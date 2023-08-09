9 комментариев

В «Краснодаре» рыбачил 40 раз за месяц.

Дмитрий Воробьев забивает за «Оренбург» чаще всех – 23 гола в 44 матчах. Перед отпуском Воробьев рассказал Денису Романцову о футболе и шахматах, а сразу после – о главном увлечении, которое помогает ему на поле.

На первую рыбалку пошел втихаря от мамы, после карьеры хочет порыбачить на чемпионате России

– Я родился в небольшом поселке Краснодарского края Кубанская Степь, где главным развлечением была природа. Один мой дедушка охотник, а другой рыбак. Они по очереди прививали любовь к этим видам деятельности: летом рыбалка, зимой охота.

Впервые попал на рыбалку лет в 8-9. Мама не отпускала, поэтому уехал с дедушкой, пока она спала. Мы рыбачили с лодки, я наловил столько же, сколько и дедушка. Он тогда шутливо спросил: «Ты что, в лодке рыбачишь?» Вернулся с уловом, поэтому мама не сильно ругала.

С тех пор рыбалка – любимое хобби. Во время сезона устаю физически и ментально, а наедине с природой психологически перезагружаюсь. В этом главный плюс. Физически отдохнуть не всегда получается: вытягивая большую рыбу, тратишь 15-20 минут. А если это 50-килограммовый сом, процесс затягивается минимум на полчаса.

Предпочитаю летнюю пресноводную [рыбалку], хотя сложно сравнивать, потому что в морской рыбалке я новичок. В зимней тоже мало опыта. Однажды с отцом искали тарань в лиманах. Шли по льду километра три.

Отпуск часто провожу дома. Конечно, за рыбалкой. Летом купил профессиональное снаряжение. Хотел порыбачить на спортивном водоеме (больше особи, но забирать рыбу запрещено), но там был этап чемпионата России [по рыбалке], поэтому не получилось.

Если посмотреть на мою карьеру, можно подумать, что я выбираю только те клубы, которые базируются рядом с морем или рекой. Конечно, это не так, но рыбачил почти везде, где играл.

В академии «Краснодара» каникулы были месяц – за это время был на рыбалке 40 раз. В Афипском однажды выезжал на водоем, но ничего не поймал. В Чехии у меня не было удочки, а так бы половил с набережной, как местные. В Астрахани был на рыбалке только раз, поймал щуку. Слышал, там кто-то с набережной поймал 30-килограммового судака. Планирую как-нибудь вернуться в Астраханскую область и как следует порыбачить. В Сочи не закидывал удочки. В Оренбурге однажды ездили с администратором за город.

Сейчас рыбалка не так популярна у футболистов, как раньше. Некоторые игроки вообще не понимают прикола. В «Оренбурге» тащимся от нее только мы с Матиасом Пересом. Он показывал аргентинский улов, я такую рыбу раньше не встречал: большие особи. Летом были на сборах на базе «Фенербахче», Матиас почти каждый день рыбачил на пруду.

Я суеверный, как и большинство рыбаков. Если по пути на рыбалку кто-то пожелает удачи – все! – можно не ехать. Это уже проверенная штука не только мной: рядом клюет, а у тебя нет. Рыбаки желают друг другу: «Ни хвоста, ни чешуи». Также желательно не брать с собой рыбу. Хотя, я считаю, что это отмазки для тех, кто возвращается без улова.

Для меня улов – приятный бонус. Не поймаю сегодня, значит в следующий раз. Рассвет, птички поют, единение с природой – для меня это важнее.

Обычно выбираюсь на рыбалку с друзьями. В последнее время они берут отпуск в одно время со мной. Иногда уезжаю сам, потом подтягивается отец, тесть или жена с ребенком. Летом брал жену, но она уехала ночевать домой, а я остался. Дал сыну маленькую удочку, он наловил карасиков – было море радости.

Часто выезжаю на несколько дней с ночевкой. Утром разбиваю лагерь: палатка, стулья, столик, зонтик. Потом собираю удочки (4 для оснастки, 2 для закорма рыбы), готовлю прикормку – есть даже кораблик, который ее заводит. Часов в 10 забрасываю удочки. Если не клюет, каждые два-три часа меняю наживку, закидываю оснастку или подкармливаю.

Параллельно занимаюсь своими делами, могу даже фильм посмотреть. За удочками следит сигнализатор, который работает в радиусе 30-50 метров. Он подает сигнал с четырех удочек, когда какая-то из них клюет.

За месяц до отпуска следил за Кубком России по рыбалке. Не выключал ютуб, узнал почти все о ловле карпа и амура. Обычно смотрю Владимира Николаева и Петра Миненко, который постоянно гоняет на этапы кубка России. Он дает дельные советы. Я запоминаю, чтобы потом применить их в отпуске. Еще дома всегда включен канал «Охотник и рыболов». После завершения карьеры хочу поучаствовать в этапе чемпионата России по рыбалке.

Повторить празднование «Стьярнана»? Никогда не думал об этом. Не вижу смысла тратить дополнительные силы на поле. Вдруг еще у кого-то спина заболит, ха-ха.

Кроме рыбалки, Воробьев охотится и мечтает о кабане

В ноябре откроется сезон охоты. Буду ездить на утку и зайца. В этом году у меня пять лет стажа, смогу купить карабин, чтобы охотиться на волков. У нас [в Кубанской Степи] их развелось много, мешают фермам.

Впервые попал на охоту лет в 14-15. Ходили с дедушкой по 10 километров. В 19 сделал разрешение, купил ружье. В первый сезон никого не подстрелил, потом максимум, что я приносил с охоты, – несколько зайцев или уток.

Сейчас охота регулируется путевкой – разрешение на отстрел определенного животного. Она стоит от 2,5 тысяч рублей на сезон. В зависимости от путевки, у охотника есть лимит на отстрел. Некоторые его, к сожалению, игнорируют.

Сейчас у меня две мечты, связанных с моими хобби.

Первая – поохотиться на дикого кабана или лося. Вторая – поймать рыбу килограммов на 20-30. Пока самый жирный улов – 11-килограммовый амур в 14 лет. Недалеко от Ейска есть Золотой берег, который поделен на сектора. На каждом из них есть таблички с рекордами, куда записывают данные человека и вес пойманной рыбы. Они каждый год обновляются, потому что рыба растет. Попасть туда тоже было бы круто.

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко; VK/fcorenburg; личный архив