Разбираем шоу от Бразилии: вездесущий Пакета, ложный Данило, индивидуально доминирующие Винисиус и Рафинья

Разбор Вадима Лукомского.

Бразилия уничтожила Южную Корею (4:1) и продвинулась в четвертьфинал. 2:0 к 15-й минуте и 4:0 по итогам первого тайма – мощь для команды, которая в группе вообще не забивала в первых таймах (и правда создавала маловато моментов по своим меркам).

Мощнейший старт – сочетание факторов. Среди них внезапные находки Тите в условиях эпидемии травм, уверенная реализация в начале матча и неудачный эксперимент тренера Кореи Паулу Бенту.

Бразилия подходила к матчу с огромными проблемами на флангах. Левые защитники Алекс Теллес и Алекс Сандро из-за травм вообще не попали в заявку. Данило только вернулся в обойму после повреждения. Тите использовал его слева, а справа выпустил Эдера Милитао. Проблемы в защите затмили даже возвращение Неймара.

Корея использовала схему 4-4-2, в которой Сон Хын Мин играл в паре форвардов, а не на левом фланге, как обычно:

Данило сыграл ложного фулбека. Новая структура Бразилии здорово сработала против Кореи

Ситуация с травмами в защите вынудила Бразилию отойти от классического распределения ролей. Стартовавший слева Данило вспомнил роль, которую ему доводилось исполнять в «Ман Сити» – стартующий с левого фланга ложный фулбек. При розыгрышах он постоянно уходил в опорную зону играть рядом с Каземиро – в первой стадии Бразилия использовала три центральных защитников и двух игроков в опорной:

Отличие от первых матчей именно в движении Данило. Алекс Сандро оставался в осторожной позиции и не шел до упора по флангу (оставляя ширину Винисиусу), но не делал смещений в опорную. Теперь же у Каземиро появился полноценный партнер для контроля центральной зоны.

Такое соотношение интересным образом наложилось на схему Южной Кореи. Команда Бенту тоже попробовала вариант, который ранее на турнире не был задействован. Схема 4-4-2 или 4-4-1-1 с Соном в центральной зоне:

Во всех матчах группы Сон играл с левого фланга, а в центре схемы использовались либо 4-2-3-1, либо 4-3-3. Видимо, в этом случае корейцы слишком опасались, что уязвимости звезды «Тоттенхэма» при обороне будут вскрыты, если использовать его на левом краю. Он остается в более высокой позиции для контратак, что позволяет его команде острее атаковать на скорости, но дает больше шансов соперникам.

Бенту не решился играть в такие кошки-мышки с Бразилией и перевел Сона туда, где нужно меньше работать. Отрабатывать на левом фланге поставили Хван Хи Чхан – номинального нападающего. Это еще раз подчеркнуло мотивы. С точки зрения игры с мячом уместнее обратный вариант (Сон – слева, Хван – нападающий), но Корея думала о сдерживании.

Увы, схема 4-4-2 лишь упростила жизнь сопернику. В первой стадии Бразилия получала удобное преимущество – три центральных защитника против двух нападающих соперника. Мяч легко продвигался.

Дальше в зависимости от реакций соперника можно было выбирать направления. Если закрывают фланги, то доставлять мяч в опорную, где творили Лукас Пакета и Неймар. Если сужаются и перекрывают центр, то задействовать Винисиуса и Рафинью на флангах.

Результатом описанного наложения схем стало то, что у Бразилии: а) не было вообще никаких проблем с контролем первой стадии продвижение; б) впервые на турнире работали все типы созидания (центр и фланги).

Пакета затмил Неймара в роли центрального созидателя

Отдельных комплиментов в этом рисунке заслужил Пакета. Он традиционно исполнил максимально объемную роль – при обороне садился в пару к Каземиро опорником, а в атаке располагался рядом с Неймаром в чужой опорной. Качество действий в обеих стадиях – его отличительная черта. Такой объем с такой тонкостью – редкое сочетание.

Вчерашний матч получился для полузащитника «Вест Хэма» почти безупречным. Он регулярно находил тончайшие решения при продвижении мяча и созидании. Вот, например, завершившийся его голом эпизод – все началось с продвижения Лукаса, который нашел щелочку в почти невозможной ситуации:

А такие решения исходили от него у чужих ворот. Под давлением переведет с правой на свободного Рафинью. Лучше, конечно, оценивать в динамике – потрясает и видение поля (глаза на затылке – простите за клише, но, если где-то уместно, то именно тут), и техника исполнения:

Решения такого уровня были для Лукаса нормой. К ним добавился гигантский объем работы без мяча. Так выглядела его позиция в схеме 4-4-2 при обороне – рядом с Каземиро:

Важно, что Пакета не просто формально садился, чтобы схема не разваливалась, но и читал игру как опорник. Держит позицию, читает пас и накрывает соперника – часто игроки без оборонительных инстинктов теряются/выключаются именно в такие моменты:

А этот эпизод показателен с точки зрения принятия Лукасом оборонительных решений. Не выключаясь доигрывает рывок Сона:

В удобный момент передает его защитнику (когда тот достаточно близок) и бежит страховать фланг:

При 90% точности передач Пакета вчера отдал наибольшее количество креативных пасов и добавил к этому потрясающую оборонительную работу.

Винисиус и Рафинья могут рвать даже в ситуациях 1-в-2

Один из приемов Бразилии в первых матчах – фланговое созидание за счет уникальных навыков Винисиуса и Рафиньи. Отличительная черта матча против Кореи в том, что теперь это не было единственным источником идей в атаке – было разнообразие, но угроза сохранилась.

Атака Бразилии во многом строится на способности Винисиуса и Рафиньи выдумывать даже из положения 1-в-2. Вчера такие моменты тоже были:

Из-за улучшения структуры и возвращения Неймара вингеры Бразилии оказались в более приятных условиях, чем обычно. Во-первых, они свободнее получали мяч – из-за прогресса в первой стадии (фактор Данило в опорной, что дало Каземиро новые возможности при продвижении). Во-вторых, помогало насыщение опорной Неймаром и Пакета – это отвлекало соперников.

Работало и в обратном направлении: широкая позиция вингеров создавало больше свободы в центре. У Бразилии появился приятный баланс, который был особенно эффективен против корейской схемы. Но изначальная головоломка, которая заставляет соперников теряться и что-то придумывать – это качества Винисиуса и Рафиньи. Сдержать их в классической оборонительной структуре невероятно трудно.

***

Вчерашние 4:1 – тот случай, когда пропасть в уровне умножилась на неудачное тактическое решение тренера более слабой команды. Ранее на турнире корейцы эту схему не использовали. Минусов от решения было больше, чем плюсов – чуть лучше прикрыли левый фланг, но дали Бразилии тотальный контроль в начале атак.

Не хочется быть излишне критичным к корейской сборной – во втором тайме они создали больше шансов, чем все соперники Бразилии по группе вместе взятые. За это уважение, но стартовый план был тактическим подарком команде Тите. Разумеется, он не решил исход, но сделал жизнь Бразилии проще.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Kim Hong-Ji