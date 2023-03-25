64 комментария

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Успех «Наполи» – сказка в квадрате. Именно за такие истории мы любим футбол

Наполи Наполи
Ким Мин Чжэ Ким Мин Чжэ
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
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Радость Вадима Лукомского.

«Наполи» – чемпион Италии впервые со времен Диего Марадоны. Мне кажется, это радостное событие не только для болельщиков, которые ждали 33 года. У этого «Наполи» полно красивых историй, которые оценит любой зритель. 

Мы уже рассказывали про очевидных и неочевидных героев чемпионства, про тактику и даже про слабости. Сегодня сделаю акцент на четырех особенностях, которые мне кажутся наиболее ценными.

Тончайший импровизационный стиль, основанный на чтении пространства

Среди топ-клубов есть два глобальных конкурирующих направления – структурный и реляционный стили. Структурное направление основано на заранее сформулированных принципах, которым тренер обучает команду (и на подборе исполнителей, которые способны их воплотить). Реляционный стиль основан на качествах футболистов, а задача – максимизировать естественную химию между ними.

Количественно пока побеждает структурный подход. Ему дерзко противостоит великое поколение «Мадрида». И тот, и другой подход может быть прекрасен при правильном воплощении. Идеальным исходом этого спора может стать разнообразие. Увы, его в последние сезоны не хватало. Перекос наблюдался.

В лице «Наполи» мы получили еще одну великую реляционную команду. Осенью Лучано Спаллетти ярко описал концепцию этого «Наполи»: 

«В футболе больше не существует систем. Сейчас все определяют пространства, которые тебе оставляет соперник. Нужно уметь быстро их распознавать и понимать, как правильно их использовать. Для этого нужна смелость – нужно начинать атаки коротко, даже под самым интенсивным давлением. Тактических схем больше не существует. Пространство теперь не между линиями, а между игроками соперника. Ключевой навык – нахождение этого пространства. Манипулирование оппонентом с целью создания пространства вытесняет поиск пространства в качестве определяющего механизма».

Справедливость этого суждения применительно ко всем современным командам вызвала жаркие дискуссии, но эти слова точно описывают то, как мыслит Спаллетти и его команда. Суперсила «Наполи» – выманить соперника в прессинг, на самом деле заманив в ловушку. Ловушкой ситуация становится из-за потрясающих качеств полузащитников – Станислав Лоботка удерживает мяч под давлением 2-3 оппонентов, Замбо-Ангисса коллекционирует обводки в рискованных зонах, а Петр Зелиньски делает умнейшие рывки, которые создают для партнеров пространство.

Когда начинается любимая стадия «Наполи» (розыгрыш против высокого прессинга соперника), в дело вступают все описанные Лучано механизмы. Мы наблюдаем за тем, как высокоинтеллектуальная сыгранная команда не просто удерживает мяч под давлением, а именно манипулирует соперником, доводя такие ситуации для моментов у чужих ворот. 

«В этой команде нет фиксированных позиций. Только химия между игроками, которая позволяет регулярно заполнять открывающееся пространство. Когда кто-то делает рывок, вся команда следует за ним», – объяснял в другой беседе Спаллетти. 

Такой подход – глоток свежего воздуха на фоне тактических трендов последних лет. Еще важнее – этот футбол эстетически приятно смотреть. Примером описанной магии служит гол «Монце».

Для «Наполи» такие моменты – норма. Истинная красота в том, что это не вспышка, а прием, который игроки стремятся организовать в каждой атаке. Команда буквально строится на провоцировании подобных ситуаций. Плюс подхода – идеальное попадание в качества игроков и рожденная в контролируемой импровизации красота.

Минус – относительный кризис идей, когда команду демонстративно лишают пространства и не ведутся на описанные Спаллетти манипуляции (то есть явно паркуются). К концу сезона это привело к спаду. Сейчас он на заднем плане, но станет важным челленджем в следующей кампании.

Резюмируя, очень ценю этот «Наполи» не только за кайф, который получаю как зритель, но и за более широкое влияние на футбол, которое может оказать эта команда. Спаллетти показал, как в современных условиях можно построить топовую реляционную команду без сверхзатрат, что подводит нас к следующему пункту.

Хвича и Ким – готовые суперзвезды из периферийных лиг (их все еще можно находить!)

Хвича Кварацхелия приходил в качестве замены Лоренцо Инсинье, но за пару месяцев в Неаполе трансформировался в Кварадону – более эффективную и вариативную версию себя. Он уже собрал 12+10 по гол+пас (при лучшем результате 4+4 за все годы в РПЛ). Степень технической одаренности Хвичи никогда не вызывала сомнений, но откровением стало то, что он может держать уровень и стабильность суперзвезды в топ-лиге в первый же сезон.

Менее радикальное проявление схожей особенности – переход Кима Мин Чжэ из «Фенербахче». За него заплатили 18 млн евро на фоне ухода Калиду Кулибали в «Челси» за 38. Кореец с ходу стал одним из лучших центральных защитников лиги и апгрейдом Кулибали образца последних сезонов. 

О чем говорят такие трансферы? В периферийных лигах есть не просто качественные игроки, а готовые суперзвезды мирового масштаба. Вернее игроки с качествами звезд такого уровня, которые могут реализовать себя в правильных условиях. Просто выгодные неочевидные трансферы – норма. А вот истории, когда за счет окружающей среды игроки с мощным набором качеств мигом становятся суперзвездами – редкость. В чемпионстве «Наполи» сразу два таких героя. 

Во-первых, аплодисменты недооцененному спортдиру клуба Кристиано Джунтоли. Во-вторых, это ценный пример остальным – в эпоху дикими темпами растущих трансферных цен все еще можно сохранять адекватность, не жертвуя качеством.

Спаллетти избавился от максимально несправедливого ярлыка лузера

Приятная история о человеке, который давно заслуживал большого успеха, но добился его слишком поздно и в неочевидных обстоятельствах. 

Спаллетти тренирует с 1994-го, поработал с «Ромой» (дважды) и «Интером», но только сейчас добрался до чемпионства. За эти годы за ним закрепилась несправедливая лузерская репутация. Реалистично у него никогда не было команды, которая именно должна выигрывать Скудетто. Увы, слишком часто Лучано становился заложником собственной качественной работы, которая сначала давала болельщикам надежду на чудо, а потом разбивала им сердца.

Еще фанатов бесили некоторые оценки тренера: «Сейчас второе место для нас равноценно выигранному Скудетто. Третье будет означать просто очень качественную работу». Сказано в статусе тренера «Рома» в эру тотального доминирования «Ювентуса». Со стороны кажется вполне адекватной оценкой. «Рома» не была ровней «Юве», не была даже четкой второй командой по ресурсам, но болельщики видели в этом лузерский менталитет.

Иронично, что Лучано избавился от этого ярлыка в «Наполи» – изначально еще более далекой от чемпионства команде, которая не знала таких успехов с 1990-го. В моих глазах Спаллетти всегда был мощнейшим тактиком, который сочетал хорошие для своих команд результаты с новациями мирового уровня (например, догвардиольская ложная девятка в лице Франческо Тотти). 

В «Наполи» он превзошел себя: хорошим результатом сделал Скудетто с гигантским отрывом, а в качестве новации сотворил потенциальную тактическую революцию (точно указал остальным путь, а дальше посмотрим). Безумно приятно, что теперь даже бинарным путем (есть Скудетто/нет Скудетто) его не смогут оскорблять. 

Невероятное сочетание уверенности со сказкой андердога

Титул за 5 туров до финиша с отрывом в 16 очков – признак гегемона. В то же время перед стартом сезона «Наполи» был лишь 5-м фаворитом у букмекеров – ниже «Ювентуса», «Интера», «Милана» и «Ромы». Некоторые конторы оценивали шансы команды Жозе Моуринью в два раза выше, чем у «Наполи» (не говоря уже о тройке главных фаворитов). 

Мы знаем много историй про чемпионства, выигранные с доминантным лидерством и итоговым отрывом в 15+ (как правило, фаворитом). Мы знаем несколько историй о командах, которые выигрывали титул вопреки стартовым ожиданиям («Лестер», привет!). Но знаем ли хотя бы одну историю, где одно сочетается с другим? Точно не в современном футболе. В эпоху растущего расслоения между богатыми и бедными клубами сказки стали более редкими.

Триумф «Наполи» – сказка в квадрате.

«Наполи» владеет великий клан кинопродюсеров. Они открыли Феллини и Линча, продюсировали фильмы Бондарчука и Рязанова

Фото: eastnews.ru/IMAGO/ULMER/Imago Sport and News; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Francesco Pecoraro

64 комментария

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белошип
Надеюсь вслед за Наполи чемпионами станут и Боруссия с Арсеналом,верим)
+143
-11
+132
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Макс Осипов
Ответ белошип
Надеюсь вслед за Наполи чемпионами станут и Боруссия с Арсеналом,верим)
Знаю, что для Вадима это больно, но к сожалению, у Арсенала уже карета в тыкву превратилась
И думаю, что он сам уже с этим смирился
+88
0
+88
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ LeicesterCity
А что то мало статей сегодня про Наполи)) Нужно еще больше )))
Видимо, что-то случилось с Наполи. Не в курсе что?
+74
-2
+72
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Вратарь Бага
сначала Аргентина, затем Наполи, Диего явно бы был доволен.
+63
-7
+56
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АРХАТ
Ответ белошип
Надеюсь вслед за Наполи чемпионами станут и Боруссия с Арсеналом,верим)
+ Марсель,
+40
-1
+39
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vel
Более чем заслуженное Скудетто Наполи.

Напомню, Спаллетти с Аллегри возглавили свои команды в один год. Первый взял команду на пятом месте, второй на четвертом с двумя трофеями.

Почему-то у Спаллетти команда на первый год заиграла, на второй дала выдающийся результат, еще более улучшив качество игры. При этом распродав своих лидеров, взамен набрав ноунеймов. А Аллегри ни того, ни другого. Результаты только ухудшаются. Все нужно время, якобы, почистить разрушенную команду. Возродить, так сказать, утерянный менталитет. Это с двумя кубками и местом в ЛЧ при зеленом Пирло.

Наполи без победных традиций, менталитета, летает. Ювентус играет не пойми во что.
+27
-1
+26
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petro42z
Ответ Вратарь Бага
сначала Аргентина, затем Наполи, Диего явно бы был доволен.
Мне кажется в этих успехах замешана рука Бога
+30
-6
+24
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MakeBelieve
Ответ LeicesterCity
В курсе)) массовое паломничество и воспевание Наполи как супер-пупер клуб))) так ведь, ну как со Спартаком тогда?)
так же было когда Лестер чемпионат взял. Или память отшибло?
+17
0
+17
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Никита Самарин
Неаполь заслужил этот долгожданный праздник.
+18
-2
+16
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Evgeniy Lashmanov
33 года 33 месяца 33 недели 33 дня ждала победы Аргентина, Наполи 33 года...конечно все совпадение, да 100%
+18
-3
+15
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Sh FF
здорово конечно. но то что сделал Лестер когда выйграл АПЛ это была настоящая сказка. достойная экранизациии в Голливуде
+12
0
+12
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sashafan2
Ответ Golden Valley
Взяли чемпионат, теперь можно все силы бросать на ЛЧ. Вообще будет шикарно если в финале будет битва с Ман Сити или с Реалом. Наполи достоин лч в этом году.
О чем ты? Наполи уже вылетел из ЛЧ.
+12
0
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Плеймейкер87
Неаполь с заслуженном чемпионством! Это было легендарно!
+11
-2
+9
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Андрей Кактус
Ответ Фан Рубина
Боже мой, какая чушь написана. 1.Успех «Наполи» – сказка в квадрате. Сказка в квадрате - это Монпелье 2011-2012 или Лестер 2015-2016, когда ничто не предвещало. А Наполи давно рядом - 4 серебра и 4 бронзы. 2.Хвича и Ким – готовые суперзвезды из периферийных лиг. Ну да, сильнейшая лига мира - РПЛ - настолько "периферийная", что всего лишь подающий надежды игрок из вылетевшего клуба-аутсайдера моментом может стать ведущим в распиаренной "топ-5" лиге при наличии мотивации. И разрывать всех, хотя в РПЛ ему соперники так играть не давали. Это Италия - периферийная сейчас. 3.Спаллетти избавился от максимально несправедливого ярлыка лузера. Считать лузером человека, дважды выигравшего РПЛ - это жить в каком-то альтернативном мире. 4.Невероятное сочетание уверенности со сказкой андердога Офигеть, андердог, не вылезающий из ТОП-3 10 лет. Я-то думал, что андердог - это тот, кто или первый-второй сезон в лиге или тот, кто выше десятого места бывает по праздникам. 5.Тончайший импровизационный стиль, основанный на чтении пространства Т.е. иными словами - нормальный футбол от тренера, который в РПЛ научился нормальному футболу. Который строить не умеют 98% физруков из европки, а умеют только в одну бей-беги тактику - типа, "Структурное направление".
Для тех, кому лень долго читать:"Никакая это не сказка, просто Спалетти набрался опыта в Зените!"
+8
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Экспертное мнение
Ответ Evgeniy Lashmanov
33 года 33 месяца 33 недели 33 дня ждала победы Аргентина, Наполи 33 года...конечно все совпадение, да 100%
3-е чемпионство как для Аргентины, так и для Наполи
+9
-2
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АРХАТ
Конечно это не возникший откуда ни возьмись Лестер, но приятная история
+9
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Evgeny Trifonov
Ответ Golden Valley
Взяли чемпионат, теперь можно все силы бросать на ЛЧ. Вообще будет шикарно если в финале будет битва с Ман Сити или с Реалом. Наполи достоин лч в этом году.
с подключением, они уже вылетели от Милана
+7
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Vitto
Хоть концовка сезона и смазанная, но чемпионство заслуженное.
+6
0
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Максим Иске
Ответ Sergi Barjuan
Барса на подходе
кому это интересно, кроме глоров барсы?
+12
-7
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Богдан Агафонов
Вот именно - за такие чудеса мы и любим футбол.
Но зародились душнилы, которые пытаются чудеса помножить на ноль, называя это «продвинутой статистикой»
+7
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zweroboy1
Рад за Спаллетти как болельщик Ромы! Он и в Риме был очень хорош и я никогда не винил его в том, что нет золота. В тех обстоятельствах он и так делал максимум возможного. А сейчас он вообще прыгнул выше головы. Наполи перед сезоном распродал многих лидеров, купил за недорого других игроков. И Спал сходу сумел всё настроить, наладить и превратить в рабочий механизм! При том, что Наполи по составу сейчас не настолько обгоняет Интер и Юве чтобы становиться чемпионом за 5 туров до финиша, но они сделали это!
+4
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siralexf
Ответ АРХАТ
+ Марсель,
Лучше Ланс)
+5
-1
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dizverst
Ответ Oleg
1986 Диего Чемпион Мира 1987 Наполи Скудетто 2022 Месси Чемпион Мира 2023 Наполи Скудетто Вот так величайшие игроки в истории переплетены мистикой. Дважды в истории взятие аргентинцем величайшего трофея в истории футбола символизировало Скудетто для Наполи. Бывает же такое) Лео и Диего вчера были амбасадорами празднования в Наполи. Кстати 18.12.2022 Триумф Аргентины праздновали в Наполи так же масштабно.
Притянуто за уши. Месси не играл в Наполи))
+4
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Sergeev55
Наполи - молорики!!! Хвича - красаучег!!!
+4
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Вадим Невадимов
надеюсь Наполи найдет баланс между удержанием лидеров и выгодной продажей игроков этим летом для обновления состава
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