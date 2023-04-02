15 комментариев

Блогбастер
Блог

«Тренировка в 11, как ее можно проспать?» Искусство тренировать во Второй лиге – от Дениса Бояринцева

Денис Бояринцев Денис Бояринцев
Носта Носта
Текстильщик Текстильщик
Родина Москва Родина Москва
КАМАЗ КАМАЗ
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Валерий Карпин Валерий Карпин
Микаэль Лаудруп Микаэль Лаудруп
Курбан Бердыев Курбан Бердыев
Первая лига Первая лига
Вторая лига Вторая лига
ВШТ ВШТ
Алексей Каштанов
Новосибирск Новосибирск
Футбол Футбол

Интервью Валерия Самсонова.

Денис Бояринцев завершил карьеру в 2014-м, собрав награды на всех ступенях российского футбола: победитель Второй лиги с «Ностой», Первой – с «Рубином» Бердыева, четыре серебра за пять лет подряд со «Спартаком» в РПЛ.

Тренерскую карьеру Бояринцев начал с подвалов и уже во втором клубе добился успеха: вывел «Текстильщик» в ФНЛ, но задержался там на полгода. Летом 2022-го он провернул такой же трюк с московской «Родиной», но руководство не впечатлилось – контракт не продлили.

Сегодня Бояринцев дебютирует в «Новосибирске» – играет против «Иртыша» в Омске. Клуб-наследник «Сибири», который четвертый год пытается вернуться в ФНЛ, дал тренеру полуторагодичный контракт. 

Что делать, если игроки Второй лиги нарушают дисциплину? А если не могут на поле сделать элементарное? Чему научила работа с Карпиным, Черчесовым и Бердыевым? Валерий Самсонов поговорил с Денисом Бояринцевым о провинциальном футболе и тренерском искусстве.

Получал в низших лигах 100 тысяч плюс бонусы, разочаровывался в уровне менеджмента, не обижался, если игроки прокидывали между

– Не представлял жизнь без футбола. Подсознательно планировал тренерскую деятельность – так и получилось. [В 2014-м] «Торпедо» вышло в РПЛ и формировалось под Премьер-лигу. Мне было 36, предложили стать помощником тренера в дубле. Начал работать почти без паузы.

Главная мотивация – остаться в футболе. Прошел тернистый путь футболиста: все ступени от КФК до РПЛ. Залог успеха: я двигался поступательно. В тренерской деятельности должно быть так же: ставлю высокие задачи, но стараюсь двигаться к ним планомерно.

– Александр Мостовой протестует.

– Мостовой поиграл на высоком уровне в зарубежных чемпионатах, но в тренерской деятельности бывшие заслуги не играют никакой роли.

Многие бывшие футболисты считают, что могут добиться успехов на самом высоком уровне. Каждый судит по своим возможностям. Побывав в профессии [тренера], я понял: будет лучше прийти к Премьер-лиге постепенно, доказав свою состоятельность на уровне Второй и Первой лиги. Сейчас чувствую, что готов для РПЛ.

– Сильно упал в зарплате, став тренером?

– Мне оставили зарплату, которую я получал в ФНЛ. В следующих командах, где работал, она вращалась в районе 100 тысяч рублей плюс бонусы и премии.

– После «Торпедо» ты отправился в Новотроицк (ПФЛ) вторым тренером. «Я играл в Лиге чемпионов, а сейчас расставляю фишки. Нафига?» – были такие мысли?

– Вообще нет. Если хочешь быть в профессии, надо с чего-то начинать. В дубле «Торпедо» у меня не было помощников, всем занимался сам. Хорошая закалка. В «Носте» я отвечал за разминку, технические комплексы. Приезжал заранее, расставлял фишки. Второй тренер – проводник задумок главного.

– В «Носте» ты часто подключался к упражнениям. Тебя можно было проверить между?

– Когда входишь в упражнение, забываешь, что ты тренер. Рубишься с ребятами, заставляешь их играть с тобой на равных. Но в тоже время стараешься показать прием, уловку, правильную мысль, которая им пригодится.

Некоторые нагло пытались проверить [между]. У кого-то даже получалось – никаких обид. Но чаще я читал такое, ха-ха.

– Ты вывел в ФНЛ «Текстильщик» и почти не поменял состав. Ошибка?

– Любое повышение в классе требует усиления. К сожалению, в «Текстильщике» не было таких возможностей. Ребята старались, но кому-то не хватило опыта, кому-то – уровня. Плюс были финансовые проблемы. Были должны премии за весну, эквивалент трех-четырех зарплат. В таком случае не так просто управлять командой.

Ни в коем случае не снимаю с себя ответственности. Справедливо ли меня отправили в отставку? Руководство ожидало другого результата, но для этого оно должно выполнять финансовые обязательства, потому что все взаимосвязано.

– Насколько должен обновиться новичок ФНЛ, чтобы сразу не вылететь?

– Об усилении для ФНЛ нужно думать уже зимой, если стоит задача выхода. Перед стартом ФНЛ оптимально обновить половину состава.

– Мингиян Бевеев рассказывал, что в «Текстильщике» трансферами рулило руководство.

– К сожалению, не всегда удается укомплектовать команду, как ты хочешь. Это сложный диалог. Дело даже не в деньгах – это постоянная проблема. Руководство хочет видеть определенных футболистов. Например, местных. Я только за, но не всегда хватает местного ресурса.

Одному тренеру ФНЛ сказали: «Мы набираем команду – ты тренируешь». В таких условиях сложно работать. Если руководство хочет увидеть идеи тренера, ему должны позволить набрать определенный костяк.

– «За этот год сделали хороший шажок вперед, и не один», – говорил ты о работе в «Родине», выведя команду в Первую лигу. Почему с тобой не продлили контракт?

– Как мне объяснил менеджер, клуб хотел специалиста, который выводил команду или работал в Премьер-лиге. У меня таких заслуг пока нет: я только вывел две команды в ФНЛ. Думал, наш тренерский штаб доказал свою состоятельность, но у руководства было другое мнение. Хочу только поблагодарить владельца клуба, где созданы все условия для решения больших задач.

– Пробовал убедить менеджера дать шанс показать себя на новом уровне?

– Нет. Зачем навязываться? Вышел из кабинета и пошел работать: мы уже выполнили задачу, но оставались еще два тура.

– С собственником часто общался?

– У меня не было прямого выхода на собственника. Общение велось через менеджера, который вел все дела команды.

– У владельцев частных клубов обычно есть советчики, которые могут передавать информацию под искаженным углом. В «Родине» было так же?

– Не хочу это обсуждать.

Алексей Каштанов ушел из «Родины» из-за конфликта с тобой. Какие у вас отношения?

– Человек сам ушел из команды, а потом начал рассказывать, что у нас был конфликт. Хотя я так не считаю. Он неплохой парень на самом деле. Хотел играть больше – ушел в аренду в «Волгу». Доказал, получил шанс в Премьер-лиге. Молодец.

Ключевой момент в ситуации с Каштановым – соблюдение игровой дисциплины. Когда футболист пытается забрать мяч у штатного пенальтиста, назначенного тренерским штабом, – это неправильно. Футболисты не могут самовольно решать, кто бьет пенальти. Для меня это табу.

– У «Родины» мощный бюджет, но она больше половины сезона Первой лиги ковырялась в зоне вылета. Почему?

– Объективную оценить не могу. Точно могу сказать, что созданные условия не соответствуют месту в таблице.

– В низших лигах много руководителей-дилетантов?

– Зачастую руководящие должности в клубах занимают люди без футбольного или тренерского опыта. Не сказать, что много дилетантов, но много людей, которые руководят командой, не имея футбольного опыта. Бывают руководители, которые не считаются с мнением главного тренера. Самое странное, когда лезут в тренировочный процесс, советуют состав на игру.

– В каком клубе было так?

– Давай обойдемся без уточнений.

Бояринцев не понимает опозданий игроков, любит агрессивный футбол с высоким прессингом

– Алексей Сафонов по-прежнему твой агент?

– Он никогда не был моим агентом.

– Он говорил от твоего имени.

– С Алексеем Николаевичем очень давно дружим и тепло общаемся. Он помогал мне с юридической точки зрения.

– Как часто звонят агенты и просят устроить футболиста по старой дружбе?

– Меня хорошо знают, поэтому агенты с просьбами завести своего футболиста не обращаются. Хотя я еще не работал в Премьер-лиге, ха-ха.

Во Второй лиге несколько раз приезжали папы: «Возьмите сына, мы отблагодарим». Ответ всегда отрицательный. Я никогда не откажу в просмотре: если футболист соответствует требованиям – будет в команде без всяких мутных схем.

– Многие игроки Второй лиги не могут сделать элементарное?

– Конечно. Поначалу ты это не понимаешь, начинаешь кипеть. Нужно перебороть себя. Футболисты не должны видеть или тем более слышать, что тренер недоволен их уровнем.

Задача тренера – поднять уровень игрока, развить новые качества или разглядеть потенциал, который в низших лигах у многих есть. В «Текстильщике» был футболист, который никогда не забивал больше нескольких мячей за сезон. Поставил его ближе к атаке – вошел в десятку лучших бомбардиров лиги (Евгений Попов забил 19 мячей в 67 играх при Бояринцеве – Sports.ru).

– Ты срывался на футболиста из-за его уровня?

– Если тренер срывается, значит, не может объяснить. Либо спокойно ему объясняешь, либо наигрываешь другого.

– Сейчас сложно добиваться отклика от футболиста?

– Сперва думал: я же поиграл в Лиге чемпионов, сборной – мое слово должно быть законом. На самом деле, чтобы поднять свой авторитет, надо заинтересовать футболиста. В мое время это не требовалось. Попробуй что-то не сделай – старшие повернут голову куда надо.

Молодые очень болезненно реагируют на критику, особенно жесткую. Раньше когда пихали молодому (по делу или нет), он проглатывал и пахал. Так формировался характер. Сейчас начинаются обиды.

– «Никаких преимуществ, что я был игроком, мне не дает», – говорил ты. Поясни.

– Футбол не стоит на месте. Опираться на свой багаж 2000-х годов – неправильно. Накопленную футбольную мудрость важно правильно применить. Но гораздо важнее развиваться вместе с игрой.

– Ты объясняешь что-то футболисту, а Денис Бояринцев для него не авторитет. Что делать?

– Денис Бояринцев – не Месси. Может быть, для молодых футболистов я вообще никто.

Дело в другом. Нет Дениса Бояринцева. Есть главный тренер. Аксиома. Футболист должен выполнять все, что говорит тренер и не думать: правильно это или нет. Мне все равно, авторитет я для футболиста или нет. Я поставлен решать задачи. Да, могу ошибаться. Но футболист должен отработать на футбольном поле, а за ним – пусть рассказывает про меня что угодно.

– Футболисты в низших лигах часто нарушают дисциплину?

– Часто опаздывают. Во Второй лиге с этим сталкиваешься постоянно. Для меня это вообще не понятно: в РПЛ мы не позволяли себе этого. Самая частая [причина опоздания] – проспал. Тренировка в 11. Как ее можно проспать? Это твоя работа.

Мы говорили об уровне футболистов. Он проявляется не только на поле: самодисциплина, отношения к делу. Поэтому кто-то поднимается в лиги выше, а кто-то всю жизнь играет во Второй.

– Самая нелепая отмазка опоздавшего футболиста.

– Они в этом плане не отличаются импровизацией: «проспал», «не успел», «далеко живу», поэтому и на поле не отличаются импровизацией.

Была одна сильная ситуация. После победы ребята решили отдохнуть, сплотиться, нормальное дело. На следующее утро футболист пишет, что пропустит восстановительную тренировку из-за простуды. Я бы поверил, но его девушка уже выложила фотографии, как они хорошо погуляли.

– Штрафы повышают дисциплину?

– Во Второй лиге зарплаты и премии небольшие, поэтому штрафы имеют достаточное воздействие, ребята не избалованы деньгами.

Я не хочу заниматься отъемом денег. Никогда за этим не слежу, стараюсь, чтобы ребята сами себя контролировали. Это очень важно. В «Родине» была общая касса, куда футболисты сами собирали деньги.

– Самый большой штраф, который платил как футболист?

– В середине нулевых дорога из Москвы в Тарасовку занимала 3-4 часа. У Карпина минута опоздания стоила 10 долларов. Я опоздал почти на полчаса.

Карпин не выпячивал себя, Лаудруп давал много свободы, Черчесов не паниковал, Бердыев проводил часовые теории

– Ты учился в ВШТ. Схема как в университете: лекции, экзамены, дипломная работа?

– Да. Большой объем лекций, заданий, за которые дают баллы. Итог обучения – контрольный экзамен на лицензию. Например, защитить перед комиссией двухнедельный тренировочный цикл. Бывает, на защиту уходит час.

Тема моей дипломной работы – «Технико-тактические действия при проведении быстрой ответной атаки». Готовил презентацию, видеоматериал. После доклада комиссия гоняет по вопросам.

– Кажется, что в ВШТ идут только за лицензией. Много знаний оттуда тебе пригодились?

– Конечно, основная задача – получить лицензию. Но всегда интересно послушать знающих людей. Без опыта, полученного на учебе, не так легко. Я для себя некоторые моменты усвоил.

– Сколько отдал за обучение?

– В 2018-м лицензия Pro стоила около 400 тысяч рублей. Как и за все лицензии, платил сам: у клубов зачастую нет возможности финансировать такие курсы. Поэтому вкладываешь в себя. Не вижу в этом ничего страшного. У нас группа была 50/50: кто-то сам, кому-то помогал клуб.

– Футбол стал диджитализированным. Как ты используешь современные технологии?

– Зависит от возможностей [клуба]. В одном клубе у меня было всего 4 GPS-трекера, а в «Родине» – шикарные условия: Catapult, InStat. Цифры должны дополнять твои мысли, видение. Нужно обязательно обращать внимание на беговую активность в игре и на тренировке, а в остальном опираться на себя.

– Ты ведешь конспекты с начала игровой карьеры. Как к этому пришел?

– В конце девяностых и начале нулевых большинство игроков вели конспекты. Конечно, тогда я не думал, что они пригодятся. Просто было интересно. Сейчас они неприменимы. Содержание сильно отличается от того, что я делаю как тренер.

– Почему?

– Они не профессиональные. Записывались без диалога с тренером: для чего эти упражнения нужны, как должна распределяться нагрузка, временные циклы. Есть упражнения, которые будут актуальны всегда, а есть те, которые неприменимы, потому что футбол не стоит на месте.

Я работал со многими разношерстными специалистами, поэтому что-то пригодилось, но не глобально. С годами вырабатывается свое видение футбола, тренировочного процесса. Это трудоемкая работа. Надо всегда отталкиваться от [прошедшей] игры.

– В позорном матче с Португалией Георгий Ярцев ушел в раздевалку до финального свистка. В твоей тренерской карьере были моменты, когда хотелось исчезнуть?

– Мы об этом узнали только после игры. Неизвестно, как бы я поступил при таком счете. Тогда на скамейке было очень стыдно. Хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Ответственность в таком случае не только на тренере.

У меня был такой матч. «Текстильщик» играл на выезде с «Муромом». К 6-й минуте вели 2:0, в течение следующих 10 не реализовали два выхода один на один – проиграли 2:6. У меня не было желания покинуть тренерский мостик, но это был первый большой удар. Надеюсь, последний.

Ведешь 2:0 – начинает все залетать. Понимаешь, надо спасать игру, но не получается. В перерыве поменял крайнего защитника, потому что не понравилось, как он дорабатывает. В итоге три мяча прилетели из зоны свежего футболиста. Сейчас могу признать, что это ошибка.

Мне было очень тяжело пережить это поражение. Со временем понял, что это полезный опыт: один раз получить по шапке, чтобы потом как-нибудь надеть шапку Мономаха. Когда постоянно выигрываешь, не растешь. После поражения в Муроме мы выиграли серию матчей и за тур до конца чемпионата обеспечили путевку в ФНЛ.

– Давай попробуем исследовать тренеров, с которыми ты работал, и понять, что ты от них взял. Валерий Карпин – кореш футболистов.

– В «Спартаке» Карпина еще помнили футболистом европейского уровня, сборной России.

Валерий Георгич подкупал тем, что никогда не выпячивал себя. Мог сказать: «Да че я? Бегал от флажка до флажка, потом в «Спартаке» научили играть в футбол». За это его все уважали. Не думаю, что он поменял методы работы.

– Микаэль Лаудруп – очень лояльный.

– Он думал, что в «Спартаке» будут такие же профессионалы, как в «Барселоне». Мы собирались в день игры, как в Европе, не наигрывали стандарты, не было теорий: ни по сопернику, по прошедшей игре. Я это до сих пор не могу понять.

Русских футболистов нужно закрывать на базе перед игрой, чтобы повышалась ответственность. При Лаудрупе многие, кто поопытнее, сами закрывались на базе, чтобы спокойно подготовиться к матчу.

К сожалению, сейчас молодые футболисты не умеют готовиться к игре. Думают: сегодня гульнем – завтра порвем [соперника]. Это не всегда прокатывает. Я своих футболистов обязательно закрываю перед матчем, если у клуба есть такая возможность.

– Станислав Черчесов – диктатор.

– Не согласен с такой формулировкой. Если у Станислава Саламыча упор на жесткую дисциплину, это не значит, что он диктатор. У него такой подход. Он всегда мог пошутить, подколоть, рассказать анекдот. После «Спартака» я застал его в «Жемчужине», где он был более открытый.

Тренер не должен паниковать. Он должен быть стержнем, на котором все держится. Это характерно для Станислава Саламыча: спокойствие, рациональность, понимание, куда мы движемся. Эти свойства тренера я положил в свою копилочку. Правда, не всегда пока получается им пользоваться, ха-ха.

Еще у Черчесова можно было пролететь мимо состава за косой взгляд и нельзя было сачкануть. Ты вроде от него спрятался, а после тренировки он мог жестко тебя за это отчитать. То же самое было и у Бердыева.

– В «Жемчужине» Черчесов дал тебе совет: будешь планировать тренерскую работу – обрати внимание на психологию. Поясни.

– В процессе работы сталкиваешься с разношерстными людьми. Важно знать не только футбольную жизнь футболиста, но и внешнюю: как дела в семье. Без этого можно наломать дров. Я сторонник жесткой дисциплины, но всегда открыт для общения с игроками.

– Курбан Бердыев – тактический гуру, теории которого занимали по нескольку часов.

– В нулевые это было стандартное время теории. Далеко не у всех были такие же увлекательные теории, как у Бердыева. Был тренер, с которым мы смотрели целиком игру. Он нажимал на паузу – «Ну как так можно играть?» – и дальше смотрели.

Сейчас за счет техники можно делать захватывающие теории, от которых игроки будут получать удовольствие. Но все равно она не должна длиться более 40-50 минут. Дальше информация уже не воспринимается. Лучше разбить занятие на два дня.

– Ты играл у Бердыева, потом стажировался у него. Как изменилось ваше общение?

– Как тренер я мог задавать вопросы: для чего это упражнение, почему сегодня тренажерный зал, почему такой объем [работы]. Если коротко сформулировать главное, что я усвоил в работе с Курбаном Бикеичем: порядок бьет класс.

– В чем заключается твоя философия?

– Она еще формируется. Люблю агрессивный футбол с высоким прессингом, но отталкиваюсь от подбора игроков, возможностей клуба. В идеале хочу, чтобы моя команда умела перестроиться, сыграть в позиционную атаку, если надо.

Фото: vk.com/fcrodinamoscow; vk.com/fc_textil; vk.com/fcnsk; РИА Новости/Владимир Федоренко, Антон Денисов; Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ASM'9
Глядя на фото так и хочется сказать,это же наш Батюшка Денис)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Микогазиев
судя по интервью адекватный мужик. хочется, чтоб у него всё получилось
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Курбан Бикеич )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
Ответ Фан Рубина
Вот настоящий тренер, движущийся вверх к сильнейшей лиге мира - РПЛ. А не всякие нагельсманы, на которых игрок цыкнул - они и испугались. Приятно, что он был "рубиновым".
больше верь всяким слухам конченый
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strepto
Спасибо, интересная статья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SuperStarrrr
Денис Палочка-выручалочка))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Вот настоящий тренер, движущийся вверх к сильнейшей лиге мира - РПЛ. А не всякие нагельсманы, на которых игрок цыкнул - они и испугались.

Приятно, что он был "рубиновым".
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Бояра красавец, фанаты Спартака тебя не забудут никогда. Удачи в дальнейшей тренерской карьере
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Badinoko
Помню его как футболиста- совсем не плохо себя показывал по меркам РПЛ, не знаю как он сейчас тренирует, но по разговору- здравый мужик.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ БВО
Прикольно, конечно, когда ты видел ещё подростком начинающего молодого игрока(Бояринцев, Гогниев, Евсеев...), а сейчас это уже состоявшиеся тренеры, и ты за это время женился-развелся, детей наделал.
Ещё прикольный, когда Мостовой играл как царь. А сейчас без слез не взглянешь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БВО
С таким лицом Бояринцеву только регбийным тренером быть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
не нравился Бояринцев, как игрок, но если он не болен спартакизмом, как многие их выходцы - то пожелаю ему удачи на тренерском поприще
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БВО
Прикольно, конечно, когда ты видел ещё подростком начинающего молодого игрока(Бояринцев, Гогниев, Евсеев...), а сейчас это уже состоявшиеся тренеры, и ты за это время женился-развелся, детей наделал.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Филимонов
Извините, но в лиге, где играет Новосибирск, лидирует не Амкар, а Тюмень. Она опережает Новосибирск на 15 очков.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stasinho7
Предсезонку с Сибирью провёл ужасно. Проиграли что можно, и что нельзя.
Посмотрим, что будет в официальных матчах.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий