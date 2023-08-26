Но есть и вопросы.

«Чувствую себя архитектором крепкого дома с гарантией постройки. Но несколько помещений необходимо немного доработать, чтобы сделать проект еще лучше», – так метафорично Стефано Пиоли описал ощущения от изменений летом 2023 года.

Мини-революция приобрела масштабный характер. В центр поля «Милан» подписал Рубена Лофтус-Чика, Тейани Рейндерса и Юнуса Мусу, а впереди теперь есть Ноа Окафор, Самуэл Чуквуэзе, Кристиан Пулишич и Лука Ромеро. Катализатором стал уход Сандро Тонали в «Ньюкасл» за рекордные 70 миллионов евро (без учета бонусов) как следствие курса нового руководства.

Пиоли подтвердил это и обозначил предпочтения при выборе игроков: «Тонали – большая потеря, нам нужно заменить его наилучшим способом. Помимо уровня и статистики, мотивация – одна из главных характеристик. Мы ищем тех, кто готов выкладываться полностью каждый день».

На сборах он решился на изменения. «Милан» использовал схему 4-3-3 и экспериментировал в каждой линии. Как это отразится на команде в новом сезоне? Игра с «Болоньей» в первом туре стала тизером идей.

Коротко о том, что обсудим в деталях ниже:

• Стефано пробует систему с ложными фулбеками. Есть три способа их использования;

• «Милан» обновил полузащиту. Рейндерс и Лофтус-Чик образуют неординарную связку, а Муса подходит по качествам (но не хватает стабильности);

• Чуквуэзе – серьезный апргейд правого фланга в атаке, а универсальность Пулишича позволяет подстраиваться под обстоятельства. Статус Окафора и Ромеро ниже, при этом они внесут вклад в разнообразие;

• Прессинг сохранит привычные фишки. Отличаются лишь детали (восьмерка в паре с форвардом выше);

• Возможно, Пиоли будет переключаться между схемами. На это указывает ситуация с опорниками и поиск роли для Пулишича.

«Милан» использовал ложного фулбека на сборах. Идея помогала выходить из-под прессинга, но затронула активность Тео

Ранее Пиоли ситуативно использовал тройку игроков в начале атаки благодаря низкой позиции Калабрии. Тео при этом получал свободу и уходил выше.

На сборах Стефано использовал вариант с ложным фулбеком. Чаще им становился правый защитник (как Флоренци в эпизоде ниже), а француз оставался в широкой позиции вместе с центральными защитниками. Формация напоминала 3-4-2-1, восьмерки становились инсайдами, а вингеры – латералями.

Такое построение давало «Милану» ряд преимуществ:

• Против двойки форвардов «Ювентуса» в предсезонке один из тройки защитников оставался свободным и мог без давления начинать атаку. Сопернику приходилось подстраиваться и выдергивать еще одного игрока в прессинг (появлялось пространство в центре).

• Наличие пары в опорной зоне добавляло вариантов при выходе из-под давления и помогало искать свободные зоны за счет своевременного рывка выше.

Вот один из примеров, когда в роли ложного фулбека оказался Тео. «Милан» выходил из обороны через правый фланг, где Лофтус-Чик открылся под передачу Калабрии.

Сюда сместился и Рейндерс – за ним оперативно выдернулся Гатти. Тео заметил это и рванул ему за спину. Леау выбрал сложный вариант с переводом налево (еще и неточно).

• Оборонительный аспект – при таком построении легче сдерживать контратаки.

Дилеммой оставалась позиция Тео. Он гораздо эффективнее, когда сразу открывался высоко и оттуда тащил мяч к штрафной.

Смещения в опорную зону вопрос решали не полностью. Калабрия или Флоренци лучше направляли мяч в нужные зоны.

Другой способ построения – широкие позиции крайних защитников. Против «Монцы» на сборах Калулу реже уходил в центр, поэтому при владении «Милан» не отходил от 4-3-3.

Так Тео получал комфортные условия и привычно двигался впереди, а правый защитник играл осторожнее (без постоянных подключений). В этой системе один из лидеров команды не задумывался над расположением в конкретной ситуации.

При этом возрастала нагрузка на восьмерок. Ранее (при идее с ложным фулбеком) они ситуативно становились инсайдами и могли искать пространство между линиями или открываться за спину. В нынешней конфигурации им приходилось чаще помогать Круничу ниже.

Соблюдать симметрию (Рейндерс находился на одном уровне с опорником, а Лофтус-Чик ближе к форварду) удавалось далеко не всегда. Поэтому их не хватало на подборе при длинных передачах на Жиру или в случае насыщения флангов.

Перспективной видится структура сразу с двумя фулбеками (против «Болоньи» в Серии А в основном применялась именно она). Так Тео легче уйти выше в нужном случае, а поддерживать грамотную циркуляцию мяча вместе с Круничем выдвигается правый защитник.

Полезность объясняется и легкостью перестроения. Против одного форварда можно оставить двух центральных защитников, а против пары быстро образуется тройка путем низкой позиции Тео или Калабрии.

Каждый из вариантов имеет позитивные и негативные моменты. Пиоли сможет по ходу сезона использовать все наработки – это повысит непредсказуемость «Милана» при контроле и усложнит соперникам подготовку.

Рейндерс и Лофтус-Чик – оригинальное сочетание восьмерок. Эта позиция подчеркивает их сильные качества

Теперь у «Милана» есть сразу три игрока с адаптацией к роли восьмерки. Муса мало сыграл в предсезонке, а вот Рейндерс и Лофтус-Чик успели образовать связку.

«В «Челси» лучший период был при Сарри. Он выпускал меня на любимой позиции восьмерки. Тройка полузащитников идеальна для меня», – откровение англичанина после перехода. Голландец не был так категоричен, описание стиля и так наталкивает на вывод об удобной роли: «Я действую от штрафной до штрафной, скорее как атакующий игрок, чем оборонительный. Мне нравится выстраивать владение и создавать моменты для партнеров».

Для удачной интеграции у них есть два важных качества – умение тащить мяч на рывках и замечать пространство для забеганий за спину.

Первый инструмент полезен как для выхода из-под прессинга, так и непосредственно для создания моментов. Команда становится гораздо вариативнее, ведь если ближние варианты для паса перекрыты, всегда есть элемент неожиданности в виде продвижения на ведении.

Вот Лофтус-Чик воспользовался участием Модрича в прессинге.

Рубен почти дотащил мяч до штрафной и нашел Побега между линий.

В подобных ситуациях раскрывается и Рейндерс. В прошлом сезоне Эредивизи только Эдсон Альварес (9013) и Юрриен Тимбер (8476) преодолели больше метров с мячом в ногах, чем Тейани (7328).

Вот показательный момент: Тео заметил его открывание в полуфланге.

Рейндерс обыграл Маккенни и в итоге чуть не вывел Жиру на удар (немного не хватило точности).

Забегания за спину – потенциально одна из самых интересных фишек «Милана». Они возможны как раз благодаря чутью и пониманию пространства восьмерок.

Против «Реала» Рейндерс открылся за спину Карвахалю, сохранил мяч и отдал обратный пас (после кросса Жиру опасно пробил головой).

Еще один яркий эпизод – Лофтус-Чик отыгрался в центре и сразу начал рывок правее. Пулишич стянул Маркоса Алонсо и в касание вывел англичанина на удобную позицию для прострела (полузащитник «Барселоны» Лопес не накрыл его вовремя).

Наработки на сборах Пиоли перенес и в игру с «Болоньей» в первом туре Серии А. Рубен несколько раз открывался за спину Ликояннису (однажды движение в эту зону сделал даже Рейндерс). Хромало исполнение – в первых двух случаях пас не прошел, а на Тейани и вовсе не последовала передача.

Пока их взаимодействие только налаживается и иногда выглядит сыро, но уже есть первые ростки будущего стиля. Важно, что оба игрока вписываются в идеи Пиоли.

Муса будет первым выбором в обойме. У него уже был подобный опыт – в «Валенсии» у Гаттузо в 4-3-3 Юнус играл на позиции восьмерки (в теории готов стать и опорником).

По части рывков с мячом новичок подходит под стратегию, ведь активно продвигает владение таким способом. Его забеги были яркой чертой в Испании, по остальным критериям есть претензии в стабильности (даже на уровне команды второй половины таблицы Ла Лиги не прогрессировал стабильно).

Роль восьмерки интригует перед сезоном даже больше атаки. Мгновенная адаптация новичков позволит «Милану» пережить изменения не так остро.

Новые детали атаки: Чуквуэзе усилит правый фланг, Пиоли воспользуется универсальностью Пулишича, Ромеро и Окафора

Самуэл Чуквуэзе – серьезный апгрейд правого фланга в атаке. Это подписание выглядит самым сильным и практически не вызывает опасений.

Он гораздо сильнее Салемакерса и Мессиаса (уже игрок «Дженоа» в аренде с правом выкупа) по вкладу в создание остроты. Его дриблинг и рывки с мячом будут направлены в центр под рабочую левую ногу.

«Роббен был фантастическим игроком на моей позиции. Из его качеств я старался черпать вдохновение», – объяснял истоки стиля нигериец. Чуквуэзе соблюдает баланс между ударами и созиданием. Только Винисиус (6) отдал больше ассистов в Ла Лиге после таких забегов на пять метров и более, чем Самуэл (4).

Одна из главных причин – он часто стягивает сразу несколько игроков и видит свободных партнеров. Здесь Чуквуэзе привычно получил мяч на фланге и потащил к штрафной.

Нигериец отвлек сразу троих и пытался вывести на удар Лофтус-Чика. И хоть Кальдирола перехватил пас, момент наглядно показал влияние Самуэла.

Пиоли требует от него не только широкой позиции. Против «Новары» Чуквуэзе менялся местами с Мусой и уходил в полуфланг. Это позволяло искать там пространство и сразу принимать мяч высоко.

Второй вывод по трансферам «Милана» в атаку: у Пиоли появилось разнообразие в выборе состава. Тройка Леау-Жиру-Чуквуэзе кажется основной при окончательном переходе на 4-3-3, а остальные новички делают команду вариативнее.

Пулишич по уровню максимально близок к основе, но сейчас уступает конкурентам, а для позиции восьмерки ему не хватит оборонительных навыков. В пользу Кристиана универсальность: на сборах он начинал слева, после возвращения Леау переместился направо без потери качества. «Это универсальный игрок. Он может заменить Леао или выйти на позиции десятки, когда будет необходимо», – рассуждал Пиоли.

«Милан» получил еще одного неординарного дриблера с видением поля. Американец умеет на индивидуальных качествах выжать максимум из неочевидной ситуации.

В подобном случае напрашивался пас на свободного Рейндерса (там еще и Тео рядом). Пулишич же полез в насыщенную зону, отыгрался с Жиру и заработал пенальти.

Он действовал авантюрно, ведь для продолжения атаки логичнее отдать левее. Но его решение оправдалось и помогло команде, и именно такие моменты на интуиции выводят Кристиана на другой уровень.

В «Челси» он не показал себя по разным причинам. Хочется, чтобы в «Милане» вернулась та самая магия на длинной дистанции. Сейчас в рамках идей Пиоли он котируется только как игрок основной обоймы.

Статус Окафора и Ромеро ниже, но и они внесут вклад в разнообразие. Ноа разгрузит Жиру (еще добавит в скорости при рывках за спину) и выйдет на фланге в случае необходимости, а Лука уже успел поиграть слева и справа. Это позволит Пиоли лучше справляться с внештатными ситуациями.

Обновленный «Милан» выглядит гораздо устойчивее. Чуквуэзе уравновесит возможности команды на флангах, а остальные новички сделают выбор на конкретную игру менее предсказуемым.

Прессинг «Милана» изменится лишь в деталях. Лофтус-Чик поднимается к Жиру, останутся давление до вратаря и фланговые ловушки

Пиоли традиционно не отходит от интенсивного прессинга (стабильно шли в топ-3 по PPDA в Серии А). Выделялся лишь период с переходом на пятерку защитников и более осторожный стиль в середине сезона.

Изменения повлияли лишь на детали.

В спаррингах «Милан» без мяча перестраивался на схему 4-4-2. Лофтус-Чик поднимался в пару к форварду, где держал зону или накрывал опорника. На небольших отрезках (концовка матча с «Барселоной») Стефано экспериментировал с персональной опекой в центре поля (опорник и восьмерки строго по игрокам).

Против «Болоньи» в Серии А в этой роли вышел уже Рейндерс, а Лофтус-Чик оставался ниже рядом с Круничем. Пиоли чередовал компактный блок с периодической персональной опекой (полузащитники разбирали Домингеса, Фергюсона и Эбишера во втором тайме).

Привычные фишки остались:

• Фланговые ловушки с выдавливанием соперника левее или правее и перекрытием ближних вариантов для паса. Так «Милан» перехватывал мяч или заставлял соперника сделать длинный пас;

Необходима доработка в конкретных играх – «Болонья» ограничивала Тео высокой позицией Ндойе и преодолевала давление через его зону;

• Прессинг до вратаря (как продолжение предыдущего элемента) с попыткой отрезать направление обратного паса. Пока самый проблемный аспект – «Монца» использовала агрессию Жиру и через Кальдиролу выходила из обороны. Во втором тайме на подстраховку выдвигались восьмерки;

• Выходы из линии центральных защитников для единоборства (Томори заставил Фати сыграть назад);

Рейндерс и Лофтус-Чик органично смотрелись в системе Пиоли. Не без огрехов (естественно при адаптации), при этом успевали переключаться между задачами в прессинге и выручать партнеров. Их стабильность должна обеспечить надежность «Милана» в обороне.

Стефано предстоит решить вопрос с вингерами. Раньше Леау не нагружали оборонительной работой, поэтому справа был более работоспособный игрок (Мессиас или Салемакерс).

Теперь здесь Чуквуэзе – наличие сразу двух ярких дриблеров может негативно повлиять на устойчивость структуры. На полузащитников ляжет серьезный объем задач.

Как «Милан» будет выглядеть в новом сезоне? В приоритете схема 4-3-3, но есть несколько аргументов в пользу возвращения к 4-2-3-1

С учетом предсезонки и подписаний наиболее вероятным будет использование схемы 4-3-3. У нее очевидные плюсы:

• Рейндерс и Лофтус-Чик получили комфортные роли. Позиция восьмерки подходит им по стилю и подчеркивает сильные качества (рывки с мячом и понимание пространства);

• Взаимодействие вингеров с восьмерками – потенциально одна из новых комбинаций команды. Новички чувствуют момент, когда нужно начать рывок за спину крайнему защитнику во время выдергивания на Леау, Чуквуэзе или Пулишича;

• Без мяча к форварду поднимается более дисциплинированный Лофтус-Чик или Рейндерс, а не остается потенциальная десятка (Пулишич).

Но есть и опасения. В первую очередь это позиция опорника.

Беннасер в мае выбыл на полгода, а Крунич и Адли не выглядят оптимальным вариантом на длинной дистанции. Возможно, пара в центре поля позволит избежать проблем.

Еще один аргумент в пользу схемы 4-2-3-1 – попытка использовать Пулишича вместе с Леау и Жиру. Интеллект позволит ему адаптироваться к роли десятки, а в случае необходимости его заменит Ромеро: «Мне нравится играть чуть ниже форварда, как Диас в прошлом году».

Вне зависимости от выбора Стефано обновление «Милана» – одно из самых ярких событий лета в Серии А. В теории возможностей для повторения борьбы за чемпионство стало больше, но предугадать ход адаптации новичков невозможно. Игра с «Болоньей» показала направление и преподнесла первые трудности.

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press