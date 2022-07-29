Сарри радикально меняет стиль «Лацио». Впервые после «Наполи» ему дали на это время

Разбираем, что получилось за сезон.

Летом-2021 Симоне Индзаги покинул «Лацио» после 5 лет в клубе и возглавил «Интер». Президент римлян Клаудио Лотито пригласил Маурицио Сарри и запустил коренные изменения в игровом стиле команды.

При Индзаги «Лацио» был одной из самых контратакующих систем Серии А. При любой потере соперника начинался быстрый выпад – наличие исполнителей, способных обыграть 1-в-1 или на рывке продвинуть мяч на свободном пространстве, делало их контратаки эффективными.

С Сарри «Лацио» ждала, возможно, самая радикальная смена стиля во всей Европе. Маурицио всегда стремился к контролю игры и был антиподом оборонительного стиля. Когда он возглавил «Челси» после Антонио Конте, сразу сказал: «Нелегко перейти на другой стиль за четыре или пять месяцев. Мне нужно полностью изменить менталитет игроков – они привыкли играть на контратаках».

Похожая ситуация была и в «Лацио». Сарри сменил полярного ему по принципам Индзаги и принялся за строительство совершенно новой команды:

Владение увеличилось на 2,5% (поднялись с 5-го места на 4-е в Серии А), а скорость продвижения мяча снизилась;

В позиционной атаке «Лацио» перестроился со схемы 3-5-2 (3-5-1-1) на 4-3-3;

Без мяча команда сбавила в интенсивности прессинга (по PPDA откатились с 7-го на 14-е место);

Луис Альберто и Милинкович-Савич стали ключевыми игроками на позиции восьмерок.

После окончания прошлого сезона Сарри подписал соглашение с «Лацио» до лета 2025-го. Стороны все-таки решили дальше двигаться вместе и продолжить развитие проекта. Впервые со времен «Наполи» Маурицио получил возможность относительно спокойно заниматься строительством команды.

Первый сезон точно не стал идеальным, но руководство «Лацио» пока готово ждать. Благодаря этому есть надежда, что Сарри сможет воплотить свои идеи и добиться значительного прогресса.

Разберем каждый элемент отдельно и оценим текущую стадию эволюции «Лацио».

Сарри перешел на атакующий стиль. Снизилась скорость продвижения мяча и добавились терпеливые розыгрыши

Ключевой момент – действия «Лацио» с мячом. Сарри добился увеличения владения с 53,1% до 55,6%, но «Лацио» все равно пока только 4-й по этому показателю в Серии А – после «Наполи», «Фиорентины» и «Интера».

Преобразовался и сам контроль мяча. Сайт The Analyst активно использует показатель Sequence (секвенция) – часть владения, заканчивающаяся ударом по воротам, паузой в игре или оборонительным действием. За одно владение может быть несколько секвенций. Например, «Лацио» в позиционной атаке зарабатывает угловой, разыгрывает его и продолжает контролировать мяч на чужой половине – это одно владение, но две секвенции.

В последнем сезоне Индзаги среднее время секвенции у «Лацио» было 10,45 секунды, и за него команда выполняла 3,71 передачи (оба показателя – 6-е место в лиге). При этом количество секвенций, включающих в себя 10 и более пасов, равнялось 414 (8-я позиция). С условием, что подобные отрезки должны закончиться ударом или хотя бы одним касанием в штрафной, «Лацио» с 83 попытками тоже был на 8-м месте.

Несмотря на 5-е владение в лиге, Индзаги не стремился к долгому контролю и хотел доставлять мяч к чужой штрафной более прямолинейно. По числу секвенций, которые начинались на своей половине, имели хотя бы 50% движения непосредственно к чужим воротам и заканчивались ударом или касанием в штрафной, «Лацио» уступал только «Милану» (89 эпизодов).

Сарри изменил подход. Теперь «Лацио» лидирует по среднему времени одной секвенции (11,85 секунды), делает больше всех передач за одну попытку (4,56), занимает первое место в лиге по количеству секвенций с 10 и более пасами (626) и уступает только «Наполи» и «Интеру» по моментам, заканчивающимся ударом или касанием в штрафной (122). Единственный показатель в пользу Индзаги – как раз секвенции, которые начинаются на своей половине, имеют 50%+ движения непосредственно к чужим воротам и заканчиваются ударом или касанием в штрафной. При Сарри «Лацио» здесь с 65 попытками делит 7-е место с «Ромой».

Индикатором изменений может быть и скорость продвижения мяча. В позапрошлом сезоне «Лацио» с показателем 1,63 м/с занял 6-ю позицию (часто контратаковали и доставляли мяч к штрафной через длинные передачи в позиционной атаке), но в прошлом медленнее мяч перемещали только «Фиорентина» и «Наполи» (1,35 м/с).

Эти показатели не оценивают напрямую качество игры команды – они отражают кардинально противоположные подходы Индзаги и Сарри к построению атаки. Такие изменения обычно требуют много времени на адаптацию к новому стилю. «Это не совпадение, что лучше всех себя проявляют Педро, Башич и Дзакканьи – их не было в прошлом году. Тому, кто приходит извне, легче воспринимать перемены, чем тем, кто здесь уже много лет», – подчеркивал Сарри.

«Лацио» стилистически перестроился на более комбинационную игру и стал по-другому действовать с мячом. Но процесс еще не завершился – Маурицио продолжит работать над налаживанием взаимопонимания между отдельными игроками и постарается органично встроить новичков в свою структуру.

4-3-3 Сарри: треугольники на флангах, насыщение зоны перед штрафной и гибкое расположение игроков в атаке

Эволюция «Лацио» началась с изменения схемы. Индзаги в первом сезоне использовал расстановку 4-3-3, но после непродолжительного периода перешел на 3-5-2 (3-5-1-1).

Сарри сразу вернулся к четверке защитников: «Мы стремимся к 4-3-3, но будем смотреть на наше положение по ходу сезона. До «Эмполи» я в основном ориентировался на 4-2-3-1, и тогда все говорили, что я был идеологом этой расстановки, затем в «Эмполи» я перешел на 4-3-1-2, а в Неаполе – на 4-3-3. Единственная фиксированная точка – задняя четверка».

Планы воплотились в жизнь: «Лацио» в течение сезона при владении использовал схему 4-3-3.

С изменением формации в атаке появились типичные элементы футбола Сарри. Он исходил из возможностей состава – игроки постепенно привыкали к требованиям тренера в рамках своей роли.

В начале атаки над центральными защитниками располагался опорник – Лейва или Катальди становились первым вариантом для паса в центральной зоне. Иногда на уровень с опорником опускалась одна из восьмерок и предлагала себя для передачи.

Если «Лацио» пытался под давлением выйти через фланги, центральный и фланговый защитники вместе с восьмеркой или опорником образовывали треугольник. Такое расположение позволяло иметь хотя бы один вариант для паса и в нужный момент разыграть короткую комбинацию для сохранения владения на своей половине.

Опорник и восьмерки в 4-3-3 отвечали за продвижение мяча из средней трети к штрафной. Чтобы усложнить сопернику действия в обороне, они активно взаимодействовали с атакующей тройкой. Частый прием – создание тех же фланговых треугольников, но уже в средней трети.

Фланговый защитник, восьмерка и крайний нападающий подстраивались под партнера с мячом, уводили соперников и помогали доставить мяч в финальную треть через пас. Главное отличие – такой треугольник направлен именно на продвижение владения.

Во время позиционной атаки восьмерки и крайние нападающие «Лацио» периодически менялись местами. Против персональных ориентировок соперника в среднем блоке такие передвижения потенциально создавали дополнительное свободное пространство или заставляли чужих полузащитников перестраиваться и быстро принимать решение.

Например, в игре с «Миланом» Кессиэ опекал Милинковича-Савича, тот поменялся местами с Педро, и Кессиэ вынужден был переключиться на испанца, а потом вернуться к сербу. «Лацио» не развернул атаку через эту зону, но мог воспользоваться лишними секундами при передаче опеки в случае своевременного решения игрока с мячом.

При Сарри восьмерки не только менялись местами с крайними нападающими – гибкости владению добавляли их рывки в зону перед штрафной. «Лацио» насыщал здесь пространство и заставлял соперников обороняться узко, поэтому им приходилось тратить значительные силы на сохранение компактности в центре.

Если мяч удавалось довести до этой зоны и кто-то из атакующей группы получал его лицом к воротам, то пытался войти в штрафную через короткую комбинацию или отдавал передачу на фланг, где свободный защитник был готов сделать навес или прострел.

Нападающий – один из тех, кто активно участвовал в таких комбинациях в зоне перед штрафной. Важность Иммобиле вблизи ворот, когда он отклеивался от защитников или подстраивался под сложные передачи, никто не отрицал, но теперь он еще и полноценный участник владения «Лацио».

Чиро часто открывался возле опорной зоны соперника или вовсе опускался в среднюю треть.

Смещения Иммобиле приносили разную пользу в зависимости от ситуации. Он мог вытянуть из линии защитника и открыть зону, куда в нужный момент врывался партнер из линии атаки или кто-то из восьмерок. Но оборонительные принципы не у всех команд предполагают выдвижение за нападающим до конца, и тогда Иммобиле предлагал себя для передачи на свободном пространстве и дальше развивал владение самостоятельно.

Как следствие – Чиро одним рывком и передачей помогал в продвижении атаки. Если все привычные варианты были закрыты, а опорник или ближняя восьмерка принимали мяч спиной к чужим воротам, нападающий «Лацио» смещался ниже и отдавал в касание на одного из них. Полузащитник принимал мяч в удобном положении (не нужно разворачивать корпус на приеме) и искал возможность для продвижения атаки.

«Чиро остается в игре не только все 95 минут, но и в каждом отдельном действии. Он сложный игрок для защитников, они не могут позволить себе даже секунды невнимательности», – отмечал Сарри.

В атакующей тройке Сарри тоже стремился к гибкости при движении и в выборе позиции. Он поощрял смещения Педро, Дзакканьи и Андерсона в центр с мячом или без него в зону перед штрафной для открывания, менял их позициями, а в отсутствие Иммобиле пробовал в центре нападения Кабрала и все того же Андерсона. «Лацио» в лице своих крайних нападающих получил удивительное сочетание качеств – они могли как забежать за спину, так и открыться под передачу на углу штрафной в ситуации 1-в-1 против защитника.

«Лацио» просел по основным атакующим показателям, но больше всех в лиге забил с игры (помогла хорошая форма игроков атаки)

Изменение стиля повлекло интересные последствия. «Лацио» в позапрошлом сезоне пробил с игры 423 раза (4-е место в лиге), создал 43,8 xG (6-я позиция) и забил 45 мячей (снова 6-е место). При Сарри по ударам «Лацио» опустился на 12-е место (339 попыток), а по ожидаемым голам поделил 9-ю строчку с «Наполи» (37,2 xG). Несмотря на это команда забила 56 мячей с игры (больше только у «Интера»).

Раньше «Лацио» чаще выходил в контратаки и прямолинейно доставлял мяч к штрафной через длинные передачи и попытки зацепиться за подбор. Сарри изменил мышление команды – теперь она готова терпеливо разыгрывать владение и ждать возможности отдать передачу в более выгодную позицию.

Этим объясняется значительное снижение количества ударов «Лацио», но этот показатель лишь косвенно отражает возможности в атаке. Гораздо важнее качество этих попыток.

В сравнении с последним сезоном Индзаги здесь необычные цифры. При Сарри «Лацио» создал на 6,6 xG меньше, но забил сразу на 11 голов больше – разница между ожидаемыми и реальными мячами составила почти 19 xG. Как объяснить этот феномен?

Простой ответ – везение и хорошая форма игроков атаки.

Из пятерки лучших бомбардиров команды у Иммобиле было 20 голов с 15,4 npxG (ожидаемые голы без учета пенальти), у Милинковича-Савича – 11 голов с 7,3 npxG, у Педро – 9 мячей с 5,2 npxG, а Фелипе Андерсон и Луис Альберто реализовали свои моменты примерно в соответствии с их остротой (6 голов с 5,5 npxG и 5 мячей с 3,5 npxG). После такого сезона вероятен откат к средним цифрам независимо от усилий тренерского штаба.

Стиль Сарри уже заметен, но из-за сложной адаптации к нему структура атаки «Лацио» пока не работает на полную мощность.

Сила команд Сарри при владении ощутима, когда наигранные комбинации и импровизация атакующих игроков в финальной трети проходят независимо от эффективности обороны соперника. Пока против компактного блока «Лацио» владеет мячом без продвижения и долго ищет свободное пространство около штрафной.

В улучшении нуждается общекомандное движение в атаке внутри структуры и оперативное принятие решений на приеме. Эти понятия взаимосвязаны – если будет отлажена структура, выгодных вариантов для паса станет больше. Для Сарри в новом сезоне очень важно сохранить тех же игроков впереди (или вовремя заменить их и не потерять в качестве), чтобы как можно быстрее достигнуть реального прогресса.

Без мяча «Лацио» стал менее интенсивен, отталкивался от 4-5-1, агрессивно встречал соперника на флангах и активно использовал выдвижения восьмерок

При Сарри «Лацио» сбавил в интенсивности прессинга. В позапрошлом сезоне по PPDA (интенсивность прессинга) команда располагалась на 7-м месте в лиге (11,6), теперь же опустилась на 14-е (12,6).

Базовой расстановкой без мяча стала схема 4-5-1 (4-1-4-1).

Все дальнейшие перемещения происходили внутри нее. Если «Лацио» встречал соперника при розыгрыше от ворот или после собственной потери на чужой половине, то старался направить владение соперника на фланг и уже там встретить 1-в-1. В одной и той же атаке могла возникнуть ситуация, когда «Лацио» накрывал соперника на одной стороне поля, а через 5-10 секунд – уже на другой.

Если соперник владел мячом в средней трети и отдал пас назад, оборонительная структура выдвигалась вперед и включалась в прессинг. «Лацио» таким же образом пытался направить владение соперника на фланг и уже в этой зоне вступить в отбор.

Показатели эффективности прессинга не указывали на значительный прогресс. Да, «Лацио» больше всех в лиге забил после возвратов владения на чужой половине, но это связано скорее с качественной реализацией. Количество самих возвратов и ударов после них осталось примерно на том же уровне, что и при Индзаги в позапрошлом сезоне.

Когда «Лацио» откатывался в средний блок и встречал соперника в схеме 4-5-1, ключевым становилось движение восьмерок – Луиса Альберто и Милинковича-Савича. Против команд с четверкой сзади крайние нападающие встречали фланговых защитников на приеме, а нападающий передвигался между центральными защитниками и по ситуации оказывал на них давление.

Когда один из них принимал мяч и готовился выполнить передачу, на него выдвигался Луис Альберто или Милинкович-Савич (в зависимости от полуфланга) и встречал на приеме, заставляя быстрее принимать решение. Схема в этот момент ситуативно напоминала 4-4-2.

Против тройки центральных защитников или структуры, когда опорник соперника опускался ниже, восьмерки «Лацио» действовали схожим образом и выдвигались на крайних центральных защитников. Иногда они менялись ролью с крайними нападающими и переключались на опеку вингбеков.

Роль опорника в обороне при выдергиваниях восьмерок чрезвычайно важна. Многие соперники пытались воспользоваться этим и отдать пас им за спину.

Например, в игре с «Миланом» Луис Альберто выдвигался на Калулу, а в этот момент в правом полуфланге открывался Тонали. Сандро хотел принять передачу от Калабрии, но Лейва видел это и сместился ближе к нему.

Если же опорник «Лацио» не успел подстраховать партнера и соперник доставил мяч в зону перед штрафной, то из линии выдвигался один из центральных защитников и накрывал на приеме или старался перехватить передачу. «Луис больше склонен к такому чтению, Патрик раньше много играл инстинктивно, но в последний месяц стал активнее читать игру. Думаю, он выбрал правильный путь», – рассказал Сарри о вкладе Луиса Фелипе и Патрика Габаррона.

С переходом на новый стиль основные показатели в обороне просели. «Лацио» позволил соперникам нанести на 62 удара больше, чем в последнем сезоне Индзаги. Ожидаемых пропущенных голов стало больше на 3,7 xGA, а реальных – на 7.

Одна из причин – пока не до конца отлажена подстраховка при прохождении прессинга на чужой половине. «Лацио» мог грамотно накрыть соперника 1-в-1 и перехватить владение, но если пройти давление удавалось, появлялось свободное пространство на противоположном фланге, а оборонительная структура не успевала выдерживать компактность.

После смены формации и адаптации к новым требованиям без мяча такая проблема встречается часто, но при Сарри она не осталась локальной и наблюдалась в течение всего сезона. Большая нагрузка ложилась на опорника, вынужденного выполнять большой объем работы.

Использование зоны за спиной восьмерки при выдергивании в давление – еще один способ вскрыть оборонительные построения «Лацио». Возникало сразу несколько вариантов доставки мяча ближе к штрафной. Если Лейва или Катальди не успевали накрыть соперника, то у него была возможность отдать на фланг или в полуфланг.

Когда же опорник «Лацио» уже сместился сильно правее или левее и оставил зону в центре, появлялась возможность напрямую или через партнера отдать передачу ему за спину и обострить ситуацию. Требовалась подстраховка от ближней восьмерки или вмешательство центрального защитника с рывком из линии защиты на перехват.

Во всех ситуациях от опорника требуется максимальная концентрация и умение приспособиться к нестандартным эпизодам. Сарри позаботился о ключевой позиции для команды в обороне – в новом сезоне у «Лацио» будет новый опорник (разберем его стиль ниже). Возможно, с приходом Маркоса Антонио получится решить эти проблемы и добиться прогресса в действиях без мяча.

Восьмерки – ключевая позиция для идей Сарри. У них объемная роль и в атаке, и в обороне

В 4-3-3 у Сарри восьмерки выполняют огромный объем во всех фазах. Роль Луиса Альберто и Сергея Милинковича-Савича в обновленном «Лацио» стала ключевой.

При владении они помогали в начале атаки. Если у команды были проблемы с продвижением мяча, одна из восьмерок опускалась на линию с опорником или смещалась на фланг под передачу от крайнего защитника.

Когда «Лацио» доводил мяч до средней трети, они вместе с крайним защитником и фланговым нападающим создавали треугольники для продвижения мяча. Сарри добивался от них максимальной гибкости в перемещениях – Альберто и Милинкович-Савич в любой момент могли поменяться местами с опорником или партнером на противоположном полуфланге.

Около чужой штрафной рывки восьмерок вторым темпом в финальную треть давали дополнительный вариант для паса, а смещения на фланг помогали выйти из-под давления или создать численное преимущество в конкретной зоне и вывести партнера на свободное пространство для навеса или прострела. Они активно шли в зону перед штрафной и насыщали ее вместе с Иммобиле и одним из крайних нападающих.

Милинковичу-Савичу такая обьемная роль в атаке подходит – серб забил 11 голов и отдал 11 ассистов (по гол+пас это его самый результативный сезон в «Лацио») и выдал свой лучший сезон по xG/90 (ожидаемые голы за 90 минут), xA/90 (ожидаемые ассисты за 90 минут) и xG/90+xA/90 (ожидаемые голы и ассисты за 90 минут).

Луис Альберто с точки зрения прямого вклада в атаку был чрезвычайно полезен (5 голов и 10 ассистов). При этом за 6 сезонов в «Лацио» нынешний стал для него худшим по ударам за матч (1,78 попытки при Сарри и 2,33 в последнем сезоне при Индзаги) и передачам под удар за 90 минут (2,46 по сравнению с 2,70 ранее).

Тенденция длится с 2019 года – именно тогда он освоился на позиции восьмерки в схеме 3-5-2 и стал чаще участвовать в розыгрыше мяча ниже. Индзаги в сезоне-2017/18 использовал Альберто как второго нападающего под Иммобиле, но летом 2018 года в «Лацио» пришел Корреа – начался постепенный отход испанца в полузащиту.

Без мяча именно восьмерки инициируют перемещения внутри формации 4-5-1. Они помогают накрывать соперника 1-в-1 при высоком прессинге на флангах, а в среднем блоке выдвигаются на центральных защитников и ситуативно меняют схему на 4-4-2. Периодически Сарри нагружает их персональными задачами под конкретного соперника.

Например, против «Милана» Милинкович-Савич помимо своей базовой задачи (держать зону в расстановке 4-5-1) часто оказывался персонально рядом с Кессиэ и старался накрывать его на приеме. При этом выдергивание из линии на Томори осталось среди его обязанностей как восьмерки в построениях Сарри.

Милинкович-Савич по ходу сезона подчеркнул: «Теперь мне приходится больше бегать. Кроме того, мы еще больше держим мяч внизу, и мы, полузащитники, получаем больше удовольствия».

«Для нас он фундаментальный игрок, – говорил Сарри уже про Альберто. – У него есть отличные качества, которые делают Луиса важным для команды». Сам испанец прочувствовал на себе новые требования: «Меня попросили больше помогать в оборонительной фазе, и с этой точки зрения я сильно прогрессирую».

Сарри во многом повезло, что на ключевой позиции в его идеях оказались два индивидуально сильных игрока, способных гибко передвигаться на чужой половине, переключаться между задачами и отрабатывать без мяча в нужном объеме. Они уже адаптировались к новым задачам и в новом сезоне (если не покинут команду) их важность только увеличится.

В случае травм или других обстоятельств вместо Альберто или Милинковича-Савича может выйти 25-летний хорват Тома Башич. «Лацио» купил его летом 2021 года у «Бордо» на перспективу – в прошлом сезоне он сыграл в Серии А 982 минуты и ситуативно заменял одну из восьмерок.

«Башич тактически очень умный парень, у него достойная техника и замечательные физические данные. Он может сильно вырасти, но и сейчас добился заметного прогресса», – заверил Сарри в прошлом сезоне. С приходом Маркоса Антонио проблем с потенциальной заменой станет меньше (об этом ниже).

Летом «Лацио» потерял Стракошу, Лейву и Луиса Фелипе, но уже усилил опорную зону, центр обороны и подписал нового вратаря

После окончания сезона Маурицио подписал соглашение с «Лацио» до лета 2025-го. Он наконец-то может с полной уверенностью приняться за активную работу на трансферном рынке. «Я считаю, что у нас есть все предпосылки для долгосрочного планирования. Мы часто разговариваем с президентом, минимум пару раз в неделю. Думаю, мы сможем проделать хорошую работу», – заявлял Сарри в декабре прошлого года.

Несмотря на возможные разногласия во время зимнего трансферного окна («Лацио» только взял в аренду Жоване Кабрала из «Спортинга», и в Италии писали о недовольстве Сарри этим обстоятельством), стороны все-таки решили дальше двигаться вместе и продолжить развитие проекта.

Эволюция «Лацио» при Сарри могла быть под угрозой. После первого сезона важно сохранить основу и усилить некоторые позиции, но этим летом уже ушли основной вратарь Стракоша (60,5% от возможного игрового времени в прошлом сезоне Серии А), опорник Лейва (49,6%) и центральный защитник Луис Фелипе (72,8%). Одновременно не утихают слухи по поводу возможного отъезда Ачерби (74,2%), Луиса Альберто (68,8%) и Милинковича-Савича (90,6%). В такой ситуации Сарри больше вынужден думать о том, как качественно их заменить и не стать слабее.

Первая задача – поиск нового опорника. Вероятное возвращение Лейвы в Бразилию заставляло думать о замене уже по ходу прошлого сезона. Сарри высоко оценивал перспективы Катальди: «Лейва намного лучше Катальди в обороне, но ясно, что ему тяжело играть много игр подряд, и Данило сейчас имеет для нас основополагающее значение. Он уже важен и становится лучше, и если продолжит в том же духе, станет важным для «Лацио» и для всего итальянского футбола». Однако начинать сезон с одним явным опорником было бы опрометчиво.

Решением стало подписание Маркоса Антонио. 22-летний бразилец перешел в «Шахтер» зимой 2019 года и успел поработать с Паулу Фонсекой, Луишом Каштру и Роберто Де Дзерби. «Маркос Антонио – еще молодой парень. У нас был 35-летний игрок в этой роли, срок его контракта истекал, и мы подумали о возможности пригласить Маркоса. Ему нужно будет акклиматизироваться, на что потребуется несколько месяцев, но мы с радостью подождем. У него уже есть двухлетний опыт игры в Лиге чемпионов, я думаю, мы сможем его грамотно использовать», – уверен Сарри.

Маркос Антонио умеет контролировать темп игры и сохранять владение через короткие и средние передачи. Он редко спешит с решением и старается своевременно отдать пас на партнера. Благодаря качественной обработке ему удается развернуть атаку на другой фланг или самому начать движение с мячом выше.

В начале атаки бразилец не располагается в одной точке в ожидании передачи. Маркос старается освободиться из-под опеки и открыться на свободном пространстве после рывка в среднюю треть. В нужный момент он готов поддержать атаку около штрафной – новичок «Лацио» привык к большому объему движения.

«Он всегда был худощавым, поэтому больше всего в нем впечатляет динамика, с которой он может играть, обмениваясь передачами на скорости. Маркос очень умен и умеет принимать решения, находясь в стесненных условиях», – так охарактеризовал его бывший координатор сборной Бразилии Эрасмо Дамиани.

Без мяча Антонио грамотно держит зону и сохраняет компактность оборонительной линии вместе с партнером по опорной зоне. При этом бразилец способен агрессивно выдвинуться в давление и отработать по сопернику.

Когда он вступает в отбор, действует цепко и редко фолит. За 3,5 сезона в чемпионате Украины у него 11 желтых карточек и одно удаление, а в еврокубках за 1108 минут Маркос сфолил 13 раз и заработал две желтых карточки. Из-за невысокого роста (166 сантиметров) и особенностей телосложения бразилец уступает в борьбе более мощным игрокам, но старается не доводить ситуацию до этого и читает игру, вовремя выдвигаясь на перехват.

Главный вопрос – сможет ли он играть на позиции опорника в схеме 4-3-3? В «Шахтере» Маркос раскрылся в формации 4-2-3-1, когда в паре с ним был дисциплинированный игрок оборонительного плана.

Если команда ситуативно или под конкретного соперника переходила на 4-3-3, бразилец чаще появлялся в левом полуфланге. Де Дзерби и вовсе пробовал использовать его под нападающим в формации 4-2-3-1 – так он отыграл 30 минут против «Монако» прошлым летом и вернулся на более привычную позицию в опорной зоне.

По своим качествам Маркос способен перемещаться по всему полуфлангу левее или правее от шестерки. Это несомненно большой плюс – «Лацио» приобрел игрока, способного в теории закрыть любую позицию в полузащите в схеме 4-3-3.

На Антонио «Лацио» не остановился: Сарри еще нужны были вратарь, центральные защитники и еще один полузащитник на случай ухода Луиса Альберто или Милинковича-Савича. Оценить вероятность их переходов в другие команды именно этим летом пока сложно – о конкретных переговорах от надежных источников пока новостей нет.

В конце мая Лотито высказался о возможном отъезде серба так: «Многие клубы хотят подписать Милинковича-Савича, но для него нет ценника, потому что мы не хотим, чтобы его рассматривали на рынке. Если все-таки поступит огромное предложение от одного из топ-5 клубов мира, то я не буду удерживать его». С тех пор определенности не стало больше.

На замену Стракоше «Лацио» подписал 23-летнего голкипера Луиша Машимиану из «Гранады». В прошлом сезоне португалец провел 34 матча в Ла Лиге (89,1% от возможного времени на поле) и пропустил 54 мяча (1,60 гола за игру) с 58,3 PSxG (ожидаемые пропущенные мячи на основе остроты моментов, созданных соперниками), то есть пропустил примерно на 5 голов меньше, чем средний вратарь при ударах подобной сложности. Он стал 3-м в чемпионате по этому показателю, а среди топ-5 лиг – 9-м. Но Сарри обратил внимание на него не только из-за удачных действий на линии.

Машимиану неплохо играет ногами и был активно вовлечен во владение «Гранады». В контратакующей команде (43,9% владения) он часто организовывал быстрые выпады длинным пасом на чужую половину. В случае высокого прессинга соперника Луис не терялся и в большинстве эпизодов находил вариант для передачи под давлением.

Португалец также хорош при высокой линии: по выходам из штрафной для подстраховки обороны он уступил только Серхио Эррере из «Осасуны» (41 против 43). Новый голкипер может подойти Сарри по стилю, но ему придется уйти от быстрого ввода мяча в игру и привыкать к полноценному участию в начале атаки.

Следующим этапом стало обновление центра обороны. Первым новичком стал Николо Казале из «Вероны» – 24-летний итальянец провел первый сезон на серьезном уровне и стал основным игроком при Игоре Тудоре (75,6% игрового времени). В схеме 3-4-2-1 он чаще играл левее в тройке центральных, но мог сыграть и правее, а также ситуативно выходил страхующим защитником и появлялся на позиции вингбека.

«Интерес от Сарри – одна из главных вещей, подтолкнувшая меня прийти в этот великий клуб», – заявил Николо сразу после перехода. В «Лацио» он столкнется с другими требованиями и будет привыкать к игре с четверкой сзади. Если глобальных проблем с адаптацией не возникнет, то Казале сможет побороться за место в основном составе.

Затем случились еще два трансфера в центр обороны. 21-летний испанец Марио Хила из «Реала» – загадочный персонаж. Он провел всего 25 минут в Ла Лиге и весь прошлый сезон отыграл за «Кастилью».

Зато Алессио Романьоли фанаты «Лацио» прекрасно знают. Он 7 лет играл за «Милан» и до лета 2020 года был одним из лидеров команды (не проводил меньше 68,8% времени за сезон), но последние два сезона стал играть гораздо реже (всего 55,8% и 41,2%). Повлиял переход Томори в январе 2021 года – хотя они с Романьоли периодически играли в паре, когда Фикайо выходил правее, на позицию левого центрального защитника именно Томори был приоритетным вариантом у Пиоли.

27-летний Романьоли – левша. В четверке ему удобнее играть в центре обороны левее, поэтому Алессио заменит Ачерби в случае его ухода или будет конкурировать с ним за место в основе.

Все трансферы «Лацио» совершил до сборов или самом их начале. Для адаптации новичков к стилю Сарри это чрезвычайно важно. Пока Маурицио справляется с обновлением – удалось подписать игроков на все дефицитные позиции и взять в обойму 20-летнего вингера Маттео Канчельери из «Вероны» (227 минут в Серии А).

Итог

«Мы находимся в фазе эволюции, вероятно, это будет строительный сезон, который позволит нам в полной мере пожинать плоды работы в следующем году», – говорил Сарри год назад. Переход на новый стиль ощутился во всем.

«Лацио» использовал схему 4-3-3, больше контролировал мяч и медленнее продвигал его вперед, а при обороне чуть снизил интенсивность. Это повлекло ухудшение ключевых показателей эффективности – при Сарри по сравнению с последним сезоном Индзаги создали меньше остроты в атаке (но забили больше голов благодаря хорошей форме ключевых исполнителей), а в обороне допустили больше остроты.

Команда нуждается в более отлаженном общекомандном движении в атаке внутри структуры и в решении проблем на своей половине после прохождения прессинга или использования выдергиваний восьмерок в среднем блоке. При этом само давление выше осталось на уровне прежних значений с небольшим преимуществом (забили больше всех в лиге после высоких возвратов владения).

«Мы меняем наше представление о футболе. Это преобразования, требующие времени и терпения», – слова Сарри четко отражают его миссию и влияние на мировоззрение команды. Процесс еще далек от оптимального состояния, особенно после летнего трансферного окна, когда идет внушительная перестройка. Из-за этого руководству было бы нелогично требовать обязательного попадания в Лигу чемпионов и на этом основании строить глобальную оценку работы Маурицио.

Но динамика все-таки должна быть положительный. Иначе очередной проект Сарри окажется под угрозой – и ему будет еще сложнее найти новую работу на топ-уровне.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio / Stringer, Paolo Bruno / Stringer, Gabriele Maltinti / Stringer; globallookpress.com/Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency; кадры трансляции «Матч ТВ»