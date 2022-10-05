«Интер» засушил «Барсу». Трудяга Мхитарян – скрытый герой, Рафинья слева – катастрофа

Разбор Вадима Лукомского.

«Интер» победил «Барселону» (1:0). Матч получился категорически закрытым (12 ударов на двоих) и громким в плане судейства («Барса» уже готовит жалобу). Но кроме скуки и скандалов в нем были интересные тактические ходы. Попробуем погрузиться в эту сторону встречи.

Симоне Индзаги принял ряд смелых решений по составу. «Интер» подходил к матчу без Марцело Брозовича. В Серии А его подменял молодой Кристьян Аслани, но на ЛЧ вышла тройка Чалханоглу, Барелла, Мхитарян – без чистого разрушителя. Ближе всех к опорной играл Хакан Чалханоглу. В атаке Индзаги обошелся без большого форварда – предпочел мобильную пару Корреа-Мартинес.

Из более ожидаемого – Андре Онана в старте (в ЛЧ пока выходит именно он) и возвращение классической тройки защитников (Шкриньяр, Де Врей, Бастони).

У «Барсы» кризис в защите на фоне травм Жюля Кунде и Рональда Араухо, а вот шестерка в полузащите и атаке легко угадывалась:

50 навесов «Барсы» – главная цифра матча. Всего 11 из них были удачными. Гости родили лишь 7 ударов (5 из штрафной) – с отрывом худший результат сезона для команды Хави. Даже из этих первичных данных можно уверенно вывести два тезиса: «Барса» была предсказуемой (1), «Интер» успешно сдержал предсказуемую «Барсу» (2) .

Детали встречи могли сложиться чуть иначе, но этих простых истин не изменили бы. Если б матч завершился 1:1, все равно разговоры о проблемах «Барсы» в атаке были бы категорически уместны.

Подходивший к матчу в роли андердога «Интер» свел фаворита «Барсу» к сверхнизовому по рисунку матчу. Низовой матч всегда выгоднее андердогу. Если получается засушить, то ничья всегда на расстоянии вытянутой руки (иногда в прямом смысле – хе-хе) – при удаче забираешь сразу три очка.

«Интер» втянул «Барсу» в удобный для себя сценарий – это важнее споров о судействе (хотя в такой группе каждое решение может стать ключевым). Давайте разберемся, как итальянцам это удалось. Рассмотрим и с точки зрения замыслов «Интера», и с точки зрения проблем «Барсы» – и то, и другое повлияло на картину.

Ходы «Интера»: тотальная передача мяча, персоналка против Бускетса, двойной объем работы Мхитаряна

«Интер» установил антирекорд по владению за все время работы Индзаги – 29%. Никто не ожидал, что итальянцы сыграют первым номером с «Барсой», но настолько тотальная передача мяча сопернику не была очевидной. Например, против «Баварии» «Интер» намного охотнее разыгрывал коротко и почаще прессинговал (44% владения).

Вчера же хозяева избегали рисков в розыгрыше (выбивали в моментах, где обычно пробуют разыгрывать) и ограничили прессинг парой эпизодов, когда Марк-Андре Тер Стеген разыгрывал от ворот. Это сильно отличалось от поведения команды в топ-матчах. «Интер» весьма гибкая команда, но так явно еще не растягивалась в отходе от привычного стиля .

Автобусная стратегия была умышленной. «Интер» блестяще ее воплотил. Полная передача мяча сопернику вывела на первый план игру в стадии позиционной обороны. В любимых 5-3-2 «Интер» хорошо сидит со времен Антонио Конте. Вчера еще помогли такие мелочи, как возвращение сыгранной тройки защитников и более оборонительный вариант на правом фланге – Маттео Дармиан вместо Дензела Думфриса. Схема и смещения были на очень высоком уровне:

Внутри были дополнительные адаптации. Хоакин Корреа играл персонально по Серджи Бускетсу. В этих моментах четко видно, что его позиция диктовалась расположением оппонента (даже не стремился оставаться рядом со вторым нападающим Лаутаро Мартинесом, когда Бускетса там не было):

Корреа всегда оглядывался на Серджи и дисциплинированно проделал большой объем работы. Именно его Индзаги заменил первым, чтобы сохранить свежесть в этой требовательной роли. Бускетса удалось сильно ограничить – всего 58 передач (из отыгравших весь матч игроков «Барсы» меньше только у Тер Стегена и Левандовского).

Эти ходы оставили «Барсу» без пространства и без дирижера. Следствием стал тот самый град навесов. К ним «Интер» тоже подготовился. Внезапно ключевая роль была у Генриха Мхитаряна.

Главное направление «Барселоны» – правый фланг Усмана Дембеле. Именно оттуда чаще всего шли подачи. Это особенность всего сезона. Индзаги подготовился к таким подачам. Стартовавший в центре Мхитарян никогда не оставлял Федерико Димарко 1-в-1 с Дембеле.

От Генриха требовался огромный объем работы, и он был просто безупречен. Такая стратегия закрывала Дембеле выход на удобную позицию для навеса (ближе к центру из глубины). Француз вынужден был либо вешать с правой по траектории от ворот (как в отмененном голе), либо с левой, но с сопротивлением и с неудобной точки.

Закрывать Дембеле любимое направление и не оставлять его 1-в-1 с крайним защитником пытаются часто. Особенность «Интера» в том, что Димарко помогал именно центральный полузащитник, а не защитник из тройки (Бастони) . Это означало, что у «Интера» был бонусный защитник в штрафной под навесы. Цепочка успехов в этом направлении берет начало именно с потрясающего объема работы Мхитаряна.

То есть навесы были не только предсказуемыми, но еще и плохо подготовленными – и в зону, где у «Интера» преимущество.

«Барса» в этом сезоне предсказуема в атаке. Проблема проявилась особенно ярко

Мы уже отмечали предсказуемость «Барсы» в позиционных атаках. Раньше основной фланг был так хорош, что проблема предсказуемости была лишь на фоне. Вчера вышла на первый план.

В прошлом сезоне именно в этом отношении «Барселона» была интереснее. Правый фланг был под изоляции, а на левом создавался перегруз с комбинациями. Если соперник стягивал слишком много игроков направо, становилось проще комбинировать. Если закрывал левый, то больше свободы получал Дембеле справа.

Сейчас «Барса» еще активнее кормит игрока справа (Дембеле или Рафинья), а в штрафной адресат максимальной опасности (Левандовски). При таком наборе часто перекос на один фланг уместен, но вариативности стало меньше.

Слева нет постоянного сочетания. Фланг как источник угрозы потерялся – там она лишь эпизодическая и, как правило, не в позиционных атаках. Опасность при затяжных перепасовках исходит только с правого края . Это очень четко видно по контрасту в действиях Дембеле и Рафиньи – когда оба на поле, всегда полезнее и опаснее тот, кто стартовал на правом фланге (любимая для обоих позиция и приятные условия для фирменных приемов).

Когда правый фланг работал, о перекосе говорили только шепотом. Рафинья и Дембеле делили читерскую позицию и набирали баллы результативности. «Интер» стал первым соперником, который по-настоящему подсветил эту однобокость.

В первые 64 минуты этот перекос был совсем очевидным. Гости не просто вешали, а вешали из одной точки справа. Предсказуемость возводилась в квадрат:

Потом Хави провел замены – как раз полностью поменял левый фланг. Предсказуемость с навесами осталась, но теперь хотя бы использовали два фланга. Бальде и Фати распределяли между собой зоны лучше, чем Рафинья с Алонсо (о них ниже – отдельная беда).

Импровизированно решить эту проблему у Хави все-таки не получилось. Сыгранного варианта с двумя флангами сейчас у «Барсы» нет. Более вариативное сочетание с Бальде и Фати Хави активировал лишь во втором тайме при 0:1, когда соперник сидел совсем глубоко, а команде надо было спешить. Не лучшие условия для барселонского футбола – его не появилось, но баланса стало чуть больше.

Есть еще две причины, почему в конкретной встрече предсказуемость была особенно непростительной. Во-первых, три центральных защитника «Интера» (и конкретно Шкриньяр и Де Врей в любимой зоне Левандовского). Во-вторых, очевидные проблемы «Интера» в опорной, которую закрывал Чалханолгу. Хакан стал супергероем матча – забил и получил приз лучшему игроку. Правда был хорош, но ему слегка повезло, что «Барса» оставила опорную зону без нагрузки .

Потенциальные возможности для комбинаций в центре были, а вот справа «Интер», наоборот, внимательно закрывался.

Проблема Рафиньи слева: несвоевременные опускания, никакого продвижения и ужасные решения

В атаке «Барса» использовала структуру 3-4-2-1. Серджи Роберто оставался третьим защитником, Дембеле и Алонсо закрывали ширину, в центре открывалась четверка (три полузащитника и Рафинья):

В рамках этой структуры правое направление приводило к предсказуемым подачам – и все равно более надежно перекрывалось «Интером». Бускетса закрывали персонально – доставлять мяч туда было труднее. Против Дембеле использовали пару Мхитарян-Димарко.

Из-за акцента на этой зоне заметно больше пространства возникало на левой стороне поля (не только на фланге). Использовать его не получилось из-за дискомфорта Рафиньи в этой зоне.

Перед тем, как перейти к списку претензий (он, увы, весьма длинный), акцентирую внимание на возможных заблуждениях:

• ключевая проблема формулируется именно как «Рафинья слева», а не «слабый Рафинья» – разница очень важна;

• вообще редко свожу тактические проблемы команды к перфомансу одного игрока, но в контексте конкретного матча (он описан выше) зона Рафиньи стала ключевой, а он правда провалился в неудобных условиях , поэтому акцент на нем неизбежен;

Первая беда Рафиньи – он постоянно опускался на одну линию с Педри и Бускетсом. Во-первых, часто с точки зрения структуры в этом не было необходимости – он просто лишал команду варианта в более выгодной зоне. Во-вторых, опускаясь, он не приносил пользы – не продвигал мяч. Вот карта продвигающих проходов и передач Дембеле и Рафиньи:

Типичный эпизод бесполезного отхода Рафиньи в опорную:

Левоногий игрок с характеристиками Рафиньи в таком моменте может либо отдать во фланг, либо вернуть мяч назад защитникам. Проход со смещением в центр не вариант (не хватает правой ноги), продвижение через пас – тоже (опускался спиной к воротам и сначала еще нужно было развернуться, а в опорной часто не было варианта для такого паса, так как Рафинья убегал оттуда).

Увы, не просто теория, а проверенная кучей эпизодов практика. Рафинья часто опускался, но исходами всегда были передачи назад или во фланг (куда можно было отдать быстрее одним пасом без Рафиньи). Практически каждая атака «Барсы» проходила через эту бессмысленную карусель.

Это умножалось на проблему несыгранности Рафиньи с Алонсо. В рамках позиционного футбола они должны меняться ролями так, чтобы один заполнял фланг, а другой – полуфланг. Не всегда получалось – вариантов для развития становилось еще меньше:

Показательный эпизод случился, когда в одной атаке Рафинья поменялся позициями с Робертом Левандовским. Во-первых, поляк не опускался слишком глубоко – дождался мяча, а не стягивался. Во-вторых, получил его свободным и как правша начал смещение к центру:

Пространства для такого прохода было достаточно. Чалханоглу был в слишком высокой позиции и допустил мини-провал в опорной. В конкретном моменте Левандовски запутался в ногах при дриблинге (не его сильная сторона), но важнее другое – «Интер» не закрывал это направление (так плотно, как другие). Оно «закрывалось» из-за движения и действий Рафиньи . Опять же: не забываем, что его вынудили играть в некомфортной среде (не полностью его вина), но на выходе именно тут крылась главная проблема «Барсы».

Сделав все нужные оговорки про дискомфорт Рафиньи, все-таки нельзя пройти мимо сугубо индивидуальных косяков – тут тоже собралась коллекция совсем вопиющих моментов. В этом эпизоде Рафа получает мяч, на нем даже не висит соперник, но бразилец исполняет неудобный (прямо подставной) пас правой назад:

Редкий эпизод, где «Барсе» дали разбежаться. Рафинья выбрал самое простое направление – в центр на Педри, но даже этот пас исполнил ужасно (назад и сильно):

После типичного отхода поглубже Рафинья решил сыграть оригинальнее обычного – отдал не назад, а на Педри. Но так, что тот с трудом обработал и сразу оказался под давлением двух соперников:

После этого Педри не выдержал и напихал бразильцу, что можно понять – даже если бы пас был удобным, в нем не было никакой пользы (но был высокий риск).

В этом сезоне у Рафы были крайне убедительные перфомансы с правого фланга. Показательно, что когда незадолго до замены Хави перевел бразильца направо, он сразу отметился крайне полезным действием – на 61-й минуте сохранил мяч и развернул в центр атаку, которую почти завершил голом Дембеле.

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Индзаги впервые в этом сезоне не уступил в большом матче. До этого проиграл «Роме», «Баварии», «Милану» и «Лацио». Для успешного противостояния «Барсе» ему пришлось выкрутить на максимум оборонительные настройки, но ставка сыграла. Симоне угадал не только с подходом, но и с деталями. «Барса» оказалась в условиях, которые сейчас им максимально неудобны – могли зацепиться за эпизоды, но полноценных ответов на парковку «Интера» не нашли.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo