Рональдо Александрович Ушенко играет во Второй лиге. Он и его семья рассказывают историю имени и карьеры

Брат Роберто рубится в КФК. Сестра Рамина ради учебы бросила «Чертаново».

В первом тайме финала ЧМ-2002 Роналдо запорол три классных момента, а после перерыва дважды прошил Оливера Кана (в первом голе помогла ошибка кипера). Дубль принес сборной Бразилии пятое золото, Зубастику – «Золотую бутсу» чемпионата, звание лучшего игрока турнира и вплотную приблизил форварда ко второму «Золотому мячу».

Через четыре месяца в семье московского курьера-экспедитора Александра Ушенко родился второй сын, которого назвали в честь легендарного бразильца.

19-летний Рональдо Александрович прошел академию «Строгино», дубли «Родины» и «Космоса», а летом в него поверили во Второй лиге: в трех стартовых турах защитник подмосковного «Пересвета» выходил с первых минут. Сейчас Рональдо один из лидеров команды по передачам под удар, овладению мячом на чужой половине и навесам.

Валерий Самсонов поговорил с самим Рональдо, его отцом, братом и сестрой – об имени и том, как с ним живется и играется в футбол.

Отец дал имена на букву «Р» (Рональдо, Роберто, Рамина) из-за анекдота про ФИО

«Три года я прожил в гражданском браке, – рассказывает Александр о первенце в интервью Sports.ru. – Потом сестры нашли ей работу в Италии: «Что ты будешь находиться в этой помойной яме? Приезжай в цивильную страну». Уехала на разведку, но в итоге осталась насовсем.

Через некоторое время [от бывшей девушки] звонок: «Поздравь меня, я вышла замуж за Роберто». Поздравил ее и рассказал об этом жене, которая была беременна старшим. Она говорит: «Роберто – на букву «Р», как ты и хотел». Так и назвали».

Когда Роберто было 2 года, у него появился младший брат. На этот раз имя подсказал брат Александра, который очень любит футбол.

«Он постоянно называл его [старшего сына Роберто] Рональдо, – продолжает отец. – В конце концов допек мою жену, и она назвала так второго сына.

Хотели [дать имя] Руслан, но так звали сына соседа, который работал в МУРе. Тот в 30 умер от туберкулеза, успев отсидеть за карманную кражу и наркотики. Как назовешь сына в честь наркомана?»

В 2004-м к братьям добавилась сестра.

«Роберто, Рональдо и что, будет Роза? Несерьезно, правильно? – задает риторические вопросы Александр. – Рамина, в честь итальянского дуэта Аль Бано и Ромина Пауэр (в 80-х завоевал мировую популярность хитами Felicita, Sharazan, Ci sara, Liberta – Sports.ru).

Меня часто спрашивали: «Что за имена ты придумал?». Но я каждому ребенку оставил мини-наследство, чтобы оно покрыло расходы, если они решать поменять имена».

– Откуда такая тяга к именам на букву «Р»?

– Вы знаете анекдот про ФИО? Если нет, я расскажу.

Пришла бабулька к терапевту. Он говорит:

– ФИО.

Бабка молчит. Он повторяет:

– Бабушка, ФИО?

– Сынок, ты мне? Я не знаю, что это такое.

– Фамилия, имя, отчество. Сокращенно – ФИО.

– ###!

– Бабушка, вам нужно к психиатру! Хватит говорить глупости.

– Какие глупости? Харитонова Ульяна Яковлевна.

Если взять ФИО моих детей – получится УРА. Вот, троекратное УРА у меня есть.

– Как в ЗАГСе отреагировали на имя Рональдо?

– Дышали красиво, как говорится. В то время ребенка можно было назвать хоть Путиным.

– Были опасения, что из-за редкого имени сына будут травить?

– К счастью, с таким ни разу не сталкивались. И слава богу! Мне уже 73, я видел разные уродства общества. Особенно в последнее время.

– До того, как брат стал восхищаться Роналдо, вы интересовались футболом?

– К футболу отношусь как Райкин: «22 дурака бегают за одним мячом».

Я всегда говорю: принял мяч – обыграл – отдал хорошую передачу – ты лучший. Хочу увидеть сыновей в одной команде. Надеюсь и уверен, краснеть не придется. Всегда хожу на матчи детей, когда есть возможность. Ору, как Шаляпин. Дую в дудку.

Рональдо приходится показывать паспорт (не верят, что так зовут), в «Родине» играл с Мелехиным из «Ростова», планирует пробиться в РПЛ через ФНЛ

«В детском саду впервые узнал, в честь кого меня назвали, – возвращается в нулевые Рональдо. – Роналдо заканчивал карьеру в «Реале», а Роналду выиграл первое чемпионство с «Манчестером». Тогда на слуху больше был португалец, поэтому подозрения чаще падали на него. Сейчас уже первой ассоциацией всплывает Криштиану.

Лет в 10, когда дома появился компьютер, впервые посмотрел игру Зубастика. Запомнились его невероятные проходы: что-то с чем-то. Выделить какой-то один гол сложно, у него много классных мячей. Несмотря на имя, для меня больший авторитет Криштиану: он максимально профессионально относится к делу. Восхищаюсь его трудолюбием.

Никогда не сталкивался ни с буллингом, ни со злобными шутками. Мое имя всегда вызывает удивление. Думают, я прикалываюсь, или это кличка. Начинаются шутки: «Ага, а я Месси». Просят перестать валять дурака и назвать настоящее имя. Приходится показывать паспорт. Девушкам нравится мое имя. Когда знакомимся с ними в компании, у меня уже плюс десять очков, ха-ха.

Первым на футбол пошел Роберто. Я за ним. В 13 попал в «Строгино». Звали и раньше, но я не хотел уходить из-за друга. Потом позвали нас двоих, но он уже завершил карьеру. В 16 я попал в больницу с отитом. Когда выздоровел, тренер отправил во вторую команду, чтобы я набрал форму. В итоге меня там и оставили.

После товарищеской игры за «Строгино-2» против академии «Родины» позвали к ним. Сейчас «Родина» на слуху: главная команда в Первой лиге, еще две во Второй. Тогда все было не так масштабно, но уровень я ощутил сразу.

В «Строгино-2» тренировки были менее интенсивные, а в «Родине» сразу почувствовал скорости. В молодежке играл вместе с [защитником «Ростова» Виктором] Мелехиным. Постоянно шутил, дружелюбный парень.

В 2019-м «Родина» начала готовиться к ПФЛ. На меня не рассчитывали, ушел в «Олимп-Долгопрудный-2», который летом стал «Космосом».

Все это время играл в КФК за молодежку «Космоса». Там был забавный случай. Перед выходом на замену пробежал мимо тренерской скамейки соперника – заметил, как тренер обновляет линию [букмекерской конторы], где принимали ставки на наш матч.

Год назад был на просмотре в ФНЛ-2, но сказали «слабый». В феврале месяц тренировался с «Космосом», но начудил в товарищеских играх, напривозил голов – вернули в молодежную команду.

Без агента сложно найти команду. Приедешь в клуб [на просмотр], появится агент, которого там знают, – его игроков возьмут, тебя нет. Слышал от знакомых, такое частенько случается.

Летом тренер молодежки «Космоса» договорился о просмотре в «Пересвете». Классно приняли, дружелюбный коллектив. Перед началом сезона всей командой сходили к батюшке. Он пожелал удачи, рассказал про Пересвета. Сказал, мы должны биться друг за друга, не драться и не ругаться матом на поле.

Президент «Пересвета» (Алексей Карбовский, владелец охранного бизнеса – Sports.ru) часто приезжает на тренировки, участвует в упражнениях, играет в «квадрат». Как-то он даже забил на двусторонке и вообще неплохо смотрелся.

В детстве я играл на разных позициях, в том числе на фланге атаки. Потом был опорником, сейчас ставят правым защитником.

В третьем туре получил первую красную в карьере. Сначала дали желтую за фол в центре поле, потом арбитр решил, что я симулирую в штрафной соперника. Судейская ошибка, но ничего страшного. Главное, выиграли.

В этом году мне стукнет 20. Хочу попасть в Первую лигу. Конечно, лучше сразу [пробиться из Второй лиги] в РПЛ, но это маловероятно. А дальше – уехать в Европу. Нужно верить и усердно работать, поэтому занимаюсь дополнительно. Чтобы достичь чего-то, обычных тренировок недостаточно».

Роберто служил в ВДВ, был на просмотре с Рональдо, сейчас выбирает между работой курьером и футболом

«Раньше, когда слышали мое имя, задавали много вопросов: в честь кого, как, почему? – вспоминает Роберто. – Паспорт, как брату, показывать не приходилось. К подходу отца к выбору имени отношусь спокойно. Менять имя ни разу не думал. Мне все нравится.

В детстве сначала занимался акробатикой. В футбол попал случайно: в первом классе в школу пришел тренер, пригласил на тренировку.

Сначала играл за «Крылатское», потом подтянулся брат, еще позже – сестра. В какой-то момент мы все вместе занимались у одного тренера. Потом «Крылатское» стало «Рублево», а позже вошло в состав «Строгино». Там играл вместе с Кириллом Ушатовым, в июле он дебютировал в РПЛ за «Сочи». Остальные забросили футбол, ушли в учебу.

Незадолго до выпуска из «Строгино» получил травму мениска. Сделал операцию, а через несколько месяцев внезапно забрали в армию. В один прекрасный день пригласили в военкомат, где я узнал, что вечером выезжаю в часть. Отмазаться даже не думал.

Служил в ВДВ, но физических нагрузок там почти не было. Вернулся из армии растренированным. Считаю, потерял год. Друзья часто звали играть в футбол, подтянул физику. Сейчас рубимся по любителям: ЛФЛ, мини-футбол. Стараюсь много за кого бегать. Больше для себя, но иногда и денежка капает.

Пока работаю курьером у друга семьи: вожу документы. Отпускают на игры, тренировки. Сейчас подзавис на том, что выбрать дальше: работу или футбол. Хочу определиться в ближайшие месяцы.

Летом был на просмотре в «Пересвете» вместе с Рональдо. Тренировался неделю. Сказали, перспектива есть, но нужно прибавить. Пока играю в КФК.

Брат мотивирует не бросать. Рональдо гораздо серьезнее подходит к футболу: дополнительно тренируется сам и с тренером. Дома висят расписанные цели, к чему нужно стремиться, фотографии футболистов, на которых он равняется: Зубастик, Криштиану, сборная Бразилии. У него большие шансы построить классную карьеру».

Рамина ради учебы на визажиста отказала «Динамо», но не против играть в Медиалиге

«Мне очень нравится подход папы в выборе имен, – рассказывает дочь Рамина. – Никогда не думала его менять. Иногда кажется, оно на меня сильно повлияло: закончила музыкальную школу, нравится вокал.

Заинтересовалась футболом в 6 лет, когда братья уже тренировались. Сначала занималась вместе с ними, потом тренер направил в «Чертаново», где я провела 12 лет.

Со сборной Москвы выиграли чемпионат России по 2002 и 2003 году, хотя я 2004-го. Со сборной России вышли во второй этап чемпионата Европы (всего их три), но случился ковид, и все соревнования свернули. Только сейчас они вновь запускаются.

В школе «Чертаново» во главу угла ставили футбол. Когда поступила в колледж, поняла, что такой вариант мне не нравится: учеба не просто уходит на второй план, а ее вообще нет.

Бывший тренер звал в московское «Динамо». Я должна была проходить УМО с командой, но в итоге завершила карьеру. Если предложат играть в Медиалиге и получится совмещать с учебой – я не против. Любимой команды там нет, иногда смотрим матчи с Рональдо. На неделе смотрели игру 2Drots с «Чертаново».

Хочу семью, но не сейчас, а в будущем. Придется бросать футбол, так что проще сделать это [бросить футбол] сейчас. После футбола все идут на тренеров или менеджеров. Мне это не очень нравится, я выбрала творческую специальность. Учусь на визажиста-стилиста.

На матчи братьев хожу редко. Больше слежу по рассказам папы, который ездит почти на все игры. Потом передает мне: как братья сыграли, какой счет.

У обоих братьев большие перспективы. Рональдо очень целеустремленный. Иногда кажется, он тренируется 24/7. Часто выходит на площадку во двор. Роберто только восстанавливается от травмы, пытается попасть в профессиональную команду».

Фото: «Пересвет», «Космос», личный архив семьи Ушенко.