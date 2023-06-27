Знали, что брейкинг будет на Олимпиаде в Париже? Рассказываем, как он туда попал – и как судьи оценивают танцы

На 134-й сессии МОК в Лозанне, которая состоялась в июне 2019 года, было принято решение о включении брейкинга в программу летних Олимпийских игр в Париже. До дебюта на главном международном спортивном соревновании осталось ждать около года.

Наверняка многие из вас пробовали в детстве изобразить какие-то движения из брейкинга, подсмотренные в клипах – покрутиться на голове или пятой точке. Но история этого вида спорта гораздо глубже, чем его поп-культурный имидж. А теперь он обретает новую жизнь – олимпийскую.

Мы сделали этот материал вместе с соцсетью ВКонтакте, которая поддерживает и развивает в России виды спорта, которые пока не завоевали большую популярность, но обладают виральным потенциалом и интересны для просмотра. Узнать больше и следить за брейкингом можно в специальном сообществе.

Брейкинг придумали в Америке – он олицетворял тяжелую жизнь улиц

Сразу скажем: правильно брейкинг, а не брейк-данс. Есть легенда, что термин «брейк-данс» подхватили европейские СМИ во время турне одной из американских команд, но сами спортсмены говорят «брейкинг» – и мы будем делать так же.

Брейкинг появился в конце 70-х годов в нью-йоркском Бронксе и со временем стал одним из четырех столпов хип-хоп-культуры: рэп, диджеинг, брейкинг и граффити. Придуман и популяризирован он был афроамериканцами и латиноамериканцами, которые пытались передать с помощью танца суровый мир городских улиц. Брейкинг включал в себя элементы различных боевых искусств и гимнастику, но в значительной степени был импровизацией. Уже потом стали появляться стандартные движения и шаги.

Сам термин «брейк» – из музыки: так диджеи называли прием сэмплирования музыки. Одним из первых был Кул Хёрк (Клайв Кэмпбелл) – уроженец Ямайки, прославившийся в Нью-Йорке. Многократно проигрывая брейки и переключаясь с одной записи на другую, Кул Хёрк кричал: «B-Boys, go down!» – это был сигнал для танцоров делать движения, которые стали отличительной чертой брейка.

В 80-е годы случился новый бум брейкинга, когда танцевальные движения из него вошли в репертуар поп-артистов. Лунная походка Майкла Джексона – самый яркий пример. Продюсеры видели популярность этих движений и старались все чаще включать в выступления звезд танцевальные элементы. Так брейкинг эволюционировал из уличной в более широкую культуру.

Интересно, что в Россию этот танец попал неофициально – в 1984 году после выхода фильмов «Брейк-данс», «Брейк-данс 2» и «Бит-стрит». Фильмы не были в официальном прокате в Советском Союзе, но попали в страну через видеокассеты, которые люди привозили из-за границы. Сначала танец прижился в Прибалтике, а затем и во всей стране. Из него даже пытались сделать инструмент идеологии, называя брейкинг протестом против произвола капиталистов.

Популярность брейкинга в мире росла огромными темпами. Дошло до того, что в 2004 году несколько любителей этого жанра выступали в Ватикане перед папой Иоанном Павлом II.

В брейкинге есть несколько элементов. Все они – часть целого

Чтобы детально погрузиться в будущую дисциплину Олимпиады, важно понять, какие элементы включает в себя брейк. Всего их семь:

Топрок. Это определенная последовательность шагов, выполняемая в стоячем положении. Как правило, это вступительное проявление брейка, но многие танцоры чередуют его с другими элементами, вставляя посередине. Количество разных шагов бесчисленное множество, и все они варьируются в зависимости от эмоций выступающего – агрессия, спокойствие, возбуждение. Топрок может опираться на другие танцевальные стили: поппинг, чечетка, локинг или хаус-данс.

Гоу-даун. Это движения, которые брейкеры выполняют, чтобы перейти от топрока к элементам на полу. Основные движения здесь – это ни-дроп (knee drop) и спин-даун (spin down).

Футворк. Также известен как «флорворк» – это любые движения на полу. Самый простой футворк выполняется исключительно на ногах и руках, но более сложные варианты могут включать колени, когда конечности проходят друг через друга.

Фризы. С помощью этих поз брейкер как бы замораживает на доли секунды свой танец – например, опирается на руки и подвешивает тело в воздухе. Фризы могут быть связаны в цепочки или «стеки», в которых брейкеры переходят от фриза к фризу, чтобы попасть в ритм музыки, демонстрируя музыкальность и физическую силу.

Силовые движения (power moves). Акробатические трюки, для выполнения которых требуются импульс, сила, выносливость, скорость, гибкость и контроль. Брейкер обычно опирается на верхнюю часть тела, в то время как другая выполняет круговые движения. Примеры таких движений – ветряная мельница, смахивание, вращение назад и вращение головы.

Трюки. Это декоративные элементы, призванные разнообразить танец. Например, интерпретировать традиционные фризы или пауэр мувы с помощью подпрыгивания или добавить движения ног к прыжкам на руках.

Переходы. Движения, с помощью которых брейкеры соединяют футворк, фризы, трюки и пауэр мувы. По сути похожи на элементы в фигурном катании между прыжками.

Как выглядит само состязание?

Площадка для брейкинга называется сайфер – это круг, в котором танцуют спортсмены. Они располагаются друг напротив друга, диджей включает музыку, а брейкеры начинают импровизировать – они не знают заранее, подо что им придется танцевать.

В отличие от других спортивных танцев, в брейкинге оценивается умение взаимодействовать с оппонентом (баттлить), то есть отвечать на его танец своим, повторять и превосходить трюки, повышать интенсивность перформанса в нужный момент.

В целом судьи оценивают выступление по трем критериям: физика, оригинальность и музыкальность. В первом оценивается исполнительское мастерство, умение использовать все доступные элементы брейкинга и техника их исполнения. Оригинальность – это умение интерпретировать и дополнять базовые движения, создавая на их основе свои, и формировать уникальность собственного стиля. Ну и музыкальность – это чувство ритма и способность взаимодействовать с музыкой.

Одним из ключевых элементов успеха в брейкинге становится сочетание уникальных элементов и авторских переходов и трюков.

Когда брейкинг стал соревнованием?

Олимпиада будет далеко не первым соревнованием, где танцоры смогут состязаться друг с другом. В мире уже давно существует несколько крупных турниров, на которые съезжаются спортсмены со всего мира. Например, Battle of the Year (BOTY) проводится с 1990 года и многими воспринимается как чемпионат мира по брейкингу.

До 2013 года BOTY включал в себя исключительно соревнование команд, а в последние 10 лет танцоры могут посоревноваться и один на один. В этом соревновании часто участвуют и российские команды – первым чемпионом мира из России стала команда Top 9 Crew, взявшая золото в 2008 году. На следующий год они снова попали в финал, но заняли второе место.

Top 9 Crew – коллектив из Санкт-Петербурга, основанный в 2001 году в результате слияния команд «Триатлон» и «Реактив». Интересно, что коллектив не только участвует в соревнованиях по брейку, но и делает из этого танца театральные постановки. Их спектакли «Акценты» и «Давай-давай» даже номинировались на «Золотую маску».

Predatorz Crew – второй и пока последний победитель BOTY от России. Они взяли титул в 2014 году. Команда появилась на год позже Top 9 Crew в Кабардино-Балкарии и Дагестане. После победы на чемпионате мира команду приглашали выступить в «Вечерний Ургант».

Чтобы попасть на Battle of the Year, будущие участники должны выиграть региональный отборочный турнир – BOTY Russia. Те, кому покорится это соревнование, едут во французский Монпелье, хотя раньше финалы бессменно проводились в германском Брауншвейге.

Еще один крупное соревнование для брейкеров – Red Bull BC One. Туда съезжаются 16 лучших бибоев мира, и уже никаких командных соревнований – только индивидуальные баттлы. Чемпионат проводится с 2001 года и каждый год его принимает новый город. В 2011 году Red Bull BC One проходил в Москве. Считается, что это было крупнейшее мероприятие по брейкингу в истории нашей страны, так как помимо участников на соревнование съехались победители прошлых лет для проведения мастер-классов.

Из отечественных бибоев самый известный – Alkolil, уроженец Кемерова, который участвовал в Red Bull BC One 5 раз и одержал 6 побед в баттлах. А бигерл под ником Kastet и вовсе выигрывала этот турнир два раза. Уроженка Краснодара впервые сделала это в Мумбаи в 2019 году и защитила титул в Зальцбурге через год.

Из иностранных бибоев наиболее известны кореец Hong 10, голландец Menno и француз Lilou. Среди бигерлс выделяются японки Ami и Ayumi, а также француженка San Andrea. Возможно, кто-то из них возьмет первое золото на соревнования по брейкингу в Париже-2024.

В России брейкинг был официально признан спортивной дисциплиной в 2017 году. С тех пор Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла провела ряд турниров, включая международные – например, Russian Open Breaking Championships (ROBC) в Красногорске, а также рейтинговые международные соревнования WDSF. А в 2019 году в Казани впервые прошли чемпионат России и первенство России по брейкингу, в которых приняли участие более 300 спортсменов.

Другие достижения российских брейкеров:

– Участие в первом чемпионате мира в Китае (5-е место среди мужчин и 14-е среди женщин);

– Сергей Чернышев занял 3-е место на фестивале World Urban Games в 2019 году и стал первым в истории победителем юношеских Олимпийских игр по брейкингу (2018 год);

– 1-е и 2-е места в личных соревнованиях среди мужчин и женщин, а также первое место в командных соревнованиях на первом чемпионате Европы по брейкингу в Сочи;

– Участие в чемпионате мира в Париже в 2021 году (6-е место среди мужчин и 5-е среди женщин).

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Gettyimages.ru/Leo Vals, Ryan Pierse, Adam Hunger

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