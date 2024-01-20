Стража заметила – и он махнул мне рукой. Как я сделала селфи с Роналду – в 6 лет!

Мадейра исполняет мечты.

В среду в наших соцсетях появилась счастливая девочка, которая сфотографировалась с Криштиану Роналду. Пост в инстаграме собрал почти 8 тысяч лайков, а в комментарии пришла мама ребенка Дарья:

«Эта девочка – моя дочка Марселина. Она родилась на этом острове, где родился Криштиану, в том же госпитале. Она еще ходить не умела, а уже тянула ручки к экрану телевизора, когда играл Роналду.

Несколько раз встречалась с его сыном Криштиану-младшим в магазине и салоне красоты, здоровалась на улице с его мамой Долорес и мечтала познакомиться с самим Криштиану Роналду, и вот эта мечта сбылась 2 января».

Валерий Самсонов связался с мамой и шестилетней Марселиной – чтобы узнать детали.

«Здесь все напоминает о Криштиану». Дарья девять лет живет на Мадейре

– Я родилась в Минске. Осенью 2014-го впервые оказалась на Мадейре, а следующей весной приехала в Фуншал (столица Мадейры – Sports.ru) пожить и осталась.

Если Израиль – дом бога, то Мадейра – его дача. Здесь особая энергетика, очень открытые и приветливые люди. Четыре климатические зоны – везде разная природа.

На острове я познакомилась с молодым человеком, и 26 февраля 2017-го родилась Марселина – в том же госпитале, что и Криштиану. В ту ночь был карнавал. Уже в два года дочка самостоятельно поучаствовала в фестивале цветов: пять километров танцевала вместе с артистами и танцорами, ее снимало местное телевидение и пресса. На следующий год нас пригласили на фестиваль официально.

Сейчас Марселина занимается балетом, гимнастикой, конной ездой, скоро пойдет на музыку – все по собственному желанию. Если бы в неделе было больше дней, она бы занималась чем-то еще. Из-за плотного графика дочка нечасто смотрит футбол, но если натыкается – следит с интересом.

На Мадейре футбол – культ. Его показывают в каждом кафе, баре или ресторане. Часто собираются семьями или большими компаниями, чтобы посмотреть матч. Когда я пришла регистрировать беременность, в больнице не было доктора. Оказалось, за день до этого был футбол, что считается уважительной причиной. Я очень футбол люблю, но не фанатею от него. Основные матчи всегда смотрю с интересом.

ЧМ-2018 – первый турнир, который мы смотрели с Марселиной. Она еще даже не ходила, а уже тянула ручки к телевизору, как будто видела знакомого, когда играл Роналду. Меня всегда восхищало его благородство, талант, трудолюбие. В 2016-м на Мадейре был сильный лесной пожар: сгорело много домов, а Криштиану пожертвовал на восстановление 100 миллионов долларов.

Поскольку Роналду самый известный уроженец острова, дочка постоянно спрашивала о нем. Я рассказывала ей, что он не только великий футболист, но и человек с большим сердцем. Поэтому он быстро стал ее кумиром.

Здесь все напоминает о Криштиану: в его честь назван аэропорт, есть музей, бюст и статуя, на которой он не сильно похож, только фирменной стойкой. Она находится напротив музея и высотой метра полтора. В музее – копии всех трофеев, которые выиграл Роналду, а также его футболки, бутсы и другие вещи.

В Камара-ди-Лобуш (город в 9 км от Фуншала – Sports.ru) есть любимый бар Криштиану. Там много его фотографий, футболок. Владелец бара сначала подарил дочке две монетки с инициалами Роналду (CR7), а потом и футболку с его автографом. Висит дома в рамке.

До января я не видела Криштиану вживую, но несколько раз пересекалась с его мамой (сидели рядом в кафе), которая не часто бывает на острове, сестрами (у одной тут магазин под брендом CR7) и старшим сыном. Роналду-младшему тогда было лет восемь, он показался мне скромным и приятным парнем. То же самое могу сказать и о [маме Криштиану] Долореш. Она ходит по городу без охраны.

«Роналду, Роналду-младший и Джорджина показались очень простыми, без пафоса»

– 2 января мы с семьей отдыхали в отеле Savoy Palace, и Роналду, Джорджина и Криштиану-младший прошли прямо перед нами – все показались очень простыми, без пафоса. Позади шел охранник, но выглядел неугрожающе. Никто из посетителей не ломанулся фотографироваться с ним – видимо, уважали его время. Мы с моей мамой тоже не стали его беспокоить, а Марселина схватила телефон и побежала к нему, крикнув нам, что это ее мечта.

У бассейна, где отдыхал Роналду, почти никого не было. Дочка подошла к нему и на португальском попросила сфотографироваться. Он ответил ей на английском, что у нее включен «режим видео», потом взял телефон и сфоткался. В конце попрощался по-португальски.

Я сразу же выложила пост и рилс. Рилс не так завирусился, а пост бомбит до сих пор. Сначала писали в директ фан-аккаунты Криштиану, последние несколько дней – СМИ. До сих пор разгребаю. Один из запросов был от 433 (70,8 млн подписчиков – Sports.ru) – попросили скинуть видео на почту.

Слово Марселине! «Роналду – супермен, король Мадейры»

– Я увидела Криштиану и побежала к маме за телефоном. Потом сделала вид, будто смотрю видосики, чтобы его стража меня не заметила. Но меня заметили, и Роналду показал рукой, что я могу пройти. Даже не думала, что он откажет.

Подошла к нему и сказала: «Por [favor], foto!» Джорджина посмеялась. Сфоткались, он обнял меня и дал пять. Это была моя заветная мечта. Когда рассказывала маме – она чуть в обморок не упала!

В школе и на гимнастике все классно отреагировали на мою фотку. Кто-то даже сказал, что видел меня в интернете. Был один вредный мальчик, который сказал: «Ну, и что? Криштиану – фу!»

Для меня Роналду – супермен, король Мадейры. Если бы он мог исполнить три моих желания, я бы хотела с ним дружить. Еще попросила бы его пригласить на свой матч и чтобы мое видео с ним показывалось первым, когда дети включают телевизор.

Фото: Barbara Boensch/Global Look Press; Gettyimages.ru/Octavio Passos; instagram.com/daravoit_