Главная причина удачи «Реала», секретная суперспособность Хуммельса – хайлайты ответных матчей 1/4 финала ЛЧ

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Помните, как мы восторгались первыми четвертьфинальными матчами ЛЧ? Ответные подарили те же эмоции! «ПСЖ» раскатал «Барсу», Лунин помог «Реалу» залететь в полуфинал, «Боруссия» дожала «Атлетико». А в противостоянии «Баварии» и «Арсенала» все решил один мяч.

RUTUBE посмотрел эти матчи вместе с экспертами Sports и выделил самые классные моменты.

Вячеслав Палагин рассказал, как «ПСЖ» проходил «Барсу»

«Барса» открыла счет после классной обводки Ламина Ямаля. Ключевой таймлайн – передача на тинейджера, активировавшая для него дуэль 1-в-1 с Нуну Мендешем. Пас на Ямаля отдавал Рональд Араухо. «Париж» регулярно оставлял уругвайца без опеки, распознав в нем слабое звено «Барсы» на мяче. Эпизод с голом – редкий случай, когда Араухо воспользовался свободой и наказал. Прошел к центру поля и классно вывел Ямаля под проход. Одна проблема: на этом позитивные моменты для Араухо закончились.

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Удаление Араухо – уже негативный итог свободы, которую ему предоставил «Париж». В этом эпизоде Рональд пасовал в зону, которую у «Барсы» занимали Гюндоган и Ямаль. Из-за ошибки уругвайца к мячу не успел ни первый, ни второй. Отметим проворность Мендеша. В начале матча португалец стал жертвой свободы, которую получил Араухо. В эпизоде с удалением исправился и уже извлек из этого выгоду – не просто перехватил, а сразу же вывел Барколя в прорыв.

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Голы «Парижа» – прямое следствие удаления Араухо. Но как минимум первый мяч – комбинация, которую «ПСЖ» пытался провернуть еще в равных составах. Еще до удаления гости выводили на простор Барколя – свободу ему обеспечивал Фабиан Руис. Ключевой маневр испанца – отвлечь Жюля Кунде. До гола уводил его ближе к центру, в самом голе – просто поставил заслон. Кунде пытался успеть к Барколя, но не успел – тот без сопротивления отдал Дембеле.

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Второй мяч «Парижа» – самый звонкий отголосок игры в меньшинстве. До перерыва зону перед штрафной «Барсы» на угловых патрулировали Гюндоган и Ямаль. После удаления Араухо Ямалю пришлось покинуть поле. Именно его не хватило, чтобы закрыть Витиньо. Последите за реакцией Гюндогана, который остался в меньшинстве: размахивал руками и просил помощи у партнеров, но они не отреагировали, потому что выполняли свою задачу в штрафной.

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Артем Денисов – о невероятном сюжете в матче дортмундской «Боруссии» и «Атлетико»

Тот случай, когда реально лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Обязательно посмотрите на голевую передачу Матса Хуммельса перед первым голом «Дортмунда» в ворота «Атлетико». Внешней стороной стопы. Идеально по темпу – сопернику очень тяжело ее прервать. Идеально по исполнению – Юлиану Брандту удобно принять.

Бессмертная классика Хуммельса. Его навсегда запомнят по таким пасам. Один из лучших защитников в истории футбола именно по атакующему вкладу за счет качества передач. А передачи шведой – авторская фишка.

Брандту спасибо, что сделал этот красивый пас голевым. Четко разобрался против Акселя Витцеля, которому уже явно не хватает резкости.

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Комбинация перед вторым голом «Дортмунда» – следствие перестановки Терзича. В середине первого тайма Джейдон Санчо и Карим Адейеми поменялись флангами: Санчо ушел налево. Именно после этой перестановки Эдина Терзича «Дортмунд» разыграл несколько классных комбинаций на левом фланге, одна из которых закончилась голом, и «Боруссия» повела 2:0.

Сам Санчо не блистал, но он дополнил розыгрыши. В сравнении с Адейеми Санчо явно сильнее в коротких передачах, гораздо лучше готов поддержать быструю комбинацию. Именно это и помогло «Дортмунду» в конструировании атак.

А именно в голевой атаке отметим тысячный рывок Марселя Забитцера и его подыгрыш влетевшему в штрафную Иану Матсену. Левый защитник! Но он очень сильный на мяче. Обычно отмечается пользой в розыгрыше мяча из глубины, а здесь оказался ситуативным завершителем и четко реализовал момент.

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Как же нелепо смотрелся Адейеми, когда «Атлетико» сравнял счет. Просто бросил Родриго Рикельме, который спокойно нанес удар, а затем Анхель Корреа со второй попытки добил в ворота.

Два нюанса. Во-первых, Адейеми способен отрабатывать в защите – видели много раз. Здесь следует говорить о конкретном выключении. Обычно помогает, но здесь поступил ужасно. Его заменили сразу после этого эпизода – вероятно, замена готовилась заранее, тренерский штаб видел, что он уже никакой (и в физическом плане, и в игровом).

Во-вторых, у «Дортмунда» все равно сохранялось численное преимущество в штрафной, но «Атлетико» спокойно нанес три удара. Потому что все игроки «Дортмунда» в статике, нет движения. Очень странная защита.

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Очередной рывок Забитцера и классика Фюллькруга – так «Дортмунд» снова вышел вперед. Третий гол «Боруссии» раскладывается на две части.

Первая – подготовительная. Юлиан Брандт множество раз вытягивал Акселя Витцеля из защиты. Тут Витцель провалился: и не накрыл Брандта, и открыл дыру в своей зоне, куда с удовольствием ворвался Марсель Забитцер. В этой ситуации выполнил навес.

Вторая – завершающая. Удар головой Никласа Фюллькруга – без шансов для Яна Облака. Фюллькруг именно с такими ударами стал лучшим бомбардиром Бундеслиги-2022/23 и в 30 лет поехал на повышение в «Дортмунд», чтобы впервые сыграть в Лиге чемпионов. Он забивает не космическое число мячей, но очень много помогает в подыгрыше, цепляясь за забросы. Против «Атлетико» во второй игре показал оба навыка: и борьба за длинные забросы, и удары после навесов.

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Лунин – главная причина прохода «Реала» в полуфинал

Восемь сэйвов по ходу матча, «Сити» насоздавал Андрею Лунину проблем на 2,73 ожидаемых гола – но он позволил забить только раз, причем после ошибки Антонио Рюдигера, когда спасти уже было невозможно. Так четко пробил над головой с близкого расстояния Кевин де Брюйне.

А в серии пенальти Лунин блеснул еще ярче. Взял два удара подряд, второй и третий. Причем как!

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«Бавария» снова наказала «Арсенал» в ЛЧ – Михаил Морозов раскрыл секрет важнейшей комбинации

Развязка в этой паре наступила на 63-й минуте, когда Лерой Сане переправил мяч с одного фланга на другой – Рафаэлу Геррейру, а тот уже навесил в центр штрафной. Там борьбу вел Харри Кейн, но героем стал не он.

В эту зону ворвался Киммих, опередив Мартинелли. Неберущийся удар головой – и «Бавария» повела и в матче, и по сумме двух встреч. Кстати, именно Йозуа запустил эту атаку пасом на Сане – управляет ритмом даже на позиции крайнего защитника!

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Фото: RUTUBE

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