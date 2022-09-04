«Милан» был лучше «Интера» во всех стадиях. Пиоли запутал Индзаги, но тот чуть не спас матч заменами

Разбор Вадима Лукомского.

«Милан» победил «Интер» в дерби (3:2). Матч получился ярким и открытым в обе стороны. Стартовый план был заметно лучше у Стефано Пиоли, но через замены команда Симоне Индзаги почти перевернула ход матча. Давайте обо всем по порядку.

В составе «Милана» обошлось без сюрпризов. Самой конкурентной выглядела позиция под нападающим. На нее претендовали более проверенный Браим Диас и яркий новичок из «Брюгге» Шарль де Кетеларе. Пиоли доверился бельгийцу – он уже выходил в старте против «Болоньи», а теперь получил первый большой шанс.

У «Интера» ключевая интрига строилась вокруг отсутствия Ромелу Лукаку. Индзаги выбирал между мощным Эдин Джеко и мобильным Хоакином Корреа. Предпочел второго.

Встреча разбилась на два этапа – большой стартовый (примерно до 63-й минуты) и финальный (остаток матча). Пока команды полагались на начальные планы, «Милан» превосходил соперника во всех стадиях (не везде явно, но в каждом аспекте был интереснее). После замен инициатива перешла к «Интеру», который быстро отыграл один гол и мог забивать еще.

«Милан» доминировал в прессинге (ну почти)

Один из козырей чемпионского «Милана» – интенсивный вариативный прессинг. Мы разбирали эту сильную сторону отдельно: команда выбирает ориентиры в прессинге в зависимости от соперника. Может играть и в зонный, и в персональный.

В дерби «Милан» часто применяет персоналки, так как они удобны при наложении схем. «Интер» при Конте и Индзаги использует 3-5-2, а зеркалка этой схемы – формация 4-2-3-1 (как раз любимая схема Пиоли). Это не всегда ведет к персональной игре, но при таких вводных данных ее удобнее воплощать.

Вчера «Милан» тоже выбрал персональный базис для построения высокого давления. Жиру, Леау и Мессиас играли против центральных защитников, Де Кетеларе сдерживал Брозовича, Тонали и Беннасер брали на себя Бареллу и Чалханоглу.

При этом гибкий «Милан» избегал полного ухода в персональный прессинг – игроки с дальнего фланга смещались вместе с командой, а не по оппоненту. Только в центре действовали строго персонально и шли явно до упора.

Обратите внимание, где оказывается Де Кетеларе из-за рывка Брозовича. Его партнеры по центру тоже играют персонально.

Здесь четко видно, как Тонали доигрывает по Барелле, который ушел во фланг (снова партнеры в центре действуют персонально).

Классика: позиции полузащитников «Милана» полностью продиктованы расположением соперников, но также есть выдвижение Калулу за Корреа (то есть все игроки центральной оси действовали именно плотно и персонально).

Отдельно нужно похвалить «Милан» за органичность переходов от персональной игры в зоне мяча к зонным смещениям в дальней части поля. Именно из-за уровня организации противодействовать такому давлению было очень трудно. Постепенно «Интер» вынужденно отказался от ввода мяча коротким пасом. Команда Индзаги не предложила вариантов розыгрыша, с которыми не справился бы «Милан» (хотя было одно исключение).

«Милан» просто лишил «Интер» привычных инструментов перехода в атаку. Показательные данные от канала «Футбол в цифрах»: «За последние два сезона «Интер» успешно достигал трети соперника в 21% владений «Интера», начатых в своей трети – против «Милана» было в два раза меньше. Процент точных передач в билд-апе (за пределами финальной трети) ниже на 5% по сравнению со средним».

Это значимые отклонения, которые подчеркивает эффективность плана Пиоли. И все-таки я сомневался по поводу использования слова «доминировал». С одной стороны, если взять дистанцию матча, оно подходит лучше всего. С другой, есть страшное исключение – гол «Интера».

Да, это провал прессинга, пускай больше подобного и не было. На системном уровне «Милан» выглядел намного лучше. В какой-то степени даже гол «Интера» невольно подчеркнул крутость давления «Милана». Для мяча потребовалась победа в индивидуальных единоборствах сразу от двух нападающих.

За этим последовал нестандартный рывок до штрафной от Брозовича, который запутал Де Кетеларе – в рамках такой системы он должен был доигрывать его до упора.

Блестящее исполнение от форвардов и нестандартное мышление от Брозовича, но редкое сочетание факторов, которое не повторилось больше ни разу. При этом преимущества «Милана» не были условными и сугубо стилистическими. Давление приносило реальную пользу.

Ответный гол пришел именно из-за высокого прессинга. На 33-34-й минуте был отрезок, когда «Милан» организовал два опасных удара за две минуты возвратами мяча на чужой половине. Еще важнее общее влияние на игру – «Милан» контролировал территорию и полностью разбил привычные механизмы «Интера» в первой стадии.

Смелая позиция Леау создала неудобную для Шкриньяра дуэль и угрозу в быстрых атаках

Пожалуй, именно прессинг «Милана» сильнее всего влиял на характер встречи (поговорим об этом еще, добравшись до отрезка, когда хозяева все-таки от него отказались). Но Пиоли заготовил интересные фишки и в других стадиях.

Например, Стефано здорово максимизировал угрозу от Рафаэля Леау. В игре португальца многое строится на индивидуальном мастерстве и вдохновении – вчера это тоже было на первом плане, но система Пиоли упростила ему работу.

Он оставался в заведомо высокой позиции при позиционной обороне, что порой приводило к асимметричной схеме.

Зато после возврата Леау оставался в удобной для себя дуэли против Шкриньяра на пространстве. «Милан» старался быстро его находить в таких эпизодах.

По возможности «Милан» пытался выманить Шкриньяра во фланговые зоны и организовать эту дуэль и при позиционных атаках. Это стало возможным, так как Думфрис был сильно заточен на Тео Эрнандеса. Иногда шел за ним так, что схема превращалась в 4-4-2.

В такие моменты Рафаэл открывался во фланг, чтобы выманить туда Шкриньяра. Противостояние Леау и Шкриньяна во фланговой зоне – в пользу португальца. Из таких моментов он выжимал обострения.

Леау поучаствовал во всех голах – два гола и ассист. В первую очередь это плод его мастерства. Когда он в форме, степень его влияния на матчи зашкаливает, а сейчас именно такой момент. Но где-то на заднем плане были тактические детали, которые ему тоже помогли.

При владении «Милан» путал соперника позицией Тонали (cпускался на место левого защитника)

«Милан» очень вариативен при выходе из обороны – Пиоли придумывает персонализированные розыгрыши под каждого соперника. Фишкой против «Интера» стала позиция Сандро Тонали – скрытый левый защитник. «Милан» умно пользовался тем, что «Интер» почти не шел в прессинг.

Позицией Тонали хозяева создавали структуру, которая ставила соперника в максимально некомфортное положение.

У «Интера» не было четкого ответа, как реагировать на получение мяча Тонали в этой зоне. Он получал максимум пространства. Как правило, Тео уводил Думфриса поглубже, а Тонали оставался в одиночестве.

Иногда Тео шел в центр, а Думфриса отвлекал Леау, но суть не менялась: Тонали получал свободу. Сначала «Интер» вообще не знал, как реагировать. Позже стал выдвигаться Барелла, но это не было заготовкой, часто происходило с опозданием. Тогда же возникало и пространство в центральной зоне.

Тонали использовал такую свободу для продвижения мяча, но также мог напрямую созидать. Вот несколько примеров их взаимодействия с Жиру.

Еще один пример:

Это было так эффективно еще и благодаря вариативности Жиру: может цепляться за мяч спиной к воротам, может бороться за верховые мячи, а может пробить в касание с левой.

Третий гол «Милана» стартовал именно с такого расположения. В этот раз Тонали использовал прием, чтобы продвинуть мяч в направлении Леау – передача стала предголевой:

Оригинальную и крайне важную роль во владении Тонали совместил с большим объемом работы в прессинге. Однозначно главный герой матча из тех, кто не забивал.

Замены Индзаги почти спасли матч. Проходили прессинг через Джеко, что вынудило «Милан» прижаться

«Интер» был значительно хуже в первые 65 минут, но вполне мог спастись. Рисунок матча явно поменялся после замен на 63-й минуте. Индзаги выпустил Димарко, Мхитаряна и Джеко (без смены формации). Все трое хорошо проявили себя индивидуально, но тактически важнее всего был выход Джеко.

После порции замен игра изменилась: 10:4 по ударам в пользу «Интера» (до замен проигрывали 6:17) и 58% владения (было 50% на 50%). Игра переместилась на треть поля «Милана».

В лице Джеко «Интер» получил адресат под примитивное преодоление прессинга (одним пасом). Раньше были попытки, но не было форварда с такими данными. Это дополнилось усталостью «Милана». Вероятно, оба фактора (Джеко и усталость) повлияли на решение «Милана» сесть глубже – больше не встречали, как в начале матча.

Большее влияние оказал все-таки выход Эдина. «Интер» получил шанс забрасывать на него – такие эпизоды рождали слишком рискованные ситуации (а за мяч босниец цеплялся часто).

В обновленном рисунке «Милан» банально не так силен. Прессинг – ключевой элемент оборонительной игры Пиоли. Прижавшись, команда оказалась в неудобном режиме. Пиоли отреагировал заменами и в числе прочих выпустил Салемакерса и Кьера – под переход на тройку защитников.

«Милан» доигрывал с пятеркой – это успокоило игру, но в ударный отрезок «Интер» вполне мог отыграться.

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В последние годы в дерби сформировалась четкая иерархия. Перед этой встречей из последних 12 матчей «Милан» выиграл всего 2 («Интер» – 7). Так убедительно команда Пиоли этот баланс еще не нарушала. Победа во втором круге прошлого сезона была основана на тонких заменах, величии Жиру и эмоциональном драйве.

В этот раз «Милан» контролировал игру большую часть матча – в некоторых аспектах даже доминировал. Совсем другая в плане зрелости победа.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it , Spada/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO; кадры трансляции «Матч ТВ»