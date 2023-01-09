«Барса» без Левандовского обыграла «Атлетико». Хорошо начали без нападающих, но поплыли после 30-й минуты

Разбор Вадима Лукомского.

«Барселона» обыграла «Атлетико» на выезде (1:0) и оторвалась от «Мадрида» на три очка. К центральному матчу тура каталонцы подошли без Роберта Левандовского и Жорди Альбы. Первому нет прямого аналога. Хави неизбежно нужно было предлагать альтернативный вариант ведения игры. Этот эксперимент и реакции «Атлетико» по ходу встречи сделали матч весьма увлекательным в тактическом плане.

Диего Симеоне выбрал состав с Жоау Феликсом (несмотря на слухи о грядущем уходе) и Антуаном Гризманном в атаке. Чистого форварда у «Атлетико» не было. Интересную, хотя не новую для себя роль получил Маркос Льоренте – в стартовом плане садился пятым игроком в линию обороны, а Науэль Молина становился правым центральным защитником.

У «Барсы» на позиции Левандовского номинально расположился Ансу Фати, но на практике шла постоянная ротация. От старых механизмов пришлось практически полностью отказаться.

«Барса» без Левандовского: больше комбинаций через центр, поочередное заполнении позиции нападающего (интересно, но меньше моментов)

Структура «Барсы» в атаке выглядела примерно так: три защитника (Кунде традиционно оставался для розыгрышей), Бальде и Дембеле на флангах создают ширину, а оставшиеся пять игроков располагаются в центре, где меняются позициями и взаимодействуют. Фиксированная позиция была только у Серджи Бускетса – остальные четыре игрока центральной зоны могли меняться местами, стараясь сохранять общую структуру.

Ярче всего это проявлялась с позицией нападающего. Фати не играл фиксированного форварда, часто сваливался на фланг. Когда он уходил, чаще всего позицию заполнял Гави. Но эпизодически там оказывался и Педри, и даже Френки де Йонг.

Стартовый вариант – Фати располагается в центре атаки:

А тут Фати ушел на левый фланг, а нападающим по эпизоду стал Гави:

Фати снова располагается левее, Гави в этот раз поглубже. Ближе всех к роли форварда Педри:

Фати правее, Гави ушел на позицию Де Йонга. В центре атаки – Френки:

В атаке «Барселона» ставила именно на взаимодействия этой пятерки. В центре у гостей было достаточно игроков для комбинаций. Качества игроков вполне подходят для такого футбола. Прослеживалось намерение располагаться близко друг к другу и сочинять комбинации – даже в условиях минимума пространства:

Из-за нехватки сыгранности это было именно намерением, а не постоянным источником моментов. Одна из лучших попыток была на 10-й минуте – все пять игроков центра участвовали, сделали три подряд паса в касание в чужой опорной, мяч дошел до штрафной:

Вероятно, в идеале замысел Хави предполагал создание моментов через такие действия. На практике до штрафной доходили весьма часто (первые полчаса, о которых сейчас речь), но не хватало конкретики.

Обычно «Барса» использует фланговую игру (особенно правый край) для создания моментов под Левандовского. Вчера был серьезный отход от классики. На стартовом отрезке он скорее работал, чем нет – «Барса» контролировала игру, доходила до штрафной, создавала неявные моменты, один из которых реализовала. Доминирования не было, но были постоянное давление и контроль.

«Атлетико» начал по хитрой схеме с персональной игрой по Педри – пришлось менять формацию еще в первом тайме

В этом составе «Атлетико» вполне мог расположиться в схеме 4-4-2. Именно такой вариант казался вероятным после оглашения составов. На практике команда Симеоне акцентировано садилась в 5-3-2. Льоренте – правый защитник, Молина – дополнительный центральный:

Льоренте был частью оборонительной линии, а у Молины была более размытая роль. Его позиция часто определялась позицией Педри – он действовал персонально (когда Педри был в правой части поля). Тут у «Атлетико» четверка по эпизоду с Льоренте справа, а Молина играет по Педри:

План не работал из-за постоянных ротаций «Барсы», важным элементом которых был Педри. Именно Педри шикарно развернулся и разогнал атаку через центр в голевом эпизоде. К концу тайма «Атлетико» начал действовать иначе. По Педри теперь играл Льоренте (даже если нужно было становиться дополнительным центральным защитником), а Молина получил более привычную роль правого защитника:

Когда Педри открывался в опорной, Льоренте оказывался там вместе с ним. Сзади была привычная четверка, а опорник Коке действовал по мячу (без необходимости оглядываться на движение Педри):

Найденный по ходу тайма вариант оказался эффективнее в плане сдерживания «Барсы» на своей половине. Трудяга Льоренте имеет опыт игры чистым опорником, был внимателен и без проблем шел за Педри в любые зоны, а Молина оказался в более привычных условиях на правом фланге.

Во втором тайме таких моментов стало меньше, так как «Атлетико» стал больше держать мяч и встречать «Барсу» прессингом на чужой половине. Для этого использовали смещения в рамках схемы 4-4-2.

«Барселона» потеряла контроль после удачного старта. Проблемы нарисовались почти во всех стадиях

Между стартовой 30-минуткой и финальным отрезком встречи – огромная разница. На начальном этапе матча «Барса» владела мячом 70%, вела по ударам 6:2, вполне заслуженно вышла вперед. Затем все изменилось: с 31-й минуты до конца матча владение 53% на 47% в пользу «Барсы», по ударам 18:4 в пользу «Атлетико».

Формально «Барса» держала мяч чуть больше соперника, но явно недостаточно, чтобы контролировать рисунок встречи в рамках своего стиля. Еще один важный момент: в условиях более равного владения территория была у «Атлетико». К концу матча пришли к соотношению: 20% на трети «Атлетико» против 35% на трети «Барселоны». В неудобных условиях команда Хави попыла.

Главная причина изменений – более смелый стиль «Атлетико» во всех стадиях. «Барса» банально не справилась. Одного направления проседаний не было – барахлили почти все механизмы.

В конце первого тайма моменты чаще всего приходили из проблем в контрпрессинге. «Барса» не была готова активно накрывать сразу после потери мяча. «Атлетико» проходил центр поля, а затем быстро и смело насыщал штрафную. Например, в этом эпизоде под Гризманна за спину защитникам открываются сразу три футболиста (а это именно быстрая атака после неудачного контрпрессинга «Барсы»):

Прессинг команды Хави тоже был менее смелым, чем обычно. Часто садились в 4-4-2 и выжидали:

Таких моментов было слишком много, что нетипично для «Барсы». Возможно, не хватало привычных связей в первой волне давления из-за отсутствия Левандовского. Возможно, дело было в физическом состоянии после ЧМ и недели с 120-минутным матчем (хотя там была ротация).

Еще один фактор перелома хода встречи – во втором тайме «Атлетико» включил собственный прессинг. Оставляли четверку защитников, а остальные шесть игроков агрессивно смещались по мячу. Как правило, такого давления хватало, чтобы спровоцировать дальний пас. Без Левандовского цепляться было некому, поэтому большая часть эпизодов была в пользу «Атлетико».

Но несколько раз получалось организовать выгодные эпизоды на пространстве для Усмана Дембеле. Эпизодическое преодоление прессинга через дальний пас – чуть ли не единственный элемент, который более-менее работал у «Барсы» в последний час игры.

Выглядело так. «Атлетико» давит – Тер Стеген делает дальний пас в направлении Дембеле:

Прошел (мяч удачно перелетел через Рейнилду) – Дембеле получает шанс для отрыва:

Тут дальний пас исполнял Кунде. Другие вводные не изменились:

Это острые моменты, но все-таки исключения. В целом больше плюсов из прессинга извлекала команда Симеоне – отвоевали территорию и не дали «Барсе» убить игру через владение.

Еще один элемент был внезапным. Начав играть смелее, «Атлетико» неплохо представлял, что делать с мячом. Образовывали структуру, весьма похожую на барселонскую – три защитника, Коке как разыгрывающий, Молина и Карраско на флангах, игроки под комбинации в центре:

Был и базис, и игроки под позиционные атаки. Когда «Барса» садилась, у «Атлетико» весьма неплохо ходил мяч.

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Все эти факторы в совокупности привели к серьезному перевесу хозяев в финальный час игры. «Атлетико» заслуживал минимум ничью.

В каком-то плане обе команды могут быть довольны. «Атлетико» показал достойную игру. «Барса» добыла результат на фоне поражения «Реала», хотя проводила выездной топ-матч без Левандовского. Но если оценивать именно качество игры, то в актив команде Хави можно занести только первые 30 минут.