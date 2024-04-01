Ошибки киперов «Зенита» и «Динамо», невероятный гол новичка «Сочи» – хайлайты первого тура РПЛ после перерыва

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Российский футбол вернулся после международного перерыва – и сразу выдал много ярких моментов: «Ростов» разгромил «Динамо», «Зенит» оступился в матче против «Крыльев», «Краснодар» – против «Локомотива». Было много классных голов и ошибок.

За всей этой красотой RUTUBE следил вместе с экспертами Sports.

Глеб Чернявский раскритиковал сразу двух голкиперов

Удивительное решение Лещука отдать пас Дасе в такой ситуации: вратарь хорошо видел, что защитник находится под прессингом и что его накрывают, но все равно подсунул мяч.

Лещук еще и странно пытался спасти команду дальше: почему-то бросился на Щетинина ногами вперед, а не руками. Во втором случае он успел бы перекрыть большую площадь.

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На первый взгляд, в матче «Зенита» и «Крыльев» мы увидели косплей на Лещука от Дениса Адамова, но на самом деле не совсем. Лещук ошибся с решением, а вратарь «Зенита» банально не попал по мячу, как хотел. Адамов явно планировал пас на Эраковича, но киксанул и сделал то, что сделал.

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Максим Полтавец проанализировал невероятный гол Мохеби

Во втором тайме встречи «Динамо» и «Ростова» москвичи задвигались активнее, но перевернуть игру не получилось. Мохеби технично поиздевался над защитниками и оформил дубль.

Как же хорош иранский нападающий весной. В двух последних матчах Мохеби оформил уже 4+1: в прошлом туре Мохаммад закинул два «Краснодару», а теперь еще и дубль+ассист против «Динамо». Получается, что напрямую влияет на расклады в чемпионской гонке. В первых 18 турах у Мохеби было всего 2+1.

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Илья Васильев разобрал голы в матче «Сочи» и ЦСКА

Голы ЦСКА – иллюстрация пользы Антона Заболотного. Именно он и Игорь Акинфеев – главные причины, почему команда Владимира Федотова набрала очки.

Заболотный в первом тайме уничтожил Дмитрия Чистякова. Смял в борьбе и эффективно спускался в глубину для подыгрыша. В первом голе идеально подстроился под лонгболл Акинфеева: позиция была за Чистяковым, но грамотно выпрыгнул и выиграл мяч для Давилы.

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Второй гол тоже показателен. Еще в начале голевой атаки с ним обстучались в глубине. Не совсем точно, но ЦСКА сохранил мяч. Затем традиционный треугольник для редких атак в первом тайме, после чего Заболотный замкнул в штрафной.

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Гол Сауля Гуарирапы – восторг. Против ЦСКА разрывал на свободном пространстве. Несколько раз топово открывался защитникам за спину (помогало комбинировать), а в контратаках решал сам и мог неоднократно забить. В итоге Гуарирапа уничтожил Рошу на пространстве: разогнался, пробросил между ног и пробил мимо Акинфеева.

Кстати, бонус – передача Юсупова в касание. Шикарно вышел на позиции восьмерки: постоянно комбинировал и разрезал пасами в середине. Как итог – ассист Гуарирапе и предголевая в спасительном голе.

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Тимур Боков – о том, как «Локомотив» отыгрался в матче с «Краснодаром»

«Локо» во втором тайме лез отыгрываться, но к голу долго приближался именно «Краснодар»: на 80-й минуте Эдуард Сперцян даже забил, но Джон Кордоба залез в офсайд во время атаки. Судья Владислав Безбородов с помощью ассистента справедливо отменил.

Это спасло «Локомотив», сразу же москвичи сравняли: Владислав Сарвели отдал диагональный пас на ход Максиму Глушенкову, а он проскочил в штрафную и точно пробил в ближний. Для хозяев это классика – спасать матчи в концовках. «Локо» – короли поздних голов: 13 мячей после 80-й минуты в этой РПЛ, еще два – в Кубке России. Сейчас набрали уже 12-е волевое очко.

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Фото: RUTUBE

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