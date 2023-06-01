29 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Севилья» выиграла Лигу Европы рекордный седьмой раз (с учетом Кубка УЕФА). В финале обыграли «Рому» по пенальти (1:1 до серии). Матч получился полным борьбы, но не самым зрелищным. Все равно интересно погрузиться в детали.

Состав и схема «Севильи» угадывались. Хосе Луис Мендилибар обошелся без сюрпризов. Единственным отклонением от нормы стал выход Алекса Теллеса слева в защите. Дело в дисквалификации Маркоса Акуньи. За последние 10 дней аргентинец умудрился получить две красные (с «Юве» и с «Реалом» в Ла Лиге). Всего за сезон у него четыре удаления. Он основной исполнитель слева, но в этом отношении крайне ненадежный.

Состав «Ромы» тоже обошелся без больших сюрпризов. В последние недели у Жозе Моуринью периодически всплывал вариант с Брайаном Кристанте в центре защиты, но в финале португалец выпустил его в центре поля. Тройку составили Джанлука Манчини, Крис Смоллинг и Рожер Ибанес.

Не выходивший в старте с 8 апреля Пауло Дибала оказался готов начать матч в основе. Это не стало сюрпризом. Кажется, именно к финалу его всеми силами подводили и берегли:

Паузы, борьба и навесы – главные темы финала. Обе команды приняли такой рисунок

Хорошая характеристика финала – 37:32 в пользу «Ромы» по верховым единоборствам. Акцент на двух аспектах – отсутствие явного перевеса одной команды и общее количество борьбы в воздухе. Одним из последствий стал не самый высокий уровень зрелищности и осмысленности.

Для контекста: ни в одном полуфинале Лиги чемпионов не было больше 30 верховых на обе команды. Здесь каждая выиграла больше 30 (да-да, с учетом дополнительного времени, но все равно многое рассказывает о намерениях).

Команды категорически отказывались от коротких розыгрышей от вратаря. У каждой был свой мотив упрощать игру.

Для «Ромы», вопреки стереотипам, это совсем не типично. В этом матче все 100% розыгрышей от ворот Руя Патрициу были дальними. Средняя длина – 64,1 метра. По сезону только 39,1% розыгрышей «Ромы» – дальние со средней длинной 36,5 метров. То есть команда Моуринью охотно использует дальние передачи, когда они уместны, но первый пас, как правило, короткий. Хотя бы для того, чтобы выманивать соперника и забрасывать в более разреженное пространство.

Очевидный мотив настолько явной смены стратегии – мощь прессинга соперника. «Севилья» при Мендилибаре хороша в этой стадии («Манчестер Юнайтед» не даст соврать). Моуринью решил не дарить дополнительные шансы – и вообще не заигрывал с давлением.

Аналогичный подход выбрала и «Севилья». Но для нее это более типично. При Мендилибаре команда часто начинает атаки дальними передачами вратаря. Это отлаженный механизм. Адресат – практически всегда правый вингер Лукас Окампос. Как правило, ему противостоит фланговый защитник, у которого легко выиграть борьбу, поэтому шанс зацепиться и нацелено скинуть выше, чем у обычной команды, которая начинает атаки таким образом.

Вчера был другой случай: Окампос после забросов боролся либо с центральным защитником Рожером Ибанесом, либо со Леонардо Спинаццолой (186 см). Стратегия «Севильи» работала значительно хуже, чем обычно, но другой у них пока нет.

То есть с точки зрения типичных методов построения игры обе команды не могли реализовать себя в полной мере. Из-за этого в матче было слишком много хаоса и мало осмысленных действий.

Когда после очередной порций борьбы игра успокаивалась, ключевым аспектом становились навесы «Севильи». Команда Мендилибара проявляла готовность играть первым номером, а бомбардировки штрафной с флангов – их главный инструмент.

В стартовом рисунке «Рома» отлично подготовилась к навесболлу «Севильи»

В ответном полуфинале «Севилья» подавила «Ювентус» с помощью 63 подач в штрафную. Трудно переоценить зависимость испанцев от этого приема. Классический рисунок успешного матча Мендилибара: захватить территорию (либо прессингом, либо через готовность соперника отдать инициативу) и навешивать, насыщая штрафную.

Разумеется, Моуринью подготовился. «Рома» понимала, что угрозы в центре не будет, и смещалась так, чтобы вовремя накрывать фланги. Как только мяч оказывался в потенциальной зоне навеса, «Рома» слаженно реагировала.

Базисом, как обычно, была схема 5-3-2:

В первой стадии относительную свободу чувствовали крайние защитники «Севильи» (либо футболисты, которые смещались в эту зону). «Севилья» могла использовать это для продвижения мяча. Но по мере приближения соперника к потенциальной зоне навеса команда Моуринью реагировала все более агрессивно и отлажено.

В результате возникала одна из двух ситуаций. Первый сценарий – навес из глубины в момент, когда «Севилья» еще не насытила штрафную. 1-2 игрока оказывались против всех защитников «Ромы»:

Второй сценарий – «Севильи» успевает насытить штрафную тремя или более футболистами, но подача осуществляется без подготовки под плотным давлением:

Чаще всего описанные смещения мы наблюдали на правом фланге «Севильи». В рамках этих смещений давление мог оказывать либо Спинаццола (тогда Ибанес становился левым защитником до конца эпизода), либо Пеллегрини из центра полузащиты. Слаженность этих маневров сильно впечатляла.

Подход «Ромы» делал все, чтобы минимизировать угрозу от навесов. Если сам рисунок с территориальным перевесом «Севильи» мы принимаем за данность, то Моуринью предложил отличный план сдерживания.

Во втором тайме «Севилья» стала быстрее доставлять мяч на фланги. Подачи стали чуть опаснее

В начале второго тайма описанный рисунок слишком радикализировался. В первые 15 минут после перерыва владение «Севильи» достигло 75% (за счет очень быстрых возвратов мяча). Важный элемент этого владения – темп передач. Испанцы очень быстро доставляли мяч на фланги.

«Рома» больше не могла рассчитывать на передышки от давления и перестала успевать делать смещения, которые так здорово получались в первой половине.

Помогли и замены. Вместо Оливера Торреса появился Сусо – по сути скрытый фланговый игрок на месте десятки. Сусо регулярно уходил направо, перегружая эту зону. Либо освобождал партнера, либо сам навешивал. Брайана Хиля заменил Эрик Ламела – через его фланг атаковали не так часто, но Ламела опаснее 175-сантиметрового Хиля в качестве угрозы в штрафной. Он помог улучшить насыщение.

На старте второго тайма «Рома» хуже успевала за соперником. «Севилья» не предложила чего-то нового, но стала быстрее и в больших объемах использовать любимый метод создания моментов.

Треугольник «Севильи» справа – футболисты «Ромы» теряются в попытках встречать его:

Спинаццола вынужден противостоять уже разогнавшемуся Навасу (в первой тайме встречал его в статике), а в штрафной три адресата:

Здесь Навас еще свободнее (и снова на скорости), в штрафной три игрока «Севильи», а защитники «Ромы», несмотря на большинство, не успевают за Окампосом и Эн-Несири:

Для команды, которая хороша при навесах, это вполне выгодные эпизоды. Точно опаснее, чем в первом тайме. Даже на этом этапе «Рома» не допускала явных моментов, но разница с первой половиной, в которой был тотальный контроль, оказалась существенной.

В редких случаях зона угрозы смещалась, но первопричина была той же. Например, тут Кристанте убежал страховать фланг, бросив дыру в опорной. В стандартном рисунке в схеме «Ромы» сюда мог бы выдвинуться правый центральный защитник, но вчера задача была в первую очередь следить за навесами. Зону игнорируют – Теллес опасно подключается:

Гол «Севильи» стал следствием возросшего давления, хотя сам эпизод в первую очередь про ошибки соперника. Просто риск таких ошибок сильно вырос при темпе, который предложили испанцы на этом этапе.

«Рома» была намного лучше при стандартах

В атаке у итальянцев было два источника угрозы (но какие!). Индивидуальные вспышки великолепного Пауло Дибалы – отдельный вид креативного искусства. Аргентинец провел 68 категорически качественных минут. Вторым источником угрозы, конечно же, были стандарты. И то, и другое вполне типично для «Ромы» по сезону.

В финале у обеих команд был только 1 явный момент не со стандарта (гол «Ромы»). Все остальное (даже у Севильи) – после розыгрышей штрафных и угловых. У испанцев в конце первого тайма после углового угрожал Фернандо. У «Ромы» было два качественных шанса во второй половине и впечатляющий финальный штурм в конце дополнительного времени.

В совокупности команда Моуринью создала явно больше угрозы: 7 против 1 по ударам после стандартов (не считая прямых). Все это при меньшем количестве угловых и территориальном перевесе у соперника. В конкретной стадии мы наблюдали доминирование.

Осмысляя этот аспект, нельзя пройти мимо слона в комнате – габаритов римлян. Средний рост стартового состава – 187,1 см. Впечатляет по любым меркам и значительно больше, чем у соперника (183,7).

Только один момент «Ромы» родился из хитрого розыгрыша (Белотти внезапно открылся, когда «Севилья» еще не успела выстроиться для обороны). В основном итальянцы эксплуатировали прямое преимущество в физике (абсолютно разумная стратегия, когда есть такой очевидный козырь).

Второй аспект – качество подач. За них большую часть встреч отвечал Лоренцо Пеллегрини, а в конце – Никола Залевски. Оба внесли вклад в создание описанных шансов.

***

«Севилья» владела территориальным преимуществом и действовала во всех отношениях смелее. Их возможный путь к победе до пенальти лежал в объеме попыток. В том, чтобы заставить соперника ошибаться через простые монотонные действия. Автогол после миллиона навесов отлично вписывается в портрет этой команды. Давления было правда много. Могли спровоцировать еще одну ошибку.

«Рома» находилась в режиме выжидания (она в нем хороша). В первую очередь ждали стандартов. На крайний случай – потери концентрации у соперника. Дождались и того, и другого. Гол «Ромы» – идеальное наказание за выключение на пару секунд. Еще один мяч – например, после стандарта – тоже казался бы вполне справедливым.

У каждой команды было четкое лицо и свои козыри, оба плана могли сработать, но ни один из них не был достаточно убедительным, чтобы добиться безоговорочной победы. Пришлось разбираться в серии пенальти.

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari, Cristiano Mazzi