20 комментариев

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Хорошо у нас летом!

«После вынесения приговора суда Амстердама футболисту «Спартака» Квинси Промесу нужно не высовываться из России, он надолго застрял в нашей стране», – заявил «Матч ТВ» бывший владелец «красно‑белых» Андрей Червиченко.

Мы промониторили социальные сети Квинси и выяснили, как провел отпуск главный футбольный узник России.

Поехали!

Начало отпуска Промес провел на юге страны – точно под лозунг: «Если есть на свете рай, то это Краснодарский край». И на четырехместном вертолете Robinson отправился к одному из самых высоких водопадов Сочи Поликаря.

Увидеть впечатляющие горные панорамы и испытать нереальные по силе эмоции можно за 190 тысяч рублей за часовую экскурсию.

Высота водопада 72 метра, его источник – ледник на горной вершине с поэтичным названием Черная Пирамида (2375 м).

Водопад находится в горах, на склоне хребта Аибга. Его название с греческого переводится как «Богатырь», а за свое раздвоенное течение он получил забавное прозвище Штаны.

Думаю, поднявшись в синюю высь, Квинси с замиранием сердца от фантастических видов сказал как А.С. Пушкин: «Кавказ подо мною!»

После такой чудесной поездки Квинси уделил время музыке.

В середине мая Промес выпустил рэп-клип на Comfort Me с тарантиновским диалогом на русском языке.

Клип был снят в России. По его сюжету, футболист «Спартака» не в самом лучшем настроении приходит в бар, где его встречает русская девушка-бармен в шубе и с ювелирными украшениями. С ней Квинси перекидывается несколькими фразами на русском, после чего уже начинается музыкальная часть клипа.

На одном клипе Промес не остановился – выпустил еще один трек So Many, исполненную совместно с нидерландским исполнителем Chivv и DJ Wale.

В видео классика таких видео: сексуальные девушки и тверк.

На подходе свежайший клип на песню Gucci, где Квинси стоит на фоне огромного пионерского костра.

В начале июня Промес побывал в самом стильном месте Подмосковья «Барвиха Luxury Village», где состоялась премия Winline Герои РПЛ.

Сюрпризом вечера для всех собравшихся стало появление игрока лондонского «Челси» и сборной Марокко Хакима Зиеша – кореша Промеса со времен «Аякса».

Именно Зиеш под аплодисменты публики вручил Квинси премию лучшего игрока года по версии болельщиков.

Компанию Квинси и Хакиму составил еще один профессиональный футболист голландского происхождения из Кабо-Верде – Джерсон Кабрал, сейчас выступающий за греческий «Ионикос».

Вечером друзья отправились в мясной панорамный ресторан премиум-класса «Азур бай Эрдал», расположенный на первом этаже башни Neva Towers в «Москва-сити».

В ресторане компания пересеклась с одним из открытий прошедшего сезона РПЛ — железнодорожником Артемом Карпукасом.

На следующий день после премии Квинси Промес и Хаким Зиеш ворвались на медийный матч «Народной команды» и «Бей Беги», проходящий на «Открытие Банк Арене».

Правда, подтянулись ребята в начале второго тайма. Всем сразу стало не до футбола.

Дети мгновенно окружили марокканца и требовали автограф. Он никому не отказывал. Промес тоже кайфовал от происходящего: выбежал на поле и поблагодарил болельщиков «Спартака», а еще дал пару советов местному Неймару.

Боссы «Бей Беги» Георгий Джикия и Александр Соболев вручили Промесу и Зиешу клубные футболки. У марокканца — любимый номер, у Квинси — фирменный логотип.

Зиешу подарили еще одну футболку, на этот раз «Спартака».

Приключения Зиеша в России закончились, он улетел согласовывать контракт с «Аль-Насром». Квинси остался в Москве и спокойной фотографировался с фанатами на улицах.

Потусил на главной летней веранде Патриарших — Uilliam’s, где от заката до рассвета сидят прямо на деревянных карнизах.

Концовку отпуска Квинси немного подпортило решение суда Амстердама, по которому он получил 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Промес сразу же в соцсетях выложил фото с актером Стивеном Сигалом.

На снимке они стоят рядом друг с другом за столом. Футболист подписал снимок словом «valeo!», что переводится с латинского как «будь сильным».

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Фото: РИА Новости; instagram.com/qpromes; spartak.com/Александр Ступников