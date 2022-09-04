Hello
Блог

«Милан» был лучше «Интера» во всех стадиях. Пиоли запутал Индзаги, но тот чуть не спас матч заменами

Оливье Жиру Оливье Жиру
Сандро Тонали Сандро Тонали
серия А Италия серия А Италия
Эдин Джеко Эдин Джеко
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Интер Интер
Рафаэл Леау Рафаэл Леау
тактика
Марцело Брозович Марцело Брозович
Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Милан Милан
Милан Шкриньяр Милан Шкриньяр
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского.

«Милан» победил «Интер» в дерби (3:2). Матч получился ярким и открытым в обе стороны. Стартовый план был заметно лучше у Стефано Пиоли, но через замены команда Симоне Индзаги почти перевернула ход матча. Давайте обо всем по порядку.

В составе «Милана» обошлось без сюрпризов. Самой конкурентной выглядела позиция под нападающим. На нее претендовали более проверенный Браим Диас и яркий новичок из «Брюгге» Шарль де Кетеларе. Пиоли доверился бельгийцу – он уже выходил в старте против «Болоньи», а теперь получил первый большой шанс.

У «Интера» ключевая интрига строилась вокруг отсутствия Ромелу Лукаку. Индзаги выбирал между мощным Эдин Джеко и мобильным Хоакином Корреа. Предпочел второго.

Встреча разбилась на два этапа – большой стартовый (примерно до 63-й минуты) и финальный (остаток матча). Пока команды полагались на начальные планы, «Милан» превосходил соперника во всех стадиях (не везде явно, но в каждом аспекте был интереснее). После замен инициатива перешла к «Интеру», который быстро отыграл один гол и мог забивать еще. 

«Милан» доминировал в прессинге (ну почти)

Один из козырей чемпионского «Милана» – интенсивный вариативный прессинг. Мы разбирали эту сильную сторону отдельно: команда выбирает ориентиры в прессинге в зависимости от соперника. Может играть и в зонный, и в персональный. 

В дерби «Милан» часто применяет персоналки, так как они удобны при наложении схем. «Интер» при Конте и Индзаги использует 3-5-2, а зеркалка этой схемы – формация 4-2-3-1 (как раз любимая схема Пиоли). Это не всегда ведет к персональной игре, но при таких вводных данных ее удобнее воплощать. 

Вчера «Милан» тоже выбрал персональный базис для построения высокого давления. Жиру, Леау и Мессиас играли против центральных защитников, Де Кетеларе сдерживал Брозовича, Тонали и Беннасер брали на себя Бареллу и Чалханоглу.

При этом гибкий «Милан» избегал полного ухода в персональный прессинг – игроки с дальнего фланга смещались вместе с командой, а не по оппоненту. Только в центре действовали строго персонально и шли явно до упора.

Обратите внимание, где оказывается Де Кетеларе из-за рывка Брозовича. Его партнеры по центру тоже играют персонально.

Здесь четко видно, как Тонали доигрывает по Барелле, который ушел во фланг (снова партнеры в центре действуют персонально).

Классика: позиции полузащитников «Милана» полностью продиктованы расположением соперников, но также есть выдвижение Калулу за Корреа (то есть все игроки центральной оси действовали именно плотно и персонально).

Отдельно нужно похвалить «Милан» за органичность переходов от персональной игры в зоне мяча к зонным смещениям в дальней части поля. Именно из-за уровня организации противодействовать такому давлению было очень трудно. Постепенно «Интер» вынужденно отказался от ввода мяча коротким пасом. Команда Индзаги не предложила вариантов розыгрыша, с которыми не справился бы «Милан» (хотя было одно исключение).

«Милан» просто лишил «Интер» привычных инструментов перехода в атаку. Показательные данные от канала «Футбол в цифрах»: «За последние два сезона «Интер» успешно достигал трети соперника в 21% владений «Интера», начатых в своей трети – против «Милана» было в два раза меньше. Процент точных передач в билд-апе (за пределами финальной трети) ниже на 5% по сравнению со средним».

Это значимые отклонения, которые подчеркивает эффективность плана Пиоли. И все-таки я сомневался по поводу использования слова «доминировал». С одной стороны, если взять дистанцию матча, оно подходит лучше всего. С другой, есть страшное исключение – гол «Интера». 

Да, это провал прессинга, пускай больше подобного и не было. На системном уровне «Милан» выглядел намного лучше. В какой-то степени даже гол «Интера» невольно подчеркнул крутость давления «Милана». Для мяча потребовалась победа в индивидуальных единоборствах сразу от двух нападающих.

За этим последовал нестандартный рывок до штрафной от Брозовича, который запутал Де Кетеларе – в рамках такой системы он должен был доигрывать его до упора.

Блестящее исполнение от форвардов и нестандартное мышление от Брозовича, но редкое сочетание факторов, которое не повторилось больше ни разу. При этом преимущества «Милана» не были условными и сугубо стилистическими. Давление приносило реальную пользу.

Ответный гол пришел именно из-за высокого прессинга. На 33-34-й минуте был отрезок, когда «Милан» организовал два опасных удара за две минуты возвратами мяча на чужой половине. Еще важнее общее влияние на игру – «Милан» контролировал территорию и полностью разбил привычные механизмы «Интера» в первой стадии. 

Смелая позиция Леау создала неудобную для Шкриньяра дуэль и угрозу в быстрых атаках

Пожалуй, именно прессинг «Милана» сильнее всего влиял на характер встречи (поговорим об этом еще, добравшись до отрезка, когда хозяева все-таки от него отказались). Но Пиоли заготовил интересные фишки и в других стадиях.

Например, Стефано здорово максимизировал угрозу от Рафаэля Леау. В игре португальца многое строится на индивидуальном мастерстве и вдохновении – вчера это тоже было на первом плане, но система Пиоли упростила ему работу.

Он оставался в заведомо высокой позиции при позиционной обороне, что порой приводило к асимметричной схеме.

Зато после возврата Леау оставался в удобной для себя дуэли против Шкриньяра на пространстве. «Милан» старался быстро его находить в таких эпизодах.

По возможности «Милан» пытался выманить Шкриньяра во фланговые зоны и организовать эту дуэль и при позиционных атаках. Это стало возможным, так как Думфрис был сильно заточен на Тео Эрнандеса. Иногда шел за ним так, что схема превращалась в 4-4-2.

В такие моменты Рафаэл открывался во фланг, чтобы выманить туда Шкриньяра. Противостояние Леау и Шкриньяна во фланговой зоне – в пользу португальца. Из таких моментов он выжимал обострения.

Леау поучаствовал во всех голах – два гола и ассист. В первую очередь это плод его мастерства. Когда он в форме, степень его влияния на матчи зашкаливает, а сейчас именно такой момент. Но где-то на заднем плане были тактические детали, которые ему тоже помогли.

При владении «Милан» путал соперника позицией Тонали (cпускался на место левого защитника)

«Милан» очень вариативен при выходе из обороны – Пиоли придумывает персонализированные розыгрыши под каждого соперника. Фишкой против «Интера» стала позиция Сандро Тонали – скрытый левый защитник. «Милан» умно пользовался тем, что «Интер» почти не шел в прессинг.

Позицией Тонали хозяева создавали структуру, которая ставила соперника в максимально некомфортное положение.

У «Интера» не было четкого ответа, как реагировать на получение мяча Тонали в этой зоне. Он получал максимум пространства. Как правило, Тео уводил Думфриса поглубже, а Тонали оставался в одиночестве.

Иногда Тео шел в центр, а Думфриса отвлекал Леау, но суть не менялась: Тонали получал свободу. Сначала «Интер» вообще не знал, как реагировать. Позже стал выдвигаться Барелла, но это не было заготовкой, часто происходило с опозданием. Тогда же возникало и пространство в центральной зоне.

Тонали использовал такую свободу для продвижения мяча, но также мог напрямую созидать. Вот несколько примеров их взаимодействия с Жиру.

Еще один пример:

Это было так эффективно еще и благодаря вариативности Жиру: может цепляться за мяч спиной к воротам, может бороться за верховые мячи, а может пробить в касание с левой. 

Третий гол «Милана» стартовал именно с такого расположения. В этот раз Тонали использовал прием, чтобы продвинуть мяч в направлении Леау – передача стала предголевой:

Оригинальную и крайне важную роль во владении Тонали совместил с большим объемом работы в прессинге. Однозначно главный герой матча из тех, кто не забивал. 

Замены Индзаги почти спасли матч. Проходили прессинг через Джеко, что вынудило «Милан» прижаться

«Интер» был значительно хуже в первые 65 минут, но вполне мог спастись. Рисунок матча явно поменялся после замен на 63-й минуте. Индзаги выпустил Димарко, Мхитаряна и Джеко (без смены формации). Все трое хорошо проявили себя индивидуально, но тактически важнее всего был выход Джеко. 

После порции замен игра изменилась: 10:4 по ударам в пользу «Интера» (до замен проигрывали 6:17) и 58% владения (было 50% на 50%). Игра переместилась на треть поля «Милана».

В лице Джеко «Интер» получил адресат под примитивное преодоление прессинга (одним пасом). Раньше были попытки, но не было форварда с такими данными. Это дополнилось усталостью «Милана». Вероятно, оба фактора (Джеко и усталость) повлияли на решение «Милана» сесть глубже – больше не встречали, как в начале матча. 

Большее влияние оказал все-таки выход Эдина. «Интер» получил шанс забрасывать на него – такие эпизоды рождали слишком рискованные ситуации (а за мяч босниец цеплялся часто).

В обновленном рисунке «Милан» банально не так силен. Прессинг – ключевой элемент оборонительной игры Пиоли. Прижавшись, команда оказалась в неудобном режиме. Пиоли отреагировал заменами и в числе прочих выпустил Салемакерса и Кьера – под переход на тройку защитников.

«Милан» доигрывал с пятеркой – это успокоило игру, но в ударный отрезок «Интер» вполне мог отыграться. 

***

В последние годы в дерби сформировалась четкая иерархия. Перед этой встречей из последних 12 матчей «Милан» выиграл всего 2 («Интер» – 7). Так убедительно команда Пиоли этот баланс еще не нарушала. Победа во втором круге прошлого сезона была основана на тонких заменах, величии Жиру и эмоциональном драйве. 

В этот раз «Милан» контролировал игру большую часть матча – в некоторых аспектах даже доминировал. Совсем другая в плане зрелости победа.

Левандовски, Погба, Миранчук, Мане и Кшиштоф Пентек – оцениваем топ-трансферы Ла Лиги, Бундеслиги, «ПСЖ», Серии А

Милан – Интер 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
3 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Брозович, 1:1 – 28 Рафаэл Леау, 2:1 – 54 Жиру, 3:1 – 60 Рафаэл Леау, 3:2 – 67 Джеко.
МиланМеньян, Калабрия (Кьер, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Побега, 84), де Кетеларе (Браим Диас, 63), Жиру (Ориги, 73), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 72).
ИнтерХанданович, Думфрис, де Врей (Д`Амброзио, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 64), Дармиан (Гозенс, 84), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Корреа (Джеко, 64), Мартинес.
Предупреждения:
Думфрис (9), Эрнандес (9), Жиру (31), Брозович (38), де Кетеларе (51), Индзаги (71), Тонали (77), Рафаэл Леау (90).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it , Spada/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO; кадры трансляции «Матч ТВ»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные