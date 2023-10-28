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Канселу – новое оружие Хави. Выходит на двух позициях и делает «Барсу» непредсказуемее

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Но проблема тоже есть.

«Барселона» арендовала Жоау Канселу в последний день трансферного окна. Португалец сыграл 827 минут во всех турнирах (92% от общего времени) и с ходу сделал «Барселону» разнообразнее. 

«Его привычная позиция – правый защитник, но он может играть слева и в центре поля», – описывал Хави возможные роли. Две из них (правый защитник и ложный фулбек) тренер уже активно использует. 

Обсудим в деталях: 

• Как ложный фулбек Канселу делает «Барселону» более гибкой. Помогают умные открывания и дриблинг;

• На фланге, кроме кроссов, Жоау помогает в организации атак и находит необычные решения; 

• Фланг португальца не будет сильно проседать в обороне, но есть одна проблема. 

Канселу как ложный фулбек – это смена формации, умные открывания и рывки к штрафной 

Уход Канселу в центр при владении – новое оружие Хави. В прошлом сезоне Жюль Кунде оставался в тройке в начале атаки или получал мяч выше по флангу. Теперь есть опция с использованием ложного фулбека. 

Так «Барселона» перестраивается на максимально атакующую систему. Жоау располагается на одной линии с левой восьмеркой и опорником, а правая восьмерка поднимается выше. Образуется схема 2-3-4-1.

Универсальность португальца позволяет Хави варьировать идеи в зависимости от соперника и ситуации в игре. В том же матче с «Сельтой» «Барселона» перестроилась на 3-2-4-1 после выхода Рональда Араухо и Ламина Ямаля в перерыве.

Роль Канселу помогла спастись. Именно с позиции ложного фулбека он стартовал в штрафную под навес Гави и открылся за спину Луки Де Ла Торре в эпизоде с голом Роберта Левандовского. 

Иногда Жоау действует как правый центральный защитник (одна из задач Кунде в прошлом сезоне). Это еще больше увеличивает выбор Хави. 

Польза заметна и здесь. В игре с «Порту» Стивен Эуштакиу ситуативно разрывался между соперниками и в итоге решил опекать Гюндогана, хотя рядом уже был Алан Варела. Португалец заметил это и отдал на свободного Гави. 

«Смещения Жоау – это одна из альтернатив. Мы ищем превосходство в центре поля, чтобы доминировать в игре», – размышлял Хави после победы над «Осасуной». Португалец здесь привносит умные открывания и продвижение мяча через дриблинг. 

Первый аспект связан с разными видами поиска пространства. В любой момент Канселу готов убежать за спину, если видит разрыв между защитниками. Здесь Жоау воспользовался потерей концентрации Де Ла Торре и навесил в штрафную.

Другой вид открываний связан с излишним смещением структуры соперника левее или правее. Португалец чувствует такие проседания и находит свободу. 

В этом эпизоде на Гюндогана из линии обороны выдернулся Карлос Домингес, а тройка полузащитников стянулась правее. Канселу остался в одиночестве и получил время на размышления (пытался вывести на удар Жоау Феликса). 

Второй инструмент позволяет португальцу двигать мяч к штрафной на ведении. Уже сейчас он входит в топ-10 Ла Лиги по успешным обводкам за игру (2,66). 

Благодаря этому «Барселона» более устойчива к прессингу и имеет дополнительное средство для взлома низких блоков. При отсутствии очевидных вариантов для паса Канселу прибегает к рывкам после обыгрыша. 

Так против «Бетиса» он на силовом дриблинге ушел из-под давления Марка Роки и высоко протащил владение.

Канселу сделал команду менее предсказуемой. Он сочетает вариативность позиций (правый центральный защитник, опорник и правая восьмерка) с вариативностью приемов (передачи между линий, дриблинг и рывки с мячом к штрафной). 

Жоау на фланге: угрожает через кроссы, врывается в штрафную и помогает строить атаки ниже

Канселу нужен Хави и как типичный правый защитник с широкой позицией на фланге. Эта роль вписывается в рамки традиционной схемы 4-3-3.

Здесь функционал Жоау меняется. Около штрафной он нацелен на кроссы и в основном пытается протащить мяч вдоль фланга под рабочую ногу. В команде только Илкай Гюндоган (1,2) и Ямаль (0,7) подавали в штрафную чаще португальца с игры (0,6). 

Помимо подач португалец может сам входить в штрафную для созидания или завершения. Против «Шахтера» в ЛЧ Канселу после паса из широкой позиции на Ямаля сразу рванул за спину Николаю Матвиенко, обыграл защитника и пробил. 

Есть и любопытные детали. Канселу активно участвует в организации атак. Он не только сохраняет владение через простые передачи, но и находит необычные решения. 

Вот так Жоау заметил рывок Гюндогана за спину левому защитнику «Осасуны» Хуану Крусу. И хоть Илкай не успел к мячу (Хорхе Эррандо выбил в аут), задумка получилась оригинальной.

Хави нашел баланс и в консервативной роли правого защитника. Канселу не только помешан на прямом вкладе в атаку через кроссы с фланга, но и влияет на владение через продвигающие пасы. 

Жоау окружен игроками с топовым поиском пространства (Илкай, Гави), поэтому находить нетипичные варианты намного проще. От него требуется быстрая реакция на эпизод и исполнение. 

Глобально проблем в обороне опасаться не стоит. Решают качества Канселу и подстройка Хави

Из-за стиля Канселу возникает логичный вопрос: будут ли соперники целенаправленно давить на правый фланг «Барселоны»?

Жоау часто остается на чужой половине в момент потери, поэтому контратаки через его зону неминуемы. Но есть две причины, почему это не сделает команду слабее.

Сам португалец не относится к защитникам с постоянными выключениями из игры. После ошибок он в основном дисциплинированно возвращается назад или сразу вступает в контрпрессинг. Проблем с правым флангом у «Барселоны» будет не сильно больше, чем слева. 

При этом Хави учитывает более свободную роль Канселу впереди (в отличие от функций Кунде ранее) и адаптируется. Это выражается в поведении партнеров: опорник действует более осторожно и учитывает возможное смещение правее, а ближний вингер остается ниже, если Жоау подключается в финальную треть. 

Еще одна особенность – сдваивание фланга, чтобы Жоау не оставался в одиночестве против взрывных вингеров. Наглядный пример – Гави и Ямаль вместе с ним создали численное преимущество против Вандерсона Галено и Венделла.

Полностью избежать быстрых выпадов через эту зону невозможно, но старания тренерского штаба могут свести их к минимуму. 

А вот при позиционной обороне или в прессинге Канселу периодически теряет концентрацию и упускает игроков. Даже середняки Ла Лиги пользовались этим и открывались ему за спину. 

Один из таких моментов был в матче против «Сельты». Араухо не успел накрыть Яго Аспаса – форвард в касание отправил в забег Де Ла Торре. Канселу следил за мячом и проспал его рывок.  

Глобально такие эпизоды незаметны, так как «Барселона» редко отдает мяч сопернику надолго. После потери же в атаке зона Канселу не будет уязвимой из-за качеств самого игрока и адаптации Хави.

Хави и Канселу – прочный союз. Португалец идеально подходит для проблемной позиции

«Хави дает немного свободы, и мне это нравится. Я чувствую себя уверенно как в центре поля, так и на фланге», – поделился Канселу в самом начале нового пути. 

От взаимодействия выиграют все. «Барселона» получила нужного игрока на проблемную позицию. Жоау поможет варьировать идеи в атаке (полезен во всех ролях). Сам португалец будет развиваться в комфортной среде. 

Подписание выглядит удачным по стилю (Канселу подходит для длительного владения) и качеству (добавляет нужные детали). Если Жоау сохранит нынешний темп, то «Барселоне» необходимо цепляться за любые возможности сохранить его. Тогда поиски правого защитника исчезнут на долгое время. 

Нельзя забывать и о влиянии на другие позиции. Кунде получит шанс в центре обороны, а Жоау готов играть слева, где провел лучший сезон у Гвардиолы (если Хави захочет сменить структуру или Бальде травмируется). Возможностей открывается даже больше, чем мы уже увидели.

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

12 комментариев

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.Chi.
заголовки конечно, будто из раздевалки пишут
+5
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WEN
Ответ rfyf7vvtj4
Очень полезный, чего там его из сити поперли может напомнить кто-нибудь?
повздорили с Пепом
+2
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Bazilic
Ответ Stewart D.
статья из разряда "Ди лоренцо - новый Трент. Сейчас расскажем как это выглядит на поле" итог - обычный краёк без изюминки. Тут - тоже самое. статья - дешевая
Канселу - обычный краек)))
Да одна нога Канселу > Трента
+2
-1
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rfyf7vvtj4
Очень полезный, чего там его из сити поперли может напомнить кто-нибудь?
+2
-2
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Сергей Лимонников
АПЛ, конечно, уже не тянул, но ЛА лиге может стать лучшим
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Muhammed Lokgaev
не понимал тех кто сомневался в нем при переходе в барсу, уже несколько лет как один из лучших крайних защитников мира
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brace
Канселу в МС нормально играл, странно что продали его.
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Парень со двора Шмурнова
Канселу - уникальный защитник, который не только хорош с индивидуальной точки зрения (причем что в атаке, что в обороне), но и в «хороших руках» грамотного тренера дает огромное пространство для тактических изысков и сюрпризов для соперника.

Он это демонстрировал как в Баварии, так и в Сити и продолжает это делать сейчас в Барсе. Для каталонцев такой игрок - настоящая находка.
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rfyf7vvtj4
Ответ WEN
повздорили с Пепом
Благодарю
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Andria Managadze
Ответ Stewart D.
статья из разряда "Ди лоренцо - новый Трент. Сейчас расскажем как это выглядит на поле" итог - обычный краёк без изюминки. Тут - тоже самое. статья - дешевая
иди и сам пиши если ты так негативно относишься
0
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