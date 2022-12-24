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«Если бы в России было столько возможностей, я бы остался». Он тренировался в ЦСКА Слуцкого, а теперь живет в Майами и рвется в МЛС

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Рассчитывает на визу таланта.

Вячеслав Исупов с 17 лет привлекался к основе ЦСКА. Три года – с 2010 по 2013-й – голкипер тренировался с напичканной звездами главной командой, но конкурировать с Акинфеевым было невозможно.

Покинув ЦСКА, Вячеслав стрельнул в подмосковном «Витязе» и покорял ФНЛ. За шесть сезонов в Лучшей лиге мира вратарь поработал с Красножаном, Шалимовым, Талалаевым и даже татарским Фергюсоном.

Летом 2022-го Исупов поставил карьеру на паузу и с семьей перебрался в США. Сейчас он живет в Майами, готовит документы для визы таланта (разрешение на пребывание и работу иностранных граждан с выдающимися достижениями) и планирует ворваться в МЛС.

ЦСКА: Акинфеев тренировался несколько раз в неделю, Думбия валял дурака, Слуцкий подсказывал вратарям и прислушивался к костяку

– В 17 тебя привлекали к тренировкам с основой праймового ЦСКА.

– До сих пор помню первую встречу с основой. Красичу и Алдонину, пропускавшим матч [четвертьфинала Лиги чемпионов против «Интера»], нужно было побить по воротам. Я был даже не в дубле, а еще в школе. Надел лучшие перчатки. Шел с диким мандражом.

На тренировке были Слуцкий, его помощник Шустиков, массажист, доктор и Красич с Алдониным, которых я видел только по телеку. Неплохо себя проявил, хотя и много залетело. Вскоре меня привлекали к тренировкам основы, а с 18 я стабильно ездил на сборы с главной командой.

– За месяц до 18-летия ты попал в заявку на матч Лиги Европы.

– Я впервые поехал с командой на последний матч года. Игра с пражской «Спартой» ничего не значила (в 5 турах ЦСКА набрал 15 очков и гарантировал первое место – Sports.ru), поэтому взяли много молодых ребят.

Крутые впечатления. Зима, снег. Живешь в центре Праги в топовом отеле. У меня случился перелом парадигмы. Вчера думаешь, что это недосягаемые звезды, а сегодня делишь с ними раздевалку. Тогда я понял, что они тоже люди.

– Кто из звезд ЦСКА тебя больше всего впечатлил?

– Сложно выбрать между Вагнером и Тошичем, но, наверное, бразилец. Когда играли на сближенные ворота, он забирал мяч почти у меня из рук. Дальше – раздавал передачи, брал на себя. То же самое Тошич. Это его стихия. Мог любого обыграть и забить за счет быстрых ножек.

Еще отмечу Думбия. На тренировках валял дурака: ха-ха, хи-хи, мяч отскакивает на десять метров. Деревяшка – деревяшкой. На игру выходил – лучший. У него еще своеобразная координация: сложно понять, что он сделает в следующий момент. За счет этого и обыгрывал.

Пацаны из дубля выделяли Алдонина. Он жестко пихал всем молодым, даже когда они вроде все сделали правильно. Всегда требовал от них максимум.

– Был реальный шанс побороться с Акинфеевым за место в основе?

– Когда он в столкновении с Веллитоном получил второй разрыв крестов, мне позвонил Чанов (Вячеслав Викторович, тренер вратарей ЦСКА с 1995 по 2014 год – Sports.ru): «Теперь занимаешься только с первой командой».

Я был решительно настроен, но спустя несколько дней взяли в аренду Габулова. Видимо, на Чепчугова не рассчитывали. Я снова превратился в третьего вратаря. Если бы Габулова не подписали – был бы шанс.

– Акинфеев держался отчужденно?

– У нас был отличный вратарский коллектив. Игорь все время подсказывал: «Не дергайся, займи позицию».

В режиме две игры в неделю Акинфеев проводил только восстановительную и предыгровую тренировки. Когда у тебя такой уровень, тренироваться не надо. Нужно грамотно восстанавливаться и подводить себя к следующей игре.

Поэтому иногда на тренировке было два вратаря: я и Чепчугов. Надо отдать Сергею должное, на некоторых тренировках ему было невозможно забить,особенно когда играли в «аквариуме» на сближенные ворота. Но были случаи, когда он мог не прийти на тренировку. Один раз сказал, что отравился рыбой – я был единственным вратарем.

Чепчугов уже тогда был на своей волне?

– Он всегда был нетипичным человеком: кто-то в интервью рассказывал, что в начале карьеры в ЦСКА приезжал на тренировки в шубе. Мне он всегда помогал. Подсказывал, мог подвезти. Сейчас мне попадаются его посты: пытаюсь найти логику, но безуспешно.

– Как вратарь ты мог напихать Игнашевичу и Березуцким?

– О них только хорошие воспоминания. Братья постоянно прикалывались. Игнашевич требовал, чтобы я вообще не замолкал, даже когда мы атакуем. У меня сначала был простой подсказ: слева, справа, сзади. А он хотел конкретику: есть вариант справа, можно через меня сыграть.

– ЦСКА – первый большой клуб в карьере Слуцкого. Как он себя вел в начале?

– Он же сам был вратарем. Постоянно подсказывал: «Усиляй позицию!» Хотел, чтобы мы сокращали угол для нападающего.

Тогда у него еще не было большого авторитета. Он сильно прислушивался к костяку: Акинфееву, Березуцким, Игнашевичу. Мог с ними посоветоваться, но решения все принимал сам.

– Слуцкий сравнивал тебя с Ревякиным и отмечал, что конкурент более наглый.

– Возможно, моя воспитанность и скромность сыграла в минус. А Ревяка, наоборот, был по-хорошему наглым. Его однажды чуть с тренировки не выгнали. Играли на маленькие ворота, Игнашевич пробил выше, тот начал орать: «Куда? Куда?» Ему напихали за это.

– В твоем профиле десятилетней давности несколько фоток из ночных клубов. Без тусовок твоя карьера в ЦСКА могла быть другой?

– Я этим не злоупотреблял, но было интересно. В интернате ЦСКА однажды сбежали через окно второго этажа, сходили в клуб, вернулись, переоделись в заранее оставленную на улице спортивную форму и спокойно зашили обратно, будто были на зарядке.

– На этой фотке ты сидишь на водительском. В 21 уже была крутая тачка?

– Это Audi RS5 Базелюка. Он ее купил у Жоры Щенникова с хорошей скидкой. Костя ее быстро продал и давно не пользуется машиной.

– За молодежную сборную ты играл при Дмитрие Аленичеве, который заставлял отрабатывать ауты. Что еще запомнилось?

– Смысл был в том, чтобы сконцентрировать внимание ребят, что в футболе нет мелочей. В следующий раз в игре футболист вспомнит об этом и введет мяч аккуратно.

Аленичев всегда говорил спокойно, не орал. Если человек не понимал – он просто не вызывал в следующий раз. Очень не любил, когда кто-то не сконцентрирован. Он всегда говорил: «Тренировка всего 1,5 часа в день. В это время нужно быть предельно собранным». Часто обращал внимание на ошибки: «Как только вы будете думать, что в порядке, сразу закончите».

В [молодежной] сборной я почти все время жил с Александром Козловым, который недавно нас покинул, к сожалению. Аленичев его очень любил: Саша был капитаном. Иногда в шутку была установка: «Шансов мало, поэтому бьем вперед и надеемся на Козлова». В том возрасте он был на голову сильнее всех: быстрый, резкий – с метра стартовал так, что рвалась задняя поверхность бедра.

ФНЛ: Терюшкова не подпускали к «Химкам», Шалимов требовал уровень РПЛ, Талалаев включал «Криминальное чтиво»

– Из ЦСКА ты ушел сначала в аренду в «Локо-2», где капитанил Джикия.

– У него уже тогда был пушечный удар с левой. Плюс лидер – не зря же его выбрали капитаном.

– Потом перебрался в «Витязь», президентом которого был Сергей Лалакин.

– Сижу на балконе на базе. Смотрю, кто-то на другом берегу ходит в кустах с автоматом. Через пару часов приехал его кортеж, охрана заглушила всю связь.

Он бывший десантник. На день ВДВ каждый год прыгает с парашютом в свою загородную резиденцию. Один раз подвернул ногу при приземлении – приезжал восстанавливаться на базу, где было необходимое оборудование.

Пацаны еще рассказывали, как-то в перерыве матча в раздевалку зашел его зам. Достал из кармана нож, воткнул в стол и начал пихать: «Вы не можете полтора часа на солнышке побегать в полную силу. Я в вашем возрасте голый по лесам неделю бегал».

– После отеля в Праге как тебе гостиницы Второй лиги?

– В маленьких городах много плохих отелей, но там работают душевные люди, которые стараются. От этого уже получаешь удовольствие.

В «Химках» был Саня Рязанцев. Человек забивал «Барсе» на «Ноу Камп». Молодые могли начать ныть «блин, куда нас привезли». А он всегда ходил довольный. После этого я понял, что важен не отель, где ты проведешь максимум две ночи, а как ты сыграешь.

– Ты попал в «Химки», когда они только вышли в ФНЛ.

– В «Химках» тогда не было больших денег. Все держалось на грамотном менеджменте. Тажутдин Качукаев (генеральный директор «Химок» с 2015 по 2018 год – Sports.ru) искал таланты, развивал их и старался на этом заработать. Коллектив и атмосфера были топовыми: после игры в раздевалке всей командой пели «Фантазер», собирались у кого-то дома.

– Сейчас в «Химках» – цирк?

– Цирк, согласен.

Терюшков тогда тоже был при деле, но вел себя скромнее. Или его не подпускали к клубу, или он сам не хотел. Приходил на официальные мероприятия, толкал скучную речь. Сейчас, видимо, дорвался.

– В «Химках» ты работал с Красножаном, Шалимовым и Талалаевым. Опиши их стиль.

– Красножан произвел на меня сильное впечатление. Видно, что он долго вырабатывал свою систему подготовки. Дотошно все объяснял. Теории были перед каждой тренировкой. У нас был не самый сильный состав, но мы бились как могли.

С ним работал аналитик Евгений Шевелев. Даже в ЦСКА не было такой должности. Он для теории рисовал анимацию на видео, как на «Матч ТВ», вручную пересчитывал показатели InStat и понимал, что часто они врут.

После Красножана пришел Шалимов и зачехлил меня. Он требовал от футболистов ФНЛ игры на уровне топов РПЛ. Хотел, чтобы мы все понимали с первого раза. Больше ничего не могу про него вспомнить.

– Шалимов бухал?

– Бухал или нет – не знаю. Иногда приезжал на тренировки за рулем, иногда – с водителем.

– Талалаев.

– Шалимова сменил Талалаев. Так прикольно получилось, что он в «Химки» пришел после Шалимова, а потом и в «Ахмат» – в обоих случаях вытаскивал команды из болота.

Талалаев работал по примеру Красножана. Возможно, у него учился. Но он еще выделялся красивой поставленной речью. Очень сильный мотиватор. Было интересно с ним работать.

В первый день он включил нам фрагмент «Криминального чтива». Два мужика застрелили третьего в своей машине и звонят решале в надежде, что он отмоет машину, и все будет четко. А он приезжает в красивом костюме и просто говорит, что делать.

Посыл был в том, что Талалаев такой же решала. Он не будет за нас выходить на поле и вытаскивать нас из жопы. Он может только подсказать, как это сделать. До меня это очень четко дошло.

Он знал специфику ФНЛ и понимал, чего нам не хватает. На первой тренировке сказал: «Если вы не успели сыграть в мяч – играйте в корпус». Упражнения были на единоборства, борьбу. Если что-то не так сделал – сразу наказание: кувырок, отжимание.

Талалаев часто практиковал разнообразные уловки на установках. Прилетели во Владивосток, все сонные. Как-то нужно команду взбодрить. Он берет самого молодого – Камрана Алиева, который сейчас в Туле – и говорит: «Кама, сегодня ты называешь состав и проводишь установку». Он выбрал состав, который наигрывали неделю. Думаю, Талалаев так и рассчитывал.

– Если все так было классно, почему ушел из «Химок»?

– Не договорились по условиям, а «Нефтехимик» как раз вышел в ФНЛ и искал усиление.

Там работал фнловский Фергюсон – Юрий Уткульбаев. Он был и тренер, и спортдир, и менеджер. У нас не было теории по своей игре – только по сопернику. Под каждую команду он выстраивал план тренировок, чтобы сыграть на ее слабых сторонах. За счет этого добивались результата.

По меркам ФНЛ все было четко. Зарплата день в день. Ни одной задержки. Натуральное поле на базе, искусственное в городе, стадион реконструировали.

– Одну из игр ФНЛ ты назвал противной. А лига – противная?

– Не-а, мне нравилась. Уникальная лига в плане географии участников. Единственный минус – судейство. Ну а как по-другому? Как устроена страна, так устроен и спорт.

– Зимой ты сказал, что в 33 видишь себя игроком сборной России. Ты прикалывался?

– Нет, на полном серьезе. К этому возрасту вратарь созревает, поэтому вполне возможно. Цели нужно ставить максимальные. На самом деле разница не сильно большая, особенно для вратарей. Меньше процент ошибок. Чуть-чуть выше скорости, процент реализации нападающих.

– Как за 4 года попасть из ФНЛ в сборную?

– Лучше спросить Андрея Лунева. Он из «Сатурна», который был во Второй лиге, перешел третьим вратарем в «Уфу» – сразу в РПЛ. Сломались два голкипера, он начал играть. Отбил два пенальти – попал в «Зенит». Оттуда – в сборную. Главное оказаться в правильное время в нужном месте.

Переезд в США – 5 миллионов рублей, жизнь – от 4 тысяч долларов в месяц

– Почему решил переехать в США?

– Не планировал. Так получилось. Решил взять паузу, отдохнуть с семьей, перезагрузиться.

Прилетели в США, планировали путешествовать. А тут мобилизация, планы начали меняться. Много думал, взвешивал. Понял: жизнь одна, хочется попробовать себя еще где-то, применить свой опыт на другом рынке и получить новый. Всегда мечтал выучить новый язык, много путешествовать, узнавать разные культуры.

В Америке у нас есть хорошие знакомые. Они рассказали нам о визе талантов. Понял, что у меня есть шансы ее получить – решил попробовать. Соккер в США имеет большой потенциал, а впереди еще и ЧМ-2026, поэтому можно попробовать себя в качестве футболиста, тренера или реабилитолога в дальнейшем.

– Вы планируете переезд в США. Как рассчитать бюджет?

– Так, чтобы хватило на первое время и до того момента, как я получу необходимые для работы документы. Заявление на визу рассматривают от 3 месяцев. Срок окончания не регламентирован. Думаю, на все должно уйти не больше года.

– Какая сумма получилась?

– Минимальная сумма для жизни в Майами – 4-5 тысяч долларов в месяц на семью с одним ребенком. Меньше – ты уже будешь недоедать. Это жилье, проезд и продукты в супермаркете. Если ходить на мероприятия, ездить на пляж и в другие места, где платная парковка (в октябре потратил 200 долларов), то выйдет тысяч 6.

– Как получал доллары в России?

– Дикий квест. Я изучил все про криптовалюту, но все оказалось проще. Открыл брокерский счет, покупал там доллары, перевел на банковский счет и свифт-переводом отправил на американский, когда открыл его здесь. Самая простая и выгодная схема.

– Доллар сейчас по 60 рублей (интервью состоялось в октябре – Sports.ru). Вынужденный переезд вам обойдется в 5 миллионов рублей. Где взяли эту сумму?

– Заработали совместным трудом. Я долго играл в футбол. У меня была хорошая зарплата для ФНЛ плюс бонусы. В среднем выходило около 300 тысяч в месяц. Старался откладывать. Живя в маленьком городе [Нижнекамске], это несложно. Плюс сдаю квартиру в Химках. Жена тоже работала [моделью].

– Жена рекламировала Вайлдберриз, Остин, Лореаль, Фаберлик, Инканто, Стокманн. Сколько платят за съемку?

– Мультибрендовая съемка для Вайлдберриз – 10 тысяч за день. Стокманн за 2-3 дня заплатил около 100 тысяч.

– Еще у нее есть фотка с презентации «Матч ТВ».

– Это она работала хостес. Рассказывала, какой Александр Григорян джентльмен: дарит цветы сотрудницам канала.

– Твой сын родился в Майами в 2020-м. Жена рассказывала, что роды обошлись в 20 тысяч долларов.

– Это один из самых дешевых способов для ребенка получить гражданство США. На следующий день дают свидетельство о рождении, подтверждающее, что ты гражданин страны. Когда сыну исполнится 21, родители могут подать на воссоединение с семьей.

Сами роды в США стоят тысяч 200-250 тысяч рублей, можно найти дешевле. Но в Америке гораздо более высокий уровень госпиталей и докторов. В России роды обойдутся дороже в условном Лапино (медицинский центр расположен в элитном районе Подмосковья – Sports.ru).

В Майами легко получить кредитку и сдать на права (тест – на русском), снижают цены на бензин, а детский тренер зарабатывает 5 000 $

– В августе ты прилетел в США. Как добирался?

– В 2020-м я летал из Москвы в Майами с пересадками за 50 тысяч туда-обратно. Сейчас мы летели из Питера через Дубай за 250 тысяч на троих с ребенком.

– Сколько стоит жить в Майами?

– После коронавируса многие американцы стали переезжать во Флориду из-за мягких ограничений. Ценник на жилье взлетел. Снимаю квартиру 50-60 квадратов в таунхаусе за 1800 долларов в месяц. В цену включены все коммунальные услуги (до 100 долларов в месяц), интернет и парковка. Это считается дешево. Нормальные квартиры стоят от 2500 долларов.

Ассортимент продуктов гораздо выше. Некоторые дешевле, чем в России. Огромный кусок очищенного лосося стоит 20 долларов. Ананас – 2 доллара за штуку. Качество продуктов выше. Хлеб невкусный, в него добавляют сахар. Нормальный стоит дороже: буханка около 5 долларов.

Зарплаты в США в разы выше, чем у нас, поэтому продукты для местных – копейки. Знакомый работает handyman-ом. Типа муж на час: прикрутить картину, поменять розетку, заменить кран. Он получает 45-55 долларов в час. Другой уже 10 лет живет в Нью-Йорке, работает юристом. Недавно перешел в новую фирму: зарплата 200 тысяч в год плюс гарантированная годовая премия – 600 тысяч. Минус налоги, но все равно получается прилично.

Во Флориде товары в супермаркетах и аптеках не облагаются налогом. В других штатах на кассе при оплате накидывают налог. В Чикаго 10,25%, например. А еще там легализована марихуана и оружие.

Бензин стоит по-разному в зависимости от штата. В Чикаго 4,8 долларов, во Флориде – 3,3 за галлон [3,8 литра]. Цены постоянно скачут. В октябре бензин стоил 3,15, потому что нефтяные компании были освобождены от налога. Сомневаюсь, что в России такая схема возможна.

– Что делал три месяца?

– Первый месяц занимался организацией быта. Думал, хорошо знаю английский – оказалось, не очень. Они разговаривают не так, как нас учат. Сокращают, вставляют сленговые слова. Сложнее всего понимать тех, кто живет здесь с рождения, особенно темнокожих.

Отдыхали, купались, ездили по окрестностям. Слетали в Чикаго. 

Искал машину: выгоднее купить, чем брать напрокат. Взял Volkswagen Passat 2015 года за 10 тысяч долларов. Без нее тут не вариант, если живешь не в даунтауне [центре города], где общественный транспорт развит. Чуть дальше от него уже сложнее: автобусы ходят не как в Москве. В нашей столице общественный транспорт – один из лучших в мире.

Потом объявили мобилизацию, и мы приняли решение заниматься визой [талантов]. Начал собирать рекомендательные письма. Подписали Джикия, Аленичев, Тажутдин Качукаев. В РФС не разобрались, кто из департаментов за это не отвечает, от них получил только паспорт футболиста.

Осталось дособрать все бумаги, перевести документы на английский язык и подать их. Если рассмотрение документов будет положительным, приглашают на интервью. Но как я понял, это скорее формальность.

– Сколько стоит подача документов?

– Около тысячи долларов. Еще надо будет за что-то доплатить. Я нанял адвоката за 10 тысяч долларов. Это дешево. В среднем – от 20 тысяч и до бесконечности. В США верхней планки нет.

– Какие планы, если получишь визу?

– Попасть в МЛС. Я узнавал: это сложно, но реально. Запасной вариант – United Soccer League, типа нашей ФНЛ.

У меня есть тренерское высшее образование, но в США оно не котируется. Нужно учиться заново. Детский тренер тут считается престижной профессией с нормальной зарплатой: около 5 тысяч в месяц. Возможно, попробую себя в этой сфере.

Еще интересуюсь реабилитологией. Если будет время, хочу получить образование в этой сфере.

– Ты оформил в США банковскую карту. Сложно?

– У меня была российская карта, которая здесь просто кусок пластика. Я даже Uber не мог вызвать, потому что тут нельзя такси оплачивать кэшем.

На второй день поехал в банк. Оказалось, нужно было заранее записаться на определенное время. Принес договор аренды, российские права, загранпаспорт – открыли счет. Через две недели дали кредитку.

– Еще ты сдал экзамен на права. Как я понял, было очень просто.

– Правила сдачи варьируются от штата к штату. В Майами прилетают из других городов, чтобы получить права. Здесь это может сделать даже турист. В других штатах вроде нельзя.

Сначала сдал теорию: нужно набрать 40 верных ответов из 50. На выбор 7 языков, в том числе русский. Главное заучить вопросы, которые про расстояния – в Америке все в футах. Например, за сколько футов до поворота нужно включить поворотник.

В остальном правила схожи с российскими. Главное отличие – в США можно разворачиваться через две сплошные и поворачивать направо при красном светофоре, если нет запрещающего знака.

Есть категория вопросов, которая проверяет тебя на адекватность. Например, можно ли ехать в пробке и читать? Варианты ответов: можно, нельзя, можно в правой полосе, можно, если читаешь комиксы. Таких вопросов было штук 5-10.

Я ошибся в одном. У вас в машине есть огнетушитель, во время движения вы заметили дым из-под капота, что делать? Три варианта. Остановиться, открыть капот нараспашку и начать тушить. Остановиться, приоткрыть капот и начать тушить. Остановиться и убежать подальше.

Я выбрал второй вариант. Логично вроде. Не правильно. Нужно убежать. В этом заключается разность менталитетов. Все застраховано. Главное – здоровье. Для нас машина – роскошь, а здесь всем насрать на нее. Даже богатые люди часто ездят на автомобилях среднего класса.

– После теории – площадка и город?

– Города нет. Приходишь на парковку торгового центра. Там территория размечена фишками и знаками стоп.

А, еще прикол. У тебя нет прав, но на экзамене ты должен быть на своей машине: арендовать, взять у друга – без разницы. Сдал теорию – получил временные права, по которым можешь водить, если с тобой едет кто-то с правами.

На площадке нужно остановиться на всех стопах и посчитать три Миссисипи (один Миссисипи, два Миссисипи, три Миссисипи) – чтобы полицейские не придрались. Инструктор говорит, куда ехать. Из заданий: сделать разворот в три приема, заехать передом в бокс и выехать задом.

Когда сдаешь назад, ты все равно должен положить руку на соседнее сидение и посмотреть в заднее окно, несмотря на зеркала и камеры. То же самое при повороте: мало глянуть в зеркало, нужно посмотреть в мертвую зону.

Если все окей, инструктор отправляет тебя в будку, где через 20 минут получаешь права. Там же проверяют зрение на специальном аппарате – вот и вся медкомиссия.

– Как американцы водят?

– Своеобразно. Парень из Украины, у которого я покупал машину, меня сразу предупредил: видишь Toyota Corolla – держи дистанцию. Возможно, там человек первый раз за рулем.

В городе ездят очень медленно. Выезжаешь на шоссе – все гоняют. Происшествий у меня никаких не было. Везде четкая разметка, ночью подсвечивается.

– В сториз ты недавно выкладывал район, где живет Руслан Нигматуллин. Как с ним познакомился?

– В 15-16 лет я с юношеской сборной поехал на турнир в Минск. Нигматуллин тогда работал агентом, хотел меня подписать. У меня был другой агент, мы не договорились.

Летом прилетел в Майами, написал ему. Он меня вспомнил, пригласил в гости, рассказал, что нужно делать на первых порах. Большое спасибо, что до сих пор мне помогает. Сейчас поддерживаю форму в его команде.

– Ты был на игре «Майами» – «Чикаго». Насколько НБА не дотягивает до ФНЛ?

– Конечно, по атмосфере НБА не дотягивает. Если серьезно, я не увидел ничего сверхъестественного в плане организации. Были пушки с огнем и офигенное лазерное шоу.

На годовщину жена подарила билет за 200 долларов на 11-й ряд. Можно было купить билет на верхний ярус за 30 баксов и так же наслаждаться баскетболом. Хочу теперь сходить на МЛС – билеты на «Интер» Майами стоят от 10 долларов.

– Как в Америке прошел Хэллоуин?

– Грандиозно. За две недели начали украшать дома. Едешь по дороге – у машины спереди свисает рука из багажника. Приглядываешься – вроде игрушечная. 31 октября дети ходят по домам и спрашивают: «Trick or treat?» Типа, сладость или пакость. Им дают конфеты и другие вкусняшки.

– По чему из России больше всего скучаешь?

– По родителям, в первую очередь.

По вкусным десертам. Здесь все – сахар с сахарной начинкой и сахарной посыпкой. Если делают русские кондитеры, тогда круто. В США вкусовые рецепторы атрофированы: им нужно все суперсладкое, суперсоленое, суперкислое.

Не хватает сервиса. В Москве ты можешь ночью заказать сметану – курьер привезет за 15 минут. Здесь на это нет спроса, поэтому и услуги такой нет. То же самое с машинами: покрасят криво и скажут, что это их лучшая работа за всю историю.

– «Счастье будет, если не буду ни о чем жалеть», – говорил ты в начале своей карьеры. Что должно произойти, чтобы ты пожалел о переезде в Америку?

– Я люблю Россию, хотел бы приезжать. В США у меня сейчас больше возможностей. Если бы так же было в России, я бы никуда не уехал. Если вернусь, все равно не буду жалеть – будет новый опыт.

«Скажешь партнеру что-то не то – извиняешься перед командой». Лидер женской молодежки учится в США и играет в соккер

Русский легионер в Бахрейне: тренируется в 4 утра, живет в небоскребе, был звездой Австралии, играя в Беларуси

Фото: Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon; East News/AP Photo/Ivan Sekretarev; instagram.com/slavaisupov; vk.com/pfc_cska; vk.com/fckhimki_official; vk.com/fcneftekhimik

16 комментариев

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Конте-Канте
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Ответ Джон Хартсон
"Не хватает сервиса. В Москве ты можешь ночью заказать сметану – курьер привезет за 15 минут. Здесь на это нет спроса, поэтому и услуги такой нет." не хотят сволочи-пиндосы за копейки курьерствовать в ночи, что ты с ними будешь делать...
Не хотят, поэтому лучше бомжуют?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pyatachyok
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Ответ vzi
5000 $ в месяц в крупном городе США - это ни о чем. Особенно, если своего жилья нет. 2-2.5 тыс будешь за жильё отдавать, остальное по сути в унитаз сливать. ;)
Тут всегда вопрос зачем жить в крупном городе: типа ради шаговой доступности музеев и театров? Ну поселись в часе езды -- и сразу жизнь станет дешевле. Понятно, что есть товарищи, что работают на Уолл-стрит по шестнадцать часов в день, там приходится за 10 тысяч в месяц снимать через дорогу от работы и питаться только в ресторанах -- но там и зарплаты по много сотен тысяч баксов в год.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
R Air
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Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
ну да, вот если бы пенды раздавали гектары ,где-нибудь на Аляске, вы бы тут сквиртили от щедрости самой демократичной демократии)
так у них к этим гектарам и дорога будет и прочая инфраструктура и явно не очко в деревянном туалете.
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Хей-Хо, а ну пошли!
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Ответ R Air
Надо ехать за арктическим гектаром.
ну да, вот если бы пенды раздавали гектары ,где-нибудь на Аляске, вы бы тут сквиртили от щедрости самой демократичной демократии)
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R Air
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Ответ vzi
5000 $ в месяц в крупном городе США - это ни о чем. Особенно, если своего жилья нет. 2-2.5 тыс будешь за жильё отдавать, остальное по сути в унитаз сливать. ;)
ты ещё про страховку забыл написать и про скорую, которую, если вызовешь, то всю жизнь расплачиваться будешь. ну и бонус -госдолг
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Tigran Shuts
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Ответ Джон Хартсон
"Не хватает сервиса. В Москве ты можешь ночью заказать сметану – курьер привезет за 15 минут. Здесь на это нет спроса, поэтому и услуги такой нет." не хотят сволочи-пиндосы за копейки курьерствовать в ночи, что ты с ними будешь делать...
Эти курьеры в Москве зарабатывают от 70 000р
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Джон Хартсон
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"Не хватает сервиса. В Москве ты можешь ночью заказать сметану – курьер привезет за 15 минут. Здесь на это нет спроса, поэтому и услуги такой нет."

не хотят сволочи-пиндосы за копейки курьерствовать в ночи, что ты с ними будешь делать...
+5
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Лев Эллис
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"Он же сам был вратарем. Постоянно подсказывал: «Усиляй позицию!» Хотел, чтобы мы сокращали угол для нападающего." - Не знал, что этому на уровне ЦСКА обучают.
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ratkke
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Спасибо за текст. Рад, что этого лоускильного паспортиста нет в рпл, даже там не смог закрепиться. Зато речи какие надо речи, громкие. Возможностей у него не было, ага понятно
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Ахимассс
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Сейчас налетят эксперты ,которые на каникулах и расскажут как плохо живется в загнивающем западе
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R Air
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Ответ vzi
5000 $ в месяц в крупном городе США - это ни о чем. Особенно, если своего жилья нет. 2-2.5 тыс будешь за жильё отдавать, остальное по сути в унитаз сливать. ;)
Надо ехать за арктическим гектаром.
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SuperStarrrr
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то что он знает термин "парадигма" - это, безусловно, уважение :)
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vzi
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5000 $ в месяц в крупном городе США - это ни о чем. Особенно, если своего жилья нет. 2-2.5 тыс будешь за жильё отдавать, остальное по сути в унитаз сливать. ;)
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Александр Беляков
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Ответ hett
Прикольно, под видом статьи про спорт, реклама эмиграции в США.
Сейчас в нашем футболе мода на эмиграцию в Азию))
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R Air
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Ответ hett
Прикольно, под видом статьи про спорт, реклама эмиграции в США.
Ужос какой!
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hett
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Прикольно, под видом статьи про спорт, реклама эмиграции в США.
+7
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