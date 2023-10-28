Канселу – новое оружие Хави. Выходит на двух позициях и делает «Барсу» непредсказуемее

Но проблема тоже есть.

«Барселона» арендовала Жоау Канселу в последний день трансферного окна. Португалец сыграл 827 минут во всех турнирах (92% от общего времени) и с ходу сделал «Барселону» разнообразнее.

«Его привычная позиция – правый защитник, но он может играть слева и в центре поля», – описывал Хави возможные роли. Две из них (правый защитник и ложный фулбек) тренер уже активно использует.

Обсудим в деталях:

• Как ложный фулбек Канселу делает «Барселону» более гибкой. Помогают умные открывания и дриблинг;

• На фланге, кроме кроссов, Жоау помогает в организации атак и находит необычные решения;

• Фланг португальца не будет сильно проседать в обороне, но есть одна проблема.

Канселу как ложный фулбек – это смена формации, умные открывания и рывки к штрафной

Уход Канселу в центр при владении – новое оружие Хави. В прошлом сезоне Жюль Кунде оставался в тройке в начале атаки или получал мяч выше по флангу. Теперь есть опция с использованием ложного фулбека.

Так «Барселона» перестраивается на максимально атакующую систему. Жоау располагается на одной линии с левой восьмеркой и опорником, а правая восьмерка поднимается выше. Образуется схема 2-3-4-1.

Универсальность португальца позволяет Хави варьировать идеи в зависимости от соперника и ситуации в игре. В том же матче с «Сельтой» «Барселона» перестроилась на 3-2-4-1 после выхода Рональда Араухо и Ламина Ямаля в перерыве.

Роль Канселу помогла спастись. Именно с позиции ложного фулбека он стартовал в штрафную под навес Гави и открылся за спину Луки Де Ла Торре в эпизоде с голом Роберта Левандовского.

Иногда Жоау действует как правый центральный защитник (одна из задач Кунде в прошлом сезоне). Это еще больше увеличивает выбор Хави.

Польза заметна и здесь. В игре с «Порту» Стивен Эуштакиу ситуативно разрывался между соперниками и в итоге решил опекать Гюндогана, хотя рядом уже был Алан Варела. Португалец заметил это и отдал на свободного Гави.

«Смещения Жоау – это одна из альтернатив. Мы ищем превосходство в центре поля, чтобы доминировать в игре», – размышлял Хави после победы над «Осасуной». Португалец здесь привносит умные открывания и продвижение мяча через дриблинг.

Первый аспект связан с разными видами поиска пространства. В любой момент Канселу готов убежать за спину, если видит разрыв между защитниками. Здесь Жоау воспользовался потерей концентрации Де Ла Торре и навесил в штрафную.

Другой вид открываний связан с излишним смещением структуры соперника левее или правее. Португалец чувствует такие проседания и находит свободу.

В этом эпизоде на Гюндогана из линии обороны выдернулся Карлос Домингес, а тройка полузащитников стянулась правее. Канселу остался в одиночестве и получил время на размышления (пытался вывести на удар Жоау Феликса).

Второй инструмент позволяет португальцу двигать мяч к штрафной на ведении. Уже сейчас он входит в топ-10 Ла Лиги по успешным обводкам за игру (2,66).

Благодаря этому «Барселона» более устойчива к прессингу и имеет дополнительное средство для взлома низких блоков. При отсутствии очевидных вариантов для паса Канселу прибегает к рывкам после обыгрыша.

Так против «Бетиса» он на силовом дриблинге ушел из-под давления Марка Роки и высоко протащил владение.

Канселу сделал команду менее предсказуемой. Он сочетает вариативность позиций (правый центральный защитник, опорник и правая восьмерка) с вариативностью приемов (передачи между линий, дриблинг и рывки с мячом к штрафной).

Жоау на фланге: угрожает через кроссы, врывается в штрафную и помогает строить атаки ниже

Канселу нужен Хави и как типичный правый защитник с широкой позицией на фланге. Эта роль вписывается в рамки традиционной схемы 4-3-3.

Здесь функционал Жоау меняется. Около штрафной он нацелен на кроссы и в основном пытается протащить мяч вдоль фланга под рабочую ногу. В команде только Илкай Гюндоган (1,2) и Ямаль (0,7) подавали в штрафную чаще португальца с игры (0,6).

Помимо подач португалец может сам входить в штрафную для созидания или завершения. Против «Шахтера» в ЛЧ Канселу после паса из широкой позиции на Ямаля сразу рванул за спину Николаю Матвиенко, обыграл защитника и пробил.

Есть и любопытные детали. Канселу активно участвует в организации атак. Он не только сохраняет владение через простые передачи, но и находит необычные решения.

Вот так Жоау заметил рывок Гюндогана за спину левому защитнику «Осасуны» Хуану Крусу. И хоть Илкай не успел к мячу (Хорхе Эррандо выбил в аут), задумка получилась оригинальной.

Хави нашел баланс и в консервативной роли правого защитника. Канселу не только помешан на прямом вкладе в атаку через кроссы с фланга, но и влияет на владение через продвигающие пасы.

Жоау окружен игроками с топовым поиском пространства (Илкай, Гави), поэтому находить нетипичные варианты намного проще. От него требуется быстрая реакция на эпизод и исполнение.

Глобально проблем в обороне опасаться не стоит. Решают качества Канселу и подстройка Хави

Из-за стиля Канселу возникает логичный вопрос: будут ли соперники целенаправленно давить на правый фланг «Барселоны»?

Жоау часто остается на чужой половине в момент потери, поэтому контратаки через его зону неминуемы. Но есть две причины, почему это не сделает команду слабее.

Сам португалец не относится к защитникам с постоянными выключениями из игры. После ошибок он в основном дисциплинированно возвращается назад или сразу вступает в контрпрессинг. Проблем с правым флангом у «Барселоны» будет не сильно больше, чем слева.

При этом Хави учитывает более свободную роль Канселу впереди (в отличие от функций Кунде ранее) и адаптируется. Это выражается в поведении партнеров: опорник действует более осторожно и учитывает возможное смещение правее, а ближний вингер остается ниже, если Жоау подключается в финальную треть.

Еще одна особенность – сдваивание фланга, чтобы Жоау не оставался в одиночестве против взрывных вингеров. Наглядный пример – Гави и Ямаль вместе с ним создали численное преимущество против Вандерсона Галено и Венделла.

Полностью избежать быстрых выпадов через эту зону невозможно, но старания тренерского штаба могут свести их к минимуму.

А вот при позиционной обороне или в прессинге Канселу периодически теряет концентрацию и упускает игроков. Даже середняки Ла Лиги пользовались этим и открывались ему за спину.

Один из таких моментов был в матче против «Сельты». Араухо не успел накрыть Яго Аспаса – форвард в касание отправил в забег Де Ла Торре. Канселу следил за мячом и проспал его рывок.

Глобально такие эпизоды незаметны, так как «Барселона» редко отдает мяч сопернику надолго. После потери же в атаке зона Канселу не будет уязвимой из-за качеств самого игрока и адаптации Хави.

Хави и Канселу – прочный союз. Португалец идеально подходит для проблемной позиции

«Хави дает немного свободы, и мне это нравится. Я чувствую себя уверенно как в центре поля, так и на фланге», – поделился Канселу в самом начале нового пути.

От взаимодействия выиграют все. «Барселона» получила нужного игрока на проблемную позицию. Жоау поможет варьировать идеи в атаке (полезен во всех ролях). Сам португалец будет развиваться в комфортной среде.

Подписание выглядит удачным по стилю (Канселу подходит для длительного владения) и качеству (добавляет нужные детали). Если Жоау сохранит нынешний темп, то «Барселоне» необходимо цепляться за любые возможности сохранить его. Тогда поиски правого защитника исчезнут на долгое время.

Нельзя забывать и о влиянии на другие позиции. Кунде получит шанс в центре обороны, а Жоау готов играть слева, где провел лучший сезон у Гвардиолы (если Хави захочет сменить структуру или Бальде травмируется). Возможностей открывается даже больше, чем мы уже увидели.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos