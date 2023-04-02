15 комментариев

Интервью Валерия Самсонова.

Денис Бояринцев завершил карьеру в 2014-м, собрав награды на всех ступенях российского футбола: победитель Второй лиги с «Ностой», Первой – с «Рубином» Бердыева, четыре серебра за пять лет подряд со «Спартаком» в РПЛ.

Тренерскую карьеру Бояринцев начал с подвалов и уже во втором клубе добился успеха: вывел «Текстильщик» в ФНЛ, но задержался там на полгода. Летом 2022-го он провернул такой же трюк с московской «Родиной», но руководство не впечатлилось – контракт не продлили.

Сегодня Бояринцев дебютирует в «Новосибирске» – играет против «Иртыша» в Омске. Клуб-наследник «Сибири», который четвертый год пытается вернуться в ФНЛ, дал тренеру полуторагодичный контракт.

Что делать, если игроки Второй лиги нарушают дисциплину? А если не могут на поле сделать элементарное? Чему научила работа с Карпиным, Черчесовым и Бердыевым? Валерий Самсонов поговорил с Денисом Бояринцевым о провинциальном футболе и тренерском искусстве.

Получал в низших лигах 100 тысяч плюс бонусы, разочаровывался в уровне менеджмента, не обижался, если игроки прокидывали между

– Не представлял жизнь без футбола. Подсознательно планировал тренерскую деятельность – так и получилось. [В 2014-м] «Торпедо» вышло в РПЛ и формировалось под Премьер-лигу. Мне было 36, предложили стать помощником тренера в дубле. Начал работать почти без паузы.

Главная мотивация – остаться в футболе. Прошел тернистый путь футболиста: все ступени от КФК до РПЛ. Залог успеха: я двигался поступательно. В тренерской деятельности должно быть так же: ставлю высокие задачи, но стараюсь двигаться к ним планомерно.

– Александр Мостовой протестует.

– Мостовой поиграл на высоком уровне в зарубежных чемпионатах, но в тренерской деятельности бывшие заслуги не играют никакой роли.

Многие бывшие футболисты считают, что могут добиться успехов на самом высоком уровне. Каждый судит по своим возможностям. Побывав в профессии [тренера], я понял: будет лучше прийти к Премьер-лиге постепенно, доказав свою состоятельность на уровне Второй и Первой лиги. Сейчас чувствую, что готов для РПЛ.

– Сильно упал в зарплате, став тренером?

– Мне оставили зарплату, которую я получал в ФНЛ. В следующих командах, где работал, она вращалась в районе 100 тысяч рублей плюс бонусы и премии.

– После «Торпедо» ты отправился в Новотроицк (ПФЛ) вторым тренером. «Я играл в Лиге чемпионов, а сейчас расставляю фишки. Нафига?» – были такие мысли?

– Вообще нет. Если хочешь быть в профессии, надо с чего-то начинать. В дубле «Торпедо» у меня не было помощников, всем занимался сам. Хорошая закалка. В «Носте» я отвечал за разминку, технические комплексы. Приезжал заранее, расставлял фишки. Второй тренер – проводник задумок главного.

– В «Носте» ты часто подключался к упражнениям. Тебя можно было проверить между?

– Когда входишь в упражнение, забываешь, что ты тренер. Рубишься с ребятами, заставляешь их играть с тобой на равных. Но в тоже время стараешься показать прием, уловку, правильную мысль, которая им пригодится.

Некоторые нагло пытались проверить [между]. У кого-то даже получалось – никаких обид. Но чаще я читал такое, ха-ха.

– Ты вывел в ФНЛ «Текстильщик» и почти не поменял состав. Ошибка?

– Любое повышение в классе требует усиления. К сожалению, в «Текстильщике» не было таких возможностей. Ребята старались, но кому-то не хватило опыта, кому-то – уровня. Плюс были финансовые проблемы. Были должны премии за весну, эквивалент трех-четырех зарплат. В таком случае не так просто управлять командой.

Ни в коем случае не снимаю с себя ответственности. Справедливо ли меня отправили в отставку? Руководство ожидало другого результата, но для этого оно должно выполнять финансовые обязательства, потому что все взаимосвязано.

– Насколько должен обновиться новичок ФНЛ, чтобы сразу не вылететь?

– Об усилении для ФНЛ нужно думать уже зимой, если стоит задача выхода. Перед стартом ФНЛ оптимально обновить половину состава.

– Мингиян Бевеев рассказывал, что в «Текстильщике» трансферами рулило руководство.

– К сожалению, не всегда удается укомплектовать команду, как ты хочешь. Это сложный диалог. Дело даже не в деньгах – это постоянная проблема. Руководство хочет видеть определенных футболистов. Например, местных. Я только за, но не всегда хватает местного ресурса.

Одному тренеру ФНЛ сказали: «Мы набираем команду – ты тренируешь». В таких условиях сложно работать. Если руководство хочет увидеть идеи тренера, ему должны позволить набрать определенный костяк.

– «За этот год сделали хороший шажок вперед, и не один», – говорил ты о работе в «Родине», выведя команду в Первую лигу. Почему с тобой не продлили контракт?

– Как мне объяснил менеджер, клуб хотел специалиста, который выводил команду или работал в Премьер-лиге. У меня таких заслуг пока нет: я только вывел две команды в ФНЛ. Думал, наш тренерский штаб доказал свою состоятельность, но у руководства было другое мнение. Хочу только поблагодарить владельца клуба, где созданы все условия для решения больших задач.

– Пробовал убедить менеджера дать шанс показать себя на новом уровне?

– Нет. Зачем навязываться? Вышел из кабинета и пошел работать: мы уже выполнили задачу, но оставались еще два тура.

– С собственником часто общался?

– У меня не было прямого выхода на собственника. Общение велось через менеджера, который вел все дела команды.

– У владельцев частных клубов обычно есть советчики, которые могут передавать информацию под искаженным углом. В «Родине» было так же?

– Не хочу это обсуждать.

– Алексей Каштанов ушел из «Родины» из-за конфликта с тобой. Какие у вас отношения?

– Человек сам ушел из команды, а потом начал рассказывать, что у нас был конфликт. Хотя я так не считаю. Он неплохой парень на самом деле. Хотел играть больше – ушел в аренду в «Волгу». Доказал, получил шанс в Премьер-лиге. Молодец.

Ключевой момент в ситуации с Каштановым – соблюдение игровой дисциплины. Когда футболист пытается забрать мяч у штатного пенальтиста, назначенного тренерским штабом, – это неправильно. Футболисты не могут самовольно решать, кто бьет пенальти. Для меня это табу.

– У «Родины» мощный бюджет, но она больше половины сезона Первой лиги ковырялась в зоне вылета. Почему?

– Объективную оценить не могу. Точно могу сказать, что созданные условия не соответствуют месту в таблице.

– В низших лигах много руководителей-дилетантов?

– Зачастую руководящие должности в клубах занимают люди без футбольного или тренерского опыта. Не сказать, что много дилетантов, но много людей, которые руководят командой, не имея футбольного опыта. Бывают руководители, которые не считаются с мнением главного тренера. Самое странное, когда лезут в тренировочный процесс, советуют состав на игру.

– В каком клубе было так?

– Давай обойдемся без уточнений.

Бояринцев не понимает опозданий игроков, любит агрессивный футбол с высоким прессингом

– Алексей Сафонов по-прежнему твой агент?

– Он никогда не был моим агентом.

– Он говорил от твоего имени.

– С Алексеем Николаевичем очень давно дружим и тепло общаемся. Он помогал мне с юридической точки зрения.

– Как часто звонят агенты и просят устроить футболиста по старой дружбе?

– Меня хорошо знают, поэтому агенты с просьбами завести своего футболиста не обращаются. Хотя я еще не работал в Премьер-лиге, ха-ха.

Во Второй лиге несколько раз приезжали папы: «Возьмите сына, мы отблагодарим». Ответ всегда отрицательный. Я никогда не откажу в просмотре: если футболист соответствует требованиям – будет в команде без всяких мутных схем.

– Многие игроки Второй лиги не могут сделать элементарное?

– Конечно. Поначалу ты это не понимаешь, начинаешь кипеть. Нужно перебороть себя. Футболисты не должны видеть или тем более слышать, что тренер недоволен их уровнем.

Задача тренера – поднять уровень игрока, развить новые качества или разглядеть потенциал, который в низших лигах у многих есть. В «Текстильщике» был футболист, который никогда не забивал больше нескольких мячей за сезон. Поставил его ближе к атаке – вошел в десятку лучших бомбардиров лиги (Евгений Попов забил 19 мячей в 67 играх при Бояринцеве – Sports.ru).

– Ты срывался на футболиста из-за его уровня?

– Если тренер срывается, значит, не может объяснить. Либо спокойно ему объясняешь, либо наигрываешь другого.

– Сейчас сложно добиваться отклика от футболиста?

– Сперва думал: я же поиграл в Лиге чемпионов, сборной – мое слово должно быть законом. На самом деле, чтобы поднять свой авторитет, надо заинтересовать футболиста. В мое время это не требовалось. Попробуй что-то не сделай – старшие повернут голову куда надо.

Молодые очень болезненно реагируют на критику, особенно жесткую. Раньше когда пихали молодому (по делу или нет), он проглатывал и пахал. Так формировался характер. Сейчас начинаются обиды.

– «Никаких преимуществ, что я был игроком, мне не дает», – говорил ты. Поясни.

– Футбол не стоит на месте. Опираться на свой багаж 2000-х годов – неправильно. Накопленную футбольную мудрость важно правильно применить. Но гораздо важнее развиваться вместе с игрой.

– Ты объясняешь что-то футболисту, а Денис Бояринцев для него не авторитет. Что делать?

– Денис Бояринцев – не Месси. Может быть, для молодых футболистов я вообще никто.

Дело в другом. Нет Дениса Бояринцева. Есть главный тренер. Аксиома. Футболист должен выполнять все, что говорит тренер и не думать: правильно это или нет. Мне все равно, авторитет я для футболиста или нет. Я поставлен решать задачи. Да, могу ошибаться. Но футболист должен отработать на футбольном поле, а за ним – пусть рассказывает про меня что угодно.

– Футболисты в низших лигах часто нарушают дисциплину?

– Часто опаздывают. Во Второй лиге с этим сталкиваешься постоянно. Для меня это вообще не понятно: в РПЛ мы не позволяли себе этого. Самая частая [причина опоздания] – проспал. Тренировка в 11. Как ее можно проспать? Это твоя работа.

Мы говорили об уровне футболистов. Он проявляется не только на поле: самодисциплина, отношения к делу. Поэтому кто-то поднимается в лиги выше, а кто-то всю жизнь играет во Второй.

– Самая нелепая отмазка опоздавшего футболиста.

– Они в этом плане не отличаются импровизацией: «проспал», «не успел», «далеко живу», поэтому и на поле не отличаются импровизацией.

Была одна сильная ситуация. После победы ребята решили отдохнуть, сплотиться, нормальное дело. На следующее утро футболист пишет, что пропустит восстановительную тренировку из-за простуды. Я бы поверил, но его девушка уже выложила фотографии, как они хорошо погуляли.

– Штрафы повышают дисциплину?

– Во Второй лиге зарплаты и премии небольшие, поэтому штрафы имеют достаточное воздействие, ребята не избалованы деньгами.

Я не хочу заниматься отъемом денег. Никогда за этим не слежу, стараюсь, чтобы ребята сами себя контролировали. Это очень важно. В «Родине» была общая касса, куда футболисты сами собирали деньги.

– Самый большой штраф, который платил как футболист?

– В середине нулевых дорога из Москвы в Тарасовку занимала 3-4 часа. У Карпина минута опоздания стоила 10 долларов. Я опоздал почти на полчаса.

Карпин не выпячивал себя, Лаудруп давал много свободы, Черчесов не паниковал, Бердыев проводил часовые теории

– Ты учился в ВШТ. Схема как в университете: лекции, экзамены, дипломная работа?

– Да. Большой объем лекций, заданий, за которые дают баллы. Итог обучения – контрольный экзамен на лицензию. Например, защитить перед комиссией двухнедельный тренировочный цикл. Бывает, на защиту уходит час.

Тема моей дипломной работы – «Технико-тактические действия при проведении быстрой ответной атаки». Готовил презентацию, видеоматериал. После доклада комиссия гоняет по вопросам.

– Кажется, что в ВШТ идут только за лицензией. Много знаний оттуда тебе пригодились?

– Конечно, основная задача – получить лицензию. Но всегда интересно послушать знающих людей. Без опыта, полученного на учебе, не так легко. Я для себя некоторые моменты усвоил.

– Сколько отдал за обучение?

– В 2018-м лицензия Pro стоила около 400 тысяч рублей. Как и за все лицензии, платил сам: у клубов зачастую нет возможности финансировать такие курсы. Поэтому вкладываешь в себя. Не вижу в этом ничего страшного. У нас группа была 50/50: кто-то сам, кому-то помогал клуб.

– Футбол стал диджитализированным. Как ты используешь современные технологии?

– Зависит от возможностей [клуба]. В одном клубе у меня было всего 4 GPS-трекера, а в «Родине» – шикарные условия: Catapult, InStat. Цифры должны дополнять твои мысли, видение. Нужно обязательно обращать внимание на беговую активность в игре и на тренировке, а в остальном опираться на себя.

– Ты ведешь конспекты с начала игровой карьеры. Как к этому пришел?

– В конце девяностых и начале нулевых большинство игроков вели конспекты. Конечно, тогда я не думал, что они пригодятся. Просто было интересно. Сейчас они неприменимы. Содержание сильно отличается от того, что я делаю как тренер.

– Почему?

– Они не профессиональные. Записывались без диалога с тренером: для чего эти упражнения нужны, как должна распределяться нагрузка, временные циклы. Есть упражнения, которые будут актуальны всегда, а есть те, которые неприменимы, потому что футбол не стоит на месте.

Я работал со многими разношерстными специалистами, поэтому что-то пригодилось, но не глобально. С годами вырабатывается свое видение футбола, тренировочного процесса. Это трудоемкая работа. Надо всегда отталкиваться от [прошедшей] игры.

– В позорном матче с Португалией Георгий Ярцев ушел в раздевалку до финального свистка. В твоей тренерской карьере были моменты, когда хотелось исчезнуть?

– Мы об этом узнали только после игры. Неизвестно, как бы я поступил при таком счете. Тогда на скамейке было очень стыдно. Хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Ответственность в таком случае не только на тренере.

У меня был такой матч. «Текстильщик» играл на выезде с «Муромом». К 6-й минуте вели 2:0, в течение следующих 10 не реализовали два выхода один на один – проиграли 2:6. У меня не было желания покинуть тренерский мостик, но это был первый большой удар. Надеюсь, последний.

Ведешь 2:0 – начинает все залетать. Понимаешь, надо спасать игру, но не получается. В перерыве поменял крайнего защитника, потому что не понравилось, как он дорабатывает. В итоге три мяча прилетели из зоны свежего футболиста. Сейчас могу признать, что это ошибка.

Мне было очень тяжело пережить это поражение. Со временем понял, что это полезный опыт: один раз получить по шапке, чтобы потом как-нибудь надеть шапку Мономаха. Когда постоянно выигрываешь, не растешь. После поражения в Муроме мы выиграли серию матчей и за тур до конца чемпионата обеспечили путевку в ФНЛ.

– Давай попробуем исследовать тренеров, с которыми ты работал, и понять, что ты от них взял. Валерий Карпин – кореш футболистов.

– В «Спартаке» Карпина еще помнили футболистом европейского уровня, сборной России.

Валерий Георгич подкупал тем, что никогда не выпячивал себя. Мог сказать: «Да че я? Бегал от флажка до флажка, потом в «Спартаке» научили играть в футбол». За это его все уважали. Не думаю, что он поменял методы работы.

– Микаэль Лаудруп – очень лояльный.

– Он думал, что в «Спартаке» будут такие же профессионалы, как в «Барселоне». Мы собирались в день игры, как в Европе, не наигрывали стандарты, не было теорий: ни по сопернику, по прошедшей игре. Я это до сих пор не могу понять.

Русских футболистов нужно закрывать на базе перед игрой, чтобы повышалась ответственность. При Лаудрупе многие, кто поопытнее, сами закрывались на базе, чтобы спокойно подготовиться к матчу.

К сожалению, сейчас молодые футболисты не умеют готовиться к игре. Думают: сегодня гульнем – завтра порвем [соперника]. Это не всегда прокатывает. Я своих футболистов обязательно закрываю перед матчем, если у клуба есть такая возможность.

– Станислав Черчесов – диктатор.

– Не согласен с такой формулировкой. Если у Станислава Саламыча упор на жесткую дисциплину, это не значит, что он диктатор. У него такой подход. Он всегда мог пошутить, подколоть, рассказать анекдот. После «Спартака» я застал его в «Жемчужине», где он был более открытый.

Тренер не должен паниковать. Он должен быть стержнем, на котором все держится. Это характерно для Станислава Саламыча: спокойствие, рациональность, понимание, куда мы движемся. Эти свойства тренера я положил в свою копилочку. Правда, не всегда пока получается им пользоваться, ха-ха.

Еще у Черчесова можно было пролететь мимо состава за косой взгляд и нельзя было сачкануть. Ты вроде от него спрятался, а после тренировки он мог жестко тебя за это отчитать. То же самое было и у Бердыева.

– В «Жемчужине» Черчесов дал тебе совет: будешь планировать тренерскую работу – обрати внимание на психологию. Поясни.

– В процессе работы сталкиваешься с разношерстными людьми. Важно знать не только футбольную жизнь футболиста, но и внешнюю: как дела в семье. Без этого можно наломать дров. Я сторонник жесткой дисциплины, но всегда открыт для общения с игроками.

– Курбан Бердыев – тактический гуру, теории которого занимали по нескольку часов.

– В нулевые это было стандартное время теории. Далеко не у всех были такие же увлекательные теории, как у Бердыева. Был тренер, с которым мы смотрели целиком игру. Он нажимал на паузу – «Ну как так можно играть?» – и дальше смотрели.

Сейчас за счет техники можно делать захватывающие теории, от которых игроки будут получать удовольствие. Но все равно она не должна длиться более 40-50 минут. Дальше информация уже не воспринимается. Лучше разбить занятие на два дня.

– Ты играл у Бердыева, потом стажировался у него. Как изменилось ваше общение?

– Как тренер я мог задавать вопросы: для чего это упражнение, почему сегодня тренажерный зал, почему такой объем [работы]. Если коротко сформулировать главное, что я усвоил в работе с Курбаном Бикеичем: порядок бьет класс.

– В чем заключается твоя философия?

– Она еще формируется. Люблю агрессивный футбол с высоким прессингом, но отталкиваюсь от подбора игроков, возможностей клуба. В идеале хочу, чтобы моя команда умела перестроиться, сыграть в позиционную атаку, если надо.

Фото: vk.com/fcrodinamoscow; vk.com/fc_textil; vk.com/fcnsk; РИА Новости/Владимир Федоренко, Антон Денисов; Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon