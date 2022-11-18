У Онаны рекорд ЧМ по вратарским касаниям за штрафной. Просто он пасует лучше центральных защитников Камеруна

Вадим Лукомский – о рекорде, который родился из проблем.

Швейцария обыграла Камерун (1:0) в стартовом матче дня. Получилась не очень ярко. Действовало правило: команда, которой отдают мяч, испытывает проблемы (увы, классика этого ЧМ), но одна деталь выделяется не только по меркам этого турнира, но и в исторических масштабах.

Камерунский вратарь Андре Онана совершил 26 действий (они же – касания) за пределами штрафной:

Это рекорд за историю ведения статистики ЧМ (с 1966-го):

Помимо рекорда, в таблице очень четко прослеживаются тренды вратарской игры. До 2014-го года лишь два кипера собирали 16+ действий за пределами штрафной. После революции Ману Нойера (и немного Клаудио Браво) это стало нормой. Сам Нойер держит стилистическую планку и после ЧМ-2014.

Есть два пути в эту таблицу. Первый – ультрасмелый стиль команды. Второй – необычный рисунок встречи . Рекорд Онаны скорее из второй категории . На базовых настройках Камерун не играет в доминантный футбол, а Онана едва ли получил какую-то модную установку от тренера Ригобера Сонга (в первом тайме никаких аномалий не было). Но разобрать природу достижения все равно интересно.

Главное: в основе достижения Онаны – передачи. Других по типу действий почти нет. Дальше сошлось три фактора:

Во-первых, общая манера Онаны. Он – вратарь-плеймейкер . Любит получать мяч и быть активно вовлеченным в построение игры. Ярче всего это проявлялось в «Аяксе» Эрика тен Хага, но в определенной степени свойственно ему в любой команде. Например, он не против продвинуться с мячом повыше (за пределы штрафной, если соперник не оказывает давления).

Швейцарцы перекрывают защитников, но на Онану никто не оказывает давления:

Андре продвигается, пока соперник не начнет движение в его направление:

Эта простая деталь – часть его естественной манеры. Ему комфортно так выманивать соперников и часто получать мяч от защитников.

Во-вторых, весь второй тайм Камерун уступал в счете. Это вынудило команду играть выше обычного – Швейцария глубоко села, понимая, что без пространства у соперника возникнут проблемы. Именно на второй тайм пришлась большая часть действий Онаны вне штрафной – 20 (против 6 в первом).

В-третьих, высокая позиция и вовлеченность Онаны – олицетворения немощности камерунских центральных защитников с мячом . Николя Нкулу и особенно Жан-Шарль Кастеллетто, мягко говоря, не очень здорово пасуют. Онана просто взял на себя часть их функций, что приводило к моментам, где Онана поднимается выше последнего защитника (или на одну линию), чтобы исполнить его функции:

В этих моментах не было специальных расхождений центрдефов под создание позиции для вратаря и численного преимущества (или других хитрых приемов). Пасовать из этих точек могли бы сами защитники (при более классической позиции Онаны) – просто они хуже в этом.

Не всегда рекорды и аномалии – плод инновационных адаптаций под сильные стороны игроков. Иногда они рождаются из неудачно складывающегося рисунка и слабостей партнеров (в данном случае центральных защитников). Пожалуй, этот пост даже не комплимент Онане – Камерун ужасен в позиционных розыгрышах, Андре попытался сделать их чуть менее ужасными. Так родилось необычное достижение.

Фото: globallookpress.com/Heuler Andrey