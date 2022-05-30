Это миф, что ФИФА забанила форму Бельгии из-за разноцветности. Все дело в правилах спонсорства

Владислав Воронин разобрался.

Что случилось?

ФИФА запретила сборной Бельгии играть на чемпионате мира в белом (гостевом) комплекте формы со словом Love (Любовь) на воротнике. Также запретили выходить на предматчевые разминки в разноцветной тренировочной форме.

Какое-то время не поступало точных объяснений запрета – и молчание породило разные домыслы. Так, в Voetbal Belgie предположили, что ФИФА напрягала расцветка Love и яркость тренировочной формы – и организация перестраховалась, опасаясь недовольства в Катаре. В медиа разных стран мира поползли заголовки «ФИФА забанила Любовь» и далее в таком стиле. Естественно, бан бельгийской формы увязывался с ситуацией вокруг повязок с надписью One Love – ФИФА остановила массовую акцию европейских сборных, пообещав желтые карточки на 1-й секунде всем осмелившимся капитанам (в итоге акция свернулась).

Так из-за чего запрет? ФИФА сама понимает?

На самом деле понимают все.

Белая форма Бельгии (как и разноцветный тренировочный комплект) – это продукт трехсторонней коллаборации Федерации футбола Бельгии, adidas и очень крупного музыкального фестиваля Tomorrowland, который каждое лето гремит в бельгийском городе Бом. В 2022 году он собрал более 600 тысяч зрителей за три уик-энда. Так что на чемпионат мира Бельгия собиралась ехать с отсылками к культурно важному событию и месту – ассоциации с ним приятны далеко не только бельгийцам.

Каждый год на Tomorrowland есть особая тема, вдохновляющая оформителей главной сцены – в 2022-м это было «Отражение любви». Именно так на воротнике белой формы сборной оказалось слово Love, где в букву O вплетен логотип фестиваля. Тренировочная форма, по описанию создателей, цветовым буйством похожа на традиционные фейерверки над фестивалем.

Палитра далека от лобового сопоставления с радужными цветами, но так или иначе намекает на тему, которая ранит ФИФА: «С помощью этой формы все мы хотим сделать позитивное, классное заявление о любви во времена хаоса. Принты, вдохновленные фейерверками, служат символами разнообразия, равенства и инклюзивности», – писал adidas в новостном релизе о форме.

Вся проблема – в логотипе Tomorrowland на воротнике. В регламенте ЧМ-2022 (на всякий случай: статья 27, пункт 5) четко написано: во время турнира командам запрещено в любой форме демонстрировать айдентику третьих лиц в коммерческих целях – будь то тренировочная форма, основная игровая, предмет на пресс-конференции или что-то еще в публичном поле. Есть только чистая экипировка, символика сборной и спонсоры ФИФА. Все. Первый пункт той же статьи регламента отдельно запрещает коммерческие сообщения или слоганы в любой форме.

Конечно, Бельгия может заявить, что фестиваль Tomorrowland не платил ни за какую рекламу – и это будет вполне убедительно. Такие коллаборации нередко нужны всем сторонам для повышения медийности: была очередная простая форма – стала формой мегапопулярного музыкального фестиваля, всем здорово. Но опосредованные коммерческие интересы третьей стороны здесь все-таки прослеживаются – и ФИФА имеет полное право блокировать такую форму. Еще раз: на воротнике размещен официальный логотип компании, никак не связанной с ФИФА и чемпионатом мира (а тренировочная форма считается скрытой рекламой, так как входит в одну коллекцию с белой игровой). ФИФА охраняет свои коммерческие интересы.

УЕФА, кстати, ничего не запрещал – в такой форме Бельгия сыграла с Нидерландами в Лиге наций в сентябре (0:1).

Может, вы все-таки надумываете про регламент – и ФИФА наказывает Бельгию за повязку One Love?

Нет.

О том, что претензии ФИФА связаны исключительно с коммерческим регламентом чемпионата мира, прямым текстом написали три крупных и авторитетных бельгийских медиа: Sporza, Het Nieuwsblad и Het Laatste Nieuws. По их данным, ФИФА проинформировала Федерацию футбола Бельгии о проблемах еще несколько недель назад.

Так что теории заговора не к месту.

Тем более разный мерч из коллекции Бельгия х adidas x Tomorrowland иногда встречается в катарских магазинах – по свидетельствам журналистов, панамы с разноцветным узором продаются за 30 евро, говорят, есть и белая форма с Love.

Но что делать Бельгии?

Все уже продумано:

1. Все матчи группового этапа Бельгия проведет в красном комплекте.

2. Белая форма появится только в плей-офф, к тому времени слово Love везде аккуратно прикроют тканью.

3. Тренировочная форма будет не разноцветной, а простой белой. Она уже в Катаре.

Бельгия не скандалит?

«Это печально. Но ФИФА не оставляет нам выбора», – сказал генеральный директор Федерации футбола Бельгии Питер Боссарт.

А вот негодование вызвал запрет на повязку One Love.

«Это беспрецедентное решение. Мы несколько месяцев пытались связаться с ФИФА, я сам ездил в Швейцарию, но конкретного ответа так и не получил. В последние дни мы давили еще сильнее, потому что времени не оставалось. Но ФИФА просто сообщила, что судьи будут давать игрокам желтые. Мы не можем рисковать спортивными санкциями для нашего капитана, поэтому отказались от действий. Жесткость ФИФА шокирует. Нам еще предстоит проанализировать наши отношения. Да, мы нуждаемся в ФИФА, но и ФИФА нуждается в нас. Будем думать, как поступить».

Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko; globallookpress.com/Panoramic, Tom Weller; news.adidas.com; unsplash.com/Daniels Joffe