Сенегал образцово сдерживал Нидерланды до ошибки Менди. Хороший план Сиссе показал главное слабое место Ван Гала

Разбор Вадима Лукомского.

Нидерланды начали ЧМ-2022 с победы над Сенегалом (2:0). Очень похоже на самый обманчивый результат со старта турнира. Оба гола состоялись после 80-й минуты. В первом случае идеально оборонявшуюся команду подвел вратарь Эдуар Менди. Второй мяч – следствие открытости в попытках отыграться и пропущенной контратаки. До финиша африканцы не просто не уступали, а, пожалуй, были лучше Нидерландов.

К моменту гола Коди Гакпо Нидерланды нанесли всего 2 удара из штрафной с игры. Один – попытка пробить головой от Дэйли Блинда. Второй – невнятный заблокированный удар Винсента Янссена. В расширенный список можно включить еще момент Френки де Йонга на 19-й, который не довели до удара.

Это мало. Еще сильнее впечатляет тот факт, что после стартовых невнятных попыток была полная засуха с 20-й минуты до самого гола. Только шансы после стандартов и дальние удары. К такому рисунку вполне применимо слово «выключили».

Тактическая подкованность Алиу Сиссе не сюрприз для тех, кто внимательно следил за командой на ЧМ в России. Вчера он разработал качественный план сдерживания команды Луи ван Гала. Сенегалу не повезло, но матч показал, как можно создать проблемы голландцам и где им нужно прибавлять.

Шаг №1: схема с тремя опорниками с персональной игрой по Де Йонгу

Сиссе использовал в центре поля Нампалиса Менди, Шейха Куяте и Идриссу Гуйе – три футболиста со специализацией в разрушении.

Особенно интересным выглядел ход с Гуйе в номинальной роли десятке – по схеме он действительно располагался там. Главная причина – близость к Де Йонгу, на которого он был ориентирован.

Выключить Френки – ключевая задача для нейтрализаций позиционных атак Нидерландов. Гуйе действовал с ним максимально плотно. Каждый эпизод начинался для Идриссы в режиме персональной игры по Де Йонгу:

Иногда парочка даже вместе выбегала за пределы поля:

Гуйе способен давать большой объем работы, поэтому он иногда помогал и с давлением на центральных защитников – например, на Натана Аке, но первостепенной задачей было перекрытие направления игры через Де Йонга. Полузащитник «Барсы» либо был закрыт, либо получал мяч под давлением цепкого Гуйе.

Шаг №2: направление атак Нидерландов на правый фланг

У флангов голландской сборной очень разный функционал. Слева выходит Дэйли Блинд – гуру продвижений и интеллектуальной игры в пас. Справа – скоростной Дензел Думфрис, чей фирменный прием замыкание подачи на дальней штанге. Когда все функционирует правильно, через левый край идет продвижение, а на правом – завершение (удар, скидка).

Сенегал сменил сопернику полярность на максимально неудобную (розыгрыши справа, а завершение – слева, но его просто не было). Вчера Нидерланды неприлично много атаковали через правый фланг. 46% атак – на 15% больше, чем через противоположный:

Попытки идти традиционным путем упирались в специально организованную сенегальцами стену. В левой части поля Сенегал встречал атаки таким образом: кроме профильного Крепина Диатта, выдвигался правый защитник Юссуф Сабали, один из опорников (например, Куяте) и помогал нападающий Булайе Диа:

За «Брюгге» Диатта порой играл правым латералем – для вингера он крайне внимателен и работоспособен. Для плотной игры против Блинда и Де Йонга (главные плеймейкеры соперника) Сиссе сосредоточил в этой зоне самых объемных и внимательных при опеке игроков, которым смещениями помогала команда.

Справа встречали совсем иначе. Задача была не закрыть направление, а, наоборот, вынудить разыгрывать через эту зону. Здесь Исмаила Сарр разрывался между Стевеном Бергейсом и Дензелом Думфрисом, а Маттейс Де Лигт получал свободу:

Де Лигту было некомфортно до упора продвигаться с мячом и ситуативно играть правого защитника. Думфрис порой был открыт как вариант для паса, но он привык получать мяч в финальной стадии, а не при продвижении. Именно латераль «Интера» завершил матч в качестве лидера по вынужденным потерям.

Итого: игру Нидерландов на левом фланге блокировали, а справа давали свободу – ставили на то, что Де Лигт и Думфрис будут возиться с мячом, подставляться под потери, а свободу не используют. Ставка полностью сыграла.

Шаг №3 (с ним помог ЛВГ): выход Де Лигта правым центральным

Замысел Сиссе с игрой на разнице в правом и левом фланге Нидерландов был уместен при любом составе соперника, но, кажется, решение Ван Гала выпустить правым центральным защитником Де Лигта сделало его еще более эффективным.

После матча мы наблюдали редчайший прецедент – игрок публично признал, что его конкурент лучше справился бы с работой. Вот слова Де Лигта: «Возможно, кто-то вроде Тимбера лучше подошел бы на роль, которую требует Ван Гал справа. Я не правый защитник, но сегодня вынужден был часто им оказываться. Мне особенно трудно, учитывая, что в «Баварии» я играю вообще на левой стороне поля. Сегодня часто приходилось сдерживать вингера. Это трудно».

Как центральный защитник в четверке Де Лигт сильнее Тимбера и того же Аке, но в системе Ван Гала очень специфичные требования к правому и левому центральному защитнику. Одно из них – затяжные проходы с мячом и ситуативная игра фланговым защитником.

Опасения по поводу Маттейса в этом образе появились на 1-й минуте. Привез атаку небрежной обработкой:

Рисунок матча вынуждал его оказываться правым защитником при владении:

Он дисциплинированно исполнял эти требования, но ему банально не хватало качеств. Либо возился с мячом и подставлялся под давление, либо отдавал простой пас в ловушку на Думфриса. Юрриен Тимбер как раз ускопрофильные защитник нужного типа – идеально чувствует себя в роли правого центрального/правого флангового. Именно поэтому он основной у Ван Гала, но вчера тренер принял странное решение.

При обороне Де Лигту тоже было некомфортно. Защитник «Баварии» упомянул, что ему было трудно сдерживать Сарра. Проблема была в количестве эпизодов, где Маттейсу приходилось обороняться на пространстве во фланговых зонах:

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Луи ван Гал пока не проиграл ни одного матча после возвращения в сборную. Он действительно хорошо использует качества игроков (вчерашний случай Де Лигта – исключение) и построил узнаваемую команду. Сенегал подсветил слабость, которую более сильные (или удачливые) соперники используют.

Чтобы перейти в число реальных претендентов на титул, Нидерландам надо стать вариативнее в плане выбора направлений розыгрыша. Если пространство в правой части поля, нужно его использовать. Вчера с этим возникли гигантские проблемы.

Относительно хорошая новость: у ЛВГ есть кадровый потенциал для решения проблемы. Тимбер для роли, от которой Де Лигт открестился, и Джереми Фримпонг в качестве другого по типу правого латераля. Не значит, что теперь они должны играть всегда, но во вчерашнему рисунку оба, вероятно, подошли бы.