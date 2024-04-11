«У меня ДНК форварда в теле защитника». Тео Эрнандес – уникум из «Милана»

Плюсы и минусы стиля.

«Тео – специфический защитник. Он делает то, что не делают другие, особенно благодаря умению завершать атаки и отдавать ассисты. Эрнандес произвел революцию в современном представлении о роли крайнего защитника», – цитата Паоло Мальдини во время ЧМ-2022 идеально описывает влияние француза.

Его движение практически невозможно предугадать. Уход вдоль фланга под кросс, смещения в центр на рывке и открывания за спину – вот мощный спектр сценариев. Аналогов такого разнообразия очень мало.

И при этом Тео умудряется каждый год прибавлять в конкретном компоненте. Сейчас он чаще участвует в построении атак (лучший показатель в карьере по продвигающим передачам) и доказывает свою универсальность (еще был ложным фулбеком и выходил в центре обороны).

Как ему это удается и в чем тренерская заслуга Стефано Пиоли? Обсудим в деталях:

● «Милан» активно ищет оптимальные роли для крайних защитников. Начали сезон с ложными фулбеками, но быстро отказались в пользу широких позиций на фланге. Эрнандес более агрессивен в подключениях выше;

● Почему француз уникален? Есть три причины – непредсказуемость, эффективные смещения в центр и универсальность;

● Провалы в обороне – последствия стиля Тео. Иногда он банально не успевает вернуться или ошибается с выбором позиции. Подстраховка от игроков центра поля частично прикрывает его недостатки (но не глобально).

Как «Милан» выходит из обороны? Пиоли много экспериментировал, но пока не нашел баланс

В этом сезоне роль крайних защитников – одна из самых обсуждаемых тем для «Милана». Их важность при владении сильно выросла. По продвигающим передачам Тео (5,34), Давиде Калабрию (5,2) и Алессандро Флоренци (5,03) опередили только Ясин Адли (7,89), Тейани Рейндерс (6,42) и Исмаэль Беннасер (5,53).

Направление было задано уже давно. «При построении атаки главное, чтобы игроки открывались, постоянно перемещались и насыщали пространство. Такое движение доставляет сопернику много проблем. В современном футболе интеллект игроков – это фундаментальная вещь», – говорил Пиоли несколько лет назад. Сейчас подобрался к решению ближе всего.

Летом он пробовал разные варианты. Это структура 3+2 с Флоренции или Тео как ложным фулбеком в паре с опорником, широкие позиции крайних защитников и идея с двумя ложными фулбеками.

В первых турах Стефано миксовал первую и третью задумку. Они похожи (перемещение одного игрока чуть выше или назад осуществляет переход), поэтому менялись даже по ходу игры. Вот против «Интера» Тео в первой линии вместе с Маликом Тиавом и Симоном Кьером.

А в другом эпизоде он вместе с Калабрией и Раде Круничем уже в центре поля.

Легкость перестроений и была одним из главных преимуществ. Можно было подстраиваться под количество форвардов у соперника впереди или запутывать персональную опеку. Но то самое миланское дерби в сентябре (1:5) заставило Пиоли задуматься.

Роли Эрнандеса и Калабрии не улучшили владение. Давиде все еще привыкал к новым задачам и плохо контролировал темп, а зонная оборона «Интера» не сильно пострадала от их движения. Да и против контратак ложные фулбеки оказались бессильны.

Теперь в основном Стефано использовал их в широких позициях. Независимо от схемы (4-3-3 или 4-2-3-1) Тео и Калабрия (или Флоренци) изначально открывались на флангах.

Дальше их поведение отличалось. Француз получал право на свободное движение впереди, а правый защитник играл чуть осторожнее (без постоянных подключений). Это максимизировало сильные качества Тео, а еще помогло ему прибавить в организации атак.

Но полноценного баланса добиться пока не удалось. Опасения из летнего текста про перестройку в «Милане» подтвердились. В такой конфигурации возрастала нагрузка на восьмерок.

При наличии ложного фулбека они напоминали инсайдов и искали пространство между линиями или открывались за спину. В новой формации им приходилось чаще помогать опорнику ниже. Поэтому иногда их не хватало на подборе при длинных передачах на форварда или при насыщении флангов.

В схеме 4-2-3-1 более четкое разделение (Рейндерс в паре с Адли или Беннасером, а Рубен Лофтус-Чик рядом с Оливье Жиру). Но возникает другая проблема – пропадают рывки восьмерок за спину крайним защитникам. А это одна из самых серьезных угроз «Милана» в 4-3-3.

Окончательно от идеи с ложным фулбеком Пиоли все-таки не отказался. В конкретных матчах правый защитник смещается в центр. В игре с «Вероной» Калабрия в первом тайме перегружал центр поля.

Получилась обширная хронология. «Милан» начинал сезон ставкой на гибкое движение крайних защитников. Сам Тео в этой структуре не терялся и был полезен левее в тройке или в опорной зоне. Но справа не нашлось игрока подобного уровня.

После провала с «Интером» Стефано опирался на помощь в начале атаки из широких позиций. Этот вариант эффективнее (во многом из-за более удобной роли для Тео), но неприятные нюансы остаются. Стефано до сих пор ищет решение (все равно ситуативно возвращается к использованию ложного фулбека).

Тео делает «Милан» сильнее. Какие приемы определяют его уникальность?

А теперь перейдем конкретно к Тео. Мы уже отметили, что изначально в позиционной атаке он открывается широко на фланге. Вся магия начинается, когда француз уходит выше и творит без всяких ограничений.

Выделим три ярких черты. Первая – непредсказуемость. Где ждать Эрнандеса – слева или центре? С ответом не справится ни один тренер в мире .

Направление движения Тео меняется очень часто. Вот он забил «Вероне» после фирменной стеночки с Рафаэлем Леау и рывка за спину правому защитнику Фабьену Сантонзу.

А уже в начале второго тайма француз свободно открылся между линий и разогнал атаку. Она закончилась ударом Кристиана Пулишича из штрафной.

Второй аргумент тесно связан с предыдущим. Смещения Тео в центр – серьезное оружие «Милана» .

Он не только сам выходит на удар, но и продвигает владение. «Чувствую себя свободнее, когда ухожу в центр, где больше пространства. В «Реале» мне не хватало уверенности, чтобы играть раскованнее и подключаться вперед, но в «Милане» все изменилось. Я могу эффективнее взаимодействовать с форвардами», – так француз описал эволюцию.

У него есть два инструмента. Находить моменты помогают открывания за спину, когда в ходе розыгрыша Эрнандес остается в середине. В этом сезоне у Тео 2,01 действий в штрафной – мощный результат для левого защитника (год назад было даже чуть больше – 2,24).

Против «Эмполи» он ситуативно оказался на месте форварда и открылся под кросс Беннасера. Голкипер Элиа Каприле забрал мяч и столкнулся с ним, но случай показательный.

«Милан» не всегда выжимает весь потенциал таких эпизодов. В 1/8 финала ЛЕ возникли проблемы в атаке из-за персональных ориентировок «Славии». Смещения француза в центр могли помочь (не воспользовались).

Самый яркий момент – открывание за спину правому защитнику Томашу Влчеку. Но Маттео Габбия правша, поэтому ему сложнее вырезать такой пас. Итальянец выбрал менее рискованный вариант с Леау на фланге.

В развитии атаки Тео активно помогает благодаря рывкам с мячом в центр. Они выводят его на свободное пространство, откуда легче продвигать мяч. Француз чуть прибавил в этом компоненте.

С «Вероной» помог незамысловатый, но эффективный сценарий. Эрнандес через стеночку с Леау легко отыгрывал Томаша Суслова и на ведении тащил мяч в свободную зону.

Сначала Лофтус-Чик потерял мяч, а уже через семь минут пропустил на одинокого Пулишича. Вингер попал в перекладину.

Рывки Тео усложняют соперникам взаимосвязи в обороне. Когда левый защитник уходит в центр, кто-то отвлекается на него и отходит от привычных функций. А значит где-то рядом обязательно возникает пространство.

Третий пункт – универсальность . «Тео прежде всего умный игрок. Он использует технику и понимание тактики, чтобы преуспевать на каждой позиции. Эрнандес может играть везде, ему нужно еще немного времени для поиска постоянной роли в будущем», – рассуждения Пиоли после победы над «Эмполи» (1:0) не случайны.

Во время рейдов вперед француз ситуативно оказывается крайним защитником, вингером, восьмеркой или даже форвардом (как на примере выше). Переключаться между задачами и одновременно не мешать партнерам – очень трудная задача . Тео не просто справляется, а делает это на мировом уровне.

Есть и другой ракурс. Когда у «Милана» были кадровые проблемы в центре обороны, Пиоли переместил его сюда и избежал сильного проседания в продвижении.

На новой позиции Эрнандес все равно уходил высоко и добавлял атаке непредсказуемости. В паре действовал чуть осторожнее, зато в тройке при должной подстраховке становился гораздо агрессивнее.

«Тео – отличный игрок, просто нужно было восстановиться после ЧМ. У него есть навязчивая идея стать лучшим левым защитником в мире. Если думаешь об этом, то сможешь достичь вершины», – размышлял Пиоли в конце прошлого сезона. Амбиции француза вполне соответствуют реальности.

Он точно среди лучших в мире на своей позиции по вкладу в атаку. Тео восхищает непредсказуемым движением, эффективными смещениями в центр и универсальностью.

Бонусная роль Тео – ЦЗ с рейдами в атаку. Есть потенциал?

Подробнее остановимся на ярком отрезке Тео в центре обороны. Есть ощущение, что Пиоли еще вернется к такому варианту.

В январе «Милан» вылетел из Кубка после поражения 1:2 от «Аталанты». Эрнандес вышел левее в центре обороны (Пиоли перешел на схему 3-4-2-1) и сильно повлиял на доставку мяча к штрафной. После паса на Леау он ловко вырвался из-под опеки Тена Копмейнерса и в итоге протащил мяч вдоль фланга.

Джорджо Скальвини изначально выдернулся за Алехандро Хименесом, поэтому поздно догнал француза, но прервал пас на свободного Леау. Все могло закончиться для «Аталанты» гораздо хуже (а так угловой после рикошета).

«Тео полностью готов играть в непривычной роли. Но, как и все остальные, он может справиться лучше», – резюмировал Стефано после «Сассуоло» в декабре. Потенциал у этой идеи действительно огромный. Во время таких рывков соперники теряются и не понимают, как его передавать, а «Милан» получает дополнительную поддержку впереди.

Если Эрнандес еще раз появится в центре обороны и эксперимент окажется удачным, то масштаб универсальности француза вырастет еще сильнее. Стефано будет легче справляться с периодами травм и не терять в качестве при владении.

Какие сложности возникают? Соперники пользуются стилем Эрнандеса, Пиоли подстраивается (частично помогает)

Обратная сторона успеха – провалы в обороне. Это темная сторона стиля Тео .

Прогресс есть, но не такой стремительный, как мощь впереди. Сам игрок сформулировал проблему еще два года назад: «Крайний защитник сначала должен защищаться, а затем уже атаковать. У меня впереди много лет футбола, и я постепенно добавляю в обороне». Объяснение тут довольно простое.

Агрессивный стиль француза при владении подразумевает, что в случае потери у него за спиной остается огромная свободная зона. Он физически не сможет каждый раз быстро возвращаться.

Еще семь секунд назад Тео открывался под заброс Беннасера в финальной трети. «Верона» стремительно ответила как раз через его фланг.

Ондрей Дуда увидел рывок Тейяни Нослина. Он вошел в штрафную и пробил из-под Фикайо Томори.

Другой тип неоднозначных эпизодов – потеря концентрации и выбор позиции как следствие. Они чаще проявляются в позиционной обороне. Иногда француз не совсем удачно оценивает ситуацию вокруг и позволяет соперникам слишком много.

Вот «Боруссия» преодолела прессинг и вскрыла пространство между линий. Тео излишне сместился в центр и не контролировал движение Юлиана Рюэрсона.

Возможно, это требование Пиоли, но Эрнандес следил за мячом и даже не поворачивал голову левее (только до приема Дониэлла Малена). Повезло, что он ударил, а не покатил на правого защитника.

Еще более уязвимой ситуацию делает специфическая роль Леау без мяча. Стефано позволяет экономить силы и оставаться в высокой позиции для пользы в контратаках. Поэтому поддержка от португальца в основном минимальная.

Как смягчить последствия от недостатков Тео? Пиоли адаптировался с помощью центра поля. Когда Эрнандес оставался на чужой половине или выдергивался в давление, опорник или ближняя восьмерка контролировали возможные розыгрыши в этой зоне.

В момент длинного паса вдоль фланга Тео опекал Эмануэля Джасси. Шимон Журковский открылся в зоне между ним и Томори. Исмаэль выручил партнера и заставил «Эмполи» потерять мяч.

Но это лишь частичное решение проблемы. Далеко не всегда выходит переключаться и грамотно передавать опеку. Еще один негативный момент: если опорник (или восьмерка) смещался на фланг, то в центре оставалось больше свободы. Соперник мог развернуть атаку уже здесь.

Тео все еще нуждается в оборонительной стабильности. Не все зависит только от него (иногда физически невозможно вернуться), хотя есть и понятные направления для дальнейшей работы (концентрация и выбор позиции). Стефано влияет с помощью подстраховки (тоже не без нюансов).

Но требовать от француза выхода на совершенно другой уровень без мяча бессмысленно. Глобально включения Эрнандеса при контроле делают команду сильнее. Попытки сделать его роль более осторожной приведут к меньшей эффективности.

«Пиоли настоял, чтобы я играл так, как умею. Он понял мою природу, распознал силу и не ограничивал их. У меня ДНК форварда в теле защитника», – ключевое высказывание Тео . Оно подчеркивает связь его суперсилы и тонкой работы главного тренера.

Так «Милан» получил одного из самых сильных левых защитников в мире:

● Эрнандес очень вариативен. Выходил слева и в центре обороны, исполнял ложного фулбека, а благодаря свободному движению ситуативно открывался как опорник, восьмерка, вингер или форвард. Везде он просто эффективен или грандиозен;

● В атаке француз – уже космос. Его движение невозможно прочитать, а разнообразие приемов поражает;

● В обороне есть проблемы, но это последствия его стиля (менее агрессивная роль навредит полезности впереди).

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У Гримальдо и Фримпонга 48 очков по гол+пас, хотя они крайние защитники. КАК?

Фото: Gettyimages /Marco Luzzani; Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/www.imagephotoagency.it, Paola Garbuio/Keystone Press Agency, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»