Каждая рука в штрафной – пенальти? А захват за майку? Фиксируется ли офсайд при рикошете от защитника? Важные вопросы перед ЧМ

Краткий судейский семинар на Sports.ru.

Мы очень надеемся, что ЧМ-2022 обойдется без судейских скандалов. Но практика показывает, что это маловероятно. Футбольные правила часто запутаны, в них полно серых зон, бывают моменты, где нет правильного и неправильного решения.

Чтобы разъяснить нюансы, до начала ЧМ в Катаре пройдут обязательные для посещения футболистами и тренерами судейские семинары.

Пора провести семинар и нам. С помощью эксперта в области судейства, экс-руководителя проекта ВАР в России Леонида Калошина мы ищем ответы на самые сложные вопросы. Эти знания вам точно пригодятся в ближайшие недели.

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Главное: когда рука в штрафной – пенальти?

– В футбольном смысле рука – часть тела ниже линии, проходящей по нижней границе подмышечной впадины, – рассказывает Леонид Калошин. – Давайте попробую объяснить не специализированной терминологией, а сленгом любителя футбола. Если мы образуем из большого и указательного пальца прямой угол и большой палец поместим в подмышку, то указательный палец, направленный перпендикулярно телу, покажет эту границу.

Нарушением считается контакт мяча и руки в двух случаях: умышленное касание мяча игроком обороны (например, движение руки к мячу) или касание мяча рукой, которая делает тело неестественно больше. Отличить именно умышленное касание от неумышленного очень сложно – в большинстве случаев будет пенальти.

Неестественное увеличение тела – когда положение отставленной руки не является следствием движения тела. Если игрок в статике, отставленная рука не является естественным положением. Если игрок выпрыгивает вверх и руки оказываются выше плеч – это пенальти (например, Пике в матче с Россией на ЧМ-2018). Если при прыжке руки оказываются ниже плеч – вопрос дискуссионный, но с большой долей вероятности тоже будет одиннадцатиметровый.

Если игрок идет в подкат, то к нему применяются два разных правила: к опорной и верхней руке. Попадание мяча в опорную руку не наказывается, даже если она еще не на газоне. Но если рука стелется по газону за защитником – это пенальти. Попадание мяча в верхнюю руку – это нарушение, она увеличивает площадь тела неестественным образом.

Важный нюанс. При ударе по воротам у блокирующего защитника опорной руки не существует. Попадание в нее – пенальти. С другой стороны, если игрок блокирует удар в створ, и мяч рикошетом от тела попадает в его руку, нужно смотреть на ее положение. Если игрок выбрасывается как вратарь – крайне мало шансов, что рука будет восприниматься как опорная.

Если игрок сам себе попадает в руку после того, как умышленно сыграл ногой, головой, выбивая мяч даже из пустых ворот, – это не пенальти.

Какая борьба в штрафной допустима?

– Если два футболиста находятся в статике и после легкого контакта один падает – это не фол. Если игрока заваливают во время его движения – это нарушение. Если игрок оказывается на пути соперника (например, при угловом) без желания сыграть в мяч, он должен быть наказан.

Сам по себе захват соперника за майку не является нарушением. Другое дело, к чему привел этот захват. Стал ли он весомой причиной падения игрока? Стал ли он причиной того, что нападающий не успел к мячу? Если да – это фол.

Судьям постоянно напоминают: не давайте футболистам быстро выполнить первый угловой в матче. Сделайте паузу, напомните игрокам, что не нужно использовать руки, а надо работать только корпусом.

Когда арбитр применяет двойное наказание (пенальти и удаление)?

– Если в пределах штрафной площади игрок обороны лишает соперника явной возможности забить гол (например, при выходе один на один) с попыткой сыграть в мяч – это желтая и пенальти. В других случаях – задержка за майку или часть тела, захват, толчок в спину или плечо, или другой фол без попытки сыграть в мяч – это красная и пенальти.

Если игрок обороны лишает соперника явной возможности забить гол, играя в мяч рукой, – он наказывается удалением вне зависимости от того, где произошло нарушение.

Вратарь, вышедший из штрафной, подвержен тем же санкциям, что и полевой игрок.

Почему одни пенальти перебивают из-за вбеганий футболистов, а другие – нет?

– В теории пенальти должны перебиваться намного чаще. Но поскольку это незначительное нарушение, судьи не обращают внимание. По правилам игроки должны быть за пределами штрафной. Если в момент удара чья-то нога находится даже на линии штрафной – нужно перебивать, потому что это входит в границы штрафной площади.

Главная обязанность арбитра – следить за правильностью пробития одиннадцатиметрового, чтобы не было обманного финта после завершения разбега у бьющего, незаслуженного преимущества входящих до выполнения пенальти игроков и так далее.

Как отличить безрассудный подкат от обычного?

– Подкат – попытка выбить мяч из-под ног соперника. Если игрок стелется в попытке накрыть подачу или прострел – это уже блокировка. Вне зависимости от того, сыграл футболист в мяч или нет, важно, как он коснулся соперника другой ногой. Если одной ногой он играет в мяч, а другой въезжает в соперника – это фол.

Есть три типа фолов: неосторожные, безрассудные и агрессивные.

Фол по неосторожности – когда игрок действует невнимательно, нерасчетливо или неосмотрительно. Санкции не требуются. Безрассудный фол – когда игрок не учитывает последствий угрозы здоровья соперника. Такое действие игрока наказывается желтой. Если игрок идет в контакт слишком резко или агрессивно – он должен быть удален с поля.

Арбитры уровня чемпионата мира обладают солидным опытом, который позволяет им отличать один тип фола от другого и принимать правильные решения.

Как определить пассивный офсайд?

– Термин «пассивный офсайд» не используется уже лет 15. Два варианта: игрок находится за линией офсайда или нет.

Нахождение футболиста во вне игры априори не является нарушением. Чтобы игрока атакующей команды, находящегося в офсайде, наказали свободным ударом, он должен участвовать в активных игровых действиях:

– коснуться мяча после паса или касания мяча партнером;

– мешать играть в мяч сопернику: закрывать линию обзора, вступать в борьбу или пытаться сыграть в мяч, который находится рядом или близко;

– получить преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, например, когда нападающий находится в офсайде и играет на добивании после сэйва голкипера или рикошета от штанги.

На всякий случай уточню, что положение руки ни игрока обороны (включая вратаря), ни игрока атаки не учитывается – только части тела, которыми легально забить мяч. Еще нюанс: средняя линия поля считается в пользу атаки. Если атакующий футболист стартует, не залезая игровой частью тела на чужую половину поля, офсайд не фиксируется.

Правило офсайда скорректировали. Как оно теперь работает?

– Впервые за долгое время ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) издал уточнения трактовок, направленные на обороняющуюся команду. Если игрок защищающейся команды (кроме вратаря) неосознанно отбивает или касается мяча, и мяч попадает к нападающему, который находился за линией офсайда, – теперь это нарушение правил.

IFAB объясняет критерии осознанного контакта защитника с мячом:

– мяч преодолел большую дистанцию, игрок видел его траекторию;

– мяч летел недостаточно быстро;

– направление полета было предсказуемым;

– игрок имел достаточно времени, чтобы скоординировать свои движения.

В судейском сообществе постоянно предупреждали, что подобная ситуация может произойти. К сожалению, она никого не интересовала, пока не бомбанула.

Ниже – засчитанный гол Лукаку в матче с Россией на Евро. Мяч прилетел к форварду от ноги защитника Андрея Семенова. По прежним трактовкам Лукаку не находился в офсайде.

Вводить нововведения на чемпионате мира – слишком рискованно. Нужно было протестировать новую трактовку в еврокубках, обсудить, как она работает. Уточнение вышло 27 июля 2022-го, квалификация еврокубков уже была в разгаре.

Как устроена система полуавтоматического офсайда?

– Система называется полуавтоматической, потому что линии рисует компьютер, а заверяет их видеоассистент арбитра.

Искусственный интеллект захватывает ближайшего к линии ворот нападающего и предпоследнего обороняющегося игрока. Когда таким субъектом является человек – все просто: система считывает больше 20 точек его тела и за несколько секунд определяет географическое положение: вне игры или нет.

Но бывают редкие моменты, когда предпоследним объектом обороняющейся команды становится мяч, по которому определяют линию офсайда – если часть тела нападающего находится ближе к воротам соперника чем мяч, то это офсайд. В таком случае полуавтоматическая система определения вне игры может и не сработать.

В матче «Тоттенхэм» – «Спортинг» ВАР-ассистентам пришлось рисовать вручную линии офсайда. Решение было принято верно, несмотря на то, что линия атакующего игрока (красная) была проведена по колену Харри Кейна, а не по стопе.

В соревнованиях УЕФА в мяче нет чипа, на ЧМ-2022 он будет – это должно позволить захватить мяч и попытаться избежать подобных ситуаций. Другой вопрос – надежность: насколько точно чип сможет распознать «офсайд Кейна».

Сколько игроков, окруживших судью, должны получить желтые?

– В теории любой игрок, протестующий против решения арбитра или пытающийся склонить судью к принятию решения в свою сторону, должен быть предупрежден.

На практике рефери наказывает только одного футболиста. Как правило, у кого еще не было желтой. Это может быть игрок, который находился вдали от эпизода и прибежал после того, как он случился, чтобы бурно оспорить решение судьи.

Новое поколение игроков уровня ЧМ выглядят очень брутально, но на самом деле они, мягко говоря, не смельчаки. На поле они не такие мачо, как в интервью. Они понимают, что на стороне судьи закон. Если они позволят себе лишнее, будут удалены с поля, подведут команду, а дальше – докажи, что судья был не прав.

Фото: <Gettyimages.ru/Charles McQuillan, Michael Steele, Catherine Ivill, Kevin C. Cox, Hector Vivas