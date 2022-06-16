Тактические итоги года: упор на один фланг (спасибо «Ливерпулю» и «Барсе»), крайние защитники меняют игру, эпоха Месси и Роналду заканчивается

Наблюдения Лукомского и Палагина.

Сезон-2021/22 получился содержательным в тактическом плане: свободный стиль «Реала», прессинг «Милана», тотальность «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», безумные эксперименты Хорхе Сампаоли и Юлиана Нагельсманна.

Постарались распознать в этом потоке тренды и резюмировать их для вас. Получился очень длинный текст – простите, но иначе проводить такой сезон было невозможно. И да: дополнения в комментариях приветствуются. Стартуем!

1. Новая волна гибридных схем

Спонсоры тренда – Карло Анчелотти и Томас Тухель. Они чуть ли не первыми начали использовать гибрид, а в этом сезоне дали ему новую жизнь.

Как правило, гибридная схема – смесь двух расстановок. Команда переключается между ними в зависимости от стадии игры. Чаще всего это стадии с мячом и без мяча. Возьмем для примера «Реал» сезона-2013/14. Тогда Анчелотти использовал именно гибридную схему: без мяча команда держала 4-4-2, с мячом переходила на 4-3-3. Гибридом управлял Анхель Ди Мария: без мяча аргентинец играл левого полузащитника, с мячом – восьмерку.

Тухель применял похожий маневр в «ПСЖ». Пожалуй, самый известный матч в этом плане – домашняя игра ЛЧ с «Ливерпулем». Там все зависело от движений Маркиньоса. Без мяча бразилец играл одного из двух опорников, с мячом – спускался на позицию одного из тройки центральных защитников. «ПСЖ» трансформировал схему из 4-4-2 в 3-5-2 – и обратно.

В этом сезоне тренеры тоже применяли прием, но отличались мотивы: Анчелотти подстраивался под соперника «Реала», Тухель – под нужды «Челси». Сходство лишь в том, кого затрагивал гибрид – и у тех, и у других это фланги защиты.

Забавно, что лучше всего Анчелотти подстроился под «Челси» Тухеля. В первом матче ЛЧ Карло дал спецзадание Феде Вальверде: с мячом уругваец играл в тройке нападающих, без мяча – опускался пятым защитником. Смысл – в сдерживании атакующей пятерки «Челси». Она образуется за счет высоких позиций латералей – одного из них (на «Стэмфорд Бридж» в этой роли был Сесар Аспиликуэта) и сдерживал Феде.

Похожий прием, но уже под «Реал» заготовил Маурисио Почеттино – в первом матче ЛЧ аналогичную с Вальверде роль получил Данилу Перейра. Португалец стартовал на привычной позиции в центре поля, но во время контратак «Мадрида» опускался в защиту – под сдерживание Винисиуса Жуниора. Отличие от роли Вальверде – только в гибридном амплуа: Феде становился латералем, Данилу – скорее третьим центральным защитником.

Вернемся к Тухелю. Вариант с Аспиликуэтой на матч с «Реалом» Томас выбрал не от хорошей жизни. В первой части сезона эту роль прекрасно исполнял Бен Чилуэлл. После того, как он выбыл из-за травмы, а с правого фланга слетел такой же важный Рис Джеймс, пришлось искать краткосрочное решение. В середине зимы таким стал как раз гибрид.

Позиция Хакима Зиеша стала ключевой на том отрезке. Без мяча марокканец отвечал за фланг обороны – «Челси» продолжал играть пятеркой защитников. С мячом Хаким поднимался в атакующую линию (зона обитания – правый полуфланг) – и вот тут команда уже перестраивалась на четверку. Зиеш провел лучшую часть сезона, а Тухель объяснял изменения именно травмами:

«Чтобы играть с пятеркой защитников, нужно как минимум три центральных и еще два фланговых. У нас просто-напросто нет столько игроков, поэтому мы решили рискнуть и в атакующей стадии перейти на четверку. Разница не такая большая, самое главное – как мы ведем себя в этой структуре. Если схема подходит нашим игрокам, мы всегда открыты к идее».

Удобство для игроков – еще одна причина, почему тренеры предпочитают гибрид. Это хорошо заметно на примере крайних защитников «Баварии» и «Вильярреала». Юлиан Нагельсманн использовал более авантюрного Альфонсо Дэвиса в атакующей линии, а более оборонительного Бенжамена Павара держал в тройке центральных защитников. Похожая логика прослеживалась у Унаи Эмери. Более оборонительный Хуан Фойт образует тройку, более атакующий Педраса или Эступиньян поднимается вперед.

Скриншоты сделаны в InStatScout

Еще более экстравагантно трансформировался «Марсель». Игроком, отвечающим за переход, был Валантен Ронжье – правый защитник при обороне и центральный полузащитник при владении. Пожалуй, расстановку можно сформулировать как 3-1-3-3 в атаке и 4-3-3 при обороне. На деле схема в атаке была ультрагибкой – фиксированные позиции были только у трех защитников и крайков, а пятерка игроков центральной зоны (четыре центрхава + ложная девятка) постоянно менялись местами.

В некоторых клубах трансформация затрагивает не количество защитников, а расположение полузащитников. Они двигаются таким образом, что схема меняется сама по себе. Например, «Ливерпуль» в стадии розыгрыша часто переходит на пару опорников в линию – из-за того, что Тиаго опускается к Фабиньо и за счет естественных качеств помогает ему с продвижением мяча. Когда нужно атаковать соперника большими силами – Тиаго поднимается повыше.

Клопп объяснял: «В Мюнхене он часто играл в паре опорных, но у нас исполняет более комплексную роль: иногда ты должен быть впереди, иногда сзади, иногда между линиями. Ты можешь опускаться за мячом, но тоже не всегда. При этом я не прошу его постоянно подключаться к атаке. Очевидно, что из глубины он может быть очень полезен – Тиаго забрасывает мяч в любую точку поля. В этом плане он напоминает мне лучших гольфистов. Пасует, даже не задумываясь».

Другой переход встречался у «Арсенала» из-за манеры Мартина Эдегора. Его любимый прием – смещения ближе к правому флангу, где обитает Букайо Сака, с которым норвежец здорово комбинирует. Это трансформирует схему «Арсенала» – с номинальных 4-2-3-1 (Эдегор в ней – десятка) на 4-3-3 (Эдегор – в тройке полузащитников). Под это неплохо подстраивался Гранит Джака – он оставлял Томаса Парти и сам шел вперед, но ближе к левому флангу. Артета объяснял идею желанием использовать лучшие качества игроков.

Пожалуй, главным по гибридам стал Бернарду Силва. Его заряженность отлично сочеталась с тактическими перестановками – причем не всегда с подачи Пепа. Например, переход Силвы в опорную зону к Родри в матче с «Челси» (трансформировало схему «Сити» с 4-3-3 на 4-2-3-1) Гвардиола объяснял интуицией португальца и пониманием, что требуется команде с мячом и без мяча. За счет движения Бернарду впереди срабатывал и другой сценарий, когда «Сити» переходил на игру с двумя-тремя ложными девятками – за счет этого в завершении прибавил, в частности, КДБ.

2. Гибкий прессинг > персональный прессинг

Этот пункт – вовсе не приговор клубам, которые прессингуют соперников по принципу каждый с каждым. Успешный пример «Аталанты» уже заразил несколько команд по всей Европе. Просто в этом сезоне радикальную персоналку затмил более гибкий подход.

Тренд в первую очередь подсветили результаты команд, которые олицетворяли персональную систему. «Аталанта» заняла самую низкую позицию в эпоху Джан Пьеро Гасперини (8-я позиция после трех подряд третьих мест), а Марсело Бьелса оставил «Лидс» в двух очках от зоны вылета (по потерянным очкам – вообще внутри нее).

Учитывая скромный ресурс обоих клубов, падение не кажется сенсацией. Тем более и «Аталанта», и «Лидс» по разным причинам теряли игроков, которые поддерживали систему за счет индивидуальных качеств. Гасперини лишился сразу двух основных защитников прошлого сезона – Кристиан Ромеро ушел в «Тоттенхэм», а Рафаэля Толои замучали травмы (сразу 7 по ходу кампании). Бьелса долго не мог рассчитывать на Патрика Бэмфорда и Кэлвина Филлипса – восполнить их потери было некем как раз из-за скромного ресурса.

И все-таки тактический элемент в «провале» тоже был. По данным The Athletic, после удачного прошлого сезона штаб Бьелсы ожидал, что соперники лучше изучат систему «Лидса» и адаптируются к ней. Ожидания Марсело совпали с реальностью: команды АПЛ смело задействовали центральных защитников в розыгрыше – одного из них система «Лидса» специально оставляет свободным.

Лучшие перфомансы в этом плане выдали Виктор Линделеф из «МЮ» и Жоэль Матип из «Ливерпуля» – оба здорово продвигали мяч.

Проблемой «Аталанты» стали неожиданные проходы крайних защитников. Иллюстрация – домашний матч с «Миланом», в котором Давиде Калабрия и Тео Эрнандес организовали сразу два мяча. Еще более показательной стала игра с «Наполи» – Лучано Спаллетти перед матчем лишился основного правого защитника Джованни Ди Лоренцо, но даже подменявший его молодой Алессандро Дзаноли оголил недостаток «Аталанты».

На контрасте здорово себя показали команды, которые использовали более гибкий подход. «Милан» и «Барселона» сочетали персональный прессинг с прессингом по зонам – по команде Пиоли даже был отдельный разбор. «Арсенал» не использовал персональное давление, но подстраивал схему прессинга под соперника. Гибкость хорошо прослеживалась по задачам плеймейкера. Браим Диас и Мартин Эдегор могли и давить и на одной линии с форвардом (зонный прессинг), и играть чисто по опорнику соперника (персоналка).

Лучше всего гибкий подход прижился в «Милане». Команда Пиоли хорошо сочетала намерение (второе место в Серии по PPDA) с эффективностью (первое место в Европе по ударам после оборонительных действий). Важно добавить: новые и недостаточно изученные команды, применяющие персональный прессинг, все еще могут быть круты в своем стиле (хороший сезон провели «Торино» и «Верона»), но для следующего шага в развитии, вероятно, требуется гибкость. «Милан» указывает дорогу в этом направлении.

3. Упор в атаке на сильный фланг

Главный тренд сезона, суть которого – максимально раскрыть качества игроков, которые играют на одном фланге:

«Ливерпуль» первой части сезона – упор на фланг Салаха и Трента;

«Барселона» второй части сезона – упор на фланг Альбы и Торреса;

«Арсенал» в целом по сезону – упор на фланг Эдегора и Сака;

Наконец, «Милан» – упор на фланг Леау и Тео Эрнандеса.

Хватало и подстроек под отдельного игрока в шикарной форме. «Реал» гораздо чаще задействовал для атак фланг Винисиуса Жуниора, «Ман Сити» – фланг Жоау Канселу.

Отличались и инструменты, с помощью которых команды использовали лучшие качества игроков. Главный – гибкие треугольники, когда ни один из игроков не прикован к определенной позиции. Важность этого подмечал Трент Александр-Арнольд:

«В этом сезоне тренер уделяет большое внимание треугольникам на флангах. Они состоят из восьмерки, крайнего защитника и вингера. Суть в том, чтобы кто-то из них создавал ширину, кто-то находился высоко в последней линии, а кто-то в полуфланге. Тренер говорит, что не важно, кто это будет, нужно просто всегда занимать три этих зоны.

С такой гибкостью ты можешь делать все что захочешь, главное – убедиться, что в этих позициях есть партнер. Вот почему вы иногда видите меня в коридоре между крайним защитником и центральным – значит, в этот момент Мо [Салах] создает ширину, а наша восьмерка опустилась на место крайнего защитника. В этом прослеживаются и гибкость, и понимание движений партнера, и определенные паттерны».

На скриншотах ниже примеры гибкости внутри треугольника «Ливерпуля» – Трент мог оказаться на всех трех позициях:

Сыгранность в рамках такого треугольника кажется ключевым моментом. Без нее невозможно обострять на постоянной основе. Как подмечал по ходу сезона Трент, его связка с Салахом даже эволюционировала: если раньше она была заточена только на рывки Мо и передачи ему на ход, то теперь оба комбинируют друг с другом, что очевидно помогает сыгранности.

Даже удачные попытки соперников сдержать треугольники подчеркивают сложность этой задачи. «Вест Хэм» в домашней игре с «Ливерпулем» отправил на фланг Салаха и Трента сразу трех игроков – исполнявший десятку Пабло Форнальс постоянно смещался в эту зону и помогал обороняться. «Тоттенхэм» смог ограничить треугольник на фланге Канселу, сделав Деяна Кулусевски шестым защитником в матче с «Сити».

Альтернативой в таком случае может стать перенос атаки на противоположный фланг. Как тут не вспомнить легендарную цитату Пепа:

«Секрет успеха во всех командных видах спорта в том, чтобы создать численное преимущество в одной части поля, чтобы соперник вынужден был приспособиться и переместить свою оборону туда, следовательно, другой фланг окажется ослабленным. Когда это случается, нужно атаковать и забивать после перевода мяча на этот фланг. Именно для этого нужны долгие перепасовки, они приносят пользу, только если в них есть четкий замысел. В нашем случае он заключается в том, чтобы нагрузить соперника на одном фланге – и отправить его в нокаут на другом. Так я вижу нашу игру».

Идея с переводом на ослабленный фланг ярче всего проявлялась в «Барсе» – на правый край Хави специально отряжал гения дриблинга (либо Траоре, либо Дембеле), чтобы тот блистал на пространстве.

Похожим образом распределялись задачи в «Арсенале» – только там скорость включал игравший слева Габриэль Мартинелли.

Еще один инструмент, с помощью которого использовали сильный фланг – свобода для атакующего игрока. В этом плане выделялся эксперимент Карло Анчелотти с Винисиусом. Бразильца не заставляли опускаться глубоко в оборону – по сравнению с предыдущими сезонами у Жуниора сократился объем прессинг-действий на своей и средней третях поля. Зато высокая позиция помогала блистать в контратаках – особенно когда к флангу Винисиуса смещался еще и Карим Бензема.

Важно, что даже такая авантюра не разрушала баланс «Мадрида» – выше мы уже писали про Феде Вальверде, который на противоположном фланге опускался пятым защитником. В роли помощника с похожей задачей действовал и Каземиро: в его случае опускаться в защиту – уже фирменный и относительно давний прием. Вдобавок, минимизировал проблемы на фланге Винисиуса страх соперников – крайние защитники просто реже шли в атаку, понимая, что бразилец может наказать в ответ.

Резюмируем:

• заточенность на ведущий фланг стала более явной и теперь есть почти у каждой топ-команды;

• два основных типа заточенности – строить треугольники и использовать сильнейшие индивидуальные качества игрока.

4. Проходы центральных защитников с мячом – важный бонус

«Центральный защитник в современном футболе – пожалуй, самая трудная позиция. Играя в этой роли на топ-уровне, нужно уметь обращаться с мячом, уверенно принимать его в своей штрафной или даже во вратарской, понимая, что из-за одного неудачного касания он может оказаться в сетке твоих ворот.

При этом топовые команды используют высокую линию при прессинге. Порой смотрю «Ман Сити» – «Ливерпуль» и просто поверить не могу, насколько высоко располагаются четверки обеих команд. Каждый дальний пас в таких условиях – забег на скорость. То есть защитники должны быть быстрыми. И не забывайте, что крайние защитники сейчас далеко не классические крайние защитники. Они плеймейкеры, либо вингеры. А центральные должны их страховать, то есть их еще и 1-в-1 на пространстве проверяют», – объяснял Джейми Каррагер.

Легенда «Ливерпуля» и Sky Sports справедливо сочувствует современным коллегам. Позиция правда очень требовательная и подставляющая под критику. Пасующий центральный защитник под игру в высокой линии – уже давно стандартное требование, когда большой клуб выходит на рынок.

Следующее требование, которое скоро может стать нормой, что сделает позицию вообще адски трудной – проходы из центра защиты с мячом. В этом сезоне они стали еще более частыми и вариативными. Разберем три основных направления.

Антонио Рюдигер – яркий представитель слаломных дриблеров в командах с тройкой защитников. Вообще в тройке у крайних центральных больше прав для продвижения, но в случае немца есть два нестандартных момента: он правша, играющий ближе к левому флангу (более трудная траектория для продвижения – и все равно идет в проходы); он не просто продвигается с мячом на пространстве, но и любит обыгрывать соперников.

Например, в этом эпизоде против «Ньюкасла» преследование со стороны двух оппонентов (и попытка еще одного встретить) не помешало Антонио дотащить мяч до чужой штрафной:

Еще более рискованная вариация – Жоэль Матип, которые играет в паре, а не в тройке. Про форму и роль камерунца у нас был отдельный текст. Рейды с мячом – его важный (и самый яркий) навык. В ролике на официальном канале «Ливерпуля» по мотивам выхода последней FIFA Ван Дейк возмущался, что Матип «все еще криминально недооценен», и даже пообещал запустить петицию с требованием повысить ему показатель дриблинга. По мнению голландца, он должен быть не меньше 85.

Каждый раз, когда перед Матипом есть свободная зона, чтобы разогнаться, он начинает движение с мячом. В таких проходах Матип может добираться до штрафной – либо напрямую, либо через отыгрыш с партнером.

Вот матч против «Лидса». Жоэль получает пространство и двигается с мячом – центральный защитник Паскаль Стрейк выдвигается, реагируя на движение Матипа:

После стеночки Матип врывается именно в тот разрыв в линии защиты, который спровоцировал его же рывок:

Ван Дейк объяснял, какие трудности возникают при необходимости обороняться против проходов Матипа: «У него очень развито это качество. Иногда я даже ему завидую. Он просто двигается вперед с мячом без какого-либо страха. Это действительно редкое качество. Соперники, которые перекрывали других игроков или зоны, вынуждены реагировать на движение Матипа, бросать свои позиции – возникает пространство».

Еще один игрок, о котором нужно говорить в этом контексте – Давид Алаба. Его рывки более импровизационные. Рюдигер подключается из-за особенностей схемы, Матип – когда видит пространство для разгона, оба чаще всего в позиционных атаках. Алаба больше полагается на инстинкты, что делает его рейды более непредсказуемыми.

В этом плане австриец – правопреемник Серхио Рамоса. Оба обладают особенными качествами, но, пожалуй, неслучайно, что именно в «Реале» эти качества раскрываются в таком стиле – более импровизационном. Самый памятный рывок Алабы в атаку пришелся на класико – в быстрой, а не позиционной атаке. Перехватил мяч, сохранил его под давлением и просто почувствовал, что должен оказаться через десять секунд в штрафной.

Вариативность рывков от центральных защитников растет, но самый распространенный прием – все еще подключения одного из тройки центральных. В этом отношении очень силен Алессандро Бастони из «Интера». Есть побочное следствие – появление игроков других позиций с нужными качествами в этих зонах. «Бавария», играя с тройкой, по бокам использовала Люку Эрнандеса и Бенжамена Павара (игроков, которые в сборной Франции играют крайних защитников). Похожая динамика была в некоторых матчах «Лейпцига» при Доменико Тедеско – Лукас Клостерманн и Йошко Гвардиол (Марсель Хальстенберг) выходили в качестве крайних центральных в тройке.

В «Аталанте» более частыми стали появления Мартена Де Рона в центре защиты, Антонио Конте в «Тоттенхэме» провернул стандартную для себя трансформацию среднего крайнего защитника в почти топового центрального защитника (Бен Дэвис), в «Спартаке» центральным защитником при Паоло Ваноли стал Руслан Литвинов. Все решения в серьезной степени завязаны на умении защитников продвигаться с мячом.

Полтора года назад в интервью Александру Дорскому Юрий Матвеев из «Урала» интересно прокомментировал перевод Рафала Аугустыняка в центр защиты: «Рафал может начинать атаку не только передачей, но и проходами. Раньше так в «Спартаке» делали Евгений Бушманов, Дмитрий Ананко – соперники не знали, выбрасываться на них или держать своего игрока. Сейчас таких проходов от центральных защитников меньше, поэтому продвижения Аугустыняка с мячом могут быть еще более эффективны».

Возможно, речь идет о перерождении старой тенденции. Принцип тот же – поставить соперника перед выбором «выбрасываться или держать игрока». Пожалуй, принципиальным образом поменялись лишь зоны начала проходов (раньше чаще шел центральный из тройки).

5. Тренеры еще лучше распоряжаются свободой крайних защитников

Повышенное влияние крайних защитников – тренд уже несколько лет. Ключевые изменения подсветил на своем примере Юрген Клопп:

«Значительную часть карьеры я сам играл крайнего защитника. Мои функции кардинально отличались от того, что требуется сегодня. Конечно, по-прежнему важно хорошо обороняться, но атакующие задачи изменились. Теперь многие команды оставляют фланги свободными при обороне. Если защитник достаточно смел и обладает нужными техническими данными, чтобы находить в штрафной игроков в футболках своей команды, то он будет чертовски полезен».

Ассистент Клоппа Пепейн Линдерс такого же мнения. Именно из-за свободы крайних защитников штаб «Ливерпуля» не хочет менять позицию Трента Александра-Арнольда, несмотря на его опыт в полузащите:

«Не знаю, как эволюционирует футбол, но одно могу сказать наверняка: команды будут еще лучше защищать центральную часть поля. Из-за этого все более важными в построении атак становятся фланги – нужны классные комбинации и четкая позиционная структура. Роль Трента в ней огромна – со своими передачами он может исполнять там типичного центрального полузащитника. Но переводить его в центр поля нет смысла – с фланга он может чаще угрожать сопернику».

В этом сезоне свободу крайнего защитника эксплуатировали максимальным количеством способов – классические подключения были далеко не единственным направлением. Олицетворение тренда – сезон Жорди Альбы.

Испанец – легенда именно классических подключений по флангу, но после назначения Хави эволюционировал и расширил функционал.

Свобода на его краю была лишь стартовой точкой. За ней шло продвижение мяча из глубины, гибкая роль внутри треугольника на фланге и обострение из других частей поля. В отдельном тексте мы сравнивали его как раз с Трентом – тот уже обучился этим приемам и выдал благодаря этому гениальный сезон.

Жоау Канселу – еще один представитель течения. Ему доступны и классические подключения, но из-за того, что правша играет на левом фланге, они не получаются до конца эффективными. Португалец компенсирует это розыгрышем мяча – мы отмечали, что он может отдать передачу абсолютно любого типа и абсолютно любой частью ноги. В гостевом матче со «Спортингом» Пеп прямо указывал на Канселу как на игрока, через которого нужно разыгрывать мяч.

Свобода для Тео Эрнандеса – ключ к другому типу влияния на игру. В его случае не через передачи (хотя и на них способен), а через рывки с мячом. Свобода позволяет набрать скорость – далее Тео может пройти даже в середину. Один из ключевых голов сезона француз забил именно таким образом.

Более широкий функционал крайних защитников – оружие даже на случай прессинга соперника. Как правило, фулбекам дают свободу из-за того, что довести мяч на фланг проблематично: во-первых, нужно еще иметь игроков, которые исполнят пас, во-вторых, даже если исполнят, команда успеет перестроиться и сместиться ближе к краю. Понимая это, тренеры переводят фланговых защитников в середину, из-за чего соперники начинают теряться.

В первой половине сезона это здорово использовал Томас Тухель в «Челси». Причем его латералей не ограничивали только стадией выхода из-под прессинга – они могли оставаться в середине даже после перехода на половину соперника. Один из них – Сесар Аспиликуэта. В его случае роль, в которой нужно проявлять интеллект, а не скорость, особенно важна из-за возраста – совершать классические рывки в 32 уже проблематично.

Похожая логика и с Дани Карвахалем в «Реале», только в его случае на эволюцию повлияли скорее травмы. По иронии судьбы, смещения испанца в центр пригодились как раз против «Челси». Ну, и еще раз в финале ЛЧ – об этом мы тоже писали в отдельном тексте, вдохновившись победным голом «Мадрида».

6. Коман и Гнабри олицетворяют новый пик смелых латералей

Мы видим латералей в высоких позициях (настолько, что один может забивать с передач другого) уже больше десяти лет. Стартовой точкой можно считать успехи Антонио Конте в «Ювентусе». Они многое сделали для возвращения схем с тройками, а важной особенностью были именно роли крайков. «У Конте лучшая в истории схема с тройкой защитников. Кажется, он единственный тренер, который действительно играет с тройкой, а не пятеркой», – восторгался в 2014-м Звонимир Бобан.

Сейчас за ситуативные проявления подобного комплименты получает даже Александр Кержаков, у которого тоже один латераль ассистирует другому. Тренд стал максимально глобальным.

Закономерное следствие тенденции – необходимость переучивать на позицию латералей других игроков. В старых схемах такой широкой роли просто не было. Да, обычно здесь пробуют крайних защитников, которые весьма быстро осваиваются. Но из-за описанных особенностей почти с такой же вероятностью в данной роли могут освоиться и вингеры. Актуально для доминирующих команд.

На этом все чаще пытаются играть тренеры, которые переходят на схему по ходу сезона или в отдельных матчах. Сезон подарил свежие примеры – Даниил Хлусевич, Алекс Ивоби, Дженгиз Ундер, эпизодически Хаким Зиеш и Леандро Троссард. Новые случаи, конечно, интересны, но они возникают каждый сезон. Поводом отдельно поговорить стал новый пик тенденции.

Зимой Юлиан Нагельсманн остался без левого защитника Альфонсо Дэвиса – адаптируясь, изобрел вариант с Кингсли Команом и Сержем Гнабри в качестве фланговых игроков (только они и больше никого). То есть настолько атакующие игроки выходили одновременно и закрывали обе бровки. Немецкие медиа даже остерегались записывать схему стандартным образом и прозвали ее 3-1-3-3, где Коман и Гнабри в последней тройке с Левандовским. Хотя в редких эпизодах без мяча именно им нужно было опускаться для защиты флангов.

За десятилетие мы наблюдали путь от удивления самим фактом, что крайние защитники находятся с нападающими на одной линии, до использования на этих же позициях вингеров/фланговых нападающих, которые при 4-3-3 или 4-2-3-1 играют явно в атаке. Из-за доминирующего стиля «Баварии» их оборонительные навыки отходят на второй план, а при позиционных атаках работа этих футболистов уже ничем не отличается от роли вингера при четверке.

Справедливости ради заметим, что это слишком открытая идея даже по меркам «Баварии». Нагельсманн не спешил применять ее в больших матчах (особенно на выезде, даже если напрашивалось из формы и доступности игроков).

7. Возрождение реджист

Можно выстроить красивую (но вряд ли точную) теорию: Жоржиньо претендовал на Золотой мяч-2021 и тем самым повлиял на ренессанс разыгрывающих опорников. Сам итальянский бразилец провел очень неровный сезон, но в прошлой кампании показал, насколько актуальной и эффективной может быть роль. Более того, его пример был удачным и в рамках 4-3-3 сборной Италии, и в 3-4-3 «Челси».

Вероятно, прямой связи нет, но много разыгрывающих опорников провели сильный сезон. Родри выдал с отрывом лучший год после перехода к Пепу Гвардиоле – по стабильности ему не было равных в чемпионском составе «Сити». Фабиньо вернулся на топовый уровень после смазанного травмами сезона, где его заставляли играть защитника. Марцело Брозович всерьез претендовал на звание лучшего игрока Серии А (пожалуй, самый реальный претендент в случае чемпионства «Интера»).

Серджи Бускетс провел отличный Евро-2020 и, дождавшись прихода Хави, начал блистать на клубном уровне – очередное доказательство, что он в большом порядке, если тренер (Хави или Луис Энрике) ставит на позиционный футбол. Каземиро – опорник другого типажа, но растет в плане игры в пас относительно себя. Этот сезон стал для бразильца рекордным по продвигающим передачам, точности дальних пасов и количеству точных передач под прессингом. Он все чаще и лучше берет на себя функции разыгрывающего.

В нетоповых клубах тоже есть крайне интересные и продуктивные кампании игроков такого типажа. Бубакар Камара давно показывал нужные качества эпизодически, а с Хорхе Сампаоли при среднем владении за 60% засверкал в полную силу (его уже купила «Астон Вилла»). Похожий случай (ярко показывает качества у стильного тренера и уходит в АПЛ) – Бруно Гимараэс, хотя он может играть повыше – например, восьмерку.

Мой любимый пример – Жоан Гастьен из «Клермона». Французский опорник назван в честь Йохана Кройффа (на латинице Йохан и Жоан пишется одинаково – Johan). Команду сейчас тренирует как раз выбиравший это имя Паскаль Гастьен. Разумеется, они играют в крайне симпатичной для аутсайдера манере. Жоан ведет игру и руководит полузащитой из опорной зоны – по количеству пасов на 90 минут он второй из полузащитников в Лиге 1.

Выше только Марко Верратти, который топ в принципе и набивает статистику в читерской для Франции команде.

Еще один обязательный для упоминания случай – Фернандо из «Севильи». Бразилец проводил не очень яркий (это же «Севилья»), но сильный сезон, а в конце февраля сломался. Это превратило главного на тот момент конкурента «Реала» в середняка. Место до травмы Фернандо – 2-е и 2,08 очка за игру. После травмы – 10-е и 1,33 очка за игру.

Не пройдем и мимо окончательной трансформации Адама Лалланы в реджисту. Процесс запустил еще Клопп, а в команде Грэма Поттера он регулярно там выходит и впечатляет Гвардиолу:

«Просто посмотрите, кто играет опорника у «Брайтона». Лаллана! Он – десятка. Но «Брайтон» ставит его в опорную зону, чтобы улучшить построение атак. Соперники пытаются прессинговать Лаллану, а он разбивает давление и отдает пасы между линиями. Обычно в роли опорников используют больших и мощных футболистов. Когда же команда использует футболиста такого типажа, могут возникать проблемы без мяча. Урок в том, чтобы держать мяч как можно дольше».

Важность и уровень игры разыгрывающих опорников снова предельная. Был короткий период, когда даже лучшие из них терялись под натиском современных прессинг-систем и ошибались слишком часто, но, кажется, новый баланс найден. В нем реджисты снова востребованы, но нуждаются в правильном окружении – Жоржиньо, с которого все началось (по крайней мере в нашей хронологии), как раз отличный пример влияния системы на форму такого игрока.

8. Эпоха Месси и Роналду подходит к концу. Что это значит для тактики?

Два великих игрока сменили клубы прошлым летом, и в их влиянии на новые команды было нечто общее. Хватит ли для тренда? Вообще нет, но в конкретном случае речь не просто об игроках, а о настоящих феноменах. Сделаем исключение.

Лео Месси и Криштиану Роналду олицетворяют борьбу заточенности команды на индивидуальность со всеми вытекающими плюсами/минусами против поклонения структурам. На пике они были такими мощными, что побеждали в этом заведомо неравном споре. Это в очередной раз подчеркивает их величие.

Но даже они не вечны, а прошедший сезон подчеркнул простую, но важную особенность – к таким переходам нужно готовиться. Стандартный негласный контракт Месси/Роналду с клубом формулировался так: вы даете свободу (с мячом/без мяча) и адаптируете команду, а в ответ получаете почти гарантию, что ваш игрок будет в топ-5 самых результативных в Европе по итогам сезона (часто в топ-2).

В последние 14 сезонов Месси или Роналду каждый год входили в топ-5 по гол+пас (без пенальти) на 90 минут в топовых лигах. 7 раз входили оба. 4 раза составляли топ-2 этого рейтинга. Просто фантастическая стабильность, которая оборвалась в этом году.

Роналду забивал важные мячи, а Лео отдал много голевых, но по своим стандартам они заняли антирекордно низкие позиции. При стандартном фильтре – 35% игрового времени для попадания в список – у Криштиану 58-е место по результативности (гол+пас без пенальти на 90 минут), а у Лео – 20-е. При желании можно задать более строгий фильтр (50% от общего времени) и немного «подтянуть» легенд, тогда Роналду на 46-м, а Месси – 15-й.

Негласный контракт поменялся в худшую сторону: тотальная свобода и заточенность команды все еще нужны, а былой результативности уже нет. Без космической статистики хромают и общекомандные достижения. «МЮ» скатился со второго места в АПЛ на шестое. «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов; Лигу 1 проиграть не могли, но без Месси играли даже чуть ярче, чем с ним (+0,34 на 90 минут в разнице голов без него относительно матчей с ним). Увы, при всем уважении к их статусу нет объективных оснований считать, что Лео и Криштиану сделали новые команды лучше.

Можно найти приличное количество игроков, которые не имеют таких привилегий, но делают больше голов. При этом важно взвешенно оценивать роль самих легенд в процессе. Их старение (увы, оно правда проявляется) – лишь часть картины. Есть и другая – плохое планирование со стороны «МЮ» и «ПСЖ». Оба трансфера получились спонтанными: лишь в августе выяснилось, что легенды точно на рынке – клубы решили брать их любой ценой, забив на мелочи вроде тактического баланса, тренерских принципов и нужд игроков, которые уже в составе.

Вероятно, Месси и Роналду – последние, кто требует такую свободу в каждой стадии. В лучшие годы все компенсировали гениальностью. Сейчас все еще уникальны для своих лет, но их результативность не превосходит остальных так сильно, чтобы оправдать свободу. Голы и ассисты все еще неплохо защищают от индивидуальной критики, но по своим меркам оба просели в новых командах – и в очередной раз доказали, насколько важной была адаптивность их прошлых команд для яркости и успехов двух главных игроков поколения.

Сейчас оба испытывают на себе и эффект старения, и низкое качество командных адаптаций. Раньше они дарили уникальные сезоны – теперь дарят отдельные матчи и эпизоды. Уходит эпоха.

9. Современные тренеры спасают сезон вместо тренеров старой школы

Не совсем тактическое наблюдение, но тоже намек на тенденцию. Задачу по спасению сезона все чаще доверяют современным тренерам, чьи идеи, как правило, сложнее воплотить из-за жесткого дефицита времени и ресурсов в виде предсезонки и трансферов. Тем не менее, все чаще руководители идут на риск – и все чаще этот риск оправдывается.

На примере АПЛ тренд особенно заметен. Там до последних лет доминировала мысль, что спасти сезон может только тренер старой формации – за счет упрощения игры и мощной психологической накачки. Лучше всех с задачей справлялись местные специалисты. Главный пример – Сэм Эллардайс. Пеп Гвардиола даже называл его гением по умению спасти команду в ситуации, когда в нее уже никто не верит. Из-за частоты таких спасений друзья Биг Сэма в шутку прозвали его пожарным.

Еще один показательный пример – Тони Пулис. Он дважды спасал команду в критической ситуации – сначала «Кристал Пэлас» в сезоне-2013/14, потом «Вест Бромвич» в сезоне-2014/15. Из последнего клуба его уволили спустя два года, когда уже он сам спустил команду к зоне вылета. Реагируя на новость, эксперт Sky Sports Пол Мерсон сказал, что теперь «Вест Брому» поможет только приглашение тренера типажа Тони Пулиса. Символично даже с поправкой на уровень экспертизы Пола.

В последние годы тренд меняется в обратную сторону. Успешные примеры Ральфа Хазенхюттля и Брендана Роджерса и относительно успешный Микеля Артеты (не всем приходилось прямо спасать, но всех приглашали, чтобы перевернуть сезон) вдохновили на аналогичные решения в этом сезоне сразу три клуба: «Астон Вилла» пригласила Стивена Джеррарда, «Ньюкасл» – Эдди Хау, а «Эвертон» – Фрэнка Лэмпарда. На момент их назначения все три клуба находились либо в зоне вылета, либо угрожающе близко к ней. Все три по-разному спаслись (например, Лэмпард только в последний момент и именно за счет упрощения), но характерен сам факт доверия. Сюда же можно отнести немолодого, но современного по идеям Антонио Конте – он впервые за много-много лет пришел в новый клуб без предсезонки и тоже дал результат.

В других лигах можно найти схожие истории. Например, 36-летний Алессио Лиши почти спас «Леванте»– ранее он тренировал только фарм-клуб из Сегунды B. В терпевшем бедствие «Дженоа» пробовали сразу два варианта – сначала 45-летнего Андрея Шевченко, потом 49-летнего Александра Блессина. Немец впечатлил подготовкой прессинга и сократил отставание от спасительной зоны: начинал с минус 9, закончил – с минус 3.

Конечно, никто не забыл про Феликса Магата в «Герте», но даже с поправкой на то, что ему помогал 38-летний ассистент (а во время болезни Феликса даже самостоятельно тренировал), успех немца перекрывают вылеты Роя Ходжсона с «Уотфордом», Дина Смита с «Норвичем» и увольнение Шона Дайча перед концовкой сезона для «Бернли» – даже там задачу по спасению доверили молодому штабу. Пожалуй, бьет по тренду только сказка «Хетафе» с Кике Санчесом Флоресом – он спас команду, которая перед его назначением набрала 1 очко в восьми матчах, совсем не заморачиваясь над стилем (последнее место в лиге по владению и точности передач).

Разумеется, без упоминания Хави в этом пункте не обойтись – он олицетворяет и сам тренд, и его успешность. В кратчайшие сроки поднял «Барселону» по таблице и радикально изменил стиль по сравнению с периодом Рональда Кумана. По итогам сезона команда вошла в топ-5 Европы по владению и точности передач – стилистический прогресс очевиден.

В общем, пример Юлиана Нагельсманна с его назначением в 28 лет в «Хоффенхайм» (вы же помните, что он тоже пришел спасать?) заражает все больше европейских клубов. Забавно, что в этом сезоне тренд даже коснулся человека, который на тренерских курсах учился лучше Юлиана – если что, это мы про Доменико Тедеско и перевоплощение при нем «Лейпцига».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Eric Alonso / Stringer, Shaun Botterill Nathan Stirk / Stringer, Ian MacNicol / Stringer, Alexander Hassenstein, Justin Setterfield, Mike Hewitt,Eric Alonso / Stringer, Emilio Andreoli / Stringer, Alex Pantling; globallookpress.com/Xinhua, David Klein via www.imago-images/www.imago-images.de, Augusto Casasoli/XinHua, IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOT, IMAGO/Mark D Fuller, Panoramic/Keystone Press Agency, Phil Duncan via www.imago-images/www.imago-images.de, IMAGO/Darren Staples, IMAGO/Manjit Narotra, Gao Jingtonglian/XinHua; East News/Ben Stansall / AFP