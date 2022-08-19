«Кельн» был бы идеальным вариантом для Дзюбы в игровом плане (а им нужен такой нападающий). Жаль, что этот трансфер никогда не случится

Тактические фантазии Лукомского.

Артем Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор». Увы, зарубежные поиски нападающего сборной России не были полноценными. В этом тексте отброшу все нефутбольные факторы и порассуждаю об оптимальном для него клубе.

Верю, что в идеальном мире он нашел бы себе команду в топ-5 лиг (и постараюсь убедить вас на конкретном примере). Да, силовые нападающие без скорости (даже весьма техничные) на самом высоком уровне сейчас не в моде. Да, ему вот-вот исполнится 34. Но в андердоге с подходящими стилистическими особенностями Артем мог бы блистать.

Лучшим из таких клубов мне видится «Кельн». В чисто футбольном плане это практически идеальное сочетание нужд клуба и качеств игрока. При этом «Кельн» – уже выстроенная и весьма сильная команда. В прошлом сезоне до предпоследнего тура сохраняла надежду на попадание в Лигу чемпионов.

В тексте опишу, что в этой команде требуется от нападающих, в чем Дзюба превосходит форвардов, которые раскрылись у Штеффена Баумгарта ранее, и чему Артем мог бы там научиться.

Баумгарт блестяще раскрывает больших нападающих. Последний пример – Модест (34 года, с трудом ходил после травмы, а сейчас уехал в «Дортмунд»)

Ниже разберем детали и специфику работы Штеффена Баумгарта с габаритными форвардами, но для начала – яркие примеры преображения под его руководством. Самый свежий – француз Антони Модест. 34 года, 187 сантиметров, до знакомства с Баумгартом в 2021-м уезжал доигрывать в Китай и не мог пробиться в основу «Кельна» и «Сент-Этьена». В системе Баумгарта наколотил 20 голов – и уехал в «Дортмунд» (в качестве экстренной замены Себастьяну Аллеру):

Баумгарт подобрал Модеста на спаде. Дело не только в том, что после возвращения в Европу форвард нигде не мог пробиться в основу. «В середине апреля 2021-го я был в точке, когда не мог даже ходить из-за боли», – признавался француз в интервью Bild. Завершение карьеры казалось в разы более реалистичным сценарием, чем попадание в топ-5 лучших бомбардиров лиги, но Баумгарт сотворил чудо.

Голевые подвиги Модеста – следствие того, как система «Кельна» использует качества большого нападающего. Он не научился чему-то принципиально новому (особенно если речь об игре в атаке), но получил максимальные шансы проявить сильные стороны. 19 из 20 голов были забиты из пределов штрафной. 16 – в касание. 10 – головой.

Показателен и путь, которым пошел Баумгарт после внезапного ухода Модеста. В стартовых турах нападающего в «Кельне» играет Флориан Дитц. 190 см, 24 года, до этого сезона ни одного матча не провел даже во второй Бундеслиге, а в третий дивизион последний раз заскакивал в 2020-м – не был основным в «Унтерхахинге» и за весь сезон не забил ни разу.

В системе «Кельна» Дитц уже забил дебютные голы в Бундеслиге (конечно же, в касание из штрафной) и еврокубках – и наносит в среднем 4,5 удара за игру. Более радикального примера важности того, что система сочетается с качествами игрока, просто не найти. Баумгарту нужен конкретный типаж – получив габаритного нападающего, тренер максимизирует его качества по полной.

Система «Кельна» идеальна для таких нападающих. Тут на предпочтения Баумгарта классно накладываются и качества других игроков. Но подобные преображения были у тренера и раньше. Например, Деннис Србены в «Падерборне». В таблице выделен совместный сезон, когда на него сделали ставку (после вылета во вторую Бундеслигу). Это единственная вспышка в его карьере, в кампании-2021/22 без Баумгарта форвард скатился к намного более привычным показателям:

Теперь детали. Первое требование к форварду – умение цепляться за мяч и играть спиной к воротам (одно из главных достоинств Дзюбы). «Кельн» входит в топ-3 самых прямолинейных команд лиги по скорости продвижения мяча:

Как правило, первым же пасом после отбора или максимум через 2-3 передачи пытаются найти нападающего. Игра через него позволяет захватить территорию – форвард быстро получает поддержку остальной команды. Дальше включаются механизмы фланговой игры.

«Кельн» – редкая команда, которая вообще не хочет атаковать через центр. Однажды на послематчевой пресс-конференции Баумгарт даже пожаловался, что их вынудили слишком много играть через середину. Это нетипичная ситуация – часто команды не могут пробиться через центр, потому что эту зону все стремятся перекрыть как самую опасную. Если не закрыть, то именно оттуда возникают самые острые моменты. «Кельн» – редкая команда, которая именно не хочет ее использовать, даже когда возникают возможности.

Всего 21% атак «Кельна» идет через центр (меньше всех в лиге). При этом фланговые пропорции идеально сбалансированы – 39% (левый фланг) и 40% (правый). Это косвенно отражает именно умысел играть таким образом, а не кризис идей в центре.

Такая тактика приводит к огромному количеству навесов, но они эффективны, так как заранее заготовлены – штрафную своевременно нагружают, а подающего пытаются освободить перед навесом. «Кельн» – лидер прошлого сезона по числу точных навесов:

Это базис атакующей игры Баумгарта. Моменты получают в том числе подключающиеся из глубины полузащитники, но главный бенефициар, конечно, большой форвард. Вряд ли в Европе есть клуб, который кормит таких игроков лучше.

Артем Дзюба в некоторых аспектах мог бы сделать «Кельн» значительно сильнее. Схема 4-4-2 с ромбом, которую чаще всего использует команда, предполагает пару нападающих. Артем классно выстраивает связи с партнером по атаке при игре в паре – и готов в том числе подыгрывать. Играя с Сердаром Азмуном, он дважды становился лучшим ассистентом РПЛ.

Эпизодически «Кельн» мог бы создавать моменты через комбинации, которые пара форвардов разыгрывает между собой (союзником Артема тут выступил бы Марк Ут). Предыдущим нападающим Баумгарта для такого футбола просто не хватало умений в подыгрыше, а с Дзюбой атака стала бы вариативнее, сохранив традиционные козыри:

Кажется, Баумгарт и Дзюба могли бы поладить и на человеческом уровне. «Штеффен – самый открытый и честный тренер, который у меня был. Он сразу говорит, что думает. Сразу говорит, если ему что-то не нравится. Он громко ведет себя у бровки, что отлично подходит нашему клубу и городу», – рассказывал Ут.

Я вполне представляю себе Артема в роли Модеста – отнимающим у тренера любимую кепку во время празднования.

В «Кельне» Дзюбу научили бы топ-прессингу, но не перегрузили бы

Один из самых интригующих (и, на первый взгляд, спорных) аспектов – внедрение Дзюбы в прессинг-систему «Кельна». Команда Баумгарта встречает соперников смело, высоко и интенсивно. По прессинг-метрикам они в лидерах:

Есть и более простой факт, который подчеркивает аномальную скорость возврата мяча: у «Кельна» по итогам прошлого сезона было 4-е владение в Бундеслиге (54,8%) при 9-й точности передач (77,4%). Ни одна другая команда с владением больше 51% не опустилась ниже 80% точности. Это логично: точные передачи помогают повышать владение. «Кельн» же много владеет мячом исключительно потому, что быстро его возвращает (а потом играет вертикально на нападающего, как описывали выше).

Вертикальная команда без топ-исполнителей с таким владением – правда редкость. Это возможно только с потрясающим прессингом. У «Кельна» он именно такой, что видно через показатели давления. Первая мысль: хороший складывался текст, но тут все – Дзюбе не по силам.

Но перед радикальным выводом давайте изучим роли внутри прессинг-системы. Так картина выглядела в прошлом сезоне: Ут начинает давление, серьезный объем дают все полузащитники в ромбе, а Модест работает явно меньше всех (но с умом):

Как это выглядит на практике? У «Кельна» зонная система со смещениями по мячу. Ут начинает давление и прессингует до вратаря, смещения по мячу происходят в основном через поддержку от полузащитников в ромбе, а Модест оказывается прикован к конкретному оппоненту. Это лучше всего заметно в динамике, но, например, тут почти у всех игроков по два и более ориентиров для давления (реагируют в зависимости от развития атаки), а у Антони – лишь один (также ему не нужно так явно смещаться в случае перевода). В рамках этих требований он работает настолько же интенсивно, как остальные, но объем его работы строго ограничен.

Баумгарт понимает, что вряд ли большой форвард в командах его уровня будет достаточно мобилен, чтобы давить по всем направлениям – он учитывает этот элемент. Данные по прессингу Дзюбы есть только по еврокубкам – в сравнении с Модестом он выглядит так:

Это сравнение отлично показывает две вещи: а) Артему по зубам этот объем работы; б) сразу видно, кто был частью топовой прессинг-системы.

Модест чуть меньше давил в среднем, но выше начинал давление (стиль команды) и был заметно успешнее. Успешность тут определяется как возврат мяча в течение 5 секунд после прессинг-действия.

Дзюба бегал не меньше француза, но слишком часто вхолостую. Баумгарт научил бы его быть частью прессинг-системы. Более того, кажется, это единственная топовая прессинг-система, в которую можно внедрить нападающего такого типажа. Да, из данных мы можем лишь заключить, что Артем может тянуть этот объем физически, но гарантий, что он понял бы и принял бы эту систему – нет. Это был бы интересный челлендж – возможность не только играть на своих качествах (как в атаке), но и учиться новому.

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Давайте резюмируем:

• система «Кельна» – подарок для больших нападающих. Там ярко раскрывались игроки, которые точно не сильнее Артема;

• Дзюба не только закрыл бы позицию после внезапного ухода Модеста, но и дал бы новые качества в подыгрыше;

• прессинг «Кельна» – шанс научиться новому, при этом нагрузка будет дозированной и посильной. На первом плане именно умное движение, а не объем движения;

• «Кельн» – одна из самых стилистически узнаваемых команд в лиге. В своем футболе они крайне хороши – и способны бороться за еврокубки (особенно если найдут замену Модесту).

Логически все сходится почти идеально. Жаль, это уже никак не получится проверить на практике. Будем следить за Дзюбой в турецкой Суперлиге.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin