Главные моменты 23-го тура РПЛ: невероятная ошибка кипера «Динамо», эталонная комбинация «Зенита»

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23-й тур РПЛ подарил нам много классных моментов. В первую очередь – запоминающееся московское дерби «Динамо» и «Спартака», результат которого сделали две странные ошибки Игоря Лещука. Но было еще много интересных эпизодов: гол Ивана Облякова (в комбинации поучаствовал даже Игорь Акинфеев) в ворота «Факела», отличный мяч новичка «Сочи» Сауля Гуарарипы «Ростову» и многие другие моменты.

Эксперты Sports вместе с RUTUBE обсудили каждый такой эпизод.

Илья Васильев проанализировал гол Кордобы после великолепной передачи Кади

Стартовые 20 минут Кади – топ. Второй матч при Мураде Мусаеве в старте, против «Пари НН» – интересная роль и яркое начало, вовлечен в два гола и яркие подходы.

Кади отвозил Матео Стаматова. Влиял оборонительный план Сергея Юрана: Дмитрий Тихий (правый центральный защитник) выдергивался из тройки за Эдуардом Сперцяном, из-за чего Джон Кордоба оставался против Кирилла Глущенкова и Виктора Александрова (плюс их периодически загружал Жоау Баши).

Как правило, опорники следили за центральными полузащитниками «Краснодара», поэтому правый вингер уходил в середину, где а) оказывался за спинами хавбеков «Пари НН», б) на расстоянии от центральных защитников, в) левый Стаматов вылетал за ним с опозданием.

В итоге Кади сохранил мяч и элегантно выдал Кордобе, смявшему Александрову.

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«Краснодар» был хорош, но запомнился ошибкой в конце матча – ее разобрал Максим Полтавец

«Краснодар» в этом сезоне еще не защищался так плохо. Матч против «Пари НН» стал худшим и по допущенным ударам (21), и по ударам из штрафной (13), и по допущенному xG (2,1).

А под конец встречи «Краснодар» сам придумал себе проблемы: защитники проспали заброс за спину, а Илья Кухарчук принял и переиграл вратаря. Счет 4:3 обеспечил нервную концовку, но команда Мусаева удержала минимальное преимущество.

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Васильев оценил перформанс Гуарирапы в матче с «Ростовом»

Визуально все просто: всего две передачи, борьба таранного форварда с защитниками, легкий гол в пустые. Но это красиво. И вот почему:

1. Алвес идеально прочитал персональный прессинг «Краснодара»: пошел в середину из-за движения правого вингера Роналдо, упростил длинной из-за жесткого прессинга впереди.

2. Сауль Гуарирапа блестяще отработал эпизод: проигрывал позицию Умару Сако, но нагнал и задавил в проигрышной ситуации.

3. Песьяков уже дернулся из створа, потому что поверил в победу Сако. Но Гуарирапа отработал блестяще.

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Обляков забил победный гол в ворота «Факела» – как это было

ЦСКА пользовался желанием «Факела» прессинговать. Проблема – в опорниках, ориентировавшихся на Сашу Здьелара и Ивана Облякова. Они уходили вперед, а компактное расстояние между защитниками и опорниками превращалось в разрыв. Этим пользовались Аббос Файзуллаев и Виктор Давила: ныряли в глубину, а защитники не реагировали.

Пас Игоря Акинфеева – иллюстрация эпизода. Прекрасно все: шикарная длинная Акинфеева низом, умное движение Файзуллаева (Милан Гайич и Тамерлан Мусаев посадили защитников ниже, Аббос остался на месте и принял мяч в свободной зоне), после чего прошли оборону «Факела» в два быстрых паса.

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Еще немного аналитики Васильева – как «Зенит» забил в ворота «Балтики»

Зенит» владел 1:45 перед голом «Балтике»: сделал более 30 передач (гости ни разу не коснулись мяча), заходил из разных точек на чужую треть и в итоге красиво раскачал защитников.

Что выделяется:

1. Неожиданный заход левого защитника Нуралы Алипа на фланг.

2. Умный спуск Матео Кассьерры в глубину.

3. Пас Артура в стиле Малкома: вложил в ногу вбегающему Караваеву (идеальный тайминг).

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Лещук ошибся в дерби дважды, но второй гол «Спартака» был больнее. Мнение Андрея Васильева

«Спартак» впервые выиграл в РПЛ после рестарта: до этого были две ничьих по 0:0 с «Зенитом» и «Уралом», а также 0:2 от «Факела» в «Лужниках». Обыгрывали «Оренбург», в Кубке России и там потом перекрыли впечатления поражение от «Зенита»: тогда сами позволили сделать 1:2 из 1:0, теперь так же перевернули матч чемпионата.

Ну а в московском дерби сильно помог голкипер Игорь Лещук. На секундочку: вратарь участника чемпионской гонки. Первый пропущенный мяч – ошибка Лещука. А на 87-й случилось умножение боли. Еще одна грубейшая ошибка вратаря «Динамо». Тоже удар Игнатова, теперь даже неполучившийся – и снова Лещук отбил прямо перед собой, чтобы Соболев комфортно добил.

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Фото: RUTUBE

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