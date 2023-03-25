64 комментария

Радость Вадима Лукомского.

«Наполи» – чемпион Италии впервые со времен Диего Марадоны. Мне кажется, это радостное событие не только для болельщиков, которые ждали 33 года. У этого «Наполи» полно красивых историй, которые оценит любой зритель.

Мы уже рассказывали про очевидных и неочевидных героев чемпионства, про тактику и даже про слабости. Сегодня сделаю акцент на четырех особенностях, которые мне кажутся наиболее ценными.

Тончайший импровизационный стиль, основанный на чтении пространства

Среди топ-клубов есть два глобальных конкурирующих направления – структурный и реляционный стили. Структурное направление основано на заранее сформулированных принципах, которым тренер обучает команду (и на подборе исполнителей, которые способны их воплотить). Реляционный стиль основан на качествах футболистов, а задача – максимизировать естественную химию между ними.

Количественно пока побеждает структурный подход. Ему дерзко противостоит великое поколение «Мадрида». И тот, и другой подход может быть прекрасен при правильном воплощении. Идеальным исходом этого спора может стать разнообразие. Увы, его в последние сезоны не хватало. Перекос наблюдался.

В лице «Наполи» мы получили еще одну великую реляционную команду. Осенью Лучано Спаллетти ярко описал концепцию этого «Наполи»:

«В футболе больше не существует систем. Сейчас все определяют пространства, которые тебе оставляет соперник. Нужно уметь быстро их распознавать и понимать, как правильно их использовать. Для этого нужна смелость – нужно начинать атаки коротко, даже под самым интенсивным давлением. Тактических схем больше не существует. Пространство теперь не между линиями, а между игроками соперника. Ключевой навык – нахождение этого пространства. Манипулирование оппонентом с целью создания пространства вытесняет поиск пространства в качестве определяющего механизма».

Справедливость этого суждения применительно ко всем современным командам вызвала жаркие дискуссии, но эти слова точно описывают то, как мыслит Спаллетти и его команда. Суперсила «Наполи» – выманить соперника в прессинг, на самом деле заманив в ловушку. Ловушкой ситуация становится из-за потрясающих качеств полузащитников – Станислав Лоботка удерживает мяч под давлением 2-3 оппонентов, Замбо-Ангисса коллекционирует обводки в рискованных зонах, а Петр Зелиньски делает умнейшие рывки, которые создают для партнеров пространство.

Когда начинается любимая стадия «Наполи» (розыгрыш против высокого прессинга соперника), в дело вступают все описанные Лучано механизмы. Мы наблюдаем за тем, как высокоинтеллектуальная сыгранная команда не просто удерживает мяч под давлением, а именно манипулирует соперником, доводя такие ситуации для моментов у чужих ворот.

«В этой команде нет фиксированных позиций. Только химия между игроками, которая позволяет регулярно заполнять открывающееся пространство. Когда кто-то делает рывок, вся команда следует за ним», – объяснял в другой беседе Спаллетти.

Такой подход – глоток свежего воздуха на фоне тактических трендов последних лет. Еще важнее – этот футбол эстетически приятно смотреть. Примером описанной магии служит гол «Монце».

Для «Наполи» такие моменты – норма. Истинная красота в том, что это не вспышка, а прием, который игроки стремятся организовать в каждой атаке. Команда буквально строится на провоцировании подобных ситуаций. Плюс подхода – идеальное попадание в качества игроков и рожденная в контролируемой импровизации красота.

Минус – относительный кризис идей, когда команду демонстративно лишают пространства и не ведутся на описанные Спаллетти манипуляции (то есть явно паркуются). К концу сезона это привело к спаду. Сейчас он на заднем плане, но станет важным челленджем в следующей кампании.

Резюмируя, очень ценю этот «Наполи» не только за кайф, который получаю как зритель, но и за более широкое влияние на футбол, которое может оказать эта команда. Спаллетти показал, как в современных условиях можно построить топовую реляционную команду без сверхзатрат, что подводит нас к следующему пункту.

Хвича и Ким – готовые суперзвезды из периферийных лиг (их все еще можно находить!)

Хвича Кварацхелия приходил в качестве замены Лоренцо Инсинье, но за пару месяцев в Неаполе трансформировался в Кварадону – более эффективную и вариативную версию себя. Он уже собрал 12+10 по гол+пас (при лучшем результате 4+4 за все годы в РПЛ). Степень технической одаренности Хвичи никогда не вызывала сомнений, но откровением стало то, что он может держать уровень и стабильность суперзвезды в топ-лиге в первый же сезон.

Менее радикальное проявление схожей особенности – переход Кима Мин Чжэ из «Фенербахче». За него заплатили 18 млн евро на фоне ухода Калиду Кулибали в «Челси» за 38. Кореец с ходу стал одним из лучших центральных защитников лиги и апгрейдом Кулибали образца последних сезонов.

О чем говорят такие трансферы? В периферийных лигах есть не просто качественные игроки, а готовые суперзвезды мирового масштаба. Вернее игроки с качествами звезд такого уровня, которые могут реализовать себя в правильных условиях. Просто выгодные неочевидные трансферы – норма. А вот истории, когда за счет окружающей среды игроки с мощным набором качеств мигом становятся суперзвездами – редкость. В чемпионстве «Наполи» сразу два таких героя.

Во-первых, аплодисменты недооцененному спортдиру клуба Кристиано Джунтоли. Во-вторых, это ценный пример остальным – в эпоху дикими темпами растущих трансферных цен все еще можно сохранять адекватность, не жертвуя качеством.

Спаллетти избавился от максимально несправедливого ярлыка лузера

Приятная история о человеке, который давно заслуживал большого успеха, но добился его слишком поздно и в неочевидных обстоятельствах.

Спаллетти тренирует с 1994-го, поработал с «Ромой» (дважды) и «Интером», но только сейчас добрался до чемпионства. За эти годы за ним закрепилась несправедливая лузерская репутация. Реалистично у него никогда не было команды, которая именно должна выигрывать Скудетто. Увы, слишком часто Лучано становился заложником собственной качественной работы, которая сначала давала болельщикам надежду на чудо, а потом разбивала им сердца.

Еще фанатов бесили некоторые оценки тренера: «Сейчас второе место для нас равноценно выигранному Скудетто. Третье будет означать просто очень качественную работу». Сказано в статусе тренера «Рома» в эру тотального доминирования «Ювентуса». Со стороны кажется вполне адекватной оценкой. «Рома» не была ровней «Юве», не была даже четкой второй командой по ресурсам, но болельщики видели в этом лузерский менталитет.

Иронично, что Лучано избавился от этого ярлыка в «Наполи» – изначально еще более далекой от чемпионства команде, которая не знала таких успехов с 1990-го. В моих глазах Спаллетти всегда был мощнейшим тактиком, который сочетал хорошие для своих команд результаты с новациями мирового уровня (например, догвардиольская ложная девятка в лице Франческо Тотти).

В «Наполи» он превзошел себя: хорошим результатом сделал Скудетто с гигантским отрывом, а в качестве новации сотворил потенциальную тактическую революцию (точно указал остальным путь, а дальше посмотрим). Безумно приятно, что теперь даже бинарным путем (есть Скудетто/нет Скудетто) его не смогут оскорблять.

Невероятное сочетание уверенности со сказкой андердога

Титул за 5 туров до финиша с отрывом в 16 очков – признак гегемона. В то же время перед стартом сезона «Наполи» был лишь 5-м фаворитом у букмекеров – ниже «Ювентуса», «Интера», «Милана» и «Ромы». Некоторые конторы оценивали шансы команды Жозе Моуринью в два раза выше, чем у «Наполи» (не говоря уже о тройке главных фаворитов).

Мы знаем много историй про чемпионства, выигранные с доминантным лидерством и итоговым отрывом в 15+ (как правило, фаворитом). Мы знаем несколько историй о командах, которые выигрывали титул вопреки стартовым ожиданиям («Лестер», привет!). Но знаем ли хотя бы одну историю, где одно сочетается с другим? Точно не в современном футболе. В эпоху растущего расслоения между богатыми и бедными клубами сказки стали более редкими.

Триумф «Наполи» – сказка в квадрате.

Фото: eastnews.ru/IMAGO/ULMER/Imago Sport and News; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Francesco Pecoraro