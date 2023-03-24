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«Неймар подозвал: «Фотку хочешь?» Он тренировался с топами «ПСЖ», отказывал «Зениту» из-за «Спартака» и попадал в телеграм Заремы

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Интервью Николоза Кутателадзе.

Николоз Кутателадзе с 8 лет гоняет по академиям европейских клубов. После нескольких сезонов в «Спарте», просмотров в «Милане» («забил 7 голов в товарищеском матче, но почему-то не взяли») и «Барселоне» («мальчик хороший, мы будем следить») 10-летний форвард попал в академию «Лилля».

Отыграв 5 сезонов на севере Франции, Кутателадзе умчал в «ПСЖ», где два года прокачивал скиллы по соседству с Неймаром, Мбаппе и другими суперзвездами. Но сыграть с ними в одной команде не получилось – в 2018-м вингер отправился в кризисный «Анжи», а в новом сезоне оказался в молодежке «Спартака».

Валерий Самсонов расспросил Кутателадзе про одну из лучших академий мира, резкий переход в тонущий «Анжи», французский криминал (семью Николоза трижды ограбили в Лилле) и приглашение в «Спартак» через два дня после операции на мениске. 

Академия «ПСЖ»: обеды с Неймаром, тренировки с Верратти

– В академию «ПСЖ» ты попал из «Лилля». Как тебя заметили?

– Я много забивал за «Лилль» U14, меня взяли в Париж с командой U15. Скауту «ПСЖ» понравилась моя игра, хотя мы уступили, а я не отметился результативными действиями. Он предложил отцу перейти к ним. В то же время на папу вышел «Брюгге» и «Фейеноорд», но мы решили, что в Париже больше перспектив. Собрали вещи и поехали на просмотр. В первой игре я сделал 3+2, во второй оформил дубль.

Кстати, перед зачислением в академию «Лилль» просматривал меня полтора месяца. Они оценивали меня не только как футболиста, но и как человека. Смотрели, как здороваюсь, во сколько прихожу и ухожу с тренировки, надеваю ли щитки, принимаю ли душ после тренировки.

– Как «Лилль» уговаривал остаться?

– Сначала они не давали согласие о переходе, но потом отец связался с директором академии и решил вопрос.

– Сколько «ПСЖ» заплатил за тебя?

– Был договор: когда сыграю за первую команду «ПСЖ», «Лилль» получит компенсацию 90 тысяч евро за каждый год в академии. За четыре года вышло бы 360 тысяч.

– Часто «Париж» переманивал футболистов?

– Постоянно, но только качественных игроков. 

– Что больше всего поразило в академии «ПСЖ»?

– Каждую тренировку снимали с пяти камер и дрона. На «Парк де Пренс» были занятия, как правильно общаться с прессой. Еще сумасшедший выбор игроков. В школе нам говорили: «Из вас один, максимум два человека станут футболистами».

Теперь смотри, сколько игроков из команд «ПСЖ» 2000-2002 годов сейчас в сильных лигах. Танги Кулибали – в «Штутгарте», Танги Ньянзу – в «Севилье», Тимоте Пембеле – в «ПСЖ», Арно Калимуэндо – в «Ренне», Адиль Аушиш – в «Лорьяне», Рубен Провиденс – в «Роме» (в аренде в австрийском «Хартберге» – Sports.ru), Тедди Алло и Натан Битумазала – в «Эйпене», Тимоти Веа – в «Лилле», Ясин Адли – в «Милане», Артюр Загре – в «Монако», но арендован «Эксельсиором», Лоик Мбе Со принадлежит «Ноттингем Форест», но играет за «Генгам». Уже 12, может еще кого вспомню.

– Был суперталант, который уже сдулся?

– Опорник Клаудио Гомес. Летом 2018-го его набрал Гвардиола: «Приезжай». Он играл за молодежку «Сити», ПСВ, но не вышел на уровень, который от него все ждали. Сейчас в «Палермо» из Серии Б.

– В чем разница между академиями «Лилля» и «ПСЖ»?

– У «Лилля» тоже классная академия, просто «ПСЖ» это бренд.

В обоих случаях я жил с родителями. В Лилле – в пригороде, потому что у нас не было необходимых документов, чтобы снимать квартиру в центре. В интернате «Лилля» я не был, а в «ПСЖ» все было на уровне, но без лишней роскоши.

В «ПСЖ», если до твоего дома было больше 25 километров, нужно было жить на базе. Поэтому родители специально сняли квартиру в Сен-Жермен-ан-Ле (город в 19 км. от Парижа – Sports.ru).

– Как ездил на тренировки?

– В «ПСЖ» было несколько минивэнов, которые забирали игроков из дома. В «Лилле» всех собирал автобус. Мой дом был одним из первых на маршруте. Я занимал последний ряд и спал – дорога занимала около 2 часов.

– В инстаграме у тебя фотка с капитанской повязкой. Часто давали ее?

– Дважды. Я забивал, и тренер решил наградить меня. Снова отличился, но тренер забрал ее. У нас не было постоянного капитана. Тренер действовал по той же схеме, что и Карпин несколько лет назад.

– Ваша команда всех выносила во Франции?

– Первенство Парижа (до U16) мы постоянно выигрывали, а в сезоне-2015/2016 я стал лучшим бомбардиром: 21 гол в 24 матчах. Первый мяч забил только в седьмом туре – на глазах у скаутов «Ювентуса», которые просматривали меня и Танги Ньянзу. Фабио Паратичи приглашал отца на переговоры в Турин, но он отказался, потому что «Ювентус» хотел провернуть сделку в обход «ПСЖ».

В чемпионате Франции (U17) играли только раз. Там тоже всех выносили, пока нас не выбил «Ренн» Эдуардо Камавинга и Жоржиньо Рюттера, которого зимой «Лидс» выкупил у «Хоффенхайма». Они выиграли чемпионат в том сезоне.

– Часто пересекались с основой «ПСЖ»?

– Каждый день. Мы кушали в общей столовой. Тогда [летом 2017-го] «ПСЖ» подписал Неймара. Для меня было шоком находиться с ним в одном помещении. Первое время я даже не ел – только смотрел на него, ха-ха.

– А на поле?

– По вторникам была общая тренировка у U17, U19 и основы, кто не играл на выходных. Однажды там был восстанавливающийся от травмы Верратти. У него было невозможно отобрать мяч. Еще приходили Кимпембе и Бен Арфа. Последний меня впечатлил: сумасшедший футболист, который не реализовал себя.

– Кто из звезд мог подсесть к молодым?

– В основном подходили французы: Мбаппе, Кимпембе. Кидали шутку и шли по своим делам.

– Неймар легко согласился на фото?

– Мне даже не пришлось ничего говорить. Я увидел его и остановился, зажав телефон в руке. Он сам подозвал: «Фотку хочешь?» Я кивнул. Не почувствовал от него какой-то звездности. Обычный человек. То же самое могу сказать и о Мбаппе с Кимпембе.

– Как твои партнеры реагировали, когда «ПСЖ» покупал очередного топа?

– Все понимали: нужно быть в 100 раз лучше, чем условный Кавани, нужно пахать, чтобы попасть если не в основу «ПСЖ», то в другой клуб. Футбол же не заканчивается в Париже.

– В академии «ПСЖ» было много звездных детей?

– Знаю, что занимались дети Тиаго Силвы и Давида Луиза. Насколько я слышал, их сыновья особо не напрягались. Мой брат Сандро играл в одной команде с Шейном, сыном Патрика Клюйверта.

– В 2019-м твой брат перебрался в «Монако». Зачем?

– Он забил им два мяча. После разговора с директором академии папа решил, что так будет лучше. Сперва Сандро ставили везде: и в обороне, и в атаке. Искали позицию. Сейчас уже чаще появляется на месте опорника, там он наиболее полезен.

– В академии «ПСЖ» большинство – афрофранцузы. Как адаптировался в новой культуре?

– Я был единственным белым. Думаю, до меня на базе таких не видели, ха-ха. Было тяжело влиться в команду, потому что у них свои шутки, танцы. Приняли нормально, сразу дали понять, что я часть команды.

– Подкалывали, что ты белый?

– Ни разу.

– На посвящении в команду пел или танцевал?

– Пел на грузинском «Чито Грито» из «Мимино».

– В академии «ПСЖ» платили?

– Да, но немного: несколько тысяч евро. За победы в плей-офф были бонусы.

Семья Кутателадзе пережила 3 ограбления в Лилле – преступников не нашли

– В Лилле вас трижды грабили. Как это случилось?

– Первый раз я ночевал у товарища по команде. Папа, мама и брат спали на втором этаже. Обнесли весь первый этаж. Потом мы были в Грузии в отпуске. Сначала пришел имейл из полиции, потом маме позвонила соседка – в доме весь день горел свет. Забрали вообще все: радиатор, телевизор, диван, брендовую одежду. Третий случай произошел, когда мы были в Париже.

– Соседей не смутило, что у вас выносят диван?

– Во Франции люди не особо интересуются чужой жизнью. Может, думали, мы просто переезжаем.

– Полиция нашла преступников?

– Мы жили недалеко от бельгийской границы. Полицейские сказали, что скорее всего, они приехали из Бельгии, поэтому их сложно будет найти. Частично стоимость украденного нам возместила страховая.

– Что вы предприняли после первого ограбления?

– Ничего. После второго поставили сигнализацию с камерой, но грабители как будто знали, где она находится, и не попали на запись.

– Футболистов в Европе и конкретно во Франции часто грабят. Понимаешь почему?

– Думаю, преступники, которые грабят футболистов топ-клубов, настоящие профи – грабят на топовом уровне.

– Обычных людей тоже часто грабят?

– В Лилле это было обычным делом. В Париже ни разу не слышал о подобном.

– Говорят, почти в каждом французском городе есть район, куда даже полиция старается лишний раз не заходить. Это правда?

– Насчет всех городов не знаю, но в Марселе и столице точно есть. В Париже мы с «ПСЖ» даже играли в таком районе. Кстати, тогда линейный арбитр почему-то не приехал, флажок дали помощнику тренера соперника. Он отменил два моих гола из-за выдуманных офсайдов.

3 месяца бесплатно играл в «Анжи», порвал мениск в киевском «Динамо», из «Спартака» выгоняли после получения российского паспорта

– В 2018-м ты перешел из академии «ПСЖ» в бедствующий «Анжи». Кажется, это самый странный маршрут из Парижа.

– Был вариант играть за молодежку «ПСЖ» в Пятой лиге против любителей, но спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт посоветовал мне найти взрослую команду: «У тебя очень мало шансов играть здесь. Президент [«ПСЖ»] каждые 5 минут спрашивает меня, почему мы еще не подписали Месси и Роналду». Еще звал на просмотр «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, но мне не дали британскую визу.

Отцу позвонил президент «Анжи» Осман Кадиев и сказал, что видит меня в основе. Я долго думал и решил, что в 17 лет не каждому дано играть в РПЛ – поэтому согласился. Я тренировался с основой, был готов, но меня не смогли заявить из-за того, что клубу закрыли заявку (РФС запретил клубу регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплате – Sports.ru).

– «Анжи» выживал с лета 2018-го. Тебя это не оттолкнуло?

– Кадиев предупреждал о финансовых проблемах, но деньги меня мало интересовали. В первую очередь хотел сыграть в Премьер-лиге в раннем возрасте. Короче, не повезло.

– Сколько ты должен был получать по контракту и сколько заплатили в итоге?

– Среднюю зарплату по меркам РПЛ. Мне сразу сказали: возможно, придется 3-4 месяца посидеть без денег. Так и произошло. Несмотря все сложности и вылет, «Анжи» достойно закончил сезон.

– Ты несколько месяцев тренировался бесплатно?

– Да.

– Когда покинул «Анжи»?

– В феврале стало понятно, что меня не заявят. Поехал домой в Тбилиси. Оттуда – на просмотр в молодежку киевского «Динамо». В последней контрольной игре против казахстанского «Тобола» порвал мениск на левой ноге, и вариант сорвался. Хотя я уже должен был подписать контракт

Позвонил в «ПСЖ», чтобы мне нашли специалиста для быстрого восстановления. Меня направили к профессору Федерику Кьями, который ставил на ноги Зубастика. В пятницу мне сделали операцию, в воскресенье вышел из больницы, а в понедельник в Париж прилетел Томас Цорн (генеральный директор «Спартака» с мая 2019 по июль 2020 года – Sports.ru) с предложением летом перейти в «Спартак».

Меня это сильно мотивировало. Я по нескольку часов в день ходил в тренажерный зал, занимался с бельгийским тренером по физподготовке Джеффом Мбайем, который работал с Кулибали, Матюиди, Ибрагимовичем.

Летом прошел сборы с основой. Кононов сказал, мне нужно набрать форму. Сезон-2019/2020 я провел в молодежной команде. В дебютном матче с ЦСКА отдал голевую, а всего за 15 игр сделал 4+2.

– После приличного сезона-2020/2021 (11+5) ты оформил российский паспорт. Сложно было его получить?

– Нужно было собрать много документов. Тяжело, но помог клуб. Потом сдал несложный экзамен по русскому языку (тест и собеседование) и получил паспорт.

– После паспорта тобой заинтересовался «Зенит».

– Это было второе предложение от «Зенита». Первое – летом 2019-го во время сборов со «Спартаком». Зарплата – гораздо больше, чем в «Спартаке», плюс бонусы мне и отцу. Но мы не могли так поступить со «Спартаком».

Потом клуб снова вышел на отца. На одну из моих игр приезжали Аршавин и Кержаков. Они говорили, что я сначала буду играть во второй команде с дальнейшим переходом в основу.

– Из-за этого «Спартак» не хотел заявлять тебя на сезон?

– Не думаю. Спортивный директор Дмитрий Попов почему-то хотел убрать меня из клуба, не давал тренироваться в «Спартаке-2». Несмотря на это, благодарен клубу и всем, с кем работал.

– Ты был одним из лучших игроков молодежки, да еще и с российским паспортом. Зачем тебя выгонять?

– Для меня это тоже загадка. Летом всех лучших футболистов [молодежки] взяли в «Спартак-2», а меня оставили. Я хотел расти, играть в ФНЛ. Попова уволили, и все наладилось.

– Твои представители говорили, ты не хотел падать в зарплате, поэтому тебя хотели убрать.

– Я об этом не слышал.

– Откуда пошла инфа, что ты клиент Цорна?

– Без понятия. Ходили слухи, что мной занимается Цорн, но я никогда с ним не работал, тем более у меня не было с ним контракта. Мои дела вел отец.

– Цорн не считает твой трансфер в «Спартак» ошибкой, а ты?

– Точно нет. Я многому научился в «Спартаке», вырос и как футболист, и как личность.

– «Парню надо валить из клуба, доказывать своей игрой, если на него не рассчитывают по определенным неспортивным причинам», – написала тогда в телеграме Зарема Салихова. Как отреагировал на ее слова?

– Удивился. Было приятно, но я не понимал, почему так происходит. В голове было много вопросов и мало ответов.

– После ее поста отношение к тебе изменилось?

– Изменилось после того, как в начале августа убрали Попова.

– В «Спартаке-2» зарплаты были 200-300 тысяч. У тебя больше?

– Чуть больше 300.

– В прошлом сезоне ты играл за «двойку» в ФНЛ. Много узнал нового о российском футболе?

– Там очень тяжело играть: все бьются. Зато я научился цепляться за мяч, жестко идти в единоборства.

– Почему закрыли «Спартак-2»?

– Думаю, из-за денег. Зарплаты, перелеты – все это выходило в приличную сумму.

– В рамках бюджета «Спартака» это не кажется большим расходом.

– Наверное. «Спартак-2» был хорошим вариантом для прогресса молодых футболистов. Важная ступень между молодежной и главной командами.

– Как вам сообщили о закрытии?

– В раздевалке после последнего тура.

– Вы удивились?

– Были разговоры, что команду могут закрыть, поэтому шоком не стало.

***

– Москва – топовый город по европейским меркам?

– Для меня она на одном уровне с Парижем. Сложно выбрать между этими городами. По атмосфере они схожи. У столиц особый вайб, который мне очень нравится.

– Сложно было вернуться в Европу после почти четырех лет в России?

– Было несколько вариантов. Меня хотели подписать «Страсбур», «Лехия» и «Торпедо», но «Родез» (клуб на юге Франции, выступающий в Лиге 2 – Sports.ru) был самым конкретным предложением. Я прошел просмотр, заработал пенальти в игре с «Монпелье», отдал голевую против «Бордо» – и подписал контракт.

– Пока у тебя ноль игр за «Родез». Почему?

– Я постоянно тренируюсь с основной командой и жду, когда тренер даст мне шанс. Считаю, у меня есть все качества, чтобы играть в главной команде, но решения принимает тренер. Он сам отмечает, что я хорошо тренируюсь, но он пока выбирает других футболистов. Ситуация давит, но я очень люблю футбол и не опускаю руки – работаю в 5 раза больше.

Русская футболистка в клубе Оздоева – смотрите интервью на ютуб-канале автора

Фото: Instagram/nikusha.9.23

3 комментария

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Ильдар Фарукшин
Ответ Никита Самарин
Очередной нереализовавшийся талант. Сколько таких было...
Жалко когда так происходит
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Стэн Смит
А про Зарему можно поподробнее?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Очередной нереализовавшийся талант. Сколько таких было...
+4
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