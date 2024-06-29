Франция с Мбаппе и без него. Показываем важные изменения

Огромное влияние на сборную.

В конце первого матча Франции и Австрии Килиан Мбаппе сломал нос, влетев в Кевина Данзо, – и заставил сильно переживать французских фанатов. К счастью для них, Мбаппе пропустил только вторую игру, а на третью вышел в основе с защитной маской.

Была возможность оценить Францию с Мбаппе и без него. Как сборная адаптировалась?

Матч с Австрией показал, как сильно Франция подстраивается под Мбаппе

В игре против австрийцев Мбаппе практически не работал без мяча. Если Франция защищалась, Мбаппе ожидал на острие, когда остальные французы заберут мяч. Маркус Тюрам (обычно центрфорвард, здесь – игрок-функция для адаптации под Мбаппе) уходил на левый фланг, Усман Дембеле работал справа, в центре – крепкий треугольник из Нголо Канте, Адриена Рабьо и Антуана Гризманна.

Позиция Мбаппе менялась, когда Франция восстанавливала владение.

Фактически Мбаппе получал неограниченную свободу. Чаще всего смещался ближе к любимому левому флангу. Тюрам и тут подстраивался: либо перегружал зону вместе с Мбаппе, либо шел в центр, в более привычную зону обитания.

Мбаппе мог оказаться и справа. Именно Килиан исполнил навес, который закончился автоголом Максимилиана Вебера. Навес шел с правого фланга, куда Мбаппе ситуативно сместился и пошел в обводку.

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При счете 1:0 Франция спокойно защищалась и искала шансы в быстрых выпадах. Это великолепный сценарий для Мбаппе. Моментов было не так много, но как минимум один голевой шанс заработан: Адриен Рабьо забросил за спины защитникам, Мбаппе за счет ускорения без проблем вылетел один на один, просто не попал в створ.

Атакующий потенциал Франции сразу понятен: команда давила слева, куда дополнительно врывался крайне атакующий фланговый защитник Тео Эрнандес, еще и Адриен Рабьо поддерживал партнеров. Понятно, что ограниченность оборонительного вклада Мбаппе – не супер, но Франция была к этому готова и спокойно защищалась против Австрии.

Против Нидерландов без Мбаппе Франция играла максимально аккуратно

По сравнению с составом на Австрию Дидье Дешам сделал лишь одно изменение: Орельен Тчуамени вышел именно вместо сломавшего нос Мбаппе. Естественно, это замена не по позиции.

Дешам вернулся к тактике ЧМ-2018, когда формальным игроком левого фланга атаки был Блез Матюиди. Конечно, это не атакующий игрок. Суть в том, что Матюиди играл там в фазе без мяча, гарантируя надежность. Против Нидерландов в роли Матюиди выступил Рабьо. Тчуамени вместе с Канте составил пару опорников.

Это сказалось на атаке. Против Австрии сразу были и Мбаппе, и Тюрам, и Дембеле, и Гризманн. Здесь вместо Мбаппе появился дополнительный разрушитель.

Впрочем, Франция контролировала игру: не доминировала над Нидерландами, но почти ничего не допустила у собственных ворот. А впереди Антуан Гризманн не использовал два очевидных голевых момента.

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Вполне в духе Франции последних турниров – моментов в матче мало, но почти все эти моменты у ворот соперников. Просто именно против Нидерландов они не были реализованы.

Дешама легко понять – он наверняка опасался более атакующей игры Нидерландов, поэтому готовился погасить либо собственным контролем территории, либо мощным оборонительным блоком: Канте, Тчуамени, Рабьо. Да и Гризманн всегда хорош в черновой работе.

Против Польши – атака «ПСЖ» по именам, но не по содержанию

Мбаппе вернулся в основу на третий тур. Дешам снова модернизировал структуру: отправил в запас Гризманна и Тюрама, выпустив в паре с Мбаппе Брэдли Барколя. Так воссоединилось трио «ПСЖ»: Барколя-Мбаппе-Дембеле.

Но в игровом плане это было далеко от «ПСЖ». Чемпионы Франции активно атакуют правым флангом со связкой Дембеле и Ашрафа Хакими. У Франции вместо ультраатакующего Хакими под Дембеле играл страхующий Жюль Кунде. И у Франции четкий упор на левый фланг: Барколя, смещающийся Мбаппе, Тео, Рабьо. Дембеле включался под изоляции.

К концу первого тайма мощный перегруз левого фланга заработал. Мбаппе разыгрывал стенки с Барколя, пускал в прорыв Тео, сам шел в дриблинг. Можно сказать, что у Франции было три левых нападающих: Барколя (по позиции), Мбаппе (смещался туда из центра) и Тео (с любовью включался из глубины).

Подвела реализация. И польский вратарь Лукаш Скорупски вытащил все, кроме пенальти Мбаппе.

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Франция снова вполне спокойно защищалась. Только Дайо Упамекано привез нелепый пенальти.

Кстати, против Польши Франция использовала достаточно высокий прессинг, и даже Мбаппе включался в давление. Трио Барколя, Мбаппе и Дембеле встречало тройку центральных защитников Польши. Высоких возвратов не было, но Польше приходилось форсировать продвижение, команда ошибалась и теряла мячи.

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В индивидуальном плане пользу Мбаппе даже не нужно формулировать – это игрок, который может стать икс-фактором в любом матче. Но групповой этап Евро-2024 показал, что Мбаппе крайне важен и в командном смысле: он помогает перегружать левый фланг, откуда угрожает не только сам, но и помогает, например, выводить Тео под удар или прострел.

А без мяча Франция готова обороняться и вдесятером, оставляя Мбаппе в перспективной позиции для контратаки.

Фото: RUTUBE

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Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos