.
Уже через 20 дней новый ожесточенный сезон))
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R Air
Ответ Dinarxxx
смотрю на них и думаю зачем им лига чемпионов и так хорошо всё)
а она, ЛЧ, им когда нибудь нужна была?
"таити таити не были мы ни в какой таити нас и здесь неплохо кормят"
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Андрес Бондаренко
Ответ Dinarxxx
смотрю на них и думаю зачем им лига чемпионов и так хорошо всё)
Справедливости ради, из всех, буквально 1 -2 человек можно представить себе в команде, которая претендует на ЛЧ. И то на небольших минутах.
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Павел Поляков
Автор
Ответ Роман Иванов
не знаю, что людям не нравится, нормальный пост?
Я тоже так считаю!
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