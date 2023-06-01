29 комментариев

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Паузы, борьба и навесы – это финал Лиги Европы. «Севилья» была смелее, «Рома» – острее (за счет стандартов)

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Разбор Вадима Лукомского.

«Севилья» выиграла Лигу Европы рекордный седьмой раз (с учетом Кубка УЕФА). В финале обыграли «Рому» по пенальти (1:1 до серии). Матч получился полным борьбы, но не самым зрелищным. Все равно интересно погрузиться в детали.

Состав и схема «Севильи» угадывались. Хосе Луис Мендилибар обошелся без сюрпризов. Единственным отклонением от нормы стал выход Алекса Теллеса слева в защите. Дело в дисквалификации Маркоса Акуньи. За последние 10 дней аргентинец умудрился получить две красные (с «Юве» и с «Реалом» в Ла Лиге). Всего за сезон у него четыре удаления. Он основной исполнитель слева, но в этом отношении крайне ненадежный. 

Состав «Ромы» тоже обошелся без больших сюрпризов. В последние недели у Жозе Моуринью периодически всплывал вариант с Брайаном Кристанте в центре защиты, но в финале португалец выпустил его в центре поля. Тройку составили Джанлука Манчини, Крис Смоллинг и Рожер Ибанес. 

Не выходивший в старте с 8 апреля Пауло Дибала оказался готов начать матч в основе. Это не стало сюрпризом. Кажется, именно к финалу его всеми силами подводили и берегли:

Паузы, борьба и навесы – главные темы финала. Обе команды приняли такой рисунок

Хорошая характеристика финала – 37:32 в пользу «Ромы» по верховым единоборствам. Акцент на двух аспектах – отсутствие явного перевеса одной команды и общее количество борьбы в воздухе. Одним из последствий стал не самый высокий уровень зрелищности и осмысленности. 

Для контекста: ни в одном полуфинале Лиги чемпионов не было больше 30 верховых на обе команды. Здесь каждая выиграла больше 30 (да-да, с учетом дополнительного времени, но все равно многое рассказывает о намерениях). 

Команды категорически отказывались от коротких розыгрышей от вратаря. У каждой был свой мотив упрощать игру. 

Для «Ромы», вопреки стереотипам, это совсем не типично. В этом матче все 100% розыгрышей от ворот Руя Патрициу были дальними. Средняя длина – 64,1 метра. По сезону только 39,1% розыгрышей «Ромы» – дальние со средней длинной 36,5 метров. То есть команда Моуринью охотно использует дальние передачи, когда они уместны, но первый пас, как правило, короткий. Хотя бы для того, чтобы выманивать соперника и забрасывать в более разреженное пространство. 

Очевидный мотив настолько явной смены стратегии – мощь прессинга соперника. «Севилья» при Мендилибаре хороша в этой стадии («Манчестер Юнайтед» не даст соврать). Моуринью решил не дарить дополнительные шансы – и вообще не заигрывал с давлением. 

Аналогичный подход выбрала и «Севилья». Но для нее это более типично. При Мендилибаре команда часто начинает атаки дальними передачами вратаря. Это отлаженный механизм. Адресат – практически всегда правый вингер Лукас Окампос. Как правило, ему противостоит фланговый защитник, у которого легко выиграть борьбу, поэтому шанс зацепиться и нацелено скинуть выше, чем у обычной команды, которая начинает атаки таким образом. 

Вчера был другой случай: Окампос после забросов боролся либо с центральным защитником Рожером Ибанесом, либо со Леонардо Спинаццолой (186 см). Стратегия «Севильи» работала значительно хуже, чем обычно, но другой у них пока нет. 

То есть с точки зрения типичных методов построения игры обе команды не могли реализовать себя в полной мере. Из-за этого в матче было слишком много хаоса и мало осмысленных действий.

Когда после очередной порций борьбы игра успокаивалась, ключевым аспектом становились навесы «Севильи». Команда Мендилибара проявляла готовность играть первым номером, а бомбардировки штрафной с флангов – их главный инструмент. 

В стартовом рисунке «Рома» отлично подготовилась к навесболлу «Севильи»

В ответном полуфинале «Севилья» подавила «Ювентус» с помощью 63 подач в штрафную. Трудно переоценить зависимость испанцев от этого приема. Классический рисунок успешного матча Мендилибара: захватить территорию (либо прессингом, либо через готовность соперника отдать инициативу) и навешивать, насыщая штрафную. 

Разумеется, Моуринью подготовился. «Рома» понимала, что угрозы в центре не будет, и смещалась так, чтобы вовремя накрывать фланги. Как только мяч оказывался в потенциальной зоне навеса, «Рома» слаженно реагировала. 

Базисом, как обычно, была схема 5-3-2:

В первой стадии относительную свободу чувствовали крайние защитники «Севильи» (либо футболисты, которые смещались в эту зону). «Севилья» могла использовать это для продвижения мяча. Но по мере приближения соперника к потенциальной зоне навеса команда Моуринью реагировала все более агрессивно и отлажено.

В результате возникала одна из двух ситуаций. Первый сценарий – навес из глубины в момент, когда «Севилья» еще не насытила штрафную. 1-2 игрока оказывались против всех защитников «Ромы»:

Второй сценарий – «Севильи» успевает насытить штрафную тремя или более футболистами, но подача осуществляется без подготовки под плотным давлением:

Чаще всего описанные смещения мы наблюдали на правом фланге «Севильи». В рамках этих смещений давление мог оказывать либо Спинаццола (тогда Ибанес становился левым защитником до конца эпизода), либо Пеллегрини из центра полузащиты. Слаженность этих маневров сильно впечатляла.

Подход «Ромы» делал все, чтобы минимизировать угрозу от навесов. Если сам рисунок с территориальным перевесом «Севильи» мы принимаем за данность, то Моуринью предложил отличный план сдерживания. 

Во втором тайме «Севилья» стала быстрее доставлять мяч на фланги. Подачи стали чуть опаснее

В начале второго тайма описанный рисунок слишком радикализировался. В первые 15 минут после перерыва владение «Севильи» достигло 75% (за счет очень быстрых возвратов мяча). Важный элемент этого владения – темп передач. Испанцы очень быстро доставляли мяч на фланги. 

«Рома» больше не могла рассчитывать на передышки от давления и перестала успевать делать смещения, которые так здорово получались в первой половине. 

Помогли и замены. Вместо Оливера Торреса появился Сусо – по сути скрытый фланговый игрок на месте десятки. Сусо регулярно уходил направо, перегружая эту зону. Либо освобождал партнера, либо сам навешивал. Брайана Хиля заменил Эрик Ламела – через его фланг атаковали не так часто, но Ламела опаснее 175-сантиметрового Хиля в качестве угрозы в штрафной. Он помог улучшить насыщение. 

На старте второго тайма «Рома» хуже успевала за соперником. «Севилья» не предложила чего-то нового, но стала быстрее и в больших объемах использовать любимый метод создания моментов.

Треугольник «Севильи» справа – футболисты «Ромы» теряются в попытках встречать его: 

Спинаццола вынужден противостоять уже разогнавшемуся Навасу (в первой тайме встречал его в статике), а в штрафной три адресата:

Здесь Навас еще свободнее (и снова на скорости), в штрафной три игрока «Севильи», а защитники «Ромы», несмотря на большинство, не успевают за Окампосом и Эн-Несири:

Для команды, которая хороша при навесах, это вполне выгодные эпизоды. Точно опаснее, чем в первом тайме. Даже на этом этапе «Рома» не допускала явных моментов, но разница с первой половиной, в которой был тотальный контроль, оказалась существенной. 

В редких случаях зона угрозы смещалась, но первопричина была той же. Например, тут Кристанте убежал страховать фланг, бросив дыру в опорной. В стандартном рисунке в схеме «Ромы» сюда мог бы выдвинуться правый центральный защитник, но вчера задача была в первую очередь следить за навесами. Зону игнорируют – Теллес опасно подключается:

Гол «Севильи» стал следствием возросшего давления, хотя сам эпизод в первую очередь про ошибки соперника. Просто риск таких ошибок сильно вырос при темпе, который предложили испанцы на этом этапе.

«Рома» была намного лучше при стандартах

В атаке у итальянцев было два источника угрозы (но какие!). Индивидуальные вспышки великолепного Пауло Дибалы – отдельный вид креативного искусства. Аргентинец провел 68 категорически качественных минут. Вторым источником угрозы, конечно же, были стандарты. И то, и другое вполне типично для «Ромы» по сезону. 

В финале у обеих команд был только 1 явный момент не со стандарта (гол «Ромы»). Все остальное (даже у Севильи) – после розыгрышей штрафных и угловых. У испанцев в конце первого тайма после углового угрожал Фернандо. У «Ромы» было два качественных шанса во второй половине и впечатляющий финальный штурм в конце дополнительного времени. 

В совокупности команда Моуринью создала явно больше угрозы: 7 против 1 по ударам после стандартов (не считая прямых). Все это при меньшем количестве угловых и территориальном перевесе у соперника. В конкретной стадии мы наблюдали доминирование. 

Осмысляя этот аспект, нельзя пройти мимо слона в комнате – габаритов римлян. Средний рост стартового состава – 187,1 см. Впечатляет по любым меркам и значительно больше, чем у соперника (183,7). 

Только один момент «Ромы» родился из хитрого розыгрыша (Белотти внезапно открылся, когда «Севилья» еще не успела выстроиться для обороны). В основном итальянцы эксплуатировали прямое преимущество в физике (абсолютно разумная стратегия, когда есть такой очевидный козырь). 

Второй аспект – качество подач. За них большую часть встреч отвечал Лоренцо Пеллегрини, а в конце – Никола Залевски. Оба внесли вклад в создание описанных шансов.

***

«Севилья» владела территориальным преимуществом и действовала во всех отношениях смелее. Их возможный путь к победе до пенальти лежал в объеме попыток. В том, чтобы заставить соперника ошибаться через простые монотонные действия. Автогол после миллиона навесов отлично вписывается в портрет этой команды. Давления было правда много. Могли спровоцировать еще одну ошибку. 

«Рома» находилась в режиме выжидания (она в нем хороша). В первую очередь ждали стандартов. На крайний случай – потери концентрации у соперника. Дождались и того, и другого. Гол «Ромы» – идеальное наказание за выключение на пару секунд. Еще один мяч – например, после стандарта – тоже казался бы вполне справедливым.

У каждой команды было четкое лицо и свои козыри, оба плана могли сработать, но ни один из них не был достаточно убедительным, чтобы добиться безоговорочной победы. Пришлось разбираться в серии пенальти.

Севилья Испания – Рома Италия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:1
Дата проведения
31 мая, 22.00, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 34 Дибала, 1:1 – 55, автогол Манчини.
СевильяБуну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Предупреждения:
Матич (22), Рафа Мир (36), Пеллегрини (45), Манчини (48), Кристанте (65), Ракитич (65), Челик (74), Залевски (105), Ламела (109), Жордан (120), Монтьель (120), Окампос (120), Карсдорп (120).

Нет, не надоело! Я праздновал с Севильей всю ночь новую Лигу Европы 🔥 🎶 🔥

Моуринью бросил медаль на трибуну! Впервые проиграл финал еврокубка

«Футбол Пепа – владение ради владения». Тренер «Севильи», который выиграл ЛЕ

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari, Cristiano Mazzi

29 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Севилья прошла Манчестер и Ювентус. Наверное самых именитых соперников этой ЛЕ. Они заслужили трофей!
+48
-5
+43
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kanvev
Аргентина, Барселона, Наполи, Севилья - это год Марадоны!
+29
-3
+26
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Soler
Спасибо за обзор! По глубине тактической мысли Лига Европы близка английскому Чемпионшипу: постоянная борьба, навесы и провоцирование на очевидные ошибки и фолы.
+19
-3
+16
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xoms
Севилья своим путём к кубку больше его заслужила, но по финалу судья их тащил, всё спорное в пользу испанцев, пол команды римлян на жёлтые в первом тайме посадил это как кажется ключевую роль сыграло в игре.
Сама игра унылая вышла, но другого не стоило и ждать, с Жозе подругому не бывает!
+11
-2
+9
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Nickolay Lyskov
Отдельным удовольствием было наблюдать, как Тэйлор методично сажает на жёлтые римлян. Трусливо играли, особенно в концовке? А как должна играть команда, пол-состава которой с предупреждениями, а сопернику позволятся безнаказанно творить любую дичь? Да, по статистике испанцам тоже надавали достаточно жёлтых. Только на 120 минуте, когда они никак не могли повлиять на игру, и даже тут не получил очевидную вторую жёлтую Ламела. Причём Тейлор бежал к нему, потянувшись за карточкой, потом понял, чем это чревато, и одарил горчичником совершенно другого игрока. Можно говорить, что игра равна, играли два г..., но судейство было куда бОльшим г...
+12
-6
+6
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Марат Хапаев
До сих пор помню волейбол Севильи в финале против Ливерпуля
+7
-2
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King_X
Ответ Nickolay Lyskov
Отдельным удовольствием было наблюдать, как Тэйлор методично сажает на жёлтые римлян. Трусливо играли, особенно в концовке? А как должна играть команда, пол-состава которой с предупреждениями, а сопернику позволятся безнаказанно творить любую дичь? Да, по статистике испанцам тоже надавали достаточно жёлтых. Только на 120 минуте, когда они никак не могли повлиять на игру, и даже тут не получил очевидную вторую жёлтую Ламела. Причём Тейлор бежал к нему, потянувшись за карточкой, потом понял, чем это чревато, и одарил горчичником совершенно другого игрока. Можно говорить, что игра равна, играли два г..., но судейство было куда бОльшим г...
+++
Было даже вдвойне неловко, как игроки римлян, офигевая с лысого антагониста, поворачивались к Мауру и другим, мол, че происходит? Особенно, когда он подряд аналогичные фолы и срывы атак прощал андалусийцам, так ещё и ЖК за удивление раздавал итальянцам

Ну и про второй доп. тайм верно: Севилья как раз из-за доброжелательности Тейлора в течение всего матча - смогла в последние 10 минут рубить всех и вся, сбивая все атаки
С заслуженно полученными ЖК(которые прощал реф) явно аккуратней/более боязливо играли б. Кто знает, как тогда Рома атаки завершила б

Тейлор испоганил финал 100%
Обеим командам симпатизировал до матча и тот момент, когда победа любой в определённой степени порадовала бы, но из-за английского 🤡 по ходу матча стал топить за Рому
+7
-3
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Victorious
Ответ Марат Хапаев
До сих пор помню волейбол Севильи в финале против Ливерпуля
Почему-то вспомнил волейбол Ливерпуля (Сиссе) в финале против ЦСКА
+3
0
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ruslan_khaibulov
Ответ kanvev
Аргентина, Барселона, Наполи, Севилья - это год Марадоны!
идея для новой статьи для Лукомского)!
+3
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Данила Кириков
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Жаль, что Жозе не сыграет с родным Интером в суперкубке Европы.
Ахахаха,горит от Ман Сити?Правильно,это же они виноваты,что прошли Реал😅
+7
-4
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Оливер Кан удаляет Роберту
Жаль, что Жозе не сыграет с родным Интером в суперкубке Европы.
+9
-7
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Max Kirievsky
Кайф разбор. Спасибо!
+2
0
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llolishe
Очередной матч где английский судья подсуживает испанской команде
+3
-1
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Toffiti
Ответ King_X
+++ Было даже вдвойне неловко, как игроки римлян, офигевая с лысого антагониста, поворачивались к Мауру и другим, мол, че происходит? Особенно, когда он подряд аналогичные фолы и срывы атак прощал андалусийцам, так ещё и ЖК за удивление раздавал итальянцам Ну и про второй доп. тайм верно: Севилья как раз из-за доброжелательности Тейлора в течение всего матча - смогла в последние 10 минут рубить всех и вся, сбивая все атаки С заслуженно полученными ЖК(которые прощал реф) явно аккуратней/более боязливо играли б. Кто знает, как тогда Рома атаки завершила б Тейлор испоганил финал 100% Обеим командам симпатизировал до матча и тот момент, когда победа любой в определённой степени порадовала бы, но из-за английского 🤡 по ходу матча стал топить за Рому
Рому пронесло с одним судьёй - "другом" Моуриньо по АПЛ в одном из матчей плей-офф, благо судья всё-таки отработал адекватно. Но зато в финале отыгрался другой судейка, который поставил личное отношение выше профессионального. Одним словом - 🤡
+1
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Ivan Bykov
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Жаль, что Жозе не сыграет с родным Интером в суперкубке Европы.
рассмеялся....
сити Интеру отгрузит 3 мяча,а вест хем обыграет фиалок,все итальянские клубы в иналах,это большое везение
+1
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Wasilij Petrow
Стоило бы упомянуть об опаснейшем ударе Севильи в штангу - уж точно не после стандарта.
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Биодудь
Навесбол против автобуса, а в итоге унылое ожидание серии пенальти, такой вот финал ЛЕ.
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ruslan_khaibulov
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Жаль, что Жозе не сыграет с родным Интером в суперкубке Европы.
жаль что интеруипо пути не попались Бавария ПСЖ Реал ибо они. более досиоцны финала чем обладатели халявной сетки
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Жаль, что Жозе не сыграет с родным Интером в суперкубке Европы.
родным?
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Romuliq
футбол 19 века какой-то. навесы, навесы, навесы. никакой мысли
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Vasilii Naymov
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Жаль, что Жозе не сыграет с родным Интером в суперкубке Европы.
очень толсто ))
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Salamat Tolegen
Ответ ruslan_khaibulov
жаль что интеруипо пути не попались Бавария ПСЖ Реал ибо они. более досиоцны финала чем обладатели халявной сетки
do jerebyovki 1/4 finala vse mechtali chto by im ne popalsya Napoli i Benfica, a kogda ih proshel Milan i Inter srazu zagovorili pro legkuyu setku
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ruslan_khaibulov
Ответ Salamat Tolegen
do jerebyovki 1/4 finala vse mechtali chto by im ne popalsya Napoli i Benfica, a kogda ih proshel Milan i Inter srazu zagovorili pro legkuyu setku
что за чушь и напллии Бенфика это верное жнокто может их сравнить с Баварией или Атлетико или Ливерпуль или Реал?? это отстой не длсиоцнвц финала лиги Европы.
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Vladimir Sushko
Интересно, а момент с автоголом тоже посчитали как выигранное единоборство для Ромы ?
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Хызыр
После КАЖДОГО единоборства игроки Севильи падали, а тейлор свистел. Для тех, кто болел за Рому, это было невыносимо смотреть
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