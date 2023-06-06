Рекорды ему не интересны.

В этом сезоне в нашем футболе обновились авторы самых возрастных голов: 39-летний Игорь Лебеденко отличился в РПЛ, 41-летний Эльдар Низамутдинов забил в Первой лиге, а 44-летний Константин Марков из миасского «Торпедо» – во Второй (в Первой и Второй лигах самым возрастным автором забитого мяча является Владимир Тумаев, но его история имеет к спорту номинальное отношение).

История Маркова уникальная: между его голами на профессиональном уровне прошло 15 лет, 9 месяцев и 20 дней (всего 5773 дня). До апреля 2023-го он забивал в июле 2007-го – ввалил победный за ульяновскую «Волгу» во Второй лиге.

Ниже – легкий монолог легендарного форварда: о тяжелых 90-х, стыде за проигрыш клубу Медиалиги и секретах долголетия.

В 90-х Маркова три года жестко тренировал отец Олега Знарка – просмотровые футболисты уезжали на следующий день

– В детстве было огромное желание стать футболистом. Пробовал легкую атлетику, бокс, но попались хорошие тренеры, которые привили любовь к футболу – когда приходишь на тренировку с удовольствием, а не как на повинность. Такой настрой у меня до сих пор.

Тогда тренера не интересовал счет, а сейчас с ранних лет над ним груз результата. Это неправильно. До 12-14 лет дети должны играть, не смотря на табло, развивать базовые качества: передачу, открывание, удар. О том, что у команд бывают задачи, от игроков требуют результат, я узнал только лет в 15-16, попав в дубль «УралАЗа». Тогда же возросла нагрузка, добавилась тактика.

Как и сейчас, переход от детского футбола во взрослый в те времена давался тяжело. По юношам играешь за имя, а в главной команде рубятся за деньги. Это сразу чувствуется: повышаются требования партнеров и тренеров. Дедовщины не было. Всегда прилетало по делу.

Такие перемены маленько надламывают, но пихач должен быть, чтобы крепчать, становиться мужественнее. Вопрос к тренеру – как он подготовит молодого футболиста к взрослой игре. В идеале нужно быть не только тренером, но и папой, братом и старшим товарищем.

Раньше старшему [футболисту] нельзя было сказать что-то вопреки, не то что нахамить. Среди молодых назначали дежурного, который таскал мячи, фишки. Сейчас почти в каждой команде этим занимается администратор. Старая традиция нужна, чтобы молодой знал, что нужен команде, и проходил через трудности. Сейчас все по-другому: футболистов холят и лелеют.

Моя юность прошла в 90-х в Миассе (город в Челябинской области с населением 150 тысяч человек – Sports.ru), но криминал не застал. Районы делились на свои и чужие, драки были обычным делом. «Есть сигарета?» – «Нет» – и понеслась.

Зато помню, как выживали на стыке 80-х и 90-х. Колбаса, сахар – все по талонам. Бабушка разрезала их и раздавала на весь подъезд, чтобы получить продукты. Половину зарплаты давали деньгами, половину производимыми товарами. В 90-х я получал примерно столько же, сколько и отец на заводе. В то время хватало.

В 17 попал в основу миасского «УралАЗа». Команду возглавлял Валерий Знарок, отец хоккейного тренера Олега Знарка. Валерий Петрович был жестким, справедливым, всегда говорил все в глаза: и хвалил, и ругал, и молодого, и старого. Его откровенность подкупала. Мне доставалось тоже. На первой тренировке хотел отойти в туалет – выслушал массу гневных речей: что это нужно делать или до, или после, но никак не во время тренировки.

Тренировки у него было адские: акцент на физику, а не на работу с мячом. В 9 утра зарядка: 100 барьеров на беговой дорожке. После завтрака – первая тренировка, на которой просто бегаешь. Вторая [тренировка] – два теста Купера. И так почти всю неделю. Мяч почти не видели. Зимой бегали на снегу по 10 километров через день.

Тогда мало кто это выдерживал. Приезжали опытные ребята, но некоторые исчезали на следующий день. Нынешний молодой футболист умер бы уже на этапе зарядки. Мне такая подготовка заложила отличную базу, которая помогает до сих пор. Я закалил и характер, и физические возможности.

В те времена во Второй лиге делали акцент на физику: кто-то меньше, кто-то больше. Хотя побольше, чем у Знарка, я не видел, ха-ха.

Под руководством Знарка-старшего я провел три года. Самый запомнившийся матч – в Кубке России против «Балтики» из Высшей лиги («УралАЗ» выиграл 2:0 – Sports.ru), хотя я в нем не сыграл. К сожалению, не попал в заявку, смотрел с трибуны. Банкет тоже пропустил – отмечал школьный выпускной. Для Миасса матч был огромным событием, три дня город жил им. Тогда понял, что от футбола можно получать огромнейшие эмоции.

В нулевых Марков застал становление Федотова из ЦСКА: он был плохим полицейским при добром Побегалове

– В 1997-м «Уралмаш» (нынешний «Урал» – Sports.ru) вылетел из Первой лиги, а за год до этого из Высшей. Собирали команду под задачу возвращения в Первую: заплатили компенсацию (около 250 тысяч рублей), я переехал в Екатеринбург.

Там все было на высшем уровне: быт и зарплаты. Сразу выдали парадную форму. Это первое, что бросилось в глаза и подкупило. Тем более в то время люди не шиковали. В Миассе ты сам шел в больницу, а там вез начальник команды. Вроде мелочи, а приятно.

В «Урале» застал Дениса Зубко (в 1997-м стал серебряным призером чемпионата России с «Ротором», в 2022-м под его руководством «Амкал» прошел два раунда Кубка России – Sports.ru). Профессионал, на которого все равнялись и на тренировках, и в быту. Никогда не халтурил.

За карьерой Зубко особо не слежу. Тренировал Медиалиге? Почему нет. Некоторые футболисты там неплохого уровня, не затерялись бы во Второй лиге – это я говорю по играм [«Амкала» и 2Drotrs в Кубке России], которые смотрел. Хотя по Кубку сложно делать выводы: в одном матче Вторая лига может обыграть Премьер-лигу.

Если бы «Торпедо» [Миасс] вылетело из Кубка от команды Медиалиги, мне было бы стыдно. Вернее неприятно. Стыдно проиграть детям, условно. Общекомандный уровень у нас выше [Медиалиги].

В 2004-м Владимир Федотов завершил в «Урале» игровую карьеру и начал тренерскую, войдя в штаб Александра Побегалова. Федотов – профессионал до мозга костей с богатым опытом. Он легко переключился на тренерскую работу. Был связующим звеном между Побегаловым и командой, хорошо доносил информацию до игроков. У них был классный тандем: добрый Побегалов и жесткий Федотов, который играл плохого полицейского.

Тот сезон у нас вообще был очень мощный: 22 победы и 5 ничьих в 28 играх. Проиграли только в последнем туре, когда уже вышли в Первую лигу. Я стал лучшим бомбардиром, забил 19 мячей. Все благодаря команде – подобрался классный состав, который всегда был единым целом. Поэтому нам все давалось легко.

В 2005-м «Урал» снова играл в Первой лиге. Из прошлого состава оставили только семь футболистов. Приехали люди с колоссальным опытом. Тогда в лиге было 22 команды, в том числе три с Дальнего Востока: Хабаровск, Благовещенск, Владивосток. Команды, которые стремились выйти в Высшую лигу, проворачивали подковерные игры. Но у меня нет доказательств, обвинять кого-то не стану. Тоже самое про договорные матчи – слышал, что были, но фактов нет.

Марков равняется на 56-летнего японца Миуру, а рекорды ради рекордов ему не интересны

– В 2007-м я уехал в аренду в ульяновскую «Волгу». Через год вернулся в «Урал», но контракт закончился, я перешел в «Торпедо» Миасс, где ставили задачу вернуться во Вторую лигу, но [в 2008-м] случился кризис. Были предложения от других команд Второй лиги, но решил, что пробьюсь туда с «Торпедо». Два года назад это случилось (в сезоне-2021/20 «Торпедо» Миасс заявилось во Вторую лигу впервые за 20 лет – Sports.ru).

С 2008-го по лето 2021-го играл в КФК. За это время отличился больше 100 раз, но забивать [любителям и] профи – большая разница: любителям не так интересно, менее значимо. Рассчитывал, что однажды снова попаду во Вторую лигу и забью – это было главным стимулом. Поэтому был рад снова отличиться [во Второй лиге], но не более. Главное – принес пользу команде.

Отличия Второй лиги в 90-е и сейчас? Тогда футболисты были поинтереснее. Раньше никого не нужно было заставлять. Все знали, для чего они пришли в футбол. Сейчас молодежь маленько по-другому это воспринимает. Еще усилились требования лиги: двух команд, мяча и судей уже недостаточно. Судейство улучшилось, но это уже вопросы к соответствующим департаментам.

Когда было проще забивать? Если правильно подходишь к делу, забивать одинаково легко в любое время и в любом возрасте. Другие футболисты работают, а я просто кайфую – неважно, тренировка или игра.

Хочу растянуть это чувство на годы, как Кадзуйоси Миура, которого я сильно уважаю. Думаю, в его случае многое решают гены, желание и режим.

Я себя почти ни в чем не ограничиваю. В питании – отказываюсь от мучного. По праздникам позволяю алкоголь, раз в полгода. В тренировках – участвую не во всех упражнениях. Если нет настроения или сил, тренер дает отдохнуть. Играя с молодыми, не чувствую себя на 44.

Семья относится с пониманием и не просит закончить [карьеру]. Если иду на тренировку или собираюсь на выезд, никто не говорит: «Ну, опять?» Супруга уже привыкла: поженились в 2000 году. Пока я получаю удовольствие от футбола, меня не переубедить. Сыну 20, но сыграть с ним в одной команде не получится. Он занимался футболом, но решил, что не его. У жены и сына не всегда получается ходить на мои игры, а родители не пропускают ни одной.

После мяча «Ижевску» заинтересовало, стал ли я самым возрастным автором гола – пресс-служба рассказала про Владимира Тумаева. Я вспомнил, что играл против его команды. Он выходил на поле, не участвуя в тренировочном процессе – это неправильно.

Забитый мяч не праздновал. Идет сезон – не до отмечаний. Раз забиваю, значит можно еще годик поиграть. Пока есть желание и здоровье – буду играть в удовольствие.

Шансов увидеть меня забивающим в 58 очень мало. Выйти и забить пенальти, просто чтобы побить рекорд – мне это не интересно. Зачем смешить народ?

Фото: Торпедо Миасс; globallookpress.com/DAISUKE Nakashima/AFLO