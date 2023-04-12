12 комментариев

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Без Энцо Фернандеса «Бенфика» страдала против «Интера». Никто не дает всех его качеств

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Разбор Вадима Лукомского.

«Интер» обыграл «Бенфику» в выездном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:0). Команда Симоне Индзаги целый месяц не побеждала и не забивала больше одного, сберегая эффективность для главной встречи. Разберемся, какие слабости португальцев использовал «Интер». 

Обе команды выбрали классические для этого сезона сочетания: 4-2-3-1 (4-4-2) – у «Бенфики»; 3-5-2 – у «Интера». 

Без Энцо Фернандеса «Бенфике» нужны постоянные спуски креативных игроков в опорную. По цепочке рушится вся атака

«Бенфика» выглядела узнаваемой командой во всех аспектах, кроме владения. «Интер» не стремился много держать мяч и быстро его возвращать, что только подсветило проблемную фазу игры «Бенфики».

Для полного понимания проблемы коротко проговорим, как Рогер Шмидт пытается компенсировать нехватку Энцо Фернандеса. Сейчас у команды два варианта центра поля.

Первый: Флорентину Луиш и Шикинью. Шикинью выступает в роли прямой замены Энцо – он хорош в прессинге и техничен, но не обладает таким пасом и видением поля. Получается дуэт, похожий в плане баланса и распределения функций, но хуже по качеству. 

Второй: Флорентину с Фредриком Эурснесом. Здесь разрушитель Флорентину действует рядом с атакующим полузащитником Эурснесом – более авантюрный вариант. Лучше двигается мяч, но без мяча чаще возникают провалы. 

Важность Энцо в том, что с ним и мяч двигался как надо, и систематических провалов не было. В важных матчах ценность только подсвечивалась. Со слабыми соперниками его отсутствие не бросается в глаза. Шмидт либо выбирает открытый центр, понимая, что вряд ли накажут, либо просит атакующих игроков спускаться в полузащиту для продвижения, а на чужой трети «Бенфика» решает эпизоды с меньшим количеством игроков на мастерстве. 

С топ-соперником такое не пройдет, особенно если он знает про слабость и готов отдавать мяч. Вчера «Бенфика» попробовала оба варианта, но все равно выглядела неполноценной командой.

В первом тайме действовала пара Флорентину/Шикинью. Без мяча баланс сохранялся, но они нуждались в помощи атакующих футболистов для контроля и продвижения. Чаще других спускались Рафа Силва и Эурснес. Вот пример с Рафой в опорной:

А здесь на помощь приходит Эурснес:

Спуски не были хитрой тактикой по запутыванию «Интера». Как правило, они случались на фоне неспособности опорников продвинуть мяч в привычных соотношениях:

Без такой помощи опорники стерильно перекатывали мяч. Спуски Силвы и Эурснеса означали, что на чужой трети меньше игроков и что атака развивается медленнее, чем могла бы. «Интеру» становилось проще, даже если в итоги мяч продвигался. Привычного ритма и близко не было. По цепочке рушилась вся атакующая игра португальцев – сначала не было скорости в первой стадии, а потом не было заполнения всех атакующих зон. При ритмичном контроле Энцо в таких спусках почти не было необходимости – и впереди все готово для комбинаций, и сзади мяч ходил быстрее и эффективнее. Без него пришлось искать альтернативные варианты.

После 0:1 Шмидт раскрыл центр. Новая беда – страшные контратаки «Интера»

После гола Николо Бареллы Шмидт обратился ко второму варианту – более смелому. Вместо Флорентину вышел Давид Нерес, теперь в опорной играли Шикинью и Эурснес. Пожалуй, это самый смелый вариант «Бенфики». Обычно даже при открытом футболе остается Флорентину, так как он лучше всех в разрушении. 

С новым вариантом мяч стал ходить лучше, что накладывалось на готовность «Интера» садиться глубже с форой в гол. «Бенфика» быстрее пробиралась к воротам «Интера» – шаг вперед относительно первого тайма. Но плюсы размылись на фоне катастрофы без мяча. 

«Интер» с пугающей частотой убегал в контратаки со страшными соотношениями:

Нужно отметить замены Индзаги. Он выпустил игроков, которым особенно удобно в таком рисунке. Ромелу Лукаку быстрее Эдина Джеко. Хоакин Корреа лучше Лаутаро Мартинеса в качестве связующего игрока. Робин Гозенс лучше, чем Федерико Димарко, атакует пространство. Эти футболисты не лучше в принципе, а лучше в конкретных качествах, которые были востребованы во втором тайме. 

«Бенфике» весь матч приходилось выбирать: либо медленное аккуратное движение мяча, либо открытый футбол с дырой в центре при потере. Со стороны кажется, что замена Флорентину, а не Шикинью – необязательный ход. Можно было улучшить атаку, сохранив более надежную защиту. Счет был всего 0:1 – нет необходимости тотально раскрываться. Но это придирки постфактум. Первопричина проблем – отсутствие сбалансированного варианта без Энцо. «Бенфика» все еще качественная узнаваемая команда в большинстве стадий, но теперь с явной уязвимостью, которую сильные соперники могут вскрывать. 

Не значит, что с Энцо «Бенфика» порвала бы «Интер», но значит, что португальцы совсем иначе проверяли бы соперника.

«Бенфика» не справлялась с фланговыми манипуляциями «Интера»

По описанным выше причинам «Интер» реже обычного атаковал осмысленно и позиционно, но, когда атаковал, здорово вскрывал болевую точку прессинга «Бенфики». Это фланговые зоны сразу после резкого перевода атаки с одного края на другой. Крайний защитник «Бенфики» в таких эпизодах концентрировался на латерале «Интера». А вингер был слишком далеко из-за участия в прессинге. 

Хитрость Индзаги – в том, что латераль не нес прямую угрозу, а просто уводил соперника, создавая пространство для другого игрока в этой зоне. На обоих флангах у «Интера» был отдельный план по использованию этого свободного игрока. Слева рывки в свободную зону делал центральный защитник Алессандро Бастони. Димарко (позже Гозенс) уводил правого защитника Жилберто. 

Мариу не успел за Бастони из-за позиции при прессинге:

Жилберто ориентировался на Димарко, Бастони продвинулся до упора и свободно подготовил голевую подачу:

Часто реализуя этот прием, латераль «Интера» акцентировано смещался ближе к центральной оси:

Бастони – один из лучших в мире по рейдам с позиции центрального защитника в атаку, что делало прием особенно эффективным. 

Справа «Интер» вскрывал этот же недостаток «Бенфики» иным образом. Свободу создавали под Бареллу, который делал рывки на фланг из центра полузащиты:

Это привычные механизмы «Интера», но «Бенфика» не справлялась из-за особенностей прессинга и никак не адаптировалась. Для Бареллы и Бастони такие движения естественны, они могут не только открываться, но и регулярно угрожать. «Бенфика» вообще не понимала, как их сдерживать, когда «Интер» выбирался в позиционную атаку. 

Единственный источник остроты «Бенфики» – рывки Гримальдо в штрафную. Думфрис не справлялся

Когда во втором тайме «Бенфика» установила контроль и неплохо зажала «Интер», главным источником угрозы стал левый защитник Алекс Гримальдо. Он очень хорошо выбирал момент для открываний под обостряющий пас и использовал недостатки Дензела Думфриса.

В этом моменте Думфрис оглядывался на Гримальдо, но в решающий момент засмотрелся на мяч и упустил соперника:

Тут Гримальдо получил свободу, так как Думфрис с Мариу. При этом у «Интера» достаточно свободных защитников в штрафной – просто не могут договориться о передаче:

Здесь Думфрис (в отличие от Гримальдо) вообще не прочитал эпизод – располагался спиной к воротам, вынужден развернуться перед тем, как начать забег (предсказуемо опоздал):

***

«Интер» адекватно оценил свой текущий статус, выбрав игру вторым номером, но в рамках этого рисунка команда Индзаги грамотно вскрыла слабости соперника. В контексте «Бенфики» пугает именно неполноценность. Без Фернандеса приходится жертвовать одним из важных элементов игры. Пожалуй, это даже большая проблема, чем 0:2 на табло.

«Интер» неожиданно уложил «Бенфику» в гостях: не пропустили, забили 2 и забрали первую победу за месяц

Бенфика Португалия – Интер Италия 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 51 Барелла, 0:2 – 82, пенальти Лукаку.
БенфикаВлаходимос, Жилберто, Морато, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва, Эурснес, Шикинью, Флорентину (Нерес, 64), Гонсалу Рамуш.
ИнтерОнана, Думфрис (Д`Амброзио, 87), Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 90), Димарко (Гозенс, 63), Мхитарян, Брозович, Барелла, Джеко (Лукаку, 63), Мартинес (Корреа, 63).
Предупреждения:
Антониу Силва (22), Брозович (50), Джеко (83).

Фото: East News/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

12 комментариев

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DolJun
Ответ Lev Kondratchik
Там вышел разбор Сити-Бавария у Славы Палагина. Если бы там не был указан автор, я бы не догадался, что это не вадим написал)
слава уже даже больше вадим чем вадим: умудрился гвардиолой даже персональные ошибки игрока соперника объяснить)
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-1
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ internazionale_nerazzurri
Вадим, разбор, конечно, на высоте. Я это «вбросил» Вам для возможно последующего материала информацию. Однако, обоих футболистов весьма качественно удалось заменить.
Это точно. Какой же Дармиан крутой!
+1
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Lev Kondratchik
Ответ felipe89
Вадим, я по правде сказать, думал, что вы будете делать тактический разбор, на матч Манчестер Сити-Бавария. Прям ждал. Но материал, безусловно - топ
Там вышел разбор Сити-Бавария у Славы Палагина. Если бы там не был указан автор, я бы не догадался, что это не вадим написал)
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internazionale_nerazzurri
Ответ Вадим Лукомский
Это же не перепись отсутствующих (тогда у Бенфики еще Отаменди и Ба). Это про влияние на игру. Энцо тут очень важен и вдвойне важен для конкретной стадии. В общем, почитайте текст, если интересна мысль. Явно ответ заголовку )
Вадим, разбор, конечно, на высоте. Я это «вбросил» Вам для возможно последующего материала информацию. Однако, обоих футболистов весьма качественно удалось заменить.
+1
0
+1
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ internazionale_nerazzurri
А «Интер» без Чалхана и Шкриньяра
Это же не перепись отсутствующих (тогда у Бенфики еще Отаменди и Ба). Это про влияние на игру. Энцо тут очень важен и вдвойне важен для конкретной стадии.

В общем, почитайте текст, если интересна мысль. Явно ответ заголовку )
+6
0
+6
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saric
Еще больше ненавижу Челси))
0
-2
-2
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Тюменский медвежонок
Бенфика сама на себя вчера вообще не была похожа... как будто команда "не с той ноги встала", надеюсь в Италии будет нормальная игра
0
-1
-1
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Eden Hazard
Ответ Kanonir152
Рано петь оды Энцо Фернандесу, на мой взгляд. Парень в свои 22 года еще ничего не показал.
Ну он меньше года в Европе. Для такого срока показал достаточно.
+7
0
+7
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felipe89
Вадим, я по правде сказать, думал, что вы будете делать тактический разбор, на матч Манчестер Сити-Бавария. Прям ждал. Но материал, безусловно - топ
+1
0
+1
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Kanonir152
Рано петь оды Энцо Фернандесу, на мой взгляд. Парень в свои 22 года еще ничего не показал.
+2
-5
-3
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Marshkonev
Как принято говорить 12 апреля

Прости Энцо, мы все прое...
+1
-2
-1
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internazionale_nerazzurri
А «Интер» без Чалхана и Шкриньяра
+6
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