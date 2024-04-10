Новое исполнение пенальти Кейна, самый внезапный гол в ворота «Реала» – главное из первых четвертьфиналов ЛЧ

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Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов получились по-настоящему огненными: куча классных голов, классные комбинации, открытый футбол топ-клубов. Было действительно много моментов, которые важно не упустить в огромной футбольной рутине.

RUTUBE и эксперты Sports выделили главные эпизоды из четвертьфинальных матчей ЛЧ и разобрали их.

Насколько красивыми были голы «Арсенала» и «Баварии» – их проанализировали Артем Денисов и Вадим Лукомский

Артем Денисов: первый гол «Арсенала» – следствие жесткой дуэли на правом фланге атаки «Арсенала»

Там было три персональных дуэли: Альфонсо Дэвис против Букайо Сака, Серж Гнабри против Бена Уайта, Конрад Лаймер против Мартина Эдегора. Гнабри, например, часто садился пятым защитником, если Уайт поднимался широко в атаку. Или Дэвис оказывался ближе к воротам «Арсенала», чем Гнабри, потому что Сака уходил в глубину, пока впереди оставался Уайт.

Дэвису было тяжелее всего. В эпизоде с первым голом «Арсенала» Сака победил. Сначала Букайо зацепился за длинный заброс, потом выцарапал мяч, затем удачно открылся уже в штрафной, оказавшись за Дэвисом и в более опасной позиции. Гол – очевидное исполнительское мастерство, но Дэвис изначально не смог помешать сопернику нанести акцентированный удар.

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Вадим Лукомский – о первом мяче «Баварии»

Первый гол «Баварии» начался с потери после ужасной коммуникации между Райей и Габриэлом. Дальше ключевую роль сыграла разница в реакциях Леона Горетцки и Деклана Райса. Первый сразу же заметил открывшуюся зону и сделал рывок на максимальной скорости, второй застрял в полупозиции.

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Денисов: Кейн по-особенному исполнил пенальти против «Арсенала»

Много жестких отзывов о вратаре «Арсенала» Давиде Райя – начал заваливаться в угол задолго до того, как Харри Кейн нанес удар с точки. Отчасти на это повлияла манера исполнения Кейна: прямо перед мячом он явно сбросил скорость, тогда как Райя уже заваливался, готовясь к резкому удару. Нет, Харри покатил аккуратно в другой угол.

После матча Кейн объяснил, что изменил подход к пенальти: «Я изучил, как Райя вел себя в серии пенальти против «Порту» – он реально рано прыгает в угол. Так что я немного скорректировал стиль исполнения. Было приятно, что он рано ушел в угол, было легко покатить в противоположную сторону».

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Лукомский – о важнейшем персонаже ответного гола «Арсенала»

Второй мяч «Арсенала» – детище Габи Жезуса. Бразилец все сделал идеально и в плане техники, и в плане выбора момента для избавления от мяча. Он собрал на себе внимание четырех футболистов соперника уже внутри штрафной, не потерял мяч, а Де Лигта вообще обыграл на прямую – комплекс этих действий максимизировал свободу Троссарда перед ударом.

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Вячеслав Палагин восхитился голевой бойней «Реала» и «Манчестер Сити»

Гол Родриго. Олицетворение идеи Анчелотти со сдвоенным левым флангом «Мадрида». В этот раз туда заходили и Винисиус, и Родриго. Цель – надавить на болевую зону «Сити», которая осталась без Кайла Уокера. В голе пример прекрасной химии и проблем, которые бразильцы регулярно доставляли защитникам. Винисиус стянул на себя Стоунза, освободил для Родриго пространство для рывка и нашел его пасом на ход. Родриго – обогнал Аканджи, который пытался, но не смог дать Уокера.

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Гол Фила Фодена. После игры Пеп сказал, что «Сити» плохо доводил мяч до Фила Фодена в первом тайме. Эпизод со вторым голом – редкий случай, когда у «Сити» получилось. Фил специализируется на таких моментах благодаря быстрой обработке мяча и оценке ситуации. Показал оба этих качества и здесь. Важной в плане освобождения Фодена была роль Джона Стоунза – подключился в атаку и заставил Камавингу разрываться между двумя игроками.

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Гол Йошко Гвардиола. Этот мяч – пожалуй, самый внезапный на «Бернабеу». Во-первых, защитник. Во-вторых, пробивал с нерабочей правой ноги. После матча хорват рассказал, что ударить его вынудила ужасная обработка – отпустив мяч, просто не оставил себе других вариантов.

Недооцененная деталь – роль Джека Грилиша, который ему ассистировал. В привычной манере стянул на себя двоих и покатил свободному партнеру. Только благодаря этому Гвардиол мог пробить, даже несмотря на плохое первое касание. Для Джека второй такой гол за неделю – в выходные аналогичным образом получилось с Кевином де Брюйне.

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Гол Федерико Вальверде. Феде вновь показал пушку страшную, но у гола есть минимум пять творцов, о которых преступно мало говорят (а надо!).

Первый – прочитавший эпизод в прессинге Дани Карвахаль.

Второй – Эдуарду Камавинга, выигравший подбор в подкате.

Третий – Лука Модрич, который прошел с мячом 20 метров и избежал подножки со стороны Бернарду.

Четвертый – Винисиус, который к 80-й минуте уже устал и выбрал вариант с пасом.

Пятый – Браим Диас, который заблокировал Гвардиола и освободил Вальверде.

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Еще Палагин разобрал красоту в матче «ПСЖ» и «Барселоны»

Джиджи Доннарумма – безусловно, главный спонсор гола. Но не устаем хвалить Роберта Левандовского. Поляк выполнил и подготовительную задачу, и завершающую. Сначала принял мяч под давлением Бералдо и грамотно ушел из-под опеки. В этом плане был лучшим в составе обеих команд. Дальше не выключился, а продолжил рывок в штрафную. Без него Доннарумме даже не пришлось бы выходить.

В последних матчах Лева прекрасен в обоих режимах. По похожей цепочке блистал против «Атлетико», который как и «ПСЖ» врубал персональный прессинг.

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Александр Головин рассказывал, что против Дембеле невозможно защищаться: француз может использовать и правую, и левую ногу. Помним легендарное интервью Усмана, где он не мог выбрать, с какой ему проще бить. Френки де Йонг повелся, а Дембеле здорово обхитрил. Сначала показал, что будет бить с правой, вынудив Де Йонга занять стойку под блок. Обманный финт – и вот Дембеле уже перекладывает мяч до левую. Френки честно пытался нагнать, но уже не успел.

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Рафинья – мастер таких эпизодов, какой случился во втором мяче «Барселоны». Только в «Барсе» забил несколько мячей после рывков между центральным защитником и крайним. Обычно у него в ассистентах опорники – бразилец дважды забивал после закидушек Бускетса и Френки. В этот раз ассистентом выступил Педри. Подчеркивает талант, которым обладает испанец. Педри может не только здорово открыться, но и разрезать защиту через пас. «Барсе» часто этого не хватало по ходу сезона.

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Артем Денисов разобрал ошибки «Дортмунда» в матче против «Атлетико»

«Боруссия» жутко привезла первый пропущенный. В этом эпизоде фактически вся фаза атаки «Атлетико» после перехвата мяча состоит из обработки и удара Родриго Де Поля. Настолько ужасен был пас Иана Матсена, который с удовольствием прервал Де Поль.

Есть споры о том, кто виноват: вратарь Грегор Кобель, сделавший передачу Матсену, или сам Матсен, чей пас прервал Де Поль? Кажется, больше вины именно Матсена. На повторах видно, что у них с Кобелем установлен зрительный контакт, Матсен ускорился к Кобелю перед передачей вратаря, еще и показал жестом «спокойнее», предлагая себя под розыгрыш. Кобель дал нормальный пас – да, Матсен под давлением, но соперник не успевает физически накрыть Иана. У Матсена были варианты для передач – он выбрал худший в виде Забитцера как адресата, которого с удовольствием и накрыл Де Поль.

Аргумент о том, что Кобель был обязан выносить мяч, потому что «Атлетико» прессинговал, звучит странно. «Дортмунд» стабильно разыгрывает мяч под прессингом. Даже больше: Кобель порой провоцирует прессинг соперника, по 20 секунд стоя с мячом в ногах.

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Второй гол «Дортмунда» – везение, но было кое-что наигранное. Наигранное – ситуация перед передачей Юлиана Брандта в штрафную. Сама передача неточная, и если бы не неловкость Науэля Молины, Себастьян Аллер не принял и не забил бы – мяч улетел бы в сторону.

Речь про жесткий перегруз правого полуфланга. На максимально ограниченном пространстве сошлись Брандт, Джейдон Санчо и Юлиан Рюэрсон. Можно подумать, что это баг – три футболиста открываются в одной точке. На самом деле это стабильный лайфхак «Дортмунда» уже второй сезон: идея в том, чтобы с ситуативным перегрузом быстро разыграть мяч накоротке в той зоне, где соперник численно уступает, и оперативно вывести его в более опасную точку. Порой футболисты «Дортмунда» так блокируют собственные передачи, но в лучших атаках это все-таки работает. Здесь тоже сработало, но с гигантским везением.

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Фото: RUTUBE

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